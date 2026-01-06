Ne Kadar Kredi Çekebilirim? - Maaşa Göre Kredi Hesaplama 2026

TeklifimGelsin tarafından hazırlanan Maaşa Göre Kredi Hesaplama Robotu ile 2026 yılında taşıt, ihtiyaç ve konut kredilerinde maaşa göre ne kadar kredi çekebileceğini anında hesapla, vade sayısı ve geri ödeme koşullarını hemen öğren! Üstelik bankaların sana özel sunduğu onlarca farklı teklifi karşılaştırarak en uygun kredi teklifine başvuru işlemini hızlıca gerçekleştir!
Sigortalı çalışan bir bireyin çekebileceği kredi tutarı; sigortalılık süresi, aylık gelir durumu, kredi notu ve mevcut borç miktarı gibi unsurlara göre değişiklik gösterir. Özellikle bankalar kredi verirken, başvuru sahibinin aylık gelirine dikkat eder. Bankaların belirlediği politikalara göre aylık kredi taksidi, aylık gelirin %50’sini geçmemelidir. Örneğin 30.000 TL geliri olan bir birey ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isterse, bireyin aylık ödeyebileceği tutar 15.000 TL’den fazla olamaz.
Bankalar, kredi başvurularında genellikle başvuran kişinin son işyerinde en az 3 ay süreyle sigortalı olarak çalışmasını bekler. Ancak bazı bankalar, daha kısa süreli sigortalılık durumlarında da kredi verebilir. Özellikle ihtiyaç kredilerinde 3 aylık sigortalılık süresi yeterli olabilir. Daha uzun sigortalılık süreleri, kredi başvurusunun onaylanma ihtimalini artırır. Bazı bankalar ise kredi verme konusunda farklı politikalar izleyebilir. Dolayısıyla 3 aylık sigortalılık süresi olan kişilere kredi veren bankalar bulunurken, daha uzun sigortalılık süresi arayan bankalar da olabilir. Özellikle kamu bankaları ve özel bankalar, kredi başvurularında daha esnek davranabilir.
Emekli bir bireyin alabileceği maksimum kredi tutarı; belgelenebilir gelir miktarına, kredi notuna ve yaş durumuna göre belirlenir. Bu durumda emeklilerin çekebileceği kredi tutarının aylık taksit ödemesi, belgelenebilir gelirin %50’sine kadar çıkabilir. Ancak kredi limitleri, bankaların belirlediği politikalara göre de değişiklik gösterebilir. Örneğin 40.000 TL emekli maaşı alan bir bireyin ek bir geliri yoksa aylık ödeyebileceği taksit tutarı maksimum 20.000 TL’dir.
Ayrıca bankalar, bazı dönemlerde emekli kredisi adı altında çeşitli fırsatlar sunar. Bu krediler avantajlı faiz oranlarına ve ödeme seçeneklerine sahiptir. Ancak bu kredilerin alınabilmesi için emekli maaşının ilgili bankaya taşınması gerekebilir. Pek çok banka, emekli kredilerine yaş sınırı da koyabilir. Belirlenen yaş sınırı, vade süresi açısından önemlidir. Örneğin bir bankanın belirlediği yaş sınırı 75, başvuru yapacak kişinin yaşı 74 ise, çekilecek kredinin vade süresi maksimum 12 aydır.
2026 yılı için net asgari ücret, 28.075,50 olarak belirlenmiştir. Bankalar kredi başvurusunda, kredi taksitlerinin aylık gelirin %50'sini geçmemesine dikkat eder. Bu nedenle de asgari ücretli çalışan bir bireyin çekebileceği kredinin aylık taksit miktarı yaklaşık olarak en fazla 14.0375 TL olabilir. Bu sınırlama, kişinin gelirine ve mevcut borçlarına göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca asgari ücretle çalışan bireyler, bankaların sunduğu faiz oranlarına göre kredi notlarının uygunluğuna bağlı olarak ihtiyaç kredilerinde 100.000 TL’ye, konut kredilerinde ise 350.000 TL’ye kadar finansman desteği alabilir. Bankalar, başvuru sahibinin düzenli ve belgelenebilir ek gelirlerini de göz önünde bulundurarak kredi limitini yükseltebilir.
Maaşa göre ihtiyaç kredisi hesaplamasında bankalar başvuran kişinin net aylık gelirini, varsa mevcut borçlarını ve kredi notunu dikkate alarak geri ödeme kapasitesini değerlendirir. Temel kural, kredi taksitlerinin aylık net maaşın %50’sini geçmemesi yönündedir. Örneğin, net geliri 30.000 TL olan bir birey için maksimum aylık taksit ödemesi genellikle 15.000 TL ile sınırlanır. Ancak bu oran, kişinin mevcutta ödediği başka kredi taksitleri ya da kredi kartı borçlarına göre düşürülebilir. Eğer başvuran kişinin borçluluk oranı yüksekse banka, riski azaltmak için ya talep edilen kredi miktarını azaltır ya da daha kısa vade sunar.
İhtiyaç Kredisi Üst Limiti:
125.000 TL’ye kadar olan kredilerde: azami vade süresi 36 ay,
125.001 TL - 250.000 TL arası kredilerde: azami vade süresi 24 ay,
250.001 TL ve üzeri kredilerde: azami vade süresi 12 ay.
Maaşa göre konut kredisi hesaplaması, başvuru sahibinin aylık gelirine, borçlanma oranına, kredi notuna, çekilmek istenen kredinin vadesine ve faiz oranına göre değişiklik gösterebilir. Ancak aylık kredi taksitleri tutarı, aylık net gelirin %50’sini aşmamalıdır. Buna bağlı olarak faiz oranı ve vade süreleri de dikkate alınarak maksimum kredi tutarı hesaplanabilir.
Konut kredileri için belirlenen üst limit, bankaların piyasa koşullarına göre sunduğu teklifler doğrultusunda değişiklik gösterir. Dolayısıyla çekilebilecek kredinin tutarı, ekspertiz aşaması ve kredi başvurusu sonrasında belirlenir. Örneğin satın alınacak evin değeri 2.000.000 TL ve banka ekspertiz değerinin %80'ine kadar finansman desteği sunuyorsa; bu bankadan alınabilecek kredinin maksimum tutarı 1.600.000 TL olur. Kalan %20’lik kısım yani 400.000 TL’lik tutar ise bankaların politikalarına göre peşinat olarak talep edilebilir. Ancak bazı bankalar, belirlediği politikalar ve bazı dönemlerde sunduğu konut finansmanları ile bireylerin avantajlı seçeneklerden yararlanmalarına imkan tanır.
Maaşa göre taşıt kredisi hesaplamasında bankalar ve finans kuruluşları, taşıt kredisi verirken başvuran kişinin aylık gelir düzeyini esas alarak bir ödeme kapasitesi değerlendirmesi yapar. Bu değerlendirme, kredi taksitlerinin hane gelirinin belirli bir oranını aşmaması ilkesine dayanır. Genel olarak bu oran, aylık kredi taksitinin net maaşın %50’sini geçmemesi şeklinde sınırlandırılır. Örneğin aylık geliri 50.000 TL olan bir kişinin ödeyebileceği maksimum kredi taksiti yaklaşık 25.000 TL olarak kabul edilir. Bu tutar, bireyin başka kredi veya kredi kartı borçları yoksa geçerli olur; eğer başka borçlar mevcutsa, bu taksit limiti daha da düşer. Dolayısıyla kredi tutarı ve vadesi belirlenirken, aylık taksit miktarının maaşın yarısını geçmemesi temel kuraldır.
Taşıt kredileri için belirlenen üst limit; satın alınacak aracın markasına, modeline ve yılına göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca bankalar, sıfır araç alımları sırasında aracın nihai fatura değeri üzerinden finansman desteği sunar. Bu durumda aracın nihai fatura değerine göre kredilendirme oranı aşağıdaki gibidir;
Taşıt Kredisi Üst Limiti:
400.000 TL ve altındaki araçlar için: fatura bedelinin maksimum %70’ine kadar, 48 ay,
400.000,01 TL ila 800.000 TL arasındaki araçlar için: fatura bedelinin maksimum %50’sine kadar, 36 ay,
800.000 TL ila 1.200.000 TL arasındaki araçlar için: fatura bedelinin maksimum %30’una kadar, 24 ay,
1.200.000 TL ila 2.000.000 TL arasındaki araçlar için: fatura bedelinin maksimum %20’sine kadar, 12 ay.
|Kredi Türü
|Azami Vade Süresi
|İhtiyaç Kredisi
|36 ay
|Taşıt Kredisi
|48 ay
|Konut Kredisi
|120 ay
Evet, kredi notu çekilecek kredi tutarını etkiler. Kredi notu, kredi başvurusu yapmak isteyen bireyin finansal geçmişini öğrenmek için önemli bir sayısal değerdir. Bankalar, kredi notu yüksek olan bireyleri güvenilir olarak değerlendirir. Dolayısıyla kredi notu yüksek olan bireylerin kredi başvurusunun onaylanma ihtimali yüksektir. Ancak başvuru sahibinin kredi notu düşükse, talep edilen tutar banka tarafından onaylanmayabilir.