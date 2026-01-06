Ne Kadar Kredi Çekebilirim? - Maaşa Göre Kredi Hesaplama 2026

Sigortalı Bir Çalışan Ne Kadar Kredi Çekebilir?

Sigortalı çalışan bir bireyin çekebileceği kredi tutarı; sigortalılık süresi, aylık gelir durumu, kredi notu ve mevcut borç miktarı gibi unsurlara göre değişiklik gösterir. Özellikle bankalar kredi verirken, başvuru sahibinin aylık gelirine dikkat eder. Bankaların belirlediği politikalara göre aylık kredi taksidi, aylık gelirin %50’sini geçmemelidir. Örneğin 30.000 TL geliri olan bir birey ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isterse, bireyin aylık ödeyebileceği tutar 15.000 TL’den fazla olamaz.

Bankalar, kredi başvurularında genellikle başvuran kişinin son işyerinde en az 3 ay süreyle sigortalı olarak çalışmasını bekler. Ancak bazı bankalar, daha kısa süreli sigortalılık durumlarında da kredi verebilir. Özellikle ihtiyaç kredilerinde 3 aylık sigortalılık süresi yeterli olabilir. Daha uzun sigortalılık süreleri, kredi başvurusunun onaylanma ihtimalini artırır. Bazı bankalar ise kredi verme konusunda farklı politikalar izleyebilir. Dolayısıyla 3 aylık sigortalılık süresi olan kişilere kredi veren bankalar bulunurken, daha uzun sigortalılık süresi arayan bankalar da olabilir. Özellikle kamu bankaları ve özel bankalar, kredi başvurularında daha esnek davranabilir.