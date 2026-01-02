81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi | TOKİ Başvuru ve Şartları 81 İlde 500 Bin Sosyal konut projesi ve kampanyasının detayları, başvuru şartları, ücreti, il dağılımı ve kapsamı bu rehberde!

81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi, pek çok vatandaşın merakla takip ettiği ve yoğun ilgi gösterdiği önemli bir konudur. Bu yazımızda 81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nin ne olduğunu, ödeme planını, başvuru şartlarını ve kontenjanlarını ele alacağız. Ayrıca evlerin büyüklüklerini ve satış fiyatlarının ne kadar olduğunu, başvurunun ne zaman ve nasıl yapılacağını ve 15 Bin Kiralık Sosyal Konut Projesi detaylarını inceleyeceğiz. Diğer yandan şehirlere göre 500 bin sosyal konut dağılımını tablo halinde sunacağız.

81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi Nedir?

Vatandaşlar ilk evim kredisini beklerken TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan 81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi ile kapsamlı bir konut seferberliği duyuruldu. Bu kapsamda; Türkiye’nin 81 ilinde toplam 500 bin adet sosyal konut inşa edilerek dar ve orta gelirli vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma imkanı sunulacak. Yüzyılın Konut Projesi olarak da anılan bu proje ile hem vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanması hem de konut ile kira fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Şehirlere Göre 500 Bin Sosyal Konut Dağılımı

İl Konut Sayısı İl Konut Sayısı İl Konut Sayısı İl Konut Sayısı İl Konut Sayısı Adana 12.292 Bitlis 2.363 Gümüşhane 926 Kocaeli 10.340 Sinop 947 Adıyaman 6.620 Bolu 1.950 Hakkari 1.557 Konya 15.000 Sivas 3.904 Afyonkarahisar 4.370 Burdur 2.208 Hatay 12.639 Kütahya 3.592 Şanlıurfa 13.190 Ağrı 2.840 Bursa 17.225 Iğdır 1.200 Malatya 9.609 Şırnak 1.492 Aksaray 2.476 Çanakkale 3.376 Isparta 2.889 Manisa 7.229 Tekirdağ 6.865 Amasya 2.601 Çankırı 1.753 İstanbul 100.000 Mardin 5.357 Tokat 3.392 Ankara 30.823 Çorum 2.867 İzmir 21.020 Mersin 8.190 Trabzon 3.734 Antalya 13.213 Denizli 6.190 Kahramanmaraş 8.195 Muğla 6.197 Tunceli 775 Ardahan 619 Diyarbakır 12.165 Karabük 1.600 Muş 2.142 Uşak 2.464 Artvin 1.020 Düzce 2.470 Karaman 1.550 Nevşehir 2.068 Van 6.803 Aydın 7.123 Edirne 2.530 Kars 1.730 Niğde 2.604 Yalova 1.805 Balıkesir 7.548 Elazığ 3.685 Kastamonu 2.380 Ordu 3.334 Yozgat 2.858 Bartın 1.240 Erzincan 1.760 Kayseri 7.562 Osmaniye 2.990 Zonguldak 1.872 Batman 3.810 Erzurum 4.905 Kilis 1.170 Rize 2.042 Bayburt 723 Eskişehir 6.025 Kırıkkale 1.689 Sakarya 6.633 Bilecik 1.419 Gaziantep 13.890 Kırklareli 2.255 Samsun 6.397 Bingöl 2.072 Giresun 1.576 Kırşehir 1.633 Siirt 1.527

81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi Ödeme Planı Nasıl?

81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde %10 peşinat ve 240 ay vade ile; 55m², 65m² ve 80 m² daire seçenekleri sunulmaktadır. Bu konutların fiyatları ise İstanbul ve Anadolu illerinde farklıdır. Aşağıda hem İstanbul için hem de Anadolu illeri için geçerli satış fiyatları ve m2’ler tablo halinde verilmiştir.

Anadolu İllerinde Ödeme Planı Nasıl? Vade, Taksit ve Peşinat

Konut Tipi m² Peşinat Tutarı (%10) Vade Aylık Taksit Tutarı 1+1 55 m² 1.800.000 TL 240 Ay 6.750 TL 2+1 65 m² 2.200.000 TL 240 Ay 8.250 TL 2+1 80 m² 2.650.000 TL 240 Ay 9.938 TL

İstanbul İçin Ödeme Planı Nasıl? Vade, Taksit ve Peşinat

Konut Tipi m² Peşinat Tutarı (%10) Vade Aylık Taksit Tutarı 1+1 55 m² 1.950.000 TL 240 Ay 7.313 TL 2+1 65 m² 2.450.000 TL 240 Ay 9.188 TL 2+1 80 m² 2.950.000 TL 240 Ay 11.063 TL

81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesinde Başvuru Kontenjan Dağılımları

Kategori Kontenjan Yüzdesi Ev Büyüklüğü (m2) Başvuru Şartı Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler %5 2+1 65 m2 Proje ilinde en az 3 yıldır ikamet edenler Engelli vatandaşlar %5 2+1 65 m2 - Emekli vatandaşlar %20 2+1 65 m2, 1+1 55 m2 Proje ilinde en az 1 yıldır ikamet edenler 3 ve daha fazla çocuklu aileler %10 2+1 65 m2, 2+1 80 m2 19.12.2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük 3 çocuğu olan aile olma 18-30 yaş arası genç vatandaşlar %20 1+1 55 m2 10/11/1995 tarihinden sonra doğan vatandaşlar Diğer alıcı adayları %40 2+1 65 m2, 2+1 80 m2 -

81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başvuru Şartları Nelerdir?

81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi’ne başvurmak isteyen vatandaşların belirli koşulları sağlaması gerekir. Bu şartlar şöyle sıralanabilir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (en az 10 yıldır T.C vatandaşı olanlar)

18 yaşını doldurmuş olmak,

Başvuru yapılacak il veya ilçede en az 1 yıldır ikamet etmek,

Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının üzerine kayıtlı konut bulunmaması,

Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile Sözleşme yapmamış olması,

İstanbul’da yaşayan vatandaşların hane halkı aylık net gelirinin en fazla 145.000 TL olması,

İstanbul dışındaki illerde en fazla yaşayan vatandaşların hane halkı aylık net gelirinin en fazla 127.000 TL olması.

Bir hane halkı adına yalnızca bir başvurunun iletilebilmesi.

81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvurular 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınmaktadır. Başvuru süreci ise şu şekilde ilerlemektedir:

İlk olarak başvurunun e-Devlet üzerinden mi Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubeleri üzerinden mi yapılacağına karar verilmelidir. e-Devlet üzerinden başvuru yapmak için sisteme giriş yaparak “TOKİ Başvuru” ekranından başvuru formuna ulaşılabilirken fiziki başvurular; Ziraat Bankası, Halkbank veya Emlak Katılım Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirilebilir.

Başvuru formunda kişisel bilgiler, gelir durumu, ikamet bilgileri ve konut tercih kategorisi (genel, genç, emekli, engelli, şehit yakını/gazi) doldurulur.

Başvuru sırasında TOKİ tarafından belirlenen 5.000 TL tutarındaki başvuru bedelinin ilgili bankalara yatırılması gerekir. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ise bu tutardan muaftır.

Başvurunun ardından sistem tarafından oluşturulan başvuru onay belgesi alınır.

Başvurular tamamlandıktan sonra hak sahibi belirleme kuraları 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında noter huzurunda çekilecektir.

81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi Ne Zaman Yapılacak?

81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvurular 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların ardından hak sahibi belirleme kuraları 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında noter huzurunda çekilecektir. İlk temellerin 2026 yılı içinde atılması planlanırken, TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın açıklamalarına göre proje kapsamındaki konutların ilk teslimlerinin Mart 2027’de başlaması öngörülmektedir.

81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nden yararlanamayan vatandaşlar, TeklifimGelsin’in konut kredisi hesaplama sayfasını kullanarak farklı bankaların sunduğu seçenekleri karşılaştırabilir ve kendilerine en uygun konut kredisini seçerek ev sahibi olma imkânı bulabilir.

Aynı Projedeki 15 Bin Kiralık Sosyal Konut Projesinin Detayları Neler?

Sosyal Konut Projesi yalnızca satışla sınırlı değildir. Buna ek olarak sadece İstanbul’da geçerli olan 15 Bin Kiralık Sosyal Konut Projesi’nin de hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Proje sayesinde ev sahibi olmaya imkanı bulunmayan vatandaşların daha düşük kira bedelleri ile barınma ihtiyacını karşılaması hedeflenmektedir.

TOKİ tarafından inşa edilecek bu 15 bin konut, belediyeler ve ilgili kurumlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine kiralanacaktır. Kiralama süresinin ise 3 yıl olması planlanmaktadır. 15 Bin Kiralık Sosyal Konut Projesi’nden öncelikli olarak şehit yakınları, gaziler, emekliler, engelliler, düşük gelirli aileler ve yeni evli çiftler yararlanabilecektir.

SIK SORULAN SORULAR

TOKİ 500 Bin Konut İstanbul’da Nerede Yapılacak?

81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul’da yaklaşık 100 bin konut inşa edilmesi planlanmaktadır. Bu konutların hangi ilçelere yapılacağı hakkında Başakşehir, Arnavutköy, Tuzla gibi ilçeler evlerin konumlandırılacağı ilçeler olarak konuşulsa da henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Anne ve Babasının Evi Olan Gençler Başvuru Yapabilecek mi?

Hayır, anne veya babasının evi olan gençler 81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi’ne başvuru yapamaz. Başvuru sahibi gencin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile Sözleşme yapmamış olması gerekir. Bu proje kapsamında evi olmayan ailelere öncelik verilmektedir. Dolayısıyla 18–30 yaş arası gençler; anne veya babasının üzerine kayıtlı bir ev olması durumunda 81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi’ne başvuru hakkını kaybeder.

Kura Çıkmazsa Başvuru Ücreti Geri Alınabilir mi?

Evet, 81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kura sonucunda hak sahibi olamayan kişiler başvuru ücretlerini geri alabilir. Kurada çıkmayan kişilere 5.000 TL’lik başvuru ücreti Ziraat Bankası, Halkbank veya Emlak Katılım Bankası aracılığıyla otomatik olarak geri ödenir. Bu işlem kurayı takip eden birkaç gün içinde gerçekleşir.

Bir Hane Halkı Adına Birden Fazla Başvuru Yapılabilir mi?

Hayır, 81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hane halkı adına birden fazla başvuru yapılamaz. Başvuru sahibinin eşi ve velayeti altındaki çocuklarıyla birlikte tek bir hane olarak değerlendirilir. Dolayısıyla bu kişiler adına yalnızca bir adet başvuru kabul edilir; birden fazla başvuru yapılması durumunda ise başvurular geçersiz sayılır.

Başvuru Yaparken Konut Tipi ve Büyüklüğü Seçilebilir mi?

Hayır, 81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nin başvuru aşamasında konut tipi veya büyüklüğü seçilemez. Konut tipi ve büyüklüğü TOKİ tarafından noter huzurunda yapılan yapılan kura ile belirlenmektedir.

Borcu Bitmeden Konutun Satışı Yapılabilecek mi?

Hayır, 81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında verilen konutlar, borcu tamamen bitmeden satılamaz, devredilemez veya üçüncü kişilere kiraya verilemez. Konutun satışı yalnızca tüm taksitlerin ödenip borcun tamamen kapatılmasının ardından yapılabilmektedir.

Geliri Bulunmayan Vatandaşlar Başvuru Yapabilir mi?

Evet, geliri bulunmayan vatandaşlar da 81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi’ne başvuru yapabilir. Bu proje kapsamında belirlenen asgari gelir şartı bulunmamaktadır.

Taksit Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?

81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nin taksit ödemeleri, sözleşme tarihinden sonraki ay itibarıyla başlayacaktır. Yani; kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşlar bankada sözleşme imzaladıktan sonraki ayda taksit ödemelerine başlarlar.

Hisseli Tapusu Olanlar Başvurabilir mi?

Evet hisseli tapusu olanlar 81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi’ne başvuru yapabilir. Ancak hisseli tapunun değerinin 1 milyon TL’yi geçmemesi şarttır. 1 milyon TL’yi geçen hisseli tapu sahipleri ise projeye başvuru yapamaz.

Başvuru Sahibi Vefat Ederse Hak Sahipliği Ne Olur?

81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde başvuru sahibinin vefat etmesi durumunda, hak sahipliği yasal mirasçılara devredilmektedir. Sözleşme imzalandıktan sonra vefatın gerçekleşmesi durumunda da benzer şekilde konutun borcu ve hak sahipliği yasal mirasçılara geçer ve kalan taksit ödemeleri bu kişiler tarafından yapılır.

Eşler Başvuru Yapabilecek mi?

Hayır, 81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında eşlerden yalnızca biri başvuru yapabilir; aynı hane halkı adına birden fazla başvuru yapılması yasaktır.

Oturduğum İlçede Proje Yoksa Başvuru Yapamaz mıyım?

İkamet edilen ilçede 81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nin bulunmaması durumunda il merkezindeki projeye başvuru yapılmaktadır. Büyükşehirlerde ikamet edenler ise ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilmektedir.

Aynı Kişi Birden Fazla Kategoriye Başvurabilir mi?

Hayır, 81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında aynı kişi birden fazla kategoriye başvuru yapamaz. Her vatandaş yalnızca bir kategori üzerinden başvuruda bulunabilir. Örneğin bir kişi hem “Genel Başvuru” hem de “Genç” kategorisinde başvuru yapamaz. Başvuru sahibinin kendisine uygun olan tek bir kategori seçmesi gerekir; aksi halde yapılan tüm başvurular geçersiz sayılır.

En Fazla Konut Hangi İllerde Yapılacak?

81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında nüfus yoğunluğu ve konut talebinin yüksekliği nedeniyle en fazla konutun yapılacağı iller arasında; İstanbul, Ankara ve İzmir öne çıkmaktadır. Buna göre İstanbul’da 100 bin, Ankara’da 30 bin 780, İzmir’de ise 21 bin 520 konut inşa edilmesi planlanmaktadır.

Yurt Dışında Yaşayan T.C. Vatandaşları Başvurabilir mi?

Hayır, 81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi’ne yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları başvuru yapamaz. Projeye yalnızca Türkiye’de ikamet eden ve başvuru yaptığı il sınırları içinde en az bir yıldır yaşayan kişiler başvurabilir.

Engelli Çocukları Olan Ebeveynler Engelli Kategorisinden Başvurabilir mi?

Hayır, 81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde 18 yaş altı engelli çocuğu bulunan anne veya babalar, engelli kategorisinden başvuru yapamaz. Bu kişiler yalnızca kendi durumlarına uygun olan (genel, genç, emekli veya şehit yakını/gazi) kategorilerden birini seçerek başvuru yapabilirler.

Şehit Ailesi Kategorisinde Yaş Sınırı Var mı?

Hayır, 81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde şehit aileleri kategorisinde herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır.

