Prefabrik Ev Kredisi Nasıl Alınır? Veren Bankalar 2026 Prefabrik ev kredisinin ne olduğu, şartları, faiz oranları, hangi bankalarda verildiği ve devlet desteğiyle ne kadar kredi alınabileceği bu yazıda!

Artan konut piyasası nedeniyle prefabrik evlere olan ilgi önemli oranda artmıştır. Bu yazımızda prefabrik ev kredisinin ne olduğunu, şartlarını, faiz oranlarını, nasıl alındığını ve hesaplandığını ele alacağız. Diğer yandan prefabrik ev kredisi başvurusu için hangi belgelerin gerekli olduğuna ve devlet desteğiyle ne kadar prefabrik ev kredisi verildiğine değineceğiz.

Prefabrik Ev Kredisi Nedir?

Prefabrik ev kredisi, fabrikada üretilip araziye taşınarak kısa sürede kurulabilen prefabrik bir eve sahip olmak isteyen kişilere sunulan özel bir konut kredisi türüdür. Ancak prefabrik ev kredisi, klasik konut kredilerinden oldukça farklıdır. Çünkü standart konut kredilerinde bankalar betonarme bir binayı değerlendirmeye alırken prefabrik ev kredilerinde arsa üzerine kurulacak prefabrik bir yapı değerlendirmeye alınır. Bu nedenle arsanın tapulu olması ve üzerine ipotek konulabilir durumda olması şarttır.

Günümüzde her banka prefabrik evlere özel kredi imkanı sunmadığı için finansman tutarı genellikle arsa değeri esas alınarak belirlenir. Prefabrik ev kredisi, prefabrik evlerin betonarme binalara göre uygun maliyetleri, hızlı kurulabilme özellikleri ve isteğe göre tasarlanabilir yapılarıyla ön plana çıkmaktadır.

Prefabrik Ev Kredisi Nasıl Alınır? Şartları Neler?

Prefabrik ev kredisi almak isteyen kişilerin öncelikle bankaların belirlediği bazı başvuru şartlarını karşılaması gerekir. Bu şartlar şöyle sıralanabilir:

18 yaşını doldurmuş olmak,

Yeterli kredi notuna sahip olmak,

Bankaların kredi değerlendirme kriterlerine uygun bir finansal geçmişe sahip olmak,

Düzenli gelir belgesi sunmak (maaş bordrosu, gelir beyanı, vergi levhası vb.),

Prefabrik eve ait belgeleri eksiksiz şekilde (proforma fatura, teklif formu veya satış sözleşmesi) sunmak,

Prefabrik evin teknik özelliklerini ve fiyat bilgilerini içeren belgeleri eksiksiz şekilde sunmak,

Gerekli durumlarda ipotek, kefil veya ek teminat vermek,

Prefabrik evin kurulacağı arsanın imar durumunda, ruhsatında ve mülkiyet bilgilerinde sorun olmaması.

Bu şartların sağlanması halinde prefabrik ev kredisi başvurusu yapılabilir. Prefabrik ev firmasından fiyat teklifi alınmasıyla kredi başvuru süreci başlar. Alınan fiyat teklifi, kimlik ve gelir belgesi gibi evraklarla birlikte bankaya kredi başvurusunda bulunulur. Bankanın başvuru sahibinin mali durumunu, borç-gelir oranını ve arsa üzerindeki yasal koşulları değerlendirmesinin ardından kredinin uygunluğu belirlenir. Kredinin onaylanması halinde banka tarafından bir ödeme planı hazırlanır ve kredi tutarı başvuru sahibinin hesabına ya da doğrudan prefabrik ev üreticisinin hesabına aktarılır.

Prefabrik Kredisi Veren Bankalar 2026

2026 yılında prefabrik ev kredisi veren bankalar şöyle sıralanabilir:

Ziraat Bankası

Halkbank

Vakıfbank

Garanti BBVA

Denizbank

ING Bank

Albaraka Türk

Türkiye Finans

Akbank

Prefabrik Ev Kredisi için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Prefabrik ev kredisi almak için gerekli belgeler şöyle sıralanabilir:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Gelir belgesi (maaş bordrosu, kira geliri vb.)

İkametgah belgesi veya elektrik, su, doğalgaz faturası

Prefabrik evin arsa tapusu veya kira sözleşmesi

Prefabrik evin ruhsatı

Prefabrik evin proje onay belgesi

Prefabrik evin sigorta poliçesi

Prefabrik Ev Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Prefabrik ev kredisi hesaplama yöntemi ile standart konut kredisi hesaplama yöntemi aynıdır. Ancak standart konut kredilerinde ilgili konutun ekspertiz değeri hesaba katılırken prefabrik ev kredisinde prefabrik evin değil arsanın ekspertiz değeri esas alınır.

Buna göre, hesaplama süreci bankanın arsa için ekspertiz göndererek değer tespiti yapmasıyla başlar. Prefabrik ev kredisi kapsamında bankalar genel olarak ekspertiz değerinin en fazla %80’ine kadar kredi sağlamaktadır. Dolayısıyla prefabrik evin toplam maliyetinin kredi limitini aştığı durumlarda kalan tutarın peşin olarak ödenmesi gerekir.

Prefabrik ev kredisi hesaplama işleminde, bankanın sunduğu faiz veya kâr payı oranı ile tercih edilen vade süresi göz önünde bulundurularak aylık taksit tutarı belirlenir. Bu süreçte dosya masrafı, ekspertiz ücreti ve varsa ipotek işlemleri gibi ek maliyetler de toplam hesaplamaya dahil edilir. Böylece kredi tutarı, aylık ödeme planı ve toplam geri ödeme miktarı net bir şekilde ortaya konulmuş olur.

Prefabrik Ev Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

2026 yılında prefabrik ev kredisi faiz oranları standart konut kredisi faiz oranlarına yakın seviyelerde sunulmakta ve bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Devlet desteği kapsamında sunulan prefabrik ev kredilerinin faiz oranları genellikle %1,30 ila %2,50 arasında değişiklik göstermektedir. Destek dışında sunulan prefabrik ev kredilerinin faiz oranları ise genellikle %2,69 ila %3,5 arasında seyretmektedir.

Hangi bankaların peşinatsız konut kredisi sunduğunu öğrenmek ve başvuru yapmak için Peşinatsız Konut Kredisi Veren Bankalar başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Prefabrik Ev Kredisi Devlet Desteği Nedir?

Prefabrik ev kredisi devlet desteği, ihtiyaç sahibi kişilerin barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik sunulan bir destek türüdür. Ancak prefabrik ev kredisi devlet desteği doğrudan herkese açık bir finansman programı değildir. Bu destek kapsamında arsa veya araziye sahip ve belirli şartları karşılayan kişilere belirli oranlarda destek sunulmaktadır. Aynı zamanda prefabrik ev kredisi devlet desteği, sosyal yardım kapsamındaki barınma ve ev yapım yardımları içinde değerlendirilmektedir.

Prefabrik ev kredisi devlet desteği alabilmek için sağlanması gereken şartlar şöyle sıralanabilir:

Başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması,

Kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin üçte birinden az olması,

Yardım gerektirecek özel durumlardan birinin bulunması, (engellilik, tek ebeveynlik, yaşlılık gibi)

Prefabrik evin yapılacağı arsanın tam hisseli tapusunun bulunması.

Prefabrik Ev Kredisi Devlet Desteği Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla devlet tarafından doğrudan prefabrik ev kredisi adı altında sunulan bir destek bulunmamaktadır. Ancak prefabrik ev kredisi devlet desteği kapsamında 2024 yılında en fazla 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz hibe sunulmuştur. Barınma desteği kapsamında sunulan prefabrik ev kredisi destek tutarı, başvuru yapan kişinin gelir durumu, ihtiyaç düzeyi ve arsa şartlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle bazı vatandaşlara 150.000 TL destek sağlanırken bazılarına 300.000 TL destek sunulabilmektedir.

Prefabrik Ev Desteği İçin Nereye Başvurulur?

Prefabrik ev desteği başvurularının iletilebileceği pek çok kanal vardır. Bunlardan ilki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’dır (SYDV). Prefabrik ev desteği başvurusu yapmak isteyen bireyler ikamet ettikleri il veya ilçedeki SYDV’ye giderek başvuruda bulunabildiği gibi Alo 183 ya da Alo 144 numaralarını arayarak da ön başvuruda bulunabilir. Buna ek olarak e-Devlet aracılığı ile arama bölümüne “Sosyal Yardım” yazdıktan sonra “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı/Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sekmesi üzerinden de prefabrik ev desteği başvurusunda bulunmak mümkündür.

Prefabrik Evler Taksit İmkanı Sunuyor mu?

Evet, prefabrik evlerde çoğu firma tarafından taksit imkanı sunulmaktadır. Prefabrik evler için ne kadar taksit yapılacağı ise firmadan firmaya değişiklik göstermektedir. Bazı üretici firmalar belirli bir oranda peşinat aldıktan sonra kalan tutarı 24 ila 60 aya kadar bölebilirken bazı satıcılar kredi kartına 6 taksit uygulamaktır. Öte yandan prefabrik ev almak için banka kredisi kullanılması halinde ise taksit süreleri 24, 36 ya da 120 aya kadar çıkabilmektedir.