Tapu Devri Nasıl Yapılır? Tapu Devir İşlemleri Hakkında Her Şey

Bir mal edinme süreci ya da aile mirası olarak devralınan bir taşınmaz mülkün resmi sahipliğini belgelemek için tapu almak zorunludur. Toprağın, arazinin veya arsanın bir kısmına ya da üzerinde bulunan yapının resmi sahiplerini tanımlayan belgeye ise tapu adı verilir. Taşınmaz mülklerin sahipliği değiştiğinde, bu işlem tapu devri olarak adlandırılır.

TeklifimGelsin olarak hazırladığımız bu yazımızda, tapu devri nasıl yapılır sorusunun yanıtını detaylı bir şekilde anlatacağız. Yazımızda, tapu devrinin ne olduğunu, tapu devri için gerekli belgeleri, tapu devri harçlarını ve tapu devrinin nasıl gerçekleştirildiğini bulabilirsin.

Tapu Devri Nedir?

Tapu devri, bir taşınmaz malın mülkiyetinin bir kişiden başka bir kişiye geçmesidir. Tapu devri işlemi, tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilir. Tapu devri yapabilmek için gerekli belgeler ve harçları yatırmak gerekir.

Tapu devri, gayrimenkul alım satımında en önemli aşamalardan biridir. Tapu devri işleminin doğru bir şekilde yapılması, taşınmazın mülkiyetinin sorunsuz bir şekilde devredilmesini sağlar. Bu nedenle, tapu devri işlemini gerçekleştirmeden önce gerekli belgeleri ve işlemleri bilmek önemlidir.

Tapu devrinin temel amacı, taşınmaz malın mülkiyetinin yeni sahibine devredilmesidir. Tapu devri işleminin gerçekleşmesi ile birlikte, taşınmaz malın mülkiyeti yeni sahibine geçer ve yeni sahibi, taşınmaz mal üzerindeki tüm hakları elde eder.

Tapu Devri Nasıl Yapılır?

Tapu devri nasıl yapılır sorusunun yanıtını aşağıdaki aşamalara göz atarak öğrenebilirsin. Gel, bu aşamalara bakalım!

Tapu randevusu almak:

Tapu devri işlemini gerçekleştirmek için öncelikle tapu randevusu almak gerekir. Tapu randevusu, ALO 181 veya tapu müdürlüklerinin e-randevu sistemleri üzerinden alınabilir.

Gerekli belgeleri hazırlamak:

Tapu devri işlemi için gerekli belgeler, tapu müdürlüğünün internet sitesinden veya tapu müdürlüğünden temin edilebilir. Tapu devri için gerekli belgeler, aşağıdaki gibidir:

Satıcının kimlik belgesi ve tapu senedi Alıcıya ait kimlik belgesi ve nüfus kayıt örneği Alıcıya ait tapu harcı ve döner sermaye bedeli makbuzları Alıcıya ait tapu tescil harcı makbuzu Alıcıya ait tapu şerhi masrafı makbuzu Alıcıya ait tapu alım bildirimi beyannamesi

Tapu müdürlüğüne gitmek:

Tapu randevusu tarihinde, alıcı ve satıcı tapu müdürlüğüne birlikte gitmeleri gerekir. Tapu müdürlüğüne gitmeden önce, gerekli belgelerin eksiksiz olması önemlidir.

Tapu müdürlüğünde işlemleri başlatmak:

Tapu müdürlüğünde, alıcı ve satıcının kimlik belgeleri kontrol edilir. Gerekli belgeler eksiksiz ise, tapu devri işlemi başlatılır.

Tapu devrinin tamamlanması:

Tapu devri işleminin tamamlanması ile birlikte, tapu senedi yeni sahibine verilir. Tapu senedi, taşınmaz malın mülkiyetinin yeni sahibine geçtiğinin resmi belgesidir.

Tapu devri bu işlemleri takip ederek kolaylıkla gerçekleştirilebilir!

Tapu Devri Sırasında Yapılan Ödemeler

Tapu devri işleminde, tapu harcı ve döner sermaye bedeli olmak üzere iki tür harç ödenmesi gerekir. Tapu harcı, taşınmaz malın değerine göre değişmektedir. Döner sermaye bedeli ise, tapu müdürlüğünün hizmet bedelidir.

Tapu harcını alıcı ve satıcı ayrı ayrı olmak üzere öder. Satışı yapılacak olan gayrimenkulün %2’si olacak şekilde alıcı ve satıcı tapu harcı ödemesi yapar.

Örneğin satış bedeli 1.000.000 TL olan bir gayrimenkul için alıcı ve satıcı %2’şer olmak üzere toplam 40.00 TL ödeme yapmalıdır.

Tapu harcı ve döner sermaye bedeli, tapu müdürlüğüne makbuz karşılığında ödenebilir. Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi üzerinden de tapu harcı bedeli ödenebilir.

Özet

Tapu devri nasıl yapılır sorusunun yanıtını aradığımız yazımızın sonuna gelirken, tapu devrinin bir taşınmaz malın mülkiyetinin bir kişiden başka bir kişiye geçmesi olduğunu tekrar belirtelim.

Eğer sen de ihtiyacın ya da yatırım yapmak için ev satın almayı planlıyorsan yazımızda belirttiğimiz noktalara göz önünde bulundurmalısın.

Sık Sorulan Sorular

Tapuda Devir İşlemleri Nasıl Yapılır?

Tapuda devir işlemleri için gerekli belgeler şunlardır:

Tapu devrine konu taşınmazın tapu senedi

Satıcı ve alıcının kimlik belgeleri

Satıcının tapudaki hisse devrine ilişkin imza sirküleri (şirketler için)

Satıcının beyannamesi (vergi borcu yoktur yazısı)

Alıcı ve satıcının taşınmazın rayiç bedelini gösteren emlak değerleme raporu

Alıcı ve satıcının DASK poliçesi

Tapu devir işlemleri için gerekli evraklar eksiksiz olarak tamamlandıktan sonra, tapu müdürlüğünden randevu alınır. Randevu gününde alıcı ve satıcı, tapu müdürlüğüne giderek tapu devri işlemlerini başlatır.

Tapu devri işlemleri sırasında, tapu müdürlüğü görevlileri tarafından taşınmazın tapu kaydında inceleme yapılır. Taşınmazın tapu kaydında herhangi bir sorun bulunmaması durumunda, tapu devri işlemleri tamamlanır ve alıcıya yeni tapu senedi verilir.

Arsa Devir İşlemi Nasıl Yapılır?

Arsa devri, bir arsanın mülkiyetinin bir kişiden başka bir kişiye geçmesi işlemidir. Tapuda devir işlemleri ile aynı şekilde yapılır.

Tapu Devri Nerede Yapılır?

Tapu devir işlemleri, taşınmazın bağlı bulunduğu tapu müdürlüğünde yapılır. Tapu müdürlüklerine Türkiye'nin her yerinden başvuru yapılabilir.

Tapu Devri Ne Demek?

Tapu devri, bir taşınmazın mülkiyetinin bir kişiden başka bir kişiye geçmesi işlemidir. Tapu devri ile birlikte, taşınmazın sahibinin kimliği de değişmiş olur.

Aile İçi Tapu Devri Nasıl Yapılır?

Aile içi tapu devri, eşler, anne-baba ve çocuklar arasında yapılan tapu devridir. Aile içi tapu devrinde, tapu harcı %68,31 olarak hesaplanır.

Aile içi tapu devri için gerekli belgeler şunlardır:

Tapu devrine konu taşınmazın tapu senedi

Satıcı ve alıcının kimlik belgeleri

Satıcının beyannamesi (vergi borcu yoktur yazısı)

Tapu Devri Başka İlde Yapılır Mı?

2026 yılı itibariyle nereye bağlı olduğuna bakılmaksızın tapudaki satış işlemleri her tapu dairesinden yapılabilmektedir. Bu durumda, alıcı ve satıcının bulundukları ildeki tapu müdürlüğüne giderek tapu devri işlemlerini başlatması gerekir.

Başka Şehirde Tapu Devri Nasıl Yapılır?

Başka şehirde tapu devri yapmak için, yukarıda listelediğimiz işlemleri bulunduğunuz şehirdeki tapu dairelerinde yapabilirsiniz.