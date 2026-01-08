Tarım - Çiftçi Kredisi Hesaplama

Tarım kredisi, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini finanse etmelerine yardımcı olmak için bankalar tarafından sunulan bir kredi türüdür. Bu krediler, tarımsal üretim için gerekli olan gübre, tohum, ilaç, tarım aletleri ve ekipman gibi girdilerin satın alınmasını, tarım arazilerinin kiralanmasını veya satın alınmasını ve tarımsal yatırımların yapılmasını finanse etmek için kullanılabilir.

Tarım ve hayvancılık sektörünün kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla, çiftçilerimize özel kredi hesaplama aracı ve güncel faiz oranlarını bir araya getirdik. Bu sayede, ihtiyaç duyduğun en uygun kredi seçeneklerini kolayca hesaplayabilir, bankaların tarım kredisi faiz oranları opsiyonlarını karşılaştırabilir ve senin için en uygun krediyi seçebilirsin.