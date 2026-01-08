Tarım - Çiftçi Kredisi Hesaplama

Tarım Kredisi ile ilgili bilmen gereken her şey TeklifimGelsin'de!
Tarım kredisi, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini finanse etmelerine yardımcı olmak için bankalar tarafından sunulan bir kredi türüdür. Bu krediler, tarımsal üretim için gerekli olan gübre, tohum, ilaç, tarım aletleri ve ekipman gibi girdilerin satın alınmasını, tarım arazilerinin kiralanmasını veya satın alınmasını ve tarımsal yatırımların yapılmasını finanse etmek için kullanılabilir.
Tarım ve hayvancılık sektörünün kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla, çiftçilerimize özel kredi hesaplama aracı ve güncel faiz oranlarını bir araya getirdik. Bu sayede, ihtiyaç duyduğun en uygun kredi seçeneklerini kolayca hesaplayabilir, bankaların tarım kredisi faiz oranları opsiyonlarını karşılaştırabilir ve senin için en uygun krediyi seçebilirsin.
|Bankalar
|Faiz
min-max
|Anapara
min-max
|Vade
min-max
|%1,99 - %3,69
|5.000 - 500.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,74 - %3,84
|1.000 - 1.000.000 TL
|3 - 36 Ay
|İncele
|%2,79 - %3,09
|10.000 - 400.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,89 - %4,29
|1.000 - 500.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,99 - %3,94
|1.000 - 600.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,99 - %3,49
|5.000 - 350.000 TL
|3 - 36 Ay
|İncele
|%2,99
|1.000 - 400.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,99 - %3,49
|5.000 - 5.000.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,99
|1.000 - 400.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,99 - %3,59
|1.000 - 450.000 TL
|3 - 36 Ay
|İncele
|%3,22
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%3,39
|1.000 - 500.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%3,42
|1.000 - 1.000.000 TL
|2 - 36 Ay
|İncele
|%3,49
|1.000 - 1.000.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%3,59
|1.000 - 20.000 TL
|1 - 12 Ay
|İncele
|%3,59
|1.000 - 100.000 TL
|13 - 36 Ay
|İncele
|%3,61
|1.500 - 100.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%3,69 - %4,65
|1.000 - 500.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%3,70 - %3,89
|1.000 - 100.000 TL
|3 - 36 Ay
|İncele
|%3,94 - %4,49
|3.000 - 250.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%4,30
|1.000 - 100.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%4,39
|1.000 - 1.000.000 TL
|1 - 12 Ay
|İncele
|%4,49
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 12 Ay
|İncele
|%4,84 - %5,33
|1.000 - 500.000 TL
|4 - 36 Ay
|İncele
|%4,99
|1 - 125.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%4,99
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%5,00
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%5,25
|50.001 - 100.000 TL
|3 - 36 Ay
|İncele
|%5,59 - %5,74
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
Çiftçi kredisi başvurunun onaylanması ve istediğin kredi miktarını alabilmen için bazı tarım kredisi şartları aranmaktadır. Bu şartlarda istenen belgelerin eksiksiz bir şekilde ilgili bankaya teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru üzerine talep edilen tarım kredisi şartları şunlardır:
Tarımsal faaliyette bulunuyor olmak
Kredi yeterliliğine sahip olmak
Teminat gösterebilmek
Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmak
Bu şartların dışında her banka, müşterinin durumuna ve kendi politikalarına göre ek belgeler isteyebilir. Ancak, genel olarak tarım kredisi için gerekli belgeler aşağıdakiler gibidir:
Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı
Çiftçi kayıt sistemi belgesi
Tarımsal faaliyetin yapıldığını kanıtlayan belge
Geliri gösteren tablo veya belge
Tarım kredisi başvurusu için ilk olarak kredi türünün belirlenmesi gerekir.
Başvuru sürecine başlamadan önce gerekli belgelerin hazırlanması önemlidir. Bu belgeler arasında nüfus cüzdanı fotokopisi, çiftçilik belgesi veya Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi, tarım arazisi tapusu veya kira sözleşmesi, gelir belgesi veya vergi levhası ve yatırım kredileri için proforma fatura bulunur.
Belgeler hazırlandıktan sonra başvuru yapılması düşünülen bankalarla iletişime geçilerek kredi türleri ve faiz oranları hakkında bilgi alınması gerekmektedir. Başvurunun banka tarafından değerlendirilmesi sürecinde, kredi notu, gelir durumu ve tarımsal faaliyetler incelenecektir.
Başvuru onaylanırsa, belirlenen kredi tutarı banka hesabına aktarılacak ve tarımsal faaliyetlerde kullanılabilecektir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, tüm belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulması ve bankanın talep ettiği kriterlere uygunluğun sağlanmasıdır.
Kredi hesaplama aracını kullanarak bankaların sana verdiği kredi miktarını faiz oranlarını görebilirsin. Kesin kredi tutarı ve faiz oranı için bankayla iletişime geçmen gerekmektedir. Bankalar, kredi onayı için ek şartlar ve belgeler talep edebilir.
Unutma, kredi kullanmadan önce bankaların faiz oranlarını ve şartlarını karşılaştırmalısın. Bu işlemi TeklifimGelsin üzerinden kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsin.
Çiftçi ihtiyaç kredisi kullanmanın birçok avantajı vardır. Bu avantajlar şunlardır:
Finansman imkanı: Çiftçi ihtiyaç kredisim kredisi, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini finanse etmelerine ve işletmelerini büyütmelerine yardımcı olur.
Düşük faiz oranları: Tarım kredileri, diğer kredi türlerine göre daha düşük faiz oranlarına sahiptir.
Uzun vade: Tarım kredileri, uzun vadeli geri ödeme seçenekleri sunar. Böylelikle çitçiler ödemelerini hasat zamanından sonra yapabilir.
Kefalet imkanı: Bankalar, kefalet imkanı sunarak çiftçilerin krediye erişimini kolaylaştırır.
Ziraat Bankası
Akbank
Türkiye Finans Bankası
TEB
Garanti BBVA
Şekerbank
Denizbank
Vakıfbank
İş Bankası
YapıKredi
Qnb Finansbank
ING Bank
Genç çiftçilere yönelik krediler, tarım sektörünün genç nüfus tarafından da sürdürülebilir olmasını sağlamak ve genç girişimci sayısını artırmak amacıyla sunulmaktadır. Genç çiftçi kredisi alabilmek için de bazı şartları yerine getirmek gerekir.
Bu şartlar şöyle sıralanabilir:
18-40 yaş arasında olmak,
En az lise mezunu olmak,
Çiftçi Belgesine sahip olmak,
Kredi çekebilmek için belli bir teminat göstermek,
Tapu, kira kontratı gibi belgeler sunmak.
Çiftçiler, tarımsal faaliyetlerinde kullanmak üzere araç kredisi alabilirler. Bu süreç, birkaç adımdan oluşmaktadır. Öncelikle, satın alınmak istenen aracın belirlenmesi gerekmektedir. Tarımsal faaliyetlere uygun bir araç seçimi yapılması ve gerekçe sunulması bu aşamada büyük önem taşımaktadır.
Ardından, gerekli belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Bu belgeler arasında nüfus cüzdanı fotokopisi, çiftçilik belgesi veya Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi, araç proforma faturası ve gelir belgesi veya vergi levhası bulunmaktadır. Belgeler hazırlandıktan sonra seçilen bankaya araç kredisi başvurusunda bulunulması gerekmektedir.
Bankalar, başvuruyu değerlendirirken kredi notu ve gelir durumu göz önünde bulundurarak genellikle kısa sürede kredi onayı vermektedir. Onay süreci tamamlandığında, belirlenen kredi tutarı doğrudan araç satıcısına aktarılmakta ve araç teslim alınabilmektedir.
Çiftçilerin tarlada sıklıkla kullandığı traktör, birincil iş makinesi olarak sınıflandırılmaktadır. Bu temel ihtiyaç için bankalar, özel traktör kredisi seçenekleri sunmaktadır. Çiftçi traktör kredisi almak için öncelikle istenen traktör türü belirlenmeli ve gerekli belgeler hazırlanmalıdır. Bu belgeler arasında nüfus cüzdanı fotokopisi, çiftçilik belgesi veya Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi, araç proforma faturası ve gelir belgesi veya vergi levhası bulunmaktadır.
Belgelerin hazırlanmasının ardından istenen bankaya traktör kredisi başvurusunda bulunulabilir. Başvuru değerlendirmesinin ardından kredi onaylanırsa başvuru esnasında belirtilen tutar, araç satıcısının banka hesabına tutar aktarılır ve araç teslim alınır.
2026 yılı itibarıyla, kadın çiftçilere sunulan kredi tutarları bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Ancak genel olarak kadın çiftçilere 2.500.000 TL’ye kadar kadın çiftçi kredisi imkanı sunulmaktadır.
Kadın olmak
18 yaşını doldurmuş olmak,
En az ilköğretim mezunu olmak,
Kredi başvurusunu kendi adına yapmak,
Çiftçilik belgesi veya Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesine sahip olmak.