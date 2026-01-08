Tarım - Çiftçi Kredisi Hesaplama

TeklifimGelsin

Tarım kredisi, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini finanse etmelerine yardımcı olmak için bankalar tarafından sunulan bir kredi türüdür. Bu krediler, tarımsal üretim için gerekli olan gübre, tohum, ilaç, tarım aletleri ve ekipman gibi girdilerin satın alınmasını, tarım arazilerinin kiralanmasını veya satın alınmasını ve tarımsal yatırımların yapılmasını finanse etmek için kullanılabilir.

Tarım ve hayvancılık sektörünün kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla, çiftçilerimize özel kredi hesaplama aracı ve güncel faiz oranlarını bir araya getirdik. Bu sayede, ihtiyaç duyduğun en uygun kredi seçeneklerini kolayca hesaplayabilir, bankaların tarım kredisi faiz oranları opsiyonlarını karşılaştırabilir ve senin için en uygun krediyi seçebilirsin.

Tarım Kredisi Faiz Oranları

BankalarFaiz
min-max		Anapara
min-max		Vade
min-max
DenizBank Tarım kredisi%1,99 - %3,695.000 - 500.000 TL1 - 36 Ayİncele
Garanti BBVA Tarım kredisi%2,74 - %3,841.000 - 1.000.000 TL3 - 36 Ayİncele
ON Dijital Bankacılık Tarım kredisi%2,79 - %3,0910.000 - 400.000 TL1 - 36 Ayİncele
getirfinans Tarım kredisi%2,89 - %4,291.000 - 500.000 TL1 - 36 Ayİncele
QNB Tarım kredisi%2,99 - %3,941.000 - 600.000 TL1 - 36 Ayİncele
AlternatifBank Tarım kredisi%2,99 - %3,495.000 - 350.000 TL3 - 36 Ayİncele
CepteTeb Tarım kredisi%2,991.000 - 400.000 TL1 - 36 Ayİncele
Enpara.com Tarım kredisi%2,99 - %3,495.000 - 5.000.000 TL1 - 36 Ayİncele
TEB Tarım kredisi%2,991.000 - 400.000 TL1 - 36 Ayİncele
ING Tarım kredisi%2,99 - %3,591.000 - 450.000 TL3 - 36 Ayİncele
Kuveyt Türk Tarım kredisi%3,221.000 - 999.999 TL1 - 36 Ayİncele
N Kolay Tarım kredisi%3,391.000 - 500.000 TL1 - 36 Ayİncele
ICBC Tarım kredisi%3,421.000 - 1.000.000 TL2 - 36 Ayİncele
Yapı Kredi Tarım kredisi%3,491.000 - 1.000.000 TL1 - 36 Ayİncele
AnadoluBank Tarım kredisi%3,591.000 - 20.000 TL1 - 12 Ayİncele
Burgan Bank Tarım kredisi%3,591.000 - 100.000 TL13 - 36 Ayİncele
Fibabanka Tarım kredisi%3,611.500 - 100.000 TL1 - 36 Ayİncele
Akbank Tarım kredisi%3,69 - %4,651.000 - 500.000 TL1 - 36 Ayİncele
HSBC Tarım kredisi%3,70 - %3,891.000 - 100.000 TL3 - 36 Ayİncele
İş Bankası Tarım kredisi%3,94 - %4,493.000 - 250.000 TL1 - 36 Ayİncele
Albaraka Türk Tarım kredisi%4,301.000 - 100.000 TL1 - 36 Ayİncele
Ziraat Katılım Tarım kredisi%4,391.000 - 1.000.000 TL1 - 12 Ayİncele
Emlak Katılım Tarım kredisi%4,491.000 - 999.999 TL1 - 12 Ayİncele
Şekerbank Tarım kredisi%4,84 - %5,331.000 - 500.000 TL4 - 36 Ayİncele
Ziraat Bankası Tarım kredisi%4,991 - 125.000 TL1 - 36 Ayİncele
Vakıfbank Tarım kredisi%4,991.000 - 999.999 TL1 - 36 Ayİncele
TurkishBank Tarım kredisi%5,001.000 - 999.999 TL1 - 36 Ayİncele
HalkBank Tarım kredisi%5,2550.001 - 100.000 TL3 - 36 Ayİncele
Türkiye Finans Tarım kredisi%5,59 - %5,741.000 - 999.999 TL1 - 36 Ayİncele

Tarım Kredisi Şartları Nelerdir?

Çiftçi kredisi başvurunun onaylanması ve istediğin kredi miktarını alabilmen için bazı tarım kredisi şartları aranmaktadır. Bu şartlarda istenen belgelerin eksiksiz bir şekilde ilgili bankaya teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru üzerine talep edilen tarım kredisi şartları şunlardır:

  • Tarımsal faaliyette bulunuyor olmak

  • Kredi yeterliliğine sahip olmak

  • Teminat gösterebilmek

  • Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmak

Bu şartların dışında her banka, müşterinin durumuna ve kendi politikalarına göre ek belgeler isteyebilir. Ancak, genel olarak tarım kredisi için gerekli belgeler aşağıdakiler gibidir:

  • Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı

  • Çiftçi kayıt sistemi belgesi

  • Tarımsal faaliyetin yapıldığını kanıtlayan belge

  • Geliri gösteren tablo veya belge

Tarım Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tarım kredisi başvurusu için ilk olarak kredi türünün belirlenmesi gerekir.

Başvuru sürecine başlamadan önce gerekli belgelerin hazırlanması önemlidir. Bu belgeler arasında nüfus cüzdanı fotokopisi, çiftçilik belgesi veya Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi, tarım arazisi tapusu veya kira sözleşmesi, gelir belgesi veya vergi levhası ve yatırım kredileri için proforma fatura bulunur.

Belgeler hazırlandıktan sonra başvuru yapılması düşünülen bankalarla iletişime geçilerek kredi türleri ve faiz oranları hakkında bilgi alınması gerekmektedir. Başvurunun banka tarafından değerlendirilmesi sürecinde, kredi notu, gelir durumu ve tarımsal faaliyetler incelenecektir.

Başvuru onaylanırsa, belirlenen kredi tutarı banka hesabına aktarılacak ve tarımsal faaliyetlerde kullanılabilecektir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, tüm belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulması ve bankanın talep ettiği kriterlere uygunluğun sağlanmasıdır.

Tarım Kredisi Hesaplama

Kredi hesaplama aracını kullanarak bankaların sana verdiği kredi miktarını faiz oranlarını görebilirsin. Kesin kredi tutarı ve faiz oranı için bankayla iletişime geçmen gerekmektedir. Bankalar, kredi onayı için ek şartlar ve belgeler talep edebilir.

Unutma, kredi kullanmadan önce bankaların faiz oranlarını ve şartlarını karşılaştırmalısın. Bu işlemi TeklifimGelsin üzerinden kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsin.

Çiftçi ihtiyaç kredisi kullanmanın birçok avantajı vardır. Bu avantajlar şunlardır:

  • Finansman imkanı: Çiftçi ihtiyaç kredisim kredisi, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini finanse etmelerine ve işletmelerini büyütmelerine yardımcı olur.

  • Düşük faiz oranları: Tarım kredileri, diğer kredi türlerine göre daha düşük faiz oranlarına sahiptir.

  • Uzun vade: Tarım kredileri, uzun vadeli geri ödeme seçenekleri sunar. Böylelikle çitçiler ödemelerini hasat zamanından sonra yapabilir.

  • Kefalet imkanı: Bankalar, kefalet imkanı sunarak çiftçilerin krediye erişimini kolaylaştırır.

Çiftçi Kredisi Veren Bankalar Hangileridir?

  • Ziraat Bankası

  • Akbank

  • Türkiye Finans Bankası

  • TEB

  • Garanti BBVA

  • Şekerbank

  • Denizbank

  • Vakıfbank

  • İş Bankası

  • YapıKredi

  • Qnb Finansbank

  • ING Bank

Genç Çiftçi Kredisi Şartları Nelerdir?

Genç çiftçilere yönelik krediler, tarım sektörünün genç nüfus tarafından da sürdürülebilir olmasını sağlamak ve genç girişimci sayısını artırmak amacıyla sunulmaktadır. Genç çiftçi kredisi alabilmek için de bazı şartları yerine getirmek gerekir.

Bu şartlar şöyle sıralanabilir:

  • 18-40 yaş arasında olmak,

  • En az lise mezunu olmak,

  • Çiftçi Belgesine sahip olmak,

  • Kredi çekebilmek için belli bir teminat göstermek,

  • Tapu, kira kontratı gibi belgeler sunmak.

Çiftçi Araç Kredisi Nasıl Alınır?

Çiftçiler, tarımsal faaliyetlerinde kullanmak üzere araç kredisi alabilirler. Bu süreç, birkaç adımdan oluşmaktadır. Öncelikle, satın alınmak istenen aracın belirlenmesi gerekmektedir. Tarımsal faaliyetlere uygun bir araç seçimi yapılması ve gerekçe sunulması bu aşamada büyük önem taşımaktadır.

Ardından, gerekli belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Bu belgeler arasında nüfus cüzdanı fotokopisi, çiftçilik belgesi veya Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi, araç proforma faturası ve gelir belgesi veya vergi levhası bulunmaktadır. Belgeler hazırlandıktan sonra seçilen bankaya araç kredisi başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

Bankalar, başvuruyu değerlendirirken kredi notu ve gelir durumu göz önünde bulundurarak genellikle kısa sürede kredi onayı vermektedir. Onay süreci tamamlandığında, belirlenen kredi tutarı doğrudan araç satıcısına aktarılmakta ve araç teslim alınabilmektedir.

Çiftçi Traktör Kredisi Nasıl Alınır?

Çiftçilerin tarlada sıklıkla kullandığı traktör, birincil iş makinesi olarak sınıflandırılmaktadır. Bu temel ihtiyaç için bankalar, özel traktör kredisi seçenekleri sunmaktadır. Çiftçi traktör kredisi almak için öncelikle istenen traktör türü belirlenmeli ve gerekli belgeler hazırlanmalıdır. Bu belgeler arasında nüfus cüzdanı fotokopisi, çiftçilik belgesi veya Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi, araç proforma faturası ve gelir belgesi veya vergi levhası bulunmaktadır.

Belgelerin hazırlanmasının ardından istenen bankaya traktör kredisi başvurusunda bulunulabilir. Başvuru değerlendirmesinin ardından kredi onaylanırsa başvuru esnasında belirtilen tutar, araç satıcısının banka hesabına tutar aktarılır ve araç teslim alınır.

Kadın Çiftçi Kredisi Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla, kadın çiftçilere sunulan kredi tutarları bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Ancak genel olarak kadın çiftçilere 2.500.000 TL’ye kadar kadın çiftçi kredisi imkanı sunulmaktadır.

Kadın Çiftçi Kredisi Şartları Nelerdir?

  • Kadın olmak

  • 18 yaşını doldurmuş olmak,

  • En az ilköğretim mezunu olmak,

  • Kredi başvurusunu kendi adına yapmak,

  • Çiftçilik belgesi veya Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesine sahip olmak.

Sık Sorulan Sorular

  • Tarımsal üretime finansman sağlamak için bankalar tarafından sunulan kredidir. Tarımsal faaliyetlerin başlangıç ve devam aşamalarında ihtiyaç duyulan finansal desteği sağlar.