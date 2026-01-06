Emekliye Kredi Veren Bankalar 2026 - Emekli Kredi Hesaplama

Emekli Kredi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Emekli kredi hesaplaması yapılırken öncelikle emekli maaşının yüzde kaçının kredi taksitine ayrılabileceği belirlenmektedir. Bankalar tarafından genellikle, aylık taksitlerin gelirin yüzde 50’sini aşmaması kuralı uygulanmaktadır. Bu sınır dikkate alınarak, aylık ödenebilecek maksimum taksit tutarı hesaplanmakta ve seçilen vade süresiyle çarpılarak toplam kredi limiti ortaya çıkarılmaktadır.

Örneğin aylık 15.000 TL maaş alan bir emekli için, bankalar tarafından genellikle uygulanmakta olan %50 gelir sınırı doğrultusunda en fazla 7.500 TL’lik taksit ödemesi uygun görülmektedir. Bu durumda, kredi vadesi 36 ay ve faiz oranı %3,5 olarak seçildiğinde, yaklaşık olarak 131.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi kullanımı mümkün olabilmektedir. Ancak bu hesap yapılırken, kredi tutarına göre belirlenen yasal vade sınırlamalarının da dikkate alınması gerekmektedir.

Nitekim kredi tutarı 125.000 TL’yi aşarsa, maksimum vade süresi 24 ayla sınırlandırılmaktadır. Bu da toplam kullanılabilir kredi miktarını doğrudan etkilemektedir. Ayrıca kredi başvurularında yaş sınırı da değerlendirilmektedir. Genellikle kredi süresinin sonunda yaşın 80’i aşmaması istenmektedir.

Hesaplama sırasında, bankalarca sunulan faiz oranları ve dosya masrafları gibi ek kalemler de dikkate alınmakta, toplam maliyet buna göre şekillenmektedir. Diğer kredi türlerinde olduğu gibi kredi notu gibi finansal geçmişe dair bilgiler de kredi tutarını ve onay sürecini doğrudan etkilemektedir. Ya da bu işlemlerin hiçbiri ile uğraşmaksızın yukarıda yer alan hesap makinesi ile emekli maaşın üzerinden çekebileceğin kredi tutarını hızlı bir şekilde hesaplayabilirsin.