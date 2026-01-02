Tapu Harcı Hesaplama - (Arsa, Ev, Tarla, Bahçe)

Tapu Harcı Borç Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tapu harcı borcu, e-Devlet ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın çevrim içi hizmetleri üzerinden kolayca sorgulanabilir. Bunun için genellikle Tapu Müdürlüğü tarafından işlem sırasında verilen ve SMS ile de iletilebilen 12 veya 13 haneli e-tahsilat seri numarasına ihtiyaç duyulur.

e-Devlet’e giriş yapıldıktan sonra “Tapu ve Kadastro Harç ve Döner Sermaye Sorgulama / Ödeme” ya da “GİB – Tapu Harcı Sorgulama ve Ödeme” hizmetleri üzerinden borç bilgileri görüntülenebilir ve ödeme yapılabilir. Ayrıca Gelir İdaresi’nin Dijital Vergi Dairesi’ndeki “Hızlı Ödeme” ekranı ile de T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile birlikte e-tahsilat numarası girilerek sorgulama gerçekleştirilebilir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün “E-Tahsilat” sayfası da aynı şekilde borç sorgulama ve ödeme imkanı sunar.