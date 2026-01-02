Emlak Konut Kampanyası Başvuru, Faiz Oranları ve Ödeme Planı

1. Peşinatsız Azalan Taksit Modeline Göre Ödeme Planı

Bu modelde vatandaşlar peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve her ay taksitleri azalarak devam eder. Aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade imkânı sunulmaktadır. Örneğin, 6 milyon TL değerindeki bir konut için ilk ay 100 bin TL taksit ödenirken, 6’ncı ve 18’inci aylar arasında ara ödeme yapılarak, 60’ıncı ayda taksit tutarı 80 bin TL’ye kadar düşmektedir. Bu modelde, 48 ve 60 ay vadeli seçenekler sunulmaktadır.