Emlak Konut Kampanyası Başvuru, Faiz Oranları ve Ödeme Planı

Orta gelirli emlak konut kampanyasına dair başvuru, faiz oranları, kapsam ve ödeme planına dair tüm detaylara göz at! Satın alınabilecek konut türlerini ve sunulan peşinatsız, ilk yıl taksitsiz ve leasing destekli uzun vadeli 3 ödeme türünü bütçene göre değerlendir!
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), orta gelirli vatandaşların konut sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek amacıyla Kazançlı Yatırım Kampanyası adı altında başlattığı kapsamlı programın adıdır. Program kapsamında Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'de yer alan 25 projeyi kapsayan ve 23 Mart 2025 tarihine kadar geçerli olacak yeni bir kampanya başlatmıştır.
Orta gelirliye emlak konut kampanyası İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir gibi büyük şehirlerdeki toplam 25 projeyi içermekte ve 4.500 bağımsız bölümün satışını hedeflemektedir. Orta gelirliye emlak konut kampanyası kapsamında sunulan imkan ve fırsatlar aşağıdaki gibidir:
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz'ın açıklamalarına göre, kampanya kapsamında sunulan üç ödeme modeli:
Peşinatsız Azalan Taksit Modeli:
Bu modelde, peşinat ödemesi olmaksızın konut sahibi olma imkanı tanınmaktadır. Taksitler, her ay azalan bir yapıda düzenlenmekte olup, aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunulmaktadır.
İlk Yıl Taksit Ödemesiz Model:
Bu seçenekte, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanmakta, böylece alıcılar ilk yılı ödeme yapmadan geçirebilmektedir. Bu düzenleme, toplamda %12 oranında bir kazanç sağlamaktadır. Ayrıca, aylık %1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanı mevcuttur.
Leasing Destekli Finansman Modeli:
Uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleri sunan bu modelde, peşinat ödemeden veya tercih edilen peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankası ile birlikte finansman imkanı sağlanmaktadır. Bu sayede, ödeme planı bireylerin bütçesine göre esnek bir şekilde düzenlenebilmektedir.
1. Peşinatsız Azalan Taksit Modeline Göre Ödeme Planı
Bu modelde vatandaşlar peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve her ay taksitleri azalarak devam eder. Aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade imkânı sunulmaktadır. Örneğin, 6 milyon TL değerindeki bir konut için ilk ay 100 bin TL taksit ödenirken, 6’ncı ve 18’inci aylar arasında ara ödeme yapılarak, 60’ıncı ayda taksit tutarı 80 bin TL’ye kadar düşmektedir. Bu modelde, 48 ve 60 ay vadeli seçenekler sunulmaktadır.
2. İlk Yıl Ödemesiz Modele Göre Ödeme Planı
Bu seçenekte, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanmaktadır. Böylece vatandaşlar, ilk yılı ödeme yapmadan geçirerek toplamda %12 oranında bir kazanç elde etmektedir. Aylık %1,29 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği bulunmaktadır.
3. Leasing Destekli Finansman Modeline Göre Ödeme Planı
Bu modelde, Emlak Katılım Bankası ile iş birliği yapılarak leasing yöntemiyle finansman sağlanmaktadır. Bu sayede vatandaşlar, peşinat ödemeden veya esnek peşinat seçenekleriyle ev sahibi olabilir. 120 aya kadar vade imkânı sunulmaktadır. Bu model, piyasa koşullarının oldukça altında olan %1,89 faiz oranı ile desteklenmektedir.
Proje kapsamındaki konutlar ağırlıklı olarak İstanbul'da yer alsa da İzmir, Balıkesir ve Antalya illeri de dahil edilmiştir. Emlak konut kampanyası kapsamında sunulan ve projeye dahil edilen tüm illere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
|İl
|Proje Adı
|İlçe
|İstanbul
|Yeniköy Arnavutköy Evleri
|Arnavutköy
|İstanbul
|Yeni Fikirtepe
|Kadıköy
|İstanbul
|Kuzey Adalar
|Kartal
|İstanbul
|Barbaros 48
|Beşiktaş
|İstanbul
|Batıyakası
|Kartal
|İstanbul
|Ebruli Kayaşehir
|Başakşehir
|İstanbul
|Gölyaka İstanbul
|Avcılar
|İstanbul
|Odak İstanbul
|Bağcılar
|İstanbul
|Hayat Flora
|Küçükçekmece
|İstanbul
|Majör Gölyaka
|Avcılar
|İstanbul
|Meydan Başakşehir
|Başakşehir
|İstanbul
|Nezihpark Bahçekent
|Başakşehir
|İstanbul
|Tual Asya
|Sancaktepe
|İstanbul
|Başakşehir Avrasya Konutları Cadde
|Başakşehir
|İstanbul
|Göktürk Kemer Evleri
|Eyüpsultan
|İstanbul
|Nidapark İstinye
|Sarıyer
|İstanbul
|Senfoni Etiler
|Etiler
|İstanbul
|Tual Gölyaka
|Avcılar
|İstanbul
|Vadi Panorama
|Kağıthane
|İstanbul
|Yeni Levent
|Sarıyer
|İstanbul
|Park Yaşam Çınarköy
|Çekmeköy
|İzmir
|Evora İzmir
|Konak
|İzmir
|Alsancak
|Konak
|Balıkesir
|Balıkesir Emlak Konutları
|Altıeylül
|Antalya
|Park Yaşam Antalya
|Aksu
Emlak konut kampanyası kapsamında 1+1’den 5+1’e kadar farklı konut tipleri yer almakta olup, vatandaşlar kendi finansal durumlarına en uygun ödeme planını ve daire tipini seçerek konut sahibi olabileceklerdir.
Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Fikirtepe Projesi’nde teslime hazır dairelerin bulunduğunu, Batı Yakası Projesi’nin bir kısmının teslim edilebilir durumda olduğunu ve Yeni Levent Projesi’nin kısa süre içinde teslim edileceğini belirtmiştir. Ayrıca Balıkesir’de ise 2-3 ay içinde teslim edilebilecek projelerin bulunduğunu, İzmir Alsancak Projesi'nde teslimlerin başladığını vurgulamıştır.
Hayır, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut sektöründe faaliyet gösteren iki ayrı kurumdur. TOKİ, 1984 yılında sosyal konut projeleri geliştirmesi için kurulmuşken, Emlak Konut 1953 yılında modern konut ihtiyacını karşılamak için kurulmuştur. Sonraları Emlak Konut’un ana hissedarı TOKİ olsa da geri kalan hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmeye devam etmektedir. Fakat işleyiş, proje kapsamı ve hedef kitle açısından farklı kurumlar olduklarını söylemek mümkündür.