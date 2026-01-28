Altın Kredisi Nedir? Faiz Oranları ve Veren Bankalar 2026 Altın kredisinin ne olduğu, kimlere verildiği, çeşitleri, nasıl alındığı ve hesaplandığının yanı sıra altın kredisi veren bankalar burada!

Kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren firmalar, altın ya da gümüş teminini kolaylaştırmak, üretim ve ticaret süreçlerini sürdürmek için finansman desteğine ihtiyaç duyabilmektedir. Tam da bu noktada altın kredisi, kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren perakendeci ve ihracatçı firmaların ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere bankalar tarafından sunulmaktadır. Bu finansmanın alınabilmesi için ise bazı şartların taşınması ve belirli adımların tamamlanması gerekmektedir.

Bu yazımızda altın kredisinin ne olduğunu, kimlere verildiğini, nasıl alındığını ve hesaplandığını kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca taksitli altın kredisi hakkında genel bilgilere yer verdikten sonra altın kredisi veren bankalara, faiz oranlarına ve çeşitlerine değineceğiz.

Altın Kredisi Nedir?

Altın kredisi; kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren imalatçı, perakendeci ve ihracatçı firmalara, altın ya da döviz cinsi üzerinden sunulan özel bir finansman türüdür. Bu kredi sayesinde işletmeler, nakit yerine doğrudan altın ya da gümüş temin ederek üretim ve ticaret süreçlerini sürdürebilir.

Altın kredisi özellikle altını işleyerek işçilik geliri elde eden, yurt içinde satış yapan veya altın ihracatı gerçekleştiren firmaların hammadde ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. Kuyumculukla iştigal olan gerçek ve tüzel kişiler, bu kredi türüyle stok yönetimini daha sağlıklı yapabilir, fiyat dalgalanmalarına karşı korunabilir ve işletme sermayesini güçlendirebilir.

Taksitli Altın Kredisi Nedir?

Taksitli altın kredisi kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren imalatçı ve perakendeci firmaların, ihtiyaç duydukları altını banka aracılığıyla temin edip geri ödemesini belirlenen vadeler ve taksitler halinde yapabildiği özel bir kredi türüdür. Bu kredi genellikle altın (gram) ya da döviz cinsi üzerinden sunulur, geri ödemeler ise sözleşmede yer alan taksit planına göre belirlenmektedir.

Taksitli altın kredisi sayesinde işletmeler, tek seferde yüksek tutarda ödeme yapmak yerine üretim ve satış döngüsüne uygun bir geri ödeme planı oluşturabilir. Bu kredi türü; altın işleyen imalatçılar, perakendeci kuyumcular ve kuyumculuk faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılabilir. Taksitli yapısı sayesinde firmalar, hammadde ihtiyacını karşılayabildiği gibi işletme sermayelerini zorlamadan faaliyetlerini sürdürebilir.

Altın Kredisi Nasıl Alınır?

Altın kredisi alabilmek için kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, bankalar tarafından yapılan altın kredisi değerlendirmesi sürecinden olumlu sonuç alması gerekmektedir. Bu süreçte ilk olarak firmanın faaliyet alanı incelenir. Burada aranan faaliyet alanları arasında genellikle altın işleyen, yurt içi satış yapan, ihracat gerçekleştiren veya altın üzerinden işçilik geliri elde eden işletmeler yer alır.

Altın kredisi değerlendirme sürecinde bankalar; işletmenin ticari geçmişini, sektördeki deneyimini ve finansal yapısını analiz eder. Ciro, nakit akışı, kârlılık durumu ve kredi notu, kredi limitinin belirlenmesinde temel kriterler arasında yer alır. Aynı zamanda işletmenin altın bazlı işlem hacmi ve stok yapısı da dikkate alınmaktadır.

Değerlendirme sürecinin ardından banka, kredi vadesi, taksit yapısı ve teminat koşullarını belirler. Gerekli görülmesi halinde kefalet, ipotek veya farklı teminatlar talep edilebilir. Tüm şartların kabul edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte altın kredisi, altın veya döviz cinsi üzerinden ilgili işletmeye sunulur.

Altın Kredisi Kimlere Verilir?

Altın kredisi, bireysel kullanıma açık bir finansman ürünü olmayıp doğrudan kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik olarak sunulmaktadır. Bu krediden yararlanabilmek için firmanın altınla ilgili ticari ya da üretim faaliyeti yürütmesi gerekmektedir.

Bu kredi aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yönelik olarak verilmektedir;

Altın işleyen imalatçı firmalar,

Altını mamul hale getirerek işçilik geliri elde eden üreticiler,

Yurt içinde altın satışı yapan kuyumcular,

Altın ihracatı gerçekleştiren işletmeler,

Perakende ve toptan satış yapan kuyumculuk firmalar.

Gerçek kişi işletmeler ile tüzel kişiler (şirketler) altın kredisine başvurabilir. Ancak bankalar, başvuru sırasında firmanın faaliyet konusunu, sektördeki deneyimini ve finansal yapısını ayrıca değerlendirmektedir.

Altın Kredisi Veren Bankalar

2026 yılında altın kredisi veren bankalar arasında;

DenizBank,

Türk Ekonomi Bankası,

VakıfBank,

Anadolubank,

Garanti BBVA ve

Türkiye İş Bankası gibi önde gelen bankalar yer almaktadır.

Bu bankaların sunduğu altın kredisi türleri ve ilgili kredilerin sunduğu avantajlar ise değişiklik göstermektedir.

DenizBank Altın Kredisi

DenizBank tarafından sunulan Altın Kredisi’ne dair bilgiler aşağıdaki gibidir;

Kredinin anapara ödemesi, belirlenen faiz vadesi içerisinde gerçekleştirilir.

Kullandırım ve geri ödeme işlemleri altın veya altına endeksli döviz cinsi üzerinden yapılır.

Özellikle kısa vadeli finansman ihtiyacı olan işletmeler için spot kullanım imkânı sunulurken, erken kapama seçeneğiyle esnek bir yapı sağlanır.

Faiz oranı ve vade koşulları sözleşme aşamasında netleştirilir.

Geri ödemeler ise altın endeksinde sonradan oluşabilecek kur ve fiyat artışlarından etkilenmeden planlandığı şekilde devam eder.

DenizBank Eşit Taksitli Altın Kredisi

DenizBank tarafından sunulan Eşit Taksitli Altın Kredisi’ne dair bilgiler aşağıdaki gibidir;

Eşit Taksitli Altın Kredisi, perakendeci kuyumcuların vitrin altınlarını bozmadan finansman sağlamasına olanak tanır.

Kredi 24 aya kadar vadeyle, altın veya muadili döviz cinsinden geri ödenir.

Aylık taksitler eşit olup kilo bazlı kullanılan kredi gram bazında ödenir.

Faiz ve vade sözleşmede belirlenir, ödemeler altın fiyatlarındaki sonradan oluşan artışlardan etkilenmez.

Geri ödeme performansı iyileştikçe kredi limiti de artabilir.

DenizBank İmalatçı Altın Destek Kredisi

DenizBank tarafından sunulan İmalatçı Altın Destek Kredisi’ne dair bilgiler aşağıdaki gibidir;

Bu kredi, imalatçı KOBİ’lerin vadeli satışlarını finanse ederek has altın alımını kolaylaştırır.

3 ay ödemesiz dönem ile 9 veya 12 ay vadeli kullanılabilir.

Kilo bazlı alınan kredi gram bazında geri ödenir.

Faiz ve vade sözleşmede belirlenir, ödemeler altın fiyatlarındaki sonradan oluşan artışlardan etkilenmez.

Risk azaldıkça kredi limiti de artar.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Altın Kredisi

Türk Ekonomi Bankası tarafından sunulan Altın Kredisi’ne dair bilgiler aşağıdaki gibidir;

İşletmenin likiditesini artırarak sermaye yapısını güçlendirir.

Kullanılan finansman nedeniyle belirli bir maliyet oluştursa da enflasyon kaynaklı gerçek dışı kârların sermayeyi eritmesini önlemeye yardımcı olur.

Ayrıca USD veya TL cinsi kredilere kıyasla, firmanın altın bazlı sermayesini kur dalgalanmalarına karşı daha etkin şekilde koruma imkânı sunar.

Vakıfbank Altın Kredileri

VakıfBank tarafından sunulan Altın Kredisi; kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, sektörün dinamiklerine uygun olarak tasarlanmış kredi yapısı, esnek kullanım imkânları ve avantajlı vade seçenekleriyle finansman ihtiyaçlarını daha dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde karşılayabilir.

Anadolubank Altın Kredisi

Anadolubank tarafından sunulan Altın Kredisi’ne dair bilgiler aşağıdaki gibidir;

Altın bazlı yapısı sayesinde kişi veya işletmenin altın sermayesini döviz ve kur dalgalanmalarına karşı korur.

Finansman ihtiyacını karşılayarak nakit akışını destekler ve esnek geri ödeme seçenekleri sunar.

Taksitli kullanım tercih edildiğinde ise kredi, en fazla 24 aya kadar vade imkânıyla yapılandırılabilir.

Garanti BBVA Altın Kredisi

Garanti BBVA tarafından sunulan Altın Kredisi’ne dair bilgiler aşağıdaki gibidir;

Kuyum imalatı ve altın ticareti yapan firmalara yönelik, altın veya muadili döviz cinsinden kullandırılan bir finansman ürünüdür.

KKDF’den muaf olması maliyet avantajı sağlar.

Vade ve faiz koşulları sözleşmede belirlenir ve işletmelerin altın bazlı sermayesini kur riskine karşı korumaya yardımcı olur.

Türkiye İş Bankası Altın İşletme Kredisi

Türkiye İş Bankası tarafından sunulan Altın İşletme Kredisi’ne dair bilgiler aşağıdaki gibidir;

İşletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sunulur.

Kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren firmaların üretim, tedarik ve satış süreçlerinde ihtiyaç duyduğu finansmanı altın bazlı olarak sağlamasına imkân tanır.

İşletmelerin nakit akışını dengelemeye yardımcı olurken altın sermayesini de korumayı hedefler.

Türkiye İş Bankası Altın İhracat Kredisi

Türkiye İş Bankası tarafından sunulan Altın İhracat Kredisi’ne dair bilgiler aşağıdaki gibidir;

İhracat faaliyetlerinin finansmanını desteklemek amacıyla sunulur.

Kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren firmaların yurt dışı satış süreçlerinde ihtiyaç duyduğu altın bazlı finansmanı sağlamaya yönelik bir kredi ürünüdür.

İşletmeler, üretimden sevkiyata ve tahsilat aşamasına kadar geçen sürede finansman ihtiyaçlarını daha sağlıklı şekilde yönetebilir.

Altın hesabı açmak ve en kârlı altın hesabının hangi bankada olduğunu öğrenmek için En Kârlı Altın Hesabı Hangi Bankada? 2026 başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Altın Kredisi Çeşitleri Nelerdir?

Altın kredisi çeşitleri arasında;

Spot (Vadeli) Altın Kredisi,

Taksitli Altın Kredisi,

İhracat Amaçlı Altın Kredisi

İmalatçı Altın Kredisi yer almaktadır.

Bu çeşitler, kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçlarına göre farklı yapı ve geri ödeme seçenekleriyle sunulmaktadır. Kullanım amacı, vade yapısı ve geri ödeme şekline göre öne çıkan altın kredisi çeşitlerine ait detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir:

Spot (Vadeli) Altın Kredisi

Genellikle kısa vadeli olarak kullandırılan bu kredi türünde, altın belirlenen vadede tek seferde geri ödenir. Özellikle geçici hammadde ihtiyacı olan imalatçı ve perakendeci kuyumcular tarafından tercih edilir. Ayrıca bu krediler, işletmelerin fiyat dalgalanmalarına karşı koruma imkânı sunarken nakit akışın daha etkin bir şekilde yönetilmesine yardımcı olmaktadır.

Taksitli Altın Kredisi

Altın veya döviz cinsi üzerinden kullandırılan bu kredi türünde geri ödemeler belirli vadelerde taksitler halinde yapılır. Nakit akışını dengelemek isteyen ve düzenli satış yapan işletmeler için uygundur. Bu krediler, işletmelerin geri ödeme planını öngörülebilir kılarken finansal planlamanın daha esnek olmasına imkân tanımaktadır.

İhracat Amaçlı Altın Kredisi

Altın ihracatı yapan firmalara özel olarak sunulan bu kredi, üretim ve ihracat sürecinde ihtiyaç duyulan altının finansmanını sağlar. İhracat gelirleri ile uyumlu vade ve ödeme planlarıyla sunulur. Bu krediler, firmaların uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırırken altın tedarik sürecinin kesintisiz bir biçimde yürütülmesine destek olmaktadır.

İmalatçı Altın Kredisi

Altını işleyerek işçilik geliri elde eden üretici firmalara yöneliktir. Hammadde teminini kolaylaştırır ve üretim sürecinin kesintisiz devam etmesini amaçlar. Ayrıca bu krediler, üreticilerin stok yönetimini daha verimli hale getirdiği gibi maliyet kontrolünün daha kolay yapılmasına katkı sağlamaktadır.

Altın Kredisi Faiz Oranları

Altın kredisi faiz oranları; bankadan bankaya, kredinin türüne, vadesine ve işletmenin finansal durumuna göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca piyasa koşulları, altın fiyatlarındaki hareketlilik, kredi tutarı ve teminat yapısı da uygulanacak oranlar üzerinde etkili olur.

Bu nedenle altın kredilerinde sabit bir faiz oranı bulunmaz. Faiz oranları ve vade koşulları, başvuru sonrası bankayla yapılan değerlendirme ve sözleşme aşamasında netleştirilir. İşletmelerin kredi kullanmadan önce güncel oranları bankalardan teyit etmesi ve ödeme planını buna göre oluşturması önemlidir.

Altın Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Altın kredisi hesaplama işlemi, kredinin altın cinsi, vadesi ve geri ödeme şekline göre yapılır. Bu kredi türünde tutar TL yerine genellikle gram altın veya döviz cinsi üzerinden belirlenir. Hesaplama sürecinde altının piyasa değeri, vade süresi ve bankanın uyguladığı faiz/kâr oranı esas alınır.

İlk aşamada kullanılacak kredi tutarı, gram altın cinsinden netleştirilir. Örneğin işletme 1.000 gram altın kredisi kullandığında, geri ödeme yükümlülüğü de gram bazında hesaplanır. Banka tarafından belirlenen vade boyunca, bu tutar üzerine faiz veya kâr payı eklenir.

Taksitli altın kredilerinde toplam geri ödeme; anapara (gram altın) + vade farkı üzerinden hesaplanır ve aylık veya dönemsel taksitlere bölünür. Spot (vadeli) altın kredilerinde ise geri ödeme, vade sonunda tek seferde yapılır.

Ancak altın kredisi hesaplanırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri altın fiyatlarındaki dalgalanmadır. Geri ödemeler gram bazında belirlendiği için ödeme günündeki güncel altın fiyatı toplam maliyeti doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle işletmeler, kredi kullanmadan önce vade ve ödeme planını nakit akışına uygun şekilde planlamalıdır.

Altın fiyatlarının nasıl belirlendiği hakkında bilgi almak istiyorsanız Altın Fiyatları Nasıl Belirlenir? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Faizsiz Altın Kredisi Var mı?

Hayır, bankaların sunduğu klasik altın kredileri genellikle faiz veya kâr payı içerir. Kuyumculuk sektörüne yönelik bu krediler, ticari kredi niteliğinde olduğu için belirli bir finansman maliyetiyle sunulur. Faiz hassasiyeti olan işletmeler için katılım bankaları tarafından sunulan, satış ve kâr payı esasına dayalı finansman modelleri alternatif oluşturabilir.

Altın Kredisi Aldım Ödemede Zorlanıyorum Diyenler Ne Yapabilir?

Altın kredisi kullanan işletmeler, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar veya nakit akışındaki bozulmalar nedeniyle geri ödemede zorlanabilir. Böyle bir durumda atılabilecek bazı temel adımlar bulunur.

1.Adım: Banka ile İletişime Geçmek: Kredi kullanılan banka ile vakit kaybetmeden iletişime geçmek önemlidir. Bankalar çoğu zaman vade uzatma, taksit tutarını düşürme veya ödeme planını yeniden yapılandırma gibi çözümler sunabilir. Bu süreçte işletmenin mevcut finansal durumu ve ödeme kapasitesi yeniden değerlendirilir.

2.Adım: Krediyi Yapılandırmak: Kredi yapılandırması veya taksitli ödeme seçeneğine geçiş talep edilebilir. Bu süreçte spot (vadeli) altın kredilerinin taksitli altın kredisine dönüştürülmesi mümkünse bu, ödeme yükünü daha yönetilebilir hale getirebilir.

3.Adım: Altın Stok Yönetimini Kontrol Etmek (Alternatif): İşletme nakit akışını rahatlatmak için altın stok yönetimini gözden geçirebilir. Kullanılmayan veya düşük devirli stokların satışa yönlendirilmesi, kısa vadeli ödeme baskısını azaltabilir.

4.Adım: İlgili Birimlerden Destek Almak: Gecikme yaşanmadan önce profesyonel bir finansal danışman veya mali müşavirden destek almak hem bankayla müzakerelerde hem de borç yönetiminde avantaj sağlar.

İhtiyaç Kredisi İle Altın Almak Suç mu?

Türkiye’de bireylerin ihtiyaç kredisi kullanarak altın alması hukuken yasaklanmış bir işlem değildir. Ancak ihtiyaç kredileri, bankalar tarafından bireysel harcamalar için sunulmaktadır. Krediyi altın almak amacıyla kullanmak suç sayılmasa da bankanın kredi sözleşmesinde yer alan kullanım amacına aykırı bir durum oluşturabilir. Bu da hukuki değil, taraflar arasındaki sözleşmeye bağlı bir durumdur.

Dikkat edilmesi gereken noktalar ise aşağıdaki gibi sıralanabilir: