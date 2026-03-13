Evde Bakım Maaşı Alanlara Bayram İkramiyesi 2026 2026 yılında evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceği, şartları ve kimlerin yararlanabileceği bu yazıda.

2026 yılı Ramazan Bayramı yaklaşırken bayram ikramiyesi ödemeleriyle ilgili beklentiler yeniden artmaya başladı. Emeklilere yapılan bayram ikramiyesinin kapsamının genişletileceği yönündeki iddialar nedeniyle sosyal yardım alan vatandaşların da bu ödemeden yararlanıp yararlanamayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Bu yazımızda evde bakım desteğinin ne olduğunu, 2026 yılında evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceğini ele alacağız. Ayrıca bu ikramiyeden kimlerin yararlanabileceğine değineceğiz.

Evde Bakım Desteği Nedir?

Evde bakım desteği, engelli, yaşlı veya ağır hasta olduğu için günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan kişilerin bakımının evde yapılabilmesi amacıyla devlet tarafından verilen maddi yardım ve sosyal hizmetlerin genel adıdır. Bu destek ile bakıma muhtaç kişilerin aile ortamında yaşamını sürdürmesi ve bakımını üstlenen kişinin maddi olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır. Evde bakım desteği yalnızca nakit ödemeden ibaret değildir. Bazı durumlarda bakım hizmeti, danışmanlık, rehabilitasyon ve sosyal hizmet desteği gibi uygulamaları da kapsamaktadır. Ancak Türkiye’de evde bakım desteği en yaygın olarak evde bakım maaşı şeklinde verilmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu yardım, bakıma ihtiyacı olan kişiye değil, onun bakımını üstlenen yakınına ödenmektedir. Destekten yararlanabilmek için kişinin sağlık kurulu raporunda ağır engelli veya tam bağımlı olduğunun belirtilmesi, günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılayamıyor olması ve hanedeki kişi başına düşen gelirin belirlenen sınırın altında bulunması gerekmektedir.

Evde bakım desteği için başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla yapılmaktadır. Başvurunun ardından yetkililer tarafından bakıma muhtaç kişinin sağlık durumu, bakım ihtiyacı ve hanedeki gelir durumu ayrıntılı şekilde değerlendirilmektedir. Yapılan inceleme sonucunda şartların uygun bulunması halinde evde bakım desteği bağlanmaktadır. Destek onaylandıktan sonra ödemeler her ay düzenli olarak yapılmaktadır.

Evde Bakım Maaşı Alanlara Bayram İkramiyesi Var mı?

Son günlerde özellikle sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde 12.000 TL ek ödeme yapılacağı yönünde paylaşımlar yer alsa da bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılmış resmi bir duyuru bulunmamaktadır.

Bayram ikramiyesi ödemesi, sanıldığı gibi tüm sosyal yardım alanlara yapılan bir ödeme değildir. Bu ödeme, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alan hak sahiplerini kapsadığı için yalnızca emeklilere değil, ölüm aylığı kapsamında dul ve yetim maaşı alanlara da yapılmaktadır. Ancak evde bakım maaşı emekli aylığı ya da SGK kapsamında bağlanan bir gelir değil, sosyal yardım niteliğinde verilen bir destek olduğu için bayram ikramiyesi uygulamasına dahil edilmemektedir. Bu nedenle evde bakım desteği alan kişiler Ramazan Bayramı veya Kurban Bayramı öncesinde ayrıca bir ikramiye almamaktadır.

Öte yandan bazı dönemlerde bayramdan önce sosyal yardım ödemeleri erkene alınabilmektedir. Bu ödemeler sosyal yardım alanlara hali hazırda yapılan düzenli ödemelerdir. Dolayısıyla bu kişilere Ramazan Bayramı için ekstra bir ikramiye verilmemektedir. Evde bakım maaşı alan kişiler yalnızca hak kazandıkları aylık ödemeyi almaya devam etmektedir. Bu nedenle vatandaşların sosyal medyada yer alan iddialar yerine resmi açıklamaları takip etmesi önem taşımaktadır.

Evde Bakım Maaşı Alanlara Bayram İkramiyesi Şartları Neler?

Evde bakım maaşı alanların bayram ikramiyesi alacağı yönünde zaman zaman haberler ve paylaşımlar olsa da mevcut durumda bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi ödenmemektedir. Bu nedenle yürürlükte belirlenmiş resmi bir şart bulunmamakla birlikte, olası bir düzenleme yapılması durumunda evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilmesi için şu tür şartların aranması beklenmektedir:

Bakıma muhtaç kişinin ve bakım veren kişinin Türkiye’de ikamet ediyor olması,

Evde bakım yardımının aktif olarak alınıyor olması,

Bakıma muhtaç kişinin engellilik oranının belirli bir seviyenin üzerinde olması, (örneğin %90 ve üzeri ağır engelli raporu bulunması)

Hanede kişi başına düşen gelirin sosyal yardım sınırının altında olması,

Yardımın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kesilmemiş olması,

Yardımın bayramın bulunduğu ayda da devam ediyor olması.

Bu İkramiyeden Kimler Yararlanabilecek?

Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilmesine yönelik bir düzenleme yapılması halinde bu ödemeden: