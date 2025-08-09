Akreditif Nedir? Türleri Nelerdir? Ödeme Şekli Nasıldır? Akreditif kredinin ne olduğu, ne işe yaradığı, türleri, nasıl ve hangi bankalarda açıldığı, riskleri, akreditif ödeme şekli ile ilgili detaylar burada.

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Uluslararası ticarette güvenli ve düzenli bir ödeme süreci oluşturmak, tarafların en temel önceliklerinden biridir. Bu yazımızda, akreditifin kullanım alanlarından başlayarak türleri, ödeme şekilleri ve açılış süreci gibi başlıkları ele alacağız. Ayrıca bu yöntemi sunan bankalar ile karşılaşılabilecek riskleri de inceleyeceğiz. Böylece hem genel işleyişe hem de uygulamada dikkat edilmesi gereken ayrıntılara kapsamlı bir bakış açısı sunacağız.

Akreditif Nedir?

Akreditif, uluslararası ticarette hem alıcıyı hem de satıcıyı koruyan bir ödeme yöntemidir. Banka, ithalatçı adına hareket ederek, akreditif ödeme şekli kapsamında, belgeler akreditifte yazan şartlara tam olarak uyduğunda satıcıya ödemeyi garanti eder.

Bu sayede satıcı, malların bedelini zamanında alacağından emin olur; alıcı ise mallar sözleşmeye uygun şekilde sevk edilmeden ödeme yapılmayacağını bilir. Farklı ülkeler ve hukuk sistemleri arasında güven sağladığı için akreditif, dünya genelinde en çok tercih edilen ödeme yöntemlerinden biridir.

Akreditif Ne İşe Yarar?

Akreditif, satıcıya malların bedelini zamanında ve güvenli şekilde tahsil etme imkanı sunarken alıcıya da ancak sözleşmeye uygun belgeler ibraz edildiğinde ödeme yapma avantajı sağlar. Yüksek tutarlı, uzun teslim süresi gerektiren veya tarafların ilk kez çalıştığı işlemlerde ödeme riskini azaltır, nakit akışının planlanmasına yardımcı olur ve uluslararası ticarette güven ortamı oluşturur. Akreditif avantajları arasında, teyit eklenmesiyle ülke ve banka risklerinin en aza indirilmesi, vadeli düzenlemelerle finansman kolaylığı sağlanması ve taraflar arasında güvene dayalı iş ilişkilerinin geliştirilmesi yer alır.

Akreditif Ödeme Şekli Nasıldır?

Akreditif ödeme şekli, uluslararası ticarette alıcı ile satıcı arasındaki ödemeyi, bankalar aracılığıyla ve belirlenmiş şartlara bağlı olarak gerçekleştiren bir yöntemdir. Bu sistemde ithalatçı (alıcı), kendi bankasından akreditif açılmasını talep eder. Banka, akreditifte yer alan tüm koşulları açıkça belirterek ihracatçıya (satıcıya) ödeme taahhüdünde bulunur.

Satıcı, malı sevk ettikten sonra akreditifte istenen belgeleri (fatura, taşıma belgesi, sigorta poliçesi ve diğer ticari evraklar) bankasına sunar. Banka belgeleri yalnızca içerik ve şekil açısından inceler; belgeler akreditif şartlarına uygunsa ödeme yapılır veya vadeli akreditiflerde belirlenen tarihte gerçekleştirilir.

Bu ödeme şeklinde işlemler, taraflar arasında doğrudan değil, bankalar aracılığıyla yürütülür. Böylece satıcı, mal bedelinin zamanında ve güvenli biçimde ödeneceğinden emin olur. Alıcı ise malların sözleşmeye uygun sevk edildiğini belgeleyen evraklar tamamlanmadan ödemenin yapılmayacağını bilir.

Akreditif ödeme şekli, özellikle farklı ülkelerdeki taraflar arasında güven sağlaması, ödeme riskini azaltması ve uluslararası kurallara bağlı standart bir süreç sunması nedeniyle yaygın şekilde tercih edilir.

Akreditif Türleri Nelerdir?

Akreditif Türü Tanım Avantaj Risk / Dikkat Noktası Görüldüğünde Ödemeli Akreditif Belgeler şartlara uygunsa ödeme hemen yapılır. Hızlı tahsilat ve güvenli ödeme sağlar. Küçük belge hatası bile ödemeyi geciktirebilir. Vadeli / Ertelenmiş Akreditif Uygun ibraz sonrası ödeme ileri tarihte yapılır. Alıcıya finansman, satıcıya vadeli satış imkanı sunar. Satıcı tahsilatı geç alır. Kabul Kredili Akreditif Poliçe kabul edilip vadesinde ödenir. Poliçe iskontosu ile erken ödeme alınabilir. Poliçe süreci ve kabul şartları dikkat ister. Müzakereye Açık Akreditif Belgeler, tayin edilmiş banka tarafından iskonto edilerek ödenir. Satıcıya erken ödeme imkanı sunar. Banka iskonto maliyeti eklenir. Teyitsiz Akreditif Sadece amir bankanın ödeme taahhüdü vardır. Daha düşük maliyet sunar. Ülke ve banka riski satıcıya aittir. Teyitli Akreditif Teyit bankası ek ödeme garantisi verir. Ülke/banka riski azalır. Teyit komisyonu maliyet getirir. Devredilemez Akreditif Varsayılan akreditif türü, başka lehtara devredilemez. Kontrol satıcıdadır. Alternatif tedarikçiye devredilemez. Devredilebilir Akreditif İlk lehtarın talebiyle başka lehtara devredilebilir. Aracı ihracatçıya esneklik sağlar. Metinde devredilebilir ibaresi zorunludur. Alacak Temliki Akreditif Akreditif bedelinden doğan alacak hakkı devredilir. Finansman esnekliği sunar. Yükümlülük devri söz konusu olmaz. Döner Akreditif Kullanıldıkça tutar/süre yenilenir. Uzun vadeli ticarette kolaylık sağlar. Yenileme koşulları net olmalıdır. Kırmızı Şartlı Akreditif Sevkiyat öncesi avans ödemesi içerir. Satıcıya üretim finansmanı sağlar. Alıcı açısından risklidir. Yeşil Şartlı Akreditif Avans + ek teminat/ambar belgesi şartı içerir. Alıcı riskini azaltır. Ek belge hazırlığı gerekir. Back-to-Back Akreditif İlk akreditife dayanarak ikinci akreditif açılır. Aracı ihracatçıya tedarik ödeme kolaylığı sağlar. İki akreditif şartlarının uyumlu olması gerekir. Standby Akreditif Teminat amaçlı, yükümlülük yerine getirilmezse ödeme yapılır. Sözleşme teminatı sağlar. Çoğunlukla ISP98’e tabi, belge dili kritiktir. Kâğıt İbrazlı Akreditif Fiziki belgelerle işlem yapılır. Yaygın ve alışılmış yöntemdir. Fiziki transfer zaman alır. Elektronik / Hibrid Akreditif Elektronik belge/kayıt ibrazı yapılır. Hızlı işlem ve düşük maliyet sunar. Teknik uyum ve eUCP şartları gereklidir.

Akreditif Nasıl Açılır?

Akreditif açma süreci, uluslararası ticarette tarafların haklarını koruyan ve ödemeyi güvence altına alan belirli adımların izlenmesiyle gerçekleşir. Aşağıdaki akreditif açma süreci maddeler halinde sıralanmıştır:

Ticari şartların belirlenmesi: Alıcı ve satıcı arasında teslim şekli, sevkiyat tarihi, para birimi, ödeme vadesi ve ibraz edilecek belgeler netleştirilir.

Banka başvurusu: Alıcı, belirlenen şartlara göre kendi bankasına başvurarak akreditif talebinde bulunur.

Banka değerlendirmesi: Banka, müşteri hakkında risk ve limit incelemesi yapar, işlem koşullarını değerlendirir.

Akreditif metninin hazırlanması: Banka, tüm şartları içeren akreditif metnini düzenler ve SWIFT sistemi aracılığıyla satıcıya bildirilmek üzere muhabir bankaya iletir.

Şartların onaylanması veya tadil edilmesi: Satıcı, metni inceleyerek uygunsa onay verir, değilse değişiklik talep eder.

Mal sevkiyatı ve belge ibrazı: Sevkiyat tamamlandıktan sonra satıcı, akreditifte belirtilen belgeleri eksiksiz şekilde bankasına sunar.

Belgelerin kontrolü ve ödeme: Banka, belgelerin akreditif koşullarına uygunluğunu kontrol eder; uyum varsa ödeme hemen veya belirlenen vadede yapılır.

Akreditif Açan Bankalar Hangileri?

Kategori Banka Adı Kamu Sermayeli Bankalar Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank Özel Mevduat Bankaları Akbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, TEB, Alternatifbank, Anadolubank, Fibabanka, Şekerbank, Turkish Bank Katılım Bankaları Kuveyt Türk,Albaraka Türk,Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası Yatırım / Kalkınma Bankaları Türk Eximbank, Türkiye Kalkınma Bankası, İller Bankası Yabancı Sermayeli Bankalar Arap Türk Bankası, Burgan Bank, Citibank, DenizBank, Deutsche Bank, QNB, HSBC, ING Bank, Odeabank, Turkland Bank

Akreditif Riskleri Nelerdir?

Akreditif, ödeme ve teslimat açısından güçlü bir güvence sağlasa da hem alıcı hem de satıcı için bazı riskler barındırır. Öncelikle, bu yöntem tamamen belgeler üzerinden işlediği için, mallar sözleşmeye uygun gönderilmiş olsa bile belgelerde yapılacak küçük bir hata bile bankanın ödemeyi reddetmesine yol açabilir. Bu durum özellikle ihracatçı açısından tahsilatın gecikmesine veya tamamen riske girmesine neden olabilir.

Bunun yanı sıra, alıcının çalıştığı bankanın finansal durumu veya bulunduğu ülkenin ekonomik/politik istikrarı da ödeme güvenliğini etkileyebilir. Ülke riski ve banka riski yüksek olan durumlarda, teyit eklenmemesi satıcıyı önemli bir tahsilat riskine maruz bırakabilir.

Ayrıca, belgelerin hazırlanması, bankaların komisyonları, muhabir banka masrafları ve olası discrepancy (uygunsuzluk) ücretleri, maliyetleri artırabilir. Teslim süresine veya belge ibraz tarihine uyulmaması da akreditifin geçersiz hale gelmesine yol açabilir.

Öte yandan bazı alıcılar akreditif şartlarını karmaşık hale getirerek belge hazırlama sürecini zorlaştırabilir veya süreleri kısıtlayabilir. Bu nedenle, akreditif metni imzalanmadan önce tüm şartların net, anlaşılır ve uygulanabilir olmasına dikkat edilmesi, riskleri en aza indirmek için kritik öneme sahiptir.