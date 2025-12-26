Kredi ve Kredi Kartı Taksit Erteleme Nasıl Yapılır? Kaç Kez Yapılabilir? Kredi ve kredi kartı taksit ertelemenin nasıl yapıldığı, erteleme faizinin ne kadar olduğu ve kredi/kredi kartı erteleme yapan bankalar burada!

Kredi ve kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan kişiler için taksit erteleme işlemi sıkça başvurulan yöntemlerden biridir. Bu yazımızda kredi ve kredi kartı taksit erteleme işleminin ne olduğunu, nasıl yapıldığını, erteleme işlemi yapıldığında limit açılıp açılmadığını ve kredi ve kredi kartı borcunun kaç kez ertelenebildiğini ele alacağız. Diğer yandan kredi ve kredi kartı erteleme faizinin ne kadar olduğuna ve hangi bankalarda erteleme işlemi yapıldığına değineceğiz.

Kredi Borç Erteleme Nedir?

Kredi borç erteleme, bankalar aracılığı ile kullanılan kredilerin geri ödeme tarihinin ileri bir tarihe ötelenmesi anlamına gelir. Bu kapsamda kredi borcu genellikle 1 ila 3 ay ertelenebilmektedir. Ancak erteleme süresi içerisinde ana para ödemesi yapılmasa da faiz işlemeye devam etmektedir. Genellikle ihtiyaç kredilerinde tercih edilen kredi borç erteleme işlemi, konut ve taşıt kredilerinde de kullanıcılara kolaylık sağlamaktadır.

Gelir kaybı, nakit sıkışıklığı, doğal afet, hastalık, iş değişikliği veya ekonomik dalgalanmalar gibi durumlarda kısa vadeli nakit akışını rahatlatan bu uygulamada borç iki şekilde tahsil edilebilir:

Borcun vadesi ileri bir tarihe kaydırılarak ödeme süresi uzatılır.

Ertelenen tutar, kalan taksitlere eklenerek aylık ödemelere dağıtılır.

Kredi Borç Erteleme Nasıl Yapılır?

Kredi borç erteleme işlemi, borçlunun talebi üzerine bankanın onayıyla gerçekleştirilen bir işlemdir. Aşağıdaki adımları takip ederek kredi borç erteleme işlemi yapılabilir:

Banka ile İletişime Geçilmesi: Kredi kullanılan bankanın şubesi, internet bankacılığı, mobil uygulaması veya çağrı merkezi üzerinden borç erteleme talebinin iletilmesi gerekir. Buna ek olarak, doğal afet, pandemi ya da ekonomik dalgalanmaların yaşandığı özel dönemlerde bankalar, müşterilerine otomatik erteleme kampanyaları da sunulabilmektedir.

Erteleme Talebinin Değerlendirilmesi: Kredi borç erteleme talebinin iletilmesinin ardından banka, müşterinin kredi türünü (ihtiyaç, konut, taşıt), mevcut borç durumunu, ödeme geçmişini ve kredi notunu dikkate alarak başvuruyu incelemeye alır.

Erteleme Koşullarının Belirlenmesi: Değerlendirme sonucunda kredi borç erteleme işleminin uygulanıp uygulanmayacağına ve kaç ay süreyle yapılacağına karar verilir. Erteleme süresi genellikle 1 ila 3 aydır.

Yeni Ödeme Planının Onaylanması: Belirlenen borç erteleme süresi doğrultusunda güncellenmiş taksit tutarlarını ve toplam geri ödeme miktarını içeren yeni bir plan hazırlanır.

Ertelemenin Yürürlüğe Girmesi: Kredi borç erteleme süresi boyunca taksit ödemeleri yapılmaz. Erteleme süresinin sonlandığında ise yeni plan doğrultusunda ödeme yapılmaya başlanır.

Kredi Kartı Taksit Hesaplama sayfası ile hangi alışverişlerde ne kadar taksit yapılabileceğini kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Erteleme Yapan Bankalar Hangileri? 2026

2026 yılında erteleme yapan bankalar şöyle sıralanabilir:

Garanti BBVA

Akbank

QNB

Yapı Kredi

Vakıfbank

İş Bankası

Ziraat Bankası

TEB

Kredi Kartı Taksit Erteleme Nedir?

Kredi kartı taksit erteleme, kredi kartıyla yapılan taksitli harcamaların ileri bir tarihe taşınması anlamına gelir. Kredi kartı taksit erteleme ile ilgili yasal bir düzenleme olmasa da uygulamada 1 ila 3 ay arasında erteleme yapmak mümkündür. Ancak bu durum bankalar özelinde değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca kredi kartı taksit erteleme, bankaların kampanya dönemlerinde sunulduğu gibi kredi kartı kullanıcısının talebi üzerine de yapılabilir.

Kredi kartı taksit erteleme süresi zarfında taksit tutarları ekstreye yansıtılmasa da ilgili borcun faizi ödenmeye devam eder. Erteleme süresinin sonunda ise kalan taksitler yeni bir ödeme planına göre yeniden belirlenir. Kredi kartı taksit erteleme işlemi, geçici nakit sıkışıklığı yaşayan kullanıcılar için pratik bir çözüm sunsa da ertelenen tutarlara ek faiz uygulanması nedeniyle toplam borç maliyetinin artmasına yol açabilir.

Kredi Kartı Borcunun Taksitleri Nasıl Ertelenir?

Kredi kartı borcunun taksitlerini ertelemek için kartın bağlı olduğu bankanın şubesi, mobil uygulaması, internet şubesi ya da çağrı merkezi üzerinden işlem yapılabilir. Şube ve çağrı merkezi üzerinden erteleme işlemi yapmak için kart sahibi doğrudan banka yetkilisiyle görüşerek mevcut taksitli harcamalarının ertelemeye uygun olup olmadığını öğrenebilir. Banka tarafından belirlenen erteleme süresi, uygulanacak faiz oranı ve masraflar açıklandıktan sonra onay verilmesi halinde kredi kartı taksit erteleme işlemi tamamlanır.

Mobil uygulama ve internet şubesi üzerinden yapılan erteleme işlemlerinde ise kullanıcı, kredi kartı işlemleri menüsünden ertelenebilen taksitleri görüntüledikten sonra erteleme süresini seçerek işlemi onaylayabilir.

Erteleme talebinin iletilmesinden sonra başvuru, müşterinin mevcut borç durumu, ödeme geçmişi ve kredi notu doğrultusunda incelemeye alınır. Değerlendirmenin olumlu sonuçlanması halinde erteleme süresine karar verilerek güncel taksit tutarını ve toplam geri ödeme miktarını içeren yeni bir ödeme planı hazırlanır. Kredi kartı borcu taksit erteleme süresi sona erdiğinde yeni plan doğrultusunda taksit ödemelerine başlanır.

Kredi Kartı Erteleme Yapınca Limit Açılır mı?

Kredi kartı erteleme işlemi yapıldığında limit açılıp açılmayacağı yapılan ertelemenin türüne ve bankanın mevcut uygulamalarına bağlıdır. Bazı kampanya dönemlerinde erteleme işlemlerine özel limit açılabilir. Ancak genellikle taksit erteleme işlemlerinde kredi kartı limiti otomatik olarak açılmaz. Çünkü kredi kartı ile yapılan harcamalarda işlem taksitli olsa dahi toplam alışveriş tutarı işlem anında kart limitinden düşülür. Dolayısıyla taksit erteleme işlemi yapıldığında yalnızca ödeme tarihleri ötelenmiş olur ve toplam limitte bir değişiklik olmaz.

Taksitli nakit avansın mı yoksa kredinin mi daha avantajlı olduğunu öğrenmek için Taksitli Nakit Avans mı Kredi mi? Hangisi Daha Avantajlı? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Kredi ve Kredi Kartı Borcu Kaç Kez Ertelenebilir?

Kredi ve kredi kartı borçlarının kaç kez ertelenebileceği, bankaların politikalarına, borcun türüne ve müşterinin ödeme geçmişine göre değişiklik gösterebilir. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde borç erteleme işlemi genellikle daha sınırlı bir uygulamadır. Bankalar çoğu zaman aynı kredi için 1 kez, bazı istisnai durumlarda ise en fazla 2 kez erteleme yapılmasına izin vermektedir. Sürekli olarak yapılan erteleme talepleri, bankalar tarafından reddedilir. Kredi notu, gelir durumu ve ödeme geçmişi bu kararda belirleyici faktörlerdir.

Kredi kartlarında ise erteleme sayısı görece daha esnektir. Taksit erteleme, ekstre erteleme veya yapılandırma gibi işlemler, bankanın sunduğu kampanyalar kapsamında pek çok kez yapılabilir. Bu doğrultuda bir yıl içinde en fazla 9 kez kredi kartı taksit ertelemesi yapılabilmektedir. Ancak bu işlemler çoğunlukla her harcama veya her dönem için ayrı ayrı değerlendirilir ve sık tekrarlanması durumunda banka, erteleme seçeneğini kapatabilir ya da kart limitini kısıtlama yoluna gidebilir.

Geciken Kredi Kartı Bir Kez Daha Ertelenebilir mi?

Geciken kredi kartı borcunun bir kez daha ertelenip ertelenemeyeceği borcun hangi aşamada olduğuna ve bankaların iç politikalarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Kredi kartı borcunun henüz yasal takibe düşmediği, yalnızca kısa süreli bir gecikmenin yaşandığı durumlarda bazı bankalar ikinci kez erteleme şansı verebilir. Bu noktada kredi notu ve ödeme alışkanlıkları belirleyici rol oynar. Borcun yasal takibe girdiği durumlarda ise kredi kartı taksit erteleme işlemi söz konusu değildir.

Öte yandan asgari ödeme tutarının ödenmediği, üst üste borcun geciktirildiği ve kartın idari takibe girdiği bir senaryoda taksit erteleme seçenekleri tamamen devre dışı kalır. Bu aşamada borç yapılandırma seçeneği değerlendirilebilir.

Borçlarınızı tek bir çatı altında toplayarak yapılandırmak için Borç Kapatma Kredisi Başvuru ve Hesaplama sayfamızı inceleyebilir, başvuru ve hesaplama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kredi Erteleme Kredi Notunu Etkiler mi?

Kredi erteleme, kredi notunu doğrudan olumsuz etkileyen bir işlem değildir; ancak dolaylı olarak bazı etkileri bulunabilir. Kredi erteleme işleminin nasıl bir etkisi olacağı erteleme işleminin türüne ve ödeme alışkanlıklarına bağlıdır.

Kampanya dönemlerinde bankaların onayıyla tanımlanan kredi erteleme işlemlerinde kredi notunda bir düşüş yaşanmazken erteleme sonrasında oluşan yeni ödeme planına uyulmaması, taksitlerin gecikmesi veya asgari tutarların ödenmemesi halinde kredi notu düşebilir.

Öte yandan sürekli erteleme talebinde bulunulması bankalar tarafından finansal zorlanma sinyali olarak değerlendirilebilir. Bu durum kredi notunu olumsuz etkilemese dahi ilerleyen dönemlerde kredi veya limit artış taleplerinin onaylanmasını zorlaştırabilir.

Kredi ve Kredi Kartı Erteleme Faizi Ne Kadar?

Kredi ve kredi kartı erteleme işlemlerinde uygulanan faiz oranları ertelemenin türüne, ürünün yapısına ve bankanın politikasına göre değişiklik göstermektedir. Kredilerde yapılan erteleme işlemlerinde genel olarak mevcut kredi faizi işlemeye devam eder. Kredi kartlarında ise taksit erteleme işlemleri çoğu zaman ya kartın akdi faiz oranı çerçevesinde yapılır ya da vade farkı şeklinde ekstreye yansıtılır. 2026 yılında azami kredi kartı akdi faiz oranı, dönem borcu 30.000 TL’nin altında olan kartlarda %3,25, 30.000–180.000 TL arasında olanlarda %3,75, 180.000 TL’nin üzerinde olanlarda ise %4,25’tir.