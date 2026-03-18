Maxipuan Nerede Kullanılır? Tüm Site, Benzinlik ve Mağazalar 2026 yılında Maxipuan’ın geçerli olduğu tüm site, benzinlik ve mağazalara dair bilgiler bu kapsamlı rehberde!

Maxipuan, Türkiye’de birçok alışveriş noktasında kullanılabilen bir sadakat programıdır. Bu puanlar genel olarak kullanıcıların alışverişlerinde tasarruf etmelerini sağladığı gibi belirli kampanya ve indirimlerle birlikte ekstra avantajlar sunar. 2026 yılında Maxipuan kullanım yerleri, kullanıcıların puanlarını çeşitli alışverişlerde değerlendirebileceği geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu puanlar, özellikle gıda marketleri, online alışveriş siteleri, benzinlikler ve bazı mağazalar gibi noktalarda geçerlidir.

Bu yazımızda Maxipuan’ın nerelerde kullanıldığını ve geçerli olduğu yerleri liste şeklinde vereceğiz. Ayrıca bu puanların neden kullanılamayacağı hakkında da kapsamlı bilgiler sunacağız.

Maxipuan Nerelerde Kullanılır?

Maxipuan genellikle aşağıdaki yerlerde kullanılabilir:

Market alışverişlerinde (süpermarket zincirleri),

Online alışveriş sitelerinde,

Giyim ve ayakkabı mağazalarında,

Elektronik ürün satış noktalarında,

Akaryakıt istasyonlarında (bazı kampanyalarda),

Restoran ve kafe zincirlerinde (kampanya kapsamında),

Kozmetik ve kişisel bakım mağazalarında.

Maxipuan Geçen Yerler Listesi

Maxipuan, Türkiye genelinde Maximum programına dahil olan binlerce üye işyerinde kullanılmaktadır. Market, giyim, teknoloji, akaryakıt ve online alışveriş siteleri gibi birçok farklı sektörde Maxipuan ile çeşitli fırsatlardan yararlanılabilir.

Maxipuan geçen yerlerin listesi aşağıdaki gibidir:

Maxipuan Geçen Marketler

Maxipuan geçen marketler aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Kim Adese Akyurt Akyurt Hakmar Başgimpa Onur Market Balmar Oruç Market Kale Market

Maxipuan Geçen Giyim Mağazaları

Maxipuan geçen giyim mağazaları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Zara Benetton H&M Massimo Dutti Beymen Lululemon Oysho Beymen Business Tumi Bershka Beymen Club LC Waikiki Pull&Bear Beymen Outlet Brandy’s Zara Home Koton Bujjia Lefties Eleventy Cacharel Stradivarius Flo Columbia Aldo In-Formal Defacto Alexander McQueen Maje Derimod Altınyıldız Classics Under Armour Civil Armani Sandro Jack & Jones Avva In Street Kaft Ayakkabı Dünyası Nine West Super Step Babymall Jimmy Key Tergan Bad Bear Gap Bilstore Bambi Mark & Spencer Brandroom Banana Republic The Cosmetics Company Store Burberry Mavi Atasun Optik Calvin Klein BAQA Samsonite Calzedonia Batik Fenerium Camper Beauty Omelette Decathlon Capritouch Reebok Sportive Diesel Love My Body Forever 21 Divarese Lumberjack adL Escada Victoria’s Secret Capri Falconeri Desa Solaris Furla Hugo Boss Intimissimi In4Out İpekyol Lacoste Longchamp Machka Max&Co Maxmara Nautica Network Occasion Silk&Cashmere Superstep Ted Baker Tommy Hilfiger Trunk & Co Twist Vakko Vakkorama Wcollection Vetrina Weekend Roman Sarar So CHIC Mudo Mango Lee & Wrangler Faik Sönmez Elle D'S Damat

Maxipuan Geçen Petrol ve Benzinlikler

Maxipuan geçen petrol ve benzinlikler aşağıdaki tabloda verilmiştir:

BP Opet Shell Total Energies Petrol Ofisi Aytemiz

Maxipuan Geçen Teknoloji Mağazaları

Maxipuan geçen teknoloji mağazaları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Gürgençler Vaillant Samsung.com Miele Media Markt Shark Monster Teknosa Troy Apple JBL Yenilio Sony Dyson Vestel Vatan Bilgisayar Gold Master Casper Digiturk Huawei

Maxipuan Geçen Online Alışveriş Siteleri

Maxipuan geçen teknoloji mağazaları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Pazarama Morhipo Koçtaş Tchibo oyunfor.com ETS Hepsiburada Altınbaş Migros Sanal Market İncehesap

Maxipuan Geçen Restoran ve Kafeler

Maxipuan geçen restoran ve kafeler aşağıdaki tabloda verilmiştir:

El-Fuego Mükellef Starbucks Kahve Dünyası Arabica Calipso Dalyan Club Numnum Il Mio Sogno Trattoria Enzo Terra Kitchen Arby’s Boston Drink & Dessert Kentucky Fried Chicken (KFC) HD İskender Costa Coffee Burger King Pizza Hut Sütiş Sbarro

Maxipuan Geçen E-Ticaret Siteleri

Maxipuan geçen e-ticaret siteleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Çiçek Sepeti GittiGidiyor Trendyol Biletix N11 Turna.com Pazarama Tatil Amazon Pazarama Yemeksepeti LEGO Morhipo Shopiglo Ticimax Amazon Prime İnce Hesap Bilet.com Braun Shop Getir İstegelsin

Maxipuan Geçen Süpermarket Zincirleri

Maxipuan geçen süpermarket zincirleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Migros A101 Macrocenter Şok Marketler CarrefourSA BİM Metro Grossmarket Çağdaş

Maxipuan Geçen Kozmetik Markaları

Maxipuan geçen süpermarket zincirleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Flormar Bobbi Brown Kiko Milano MAC Sephora

Maxipuan Nerelerde Kullanılamaz?

Maxipuan pek çok alışveriş noktasında geçerli olsa da her alanda kullanılabilen bir ödeme yöntemi değildir. Öncelikle banka işlemleri ve nakit çekimler Maxipuan kapsamı dışında kalmaktadır. Bankamatiklerden veya ATM’lerden yapılan nakit çekimlerde puan kullanılamadığı gibi kredi kartı ekstresi ödemelerinde de Maxipuan’lar geçerliliğini yitirmektedir.

Bunun yanı sıra resmi ve kamuya yönelik ödemelerde de Maxipuan kullanımı mümkün değildir. Örneğin elektrik, su, doğalgaz gibi faturalar ile vergi ödemelerinde puan kullanılamaz. Sigorta primleri ve kredi ödemeleri de Maxipuan ile gerçekleştirilemeyen işlemler arasında yer almaktadır.

Ayrıca şans oyunları ve piyango gibi oyunlarda da Maxipuan geçerli değildir. Kartın geçerli olduğu Maximum üyesi işyerleri dışında kalan mağazalar ve platformlarda da puan kullanımı mümkün olmamaktadır. Bu nedenle Maxipuan yalnızca anlaşmalı işyerlerinde ve kampanya kapsamında sunulan alışverişlerde kullanılabilmektedir.

Maxipuan Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Maximum kart kullanıcılarının kazandığı Maxipuanları kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

Son kullanma tarihinin kontrol edilmesi önemlidir. Maxipuanlar genellikle kampanyaya bağlı olarak belirli bir süre geçerlidir. Süresi içinde kullanılmayan puanlar otomatik olarak silinir.

Kampanya şartlarının mutlaka okunması gerekmektedir. Bazı puanlar tüm alışverişlerde değil; belirli sektörlerde, markalarda veya internet alışverişlerinde geçerli olabilir.

Üye işyerlerinin kontrol edilmesi, alışveriş süreci açısından önemlidir. Maxipuanlar genellikle İş Bankası Maximum anlaşmalı işyerlerinde geçerlidir. Her POS cihazında kullanılamayabilir.

Bazı puanlar kısmi ödeme için kullanılamaz. Bazı mağazalarda alışverişin tamamını puanla ödemek gerekirken bazı yerlerde puan + kart şeklinde ödeme yapılabilir.

Online alışverişlerde geçerlilik farklı olabilir. İnternet alışverişlerinde Maxipuan kullanımı her sitede desteklenmeyebilir veya farklı şartlara bağlı olabilir.

İade edilen alışverişlerde puan geri alınabilir. Eğer puan kazanılan bir alışveriş iptal edilirse verilen puanlar sistem tarafından geri çekilebilir.

Ek kartların puan kullanımı ana karta bağlıdır. Ek kartla kazanılan puanlar genellikle ana kart hesabında birikir ve ana kart sahibi tarafından kullanılabilir.

Taksitli işlemlerde puan kullanımı sınırlı olabilir. Bazı kampanyalarda puanlar sadece peşin işlemlerde kullanılabilir.

Puanların nakit karşılığı yoktur. Maxipuanlar bankamatikten çekilemez veya nakde çevrilemez; yalnızca alışverişte kullanılabilir.

Kampanya puanları ile standart puanlar farklı olabilir. Bazı kampanya puanlarının kullanım alanı daha sınırlı olabilir.

POS cihazında puan kullanımı onaylanmalıdır. Ödeme sırasında kasiyere Maxipuan kullanmak istediğinizi belirtmeniz gerekir.

Uygulama üzerinden puan takibi yapın. Maxipuan bakiyesi ve son kullanma tarihleri genellikle mobil bankacılık veya kart uygulaması üzerinden görülebilir.

Maxipuan ile Nakit İade Arasındaki Farklar Nelerdir?

Maximum kart programında verilen Maxipuan, bir ödül puanı sistemidir. Yapılan alışverişler sonucunda kazanılan bu puanlar nakit olarak çekilemez. Genellikle Maximum anlaşmalı iş yerlerinde alışveriş sırasında ödeme yerine kullanılır ve çoğu zaman belirli bir süre içinde harcanması gerekir. Bu nedenle Maxipuan daha çok alışveriş odaklı bir avantaj sunar.

Nakit iade (cashback) sistemi ise farklı bir mantıkla çalışır. Bu sistemde kazanılan ödül, puan yerine doğrudan TL bakiyesi olarak karta veya kredi kartı ekstresine yansır. Kullanıcı bu tutarı yeni alışverişlerinde kullanabilir, ekstre borcundan düşebilir veya bazı durumlarda nakit gibi değerlendirebilir. Bu nedenle cashback sistemi daha esnek bir kullanım imkânı sunar.

Cashback sisteminin ne olduğu hakkında kapsamlı bilgi edinmek için Cashback Nedir, Nasıl Kullanılır? Cashback Veren Uygulamalar başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.