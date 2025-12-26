Akdi Faiz Nedir? Akdi Faiz Hesaplama Nasıl Yapılır? Akdi faiz nedir ve nasıl hesaplanır? Borç veren ve borçlu arasında belirlenen bu sabit faiz oranı hakkında bilmeniz gerekenler herşey.

Kredi kartı kullanıcıları açısından borcun maliyetini belirleyen en önemli unsurlardan biri, akdi faiz oranıdır. Akdi faiz, kullanılan kredi ya da ödenmeyen dönem borcu üzerinden tahsil edilen ve borcun asıl maliyetini yansıtan faiz türüdür. Bu oran, yasal çerçevede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen sınırlar doğrultusunda uygulanır ve her banka, bu sınırı aşmamak kaydıyla kendi faiz oranlarını belirleyebilir. Bu durum, bankalar arasında farklı akdi faiz oranlarının oluşmasına neden olur. Akdi faiz yalnızca kredi kartı borçlarında değil, çeşitli kredi türlerinde de devreye girebilir. Ancak özellikle kredi kartı kullanıcıları açısından, dönem borcunun tamamının ödenmediği durumlarda kalan bakiyeye uygulandığı için büyük önem taşır.

Bu yazımızda, akdi faizin ne olduğu, nasıl hesaplandığı, ne kadar olduğu, hangi bankanın hangi oranda akdi faiz uyguladığı gibi konuları ele alacağız.

Akdi Faiz Nedir?

Akdi faiz, bankaların asgari tutar dışında kalan borca günlük olarak uyguladığı faiz tutarıdır. Akdi faiz oranları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenir ve uygulanır. Kredi kartı borçları zamanında ödenmediği taktirde akdi faiz uygulaması yapılır.

Akdi faiz ile gecikme faizi sıklıkla karıştıralan iki kavramdır ancak her ikisi de birbirinden farklı iki faiz türünü ifade eder. Gecikme faizi, borcun belirtilen sürede ödenmemesi durumunda asıl borca eklenen ekstra faiz oranıdır. Akdi faiz ise kullanılan kredi miktarına günlük olarak uygulanan faiz oranıdır.

Akdi Faiz Hesaplama Nasıl Yapılır?

Akdi faiz hesaplaması yapmak için öncelikle akdi faiz oranının bilinmesi gerekir. Akdi faiz oranı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenir. Ancak bu oran bankalar için azami sınırdır ve her banka farklı akdi faiz oranı uygulayabilir. Kredi kartı akdi faiz oranı asgari tutar dışında kalan borca yansıtılır. Kredi kartı akdi faiz hesaplam işlemi yapabilmek için dönem borç tutarı, ödenen borç miktarı ve günlük akdi faiz oranı bilinmelidir.

Akdi faiz hesaplama sistemini şu şekilde formüle edebiliriz:

Akdi Faiz = Ödenmeyen Toplam Borç x Akdi Faiz Oranı x Gün/Ay

TeklifimGelsin’in sunduğu kredi kartı gecikme faizi hesaplama aracı ile kredi kartı borcu zamanında ödenmediğinde uygulanan gecikme ve akdi faiz oranını kolaylıkla hesaplayabilirsin.

Akdi Faiz Ne Kadar Oldu?

2026 yılı itibarıyla kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenmiş olup, ilgili oran güncel duyuruya kadar geçerliliğini korur. Bankalar, TCMB’nin belirlediği üst sınırı aşmamak kaydıyla kendi faiz oranlarını belirleyebilir. Bu nedenle piyasada bankalar arasında akdi faiz oranlarında farklılıklar görülebilir.

TCMB 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kredi kartlarında dönem borcu 25 bin liranın altındaki kartlar için üst limiti 30 bin liraya çıkardı. Dönem borcu 25 bin–150 bin lira arasında olan kartlarda borç aralığı 30 bin –180 bin lira olarak belirlendi. Dönem borcu 150 bin liranın üzerindeki kartlar için ise üst sınır 180 bin lira oldu.

Kredi kartı azami akdi faiz oranları, 30 bin liranın altındaki dönem borçları için yüzde 3,25; 30 bin –180 bin lira arası dönem borçları için yüzde 3,75; 180 bin lira üzeri dönem borçları için ise yüzde 4,25 olarak belirlendi. Nakit avans ve Kredili Mevduat Hesabı (KMH) faizi ise yüzde 4,50’den yüzde 4,25’e düşürüldü.

Akdi Faiz Ne Zaman Başlar?

Akdi faiz, kredi kartının son ödeme tarihi geldiğinde ve borcun tamamı yerine sadece bir kısmı ödendiğinde uygulanmaya başlar. Son ödeme tarihinden sonra bir sonraki ayın hesap kesim tarihine kadar kalan borç tutarı üzerine akdi faiz eklenir. Bu oran bankalar arasında değişiklik gösterebilir ancak mevcut durumda akdi faizde uygulanacak olan oran maksimum %4,25 olmalıdır.

Akdi Faiz Günlük mü Aylık mı Hesaplanır?

Kredi kartları için uygulanan akdi faiz günlük olarak işlenir. Kredi kartı borcunun ödenmeyen kısmına, son ödeme tarihinden bir sonraki ayın hesap kesim tarihine kadar olan gün sayısı kadar akdi faiz uygulanır. Bu tutar bir sonraki dönem borcuna yansıtılır. Kredi kartı gecikme faizleri ise aylık aylık bazda hesaplanır ve bir sonraki dönem borcuna eklenir.

Kredi kartınızın asgari ödeme tutarını nasıl hesaplayacağınızı merak ediyorsanız, Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarı Hesaplama başlıklı sayfamızı inceleyebilirsiniz.