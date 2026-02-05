SED Yardımı Nedir? Başvuru Şartları Nelerdir? Kimlere Verilir? SED yardımının ne olduğu, kimlere verildiği, başvuru şartları, 2026 yılında SED yardımının ne kadar olduğu ve ne zaman yatırıldığı burada.

Kredi Dereceni Öğren Kişisel Bilgiler Aylık Net Gelir Meslek Eğitim Çalışma şekli Bu işlem kredi notunu düşürmez,

yükselmesi için öneriler sunar Lütfen tüm alanları doldur! Devam Et

Sosyal yardımların çeşitlenmesiyle birlikte, ailelerin ve çocukların desteklenmesine yönelik uygulamalar daha fazla gündeme gelmektedir. Bu kapsamda SED yardımı, kimlerin yararlanabileceği, hangi şartlarda verildiği ve sürecin nasıl işlediği gibi pek çok detayıyla merak konusu olmaktadır. Bu yazımızda, SED yardımının ne olduğunu, kimlere verildiğini, 2026 yılında ne kadar SED yardımı yapıldığını, başvuru şartlarını ve nasıl başvuru yapıldığını ele alacağız. Ayrıca başvurunun kaç günde sonuçlandığına, kaç çocuk için destek verildiğine ve hangi durumlarda bu desteğin kesildiğine değineceğiz.

SED Yardımı Nedir?

SED yardımı (Sosyal ve Ekonomik Destek), maddi yetersizlik yaşayan ve çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ailelere sunulan bir sosyal hizmettir. Bu hizmet, çocukların aile ortamından kopmadan sağlıklı gelişimlerini sürdürebilmeleri için hem nakdi destek hem de psikososyal destek olmak üzere iki ayrı boyutta sunulmaktadır.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen model:

maddi yardım sağlanmasını,

ailelerin güçlendirilmesini,

çocukların eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel açıdan desteklenmesini hedeflemektedir.

Sosyal ve Ekonomik Destek kapsamında yapılan ekonomik destekler süreli olarak verilebildiği gibi geçici de olabilir. Buna göre süreli destekler, onaylanan süre boyunca aylık olarak ödenirken, geçici destekler yılda en fazla iki kez nakdi yardım şeklinde verilmektedir. Bu süre boyunca aileye rehberlik edilmesi ve psiko-sosyal ihtiyaçlarının karşılanması da esastır.

SED Yardımı Ne Kadar? 2026

2026 yılında SED yardımı (Sosyal ve Ekonomik Destek), memur maaş katsayısına yapılan zamlar ve enflasyon farkı dikkate alınarak güncellenmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için verilen SED yardımı 8.198 TL’den 9.723 TL’ye çıkarılmıştır. Bu rakam, 2026 Ocak ayı itibarıyla memur maaş katsayısındaki artışa paralel şekilde uygulanmaktadır. Ancak bireysel hak sahiplerinin alacağı kesin miktar, ailenin gelir durumu ve çocuk sayısı gibi kriterlere göre değişebilmektedir.

SED Yardımı Başvuru Şartları Nelerdir?

SED yardımından yararlanabilmek için başvurular, çocuğun ve ailenin sosyo-ekonomik durumunu esas alan çok yönlü bir değerlendirme sürecinden geçmektedir. Bu süreç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki sosyal hizmet uzmanları tarafından yürütülen sosyal inceleme raporu, ilgili komisyonun kararı ve yetkili makamın onayı ile sonuca bağlanmaktadır.

Başvuru sürecinde temel olarak aşağıdaki şartlar dikkate alınmaktadır:

Ailenin ekonomik yoksunluk içinde olması ve çocukların temel ihtiyaçlarını (beslenme, barınma, eğitim, sağlık vb.) kendi imkanlarıyla karşılayamıyor olması,

Çocuğun aile yanında bakımının uygun olması, yani destek sağlandığında çocuğun kurum bakımına alınmasına gerek kalmaması,

Ekonomik nedenlerle korunma riski bulunması, destek verilmediği takdirde çocuğun korunmaya muhtaç duruma düşecek olması,

Haklarında bakım tedbiri kararı bulunan çocuklar için gerekli destek sağlanması halinde, ailesi veya yakınları yanında bakımının sürdürülebilecek olması,

18 yaşını doldurmuş olan gençlerin sosyal hizmet kuruluşlarından ayrılmış olması, okul eğitimine veya meslek edindirme kurslarına katılıyor olması ve destek sağlanmadığı takdirde ekonomik yoksunluk nedeniyle muhtaç duruma düşme riski bulunması,

Olağanüstü durumların varlığı; doğal afet, ağır hastalık, kaza, ameliyat gerektiren durumlar veya vefat nedeniyle ailenin geçici olarak temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmesi.

SED Yardımı Kimlere Verilir?

SED yardımından yararlanabilecek başlıca kesimler şöyle sıralanabilir:

Hakkında bakım tedbiri kararı bulunan çocuklar

Ekonomik yoksunluk riski altındaki çocuklar

18 yaş ve üzeri gençler (okul eğitimine ya da meslek kurslarına devam eden ve desteklenmezse muhtaç duruma düşebilecek gençler)

Olağanüstü durumlardan etkilenenler (doğal afet, hastalık veya kaza)

Ekonomik kriz yaşayan ailelerin çocukları

SED Yardımı Ne Zaman Yatacak? 2026

2026 yılında SED yardımı ödemeleri için tek ve sabit bir tarih bulunmamaktadır. Ödemeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılmakta olup, hak sahibinin sosyal inceleme sürecinin tamamlanması ve ödemenin onaylanmasının ardından hesaplara yatırılır.

Uygulamada SED ödemeleri genellikle ayın ilk yarısı içinde (çoğunlukla ayın 5’i ile 15’i arasında) gerçekleştirilmektedir. Ancak kesin ödeme günü il ve ilçe bazında oluşturulan ödeme takvimine göre değişiklik gösterebilmektedir. Hak sahipleri, ödeme tarihlerini e-Devlet üzerinden SED ödeme durumu sorgulaması yaparak ya da bağlı bulundukları sosyal hizmet merkezlerinden öğrenebilir.

2026 yılında dul ve yetimlere ne kadar aylık verildiği ve sürecin nasıl ilerlediği ile ilgili detaylı bilgi edinmek için Dul ve Yetim Aylığı 2026’de Ne Kadar Oldu? Nasıl Alınır? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

SED Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

SED yardımı başvurusu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti kapsamında yapılmaktadır ve iki farklı yolla gerçekleştirilebilmektedir:

Birinci seçenek: kişinin ikamet ettiği il veya ilçedeki Sosyal Hizmet Merkezlerine şahsen gidip SED yardım başvuru formu ya da dilekçe doldurarak başvuru yapmasıdır.

İkinci seçenek: e-Devlet üzerinden “Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu” ekranı ile başvurunun gerçekleştirilmesidir.

Başvuru sırasında istenen belgeler ise şöyle sıralanabilir:

Sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlanacak kişilere ait T.C. kimlik kartı beyanı,

Öğrenci belgesi,

Hanedeki eşlerin boşanmış olması durumunda mahkeme kararı,

Eşin cezaevinde olması halinde cezaevi belgesi,

Hanede İŞKUR’a başvuru yapıldığına dair belge,

Kira sözleşmesi,

Sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlanacak kişilerin hastalık veya çalışamaz durumda olmaları halinde, bu durumlarını gösteren sağlık raporu,

Hanedeki bireylerin borcu bulunması durumunda borcu gösterir belgeler.

Başvurunun ardından aile ve çocuk hakkında sosyal inceleme yapılmaktadır. Ailenin gelir durumu, yaşam koşulları ve çocuğun aile yanında destekle bakımının uygun olup olmadığı değerlendirilmektedir. İnceleme sonucunun uygun bulunması halinde başvurular onaylanarak SED ödemeleri düzenli olarak hak sahibinin hesabına yatırılmaktadır.

SED Yardımı Kaç Günde Belli Olur?

SED yardımı başvurusunun sonucu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan sosyal incelemenin tamamlanmasının ardından belli olmaktadır. Bu süreç genellikle 15 ila 30 gün içinde sonuçlanmaktadır. Başvuru sonrasında ailenin gelir durumu, yaşam koşulları ve çocuğun sunulacak destek ile aile yanında bakılmasının uygun olup olmadığı sosyal hizmet uzmanları tarafından değerlendirilmektedir. Değerlendirme süresi, belgelerin eksiksiz sunulması ve başvuru yoğunluğuna bağlı olarak bazı durumlarda kısalıp uzayabilir.

SED Yardımı Kaç Çocuğa Verilir?

SED yardımı uygulamasında çocuk sayısına ilişkin sınır, çocuğun korunma durumuna göre değişiklik göstermektedir. Ailesinin yanında kalmaya devam eden ve korunma altına alınmadan Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti sunulan çocuklar için aynı hanede en fazla 2 çocuk adına ekonomik destek ödemesi yapılmaktadır.

Buna karşılık, daha önce hakkında korunma kararı verilmiş, sosyal hizmet kuruluşlarında bakım altına alınmış ancak gerekli destek sağlanması halinde ailesi ya da yakınlarının yanına dönebilecek nitelikte olan ve kurum bakımından ayrılarak ailesi yanına yerleştirilen çocuklar için herhangi bir sayı sınırlaması bulunmamaktadır. Bu kapsamdaki çocukların tamamı için SED desteği sunulabilir.

SED Yardımı Kaç Yaşına Kadar Ödenir?

SED yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara göre genellikle 18 yaşını doldurana kadar ödenir. Ancak çocuk 18 yaşından sonra eğitimine devam ediyorsa (lise, üniversite, mesleki eğitim, çıraklık ya da İŞKUR destekli kurslar gibi) ve muhtaçlık durumu sürüyorsa, SED desteği 20 yaşına, bazı özel durumlarda ise 25 yaşına kadar devam edebilir. Ödeme süresinin uzatılıp uzatılmayacağına; gencin eğitim durumu, devamlılığı ve sosyal inceleme sonucuna göre karar verilir.

SED Yardımı Kaç Ay Verilir?

SED yardımı, genellikle kısa süreli (geçici) ya da uzun süreli (süreli) olarak planlanmakta ve çoğunlukla 6 ay veya 12 aylık dönemler halinde sunulmaktadır. Bu sürenin sonunda ailenin ekonomik durumu yeniden değerlendirilmektedir. Muhtaçlık halinin devam etmesi durumunda SED yardımı uzatılırken, ilgili koşulların ortadan kalkması halinde destek sonlandırılmaktadır.

SED Yardımı Hangi Durumlarda Kesilir?

SED yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 3 ayda bir yapılan değerlendirmeler sonucunda ya sonlandırılır ya da verilmeye devam edilir.

Bu kapsamda SED yardımının kesildiği durumlar şöyle sıralanabilir:

Ailenin gelir durumunun iyileşmesi ve muhtaçlık halinin ortadan kalkması,

Çocuğun kurum bakımına alınması veya SED kapsamı dışında kalması,

Eğitim çağındaki çocuğun okula devam etmemesi ya da eğitimini bırakması,

Başvuru sırasında veya sonrasında gerçek dışı beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi,

Talep edilen bilgi ve belgelerin sunulmaması,

Yapılan sosyal incelemelerde, desteğin amacına uygun kullanılmadığının belirlenmesi,

Sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılan periyodik değerlendirmelerde destek şartlarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi.

SED Yardımının Kesildiğini Nasıl Anlarız?

SED yardımının kesilip kesilmediğini anlamak için hak sahipleri, e-Devlet üzerinden SED ödeme durumu sorgulaması yaparak kontrol sağlayabilir. Ödeme görünmüyorsa ya da “destek sonlandırıldı” benzeri bir ifade yer alıyorsa bu, SED yardımının kesildiği anlamına gelir. Ayrıca bazı durumlarda il/ilçe sosyal hizmet merkezleri tarafından yazılı veya sözlü bilgilendirme de yapılabilmektedir. Kesintinin nedeni ve yeniden başvuru imkanı hakkında en net bilgi ise doğrudan bağlı bulunulan Sosyal Hizmet Merkezinden öğrenilebilir.

SED Yardımı Süresi Doldu Ne Yapmalıyım?

SED yardımı süresi dolduğunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan son değerlendirmenin sonucu kontrol edilmelidir. Süre bitimiyle birlikte yardım otomatik olarak sonlandırılmış olabilir. Bu durumda muhtaçlık halinin devam etmesi halinde yeniden değerlendirme talebinde bulunulması veya tekrar başvuru yapılması mümkündür.

Bu amaçla ikamet edilen il veya ilçedeki Sosyal Hizmet Merkezine başvuru yapılabilir ya da e-Devlet üzerinden SED Hizmeti Ön Başvurusu oluşturularak süreç başlatılabilir. Yapılacak yeni sosyal incelemede ailenin güncel gelir durumu ve yaşam koşulları yeniden değerlendirilir. Şartların devam ettiğinin tespit edilmesi halinde ise SED yardımı yeniden bağlanır.

SED Yardımı İçin Ekipler Eve Gelir mi?

Evet, gerekli görülmesi halinde SED yardımı başvurusu kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ekipler tarafından ilgili evde inceleme yapılmaktadır. Genel olarak ilgili evler; ailenin gelir durumu, yaşam koşulları ve çocuğun aile yanında destekle bakımının uygunluğunu yerinde değerlendirmek amacıyla ziyaret edilmektedir. Ancak bu prosedür her başvuru için zorunlu değildir ve dosyanın durumuna göre yalnızca ilgili belgelerin incelenmesiyle de karar verilebilir.