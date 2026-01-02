Dul ve Yetim Aylığı 2026’de Ne Kadar Oldu? Nasıl Alınır? Dul ve yetim aylığının ne olduğu, nasıl alındığı, şartları ve nasıl sordulandığının yanı sıra bu aylığın 2026 yılında ne kadar olduğuna dair bilgiler burada!

Toplumun sosyal güvenlik çerçevesinde hassas gruplarından biri olan dul ve yetimler, sigortalı bir yakının kaybı sonrasında maddi olarak korunmaktadır. Bu amaçla SGK, dul ve yetimlere düzenli olarak dul ve yetim aylığı ödemesi yapar. Günümüzde dul ve yetim aylığı alabilmek için belirli şartların taşınması ve bu aylığa başvuru yaparken belirli adımların takip edilmesi gerekir. Yeni düzenlemelere göre dul ve yetim aylığı alanlara müjde olarak 2025 yılının Temmuz ayında pek çok hak sahibine %16.67 oranında zam yapılmıştır.

Bu yazımızda dul ve yetim aylığının ne olduğuna, nasıl alındığına, alınırken gereken evraklara ve şartlara değineceğiz. Ayrıca bu aylığın 2026 yılında ne kadar olduğu, nasıl sorgulandığı, anneye nasıl devredildiği ve ne kadar sürede yatırıldığına dair merak edilen sorulara kapsamlı yanıtlar sunacağız.

Dul ve Yetim Aylığı Nedir?

Dul ve yetim aylığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hayatını kaybeden sigortalının geride kalan yakınlarına bağlanan bir sosyal güvence desteğidir. Bu aylık, vefat eden kişinin eşine “dul aylığı”, çocuklarına ise babadan yetim aylığı adı altında ödenir. Bu ödeneğin amacı, özellikle ailenin bakıma muhtaç fertlerinin temel yaşam ihtiyaçlarını sürdürebilmelerini temin etmektir.

Dul ve yetim aylığından yararlanabilmek için vefat eden sigortalının belirli şartları karşılaması gerekir. Bu şartlardan biri, en az 1800 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenmiş olmasıdır. Ancak, sigortalının en az 5 yıl sigortalı olup, borçlanma süreleri hariç en az 900 gün prim ödemesi de yeterli olabilmektedir. Ayrıca, malûllük, yaşlılık veya vazife malüllüğü aylığı almakta iken veya bu aylıklara hak kazanmış fakat işlemleri tamamlanmamış olan kişilerin vefatları halinde de geride kalan hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilir.

Aylık bağlanacak kişiler ise kanunda açıkça tanımlanmıştır. Bunlar sırasıyla; sağ kalan eş, evli olmayan ve belirli yaş ya da öğrenim şartlarını sağlayan çocuklar ile muhtaç durumda ise anne ve babadır. Ancak 4/1-b (eski adıyla BAĞ-KUR) kapsamındaki sigortalıların vefatı durumunda, ölüm aylığı bağlanabilmesi için ayrıca vefat edenin SGK'ya prim borcunun bulunmaması veya borcunun ödenmiş olması gerekir. Yani dul ve yetim aylığı; sosyal güvenlik sisteminin, sigortalı bireyin ölümünden sonra ailesine sağladığı temel bir maddi destektir ve bu destek, belirli yasal kriterler çerçevesinde düzenlenerek mağduriyetin en aza indirilmesi hedeflenmiştir.

Dul ve Yetim Aylığı 2026’de Ne Kadar Oldu?

2025 yılının Ocak-Temmuz aylarına ilişkin açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur kapsamında olan dul ve yetim aylıklarına %16.67 oranında zam yapıldı. Bu artışın sonucunda %75 oranında dul maaşı alan birinin taban maaşı 11.303 TL, %50 oranında dul maaşı alan bir eşin taban maaşı 8.849 TL ve %25 oranında yetim maaşı alan bir çocuğun taban maaşı 4.425 TL olarak güncellendi. Yapılan bu güncellemenin ardından hak sahiplerinin maaşlarında iyileşmeler yaşandı.

Dul ve yetim aylığı, vefat eden sigortalı bireyin geride bıraktığı hak sahiplerine, belirli hisse oranları doğrultusunda ödenir. Örneğin, Ocak 2025'te en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ydi. Bu kapsamda Temmuz 2025'te yapılan %16,67 zam oranı ile %25 hisse sahibi olan bu birey, 4.225 TL zam almaya kazandı.

Dul ve Yetim Aylığı Nasıl Alınır?

Dul ve yetim aylığı almak için isteyen vatandaşların ilgili şartları taşıması halinde e-Devlet platformu üzerinden “Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi” sayfasına giriş yapmaları ya da bulunulan yerin Sosyal Güvenlik Kurumu il ve ilçe müdürlüklerine fiziki ziyaret gerçekleştirmeleri gerekir. Ancak bu aylığın alınması için bazı evrakların ilgili birimlere iletilmesi önemlidir.

Dul ve yetim aylığı başvurusu için gerekli evraklar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Dul ya da yetim aylığının bağlanması için bankayı da belirten vefat eden kişinin emeklilik dilekçesi,

Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

Noterden alınan veraset ilamı ya da mirasçılık belgesi,

Ölüm tutanağı,

2 adet kimlik araştırma belgesi,

Vasilerin nüfus cüzdanı fotokopileri,

Öğrenim gören çocuğun olması halinde öğrenci belgesi,

Sağlık yardımı talep ve taahhüt formu.

Dul ve Yetim Aylığı Şartları Nelerdir?

Dul ve yetim aylığı için belirlenen şartlar birkaç başlık altında toplanabilir. Bu başlıklar aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

1.Sigortalının Vefat Durumu: Sigortalının vefatından sonra dul ve yetim aylığı bağlanabilmesi için, sigortalının ölümüne ilişkin belirli şartlar sağlanmalıdır.

2.Sigortalının Prim Ödeme Süresi:

En Az 1800 Gün: Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinin bildirilmesi gerekir.

Alternatif Şart: 4/1-(a) sigortalıları için, borçlanma süreleri hariç, en az 5 yıl sigortalı olunmalı ve 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinin ödenmiş olması gerekir.

3.Sigortalı Bireyin Durumu: Sigortalı bireyin hayattayken malullük, yaşlılık veya vazife malullüğü aylığı alması veya bu aylıklara hak kazanması durumunda, emeklilik işlemleri tamamlanmadan vefat etmesi halinde aylık bağlanır.

4.Anne/Baba İçin Aylık Bağlanması Şartları:

Gelir Durumu: Anne ve baba, her türlü kazanç ve irattan elde ettikleri gelirlerin net asgari ücretten az olması gerekir.

65 Yaş Altı Anne/Baba: Anne veya babanın, ölen sigortalının geride bıraktığı hak sahiplerinden artan bir hissesi olmalıdır.

65 Yaş Üstü Anne/Baba: 65 yaş üstü anne veya baba için, geriye kalan hisseye bakılmaksızın şartları taşıyorlarsa aylık bağlanabilir.

5.Çocuklara Aylık Bağlanması Şartları:

Çocuğun Cinsiyeti, Yaşı ve Durumu: Çocuğun cinsiyeti, yaşı, maluliyet durumu, medeni hali ve öğrenim durumu dikkate alınır.

Yaş Sınırları: Erkek çocuklarına aylık bağlanması için; eğitim görmüyorsa 18 yaşını doldurmamış, ortaöğretim görüyorsa 20 yaşını doldurmamış ve yükseköğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurmamış olmalıdır.

Sigortalı Çalışma Şartı: Erkek çocuklarının sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaması ve kendi sigortalılığı nedeniyle başka bir gelir elde etmemesi gerekmektedir.

Kız Çocukları İçin Şartlar: Kız çocuklarında yaş ya da eğitim şartı aranmaz. Evli olmamaları veya evliyken boşanmış/dul kalmış olmaları, sigortalı bir işte çalışmamaları ve kendi sigortalılığı nedeniyle başka bir gelir elde etmemeleri gerekir.

6.Malul Çocuklara Aylık Bağlanması:

Maluliyet Durumu: Çalışma gücünü en az %60 oranında kaybeden ve bu durumu Kurum Sağlık Kurulu kararı ile kanıtlayan malul çocuklara aylık bağlanır.

Yaş ve Cinsiyet Şartı Yoktur: Malul çocukların medeni hali, yaşları ve cinsiyetleri göz önünde bulundurulmaz.

Dul ve Yetim Aylığı Nasıl Sorgulanır?

Dul ve yetim aylığı sorgulama işlemleri telefon, e-Devlet ya da SGK üzerinden sorgulanabilir. Bu sorgulama yöntemlerine ait bilgiler aşağıda verilmiştir;

Yöntem: Telefon Aracılığı ile Sorgulama: Telefon aracılığı ile dul ve yetim aylığı sorgulama işlemi için Alo 170 hattı aranır. Aramanın ardından müşteri temsilcisi, bireyin kimliğini tespit etmek amacıyla çeşitli sorular yöneltir ve bu sorular doğru cevaplandığı takdirde aylık durumu ile ilgili bilgi verilir. Yöntem: e-Devlet Aracılığı ile Sorgulama: e-Devlet platformuna giriş yapıldıktan sonra hizmetler sekmesinden kurumlar seçeneğine tıklanır. Ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden sosyal yardım bilgileri sorgulama butonuna tıklanır ve kimlik doğrulamasının ardından alınan aylık durumuna ulaşılabilir. Ayrıca e-Devlet aracılığıyla birikmiş yetim aylığı sorgulama işlemleri de yapılabilir. Yöntem: SGK Aracılığı ile Sorgulama: Bu işlemi gerçekleştirmek için öncelikle kimlik belgesi ile birlikte bulunulan bölgenin SGK il ve ilçe merkezlerine gidilmelidir. İlgili yöntem ile başvurunun onaylanması halinde yatırılacak aylık tutarı, başvurunun onaylanıp onaylanmadığı ve başvuru reddedildiyse bunun nedeni öğrenilebilir.

Yetim Aylığının Anneye Devri Nasıl Olur?

Vefat eden sigortalının çocuklarına bağlanan yetim aylığı, çocuklardan birinin hakkı evlenme, sigortalı işe başlama ya da yaş sınırının dolması gibi nedenlerle sona erdiğinde otomatik olarak diğer hak sahiplerine devredilmez. Bu gibi durumlarda annenin pay güncellemesi olarak da bilinen hisse artışı talebinde bulunması gerekir. Ancak annenin kendi sigortalılığı nedeniyle gelir elde etmemesi ya da aylık almaması, SGK kapsamında çalışmaması ve ölen sigortalının aylığından başka bir gelir elde etmemesi ve çocuklardan birinin yetim aylığı hakkının sona ermesi halinde annenin aldığı dul aylığı %50’den %75’e yükseltilebilir.

Bu talep için annenin hisse artışı başvurusunda bulunması ve SGK’ya dilekçe vermesi gerekir. Dilekçede ise aylıktan çıkan çocuğun bilgilerine, mevcut durumda annenin tek başına hak sahibi olduğuna ve aylık oranının artırılarak geriye dönük farkların ödenmesine dair bilgiler yer almalıdır. Başvurunun oluşturulmasının ardından SGK, dilekçeyi inceler ve hak doğması halinde geriye dönük tüm fark ödemeleri yatırılır.

Yetim Aylığı Kesildikten Sonra Anneye Verilir mi?

Hayır, yetim aylığı kesildikten sonra anneye doğrudan devredilmez ancak bazı şartların oluşması halinde anneye ödenen aylık oranında artış yapılır. Dolayısıyla anne, hak devri yerine mevcut hak sahipliği oranlarının düzenlenmesi için ilgilgili kuruma başvuru yapabilir. Örneğin vefat eden kişinin dul eşi %50, her bir yetim çocuğu %25 oranında aylık alır. Bu çocuklardan biri sigortalı bir işe başlama ya da evlenme gibi durumlardan dolayı yetim maaşı üzerinde hak sahipliğini kaybederse, yetim aylığı kesilir. Bu durumda anne, maaşın otomatik aktarımı söz konusu olmadığı için aylık oranların yeniden düzenlenmesi için başvuru yapabilir ve düzenleme sonucunda %75 oranında dul aylığı alabilir.

Babadan Yetim Aylığı Ne Kadar Sürede Bağlanır?

Babadan yetim aylığı, gerekli şartları taşıyan ve ilgili yerlere başvuruda bulunan kişilerin talebinin onaylanmasının ardından, sigortalının vefat ettiği ayı takip eden aybaşında bireyin banka hesabına bağlanır. Ancak sigortalının prim borcu varsa bu süre 1 ila 3 aya kadar uzayabilir. Dolayısıyla yetim aylığı alabilmek için varsa tüm borçların kapatılması gerekir.

Eksik belge ya da yoğunluk gibi durumlardan kaynaklı bağlanması gereken tutar bağlanmadıysa ve bu süre uzadıysa, geriye dönük olan birikmiş tutarlar bireyin hesabına toplu ve eksiksiz bir şekilde ödenir. Böyle hak kaybı gibi durumların önüne geçilmiş olur.

Dul Ve Yetim Aylığı Alanlar Sosyal Yardım Alabilir mi?

Evet, dul ve yetim aylığı alanlar sosyal yardım alabilir. Ancak bu durum, yardımın türüne ve kişinin gelirine göre değişiklik gösterir. Örneğin dul ve yetim aylığı alan bir birey kendisi için GSS primi ödemeden Türkiye’deki sağlık hizmetlerinden faydalanabilir. Fakat bu birey, bakmakla yükümlü olduğu kişiler için sağlık yardımı alamaz. Çünkü kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler, ayrı bir sağlık güvencesi kapsamında değerlendirilir.

Belediyeler ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma kurumları tarafından verilen yardımlarda ise kanun kapsamında belirlenen gelir kriterini taşımak gerekir. Örneğin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma kurumları, kişi başına düşen geliri net asgari ücretin üçte birinden az olan hanelere özel destekler sağlarken, belediyeler ise kendi belirlediği kriterlere göre kömür ve erzak yardımı gibi yardımlarda bulunabilir.

Yetim Aylığı Alan Engelli Maaşı Alabilir mi?

Yetim aylığı alan engelli vatandaşların ek olarak engelli maaşı alma durumu, 2022 sayılı kanun kapsamında değerlendirilir. Her iki ödeme farklı sistemlere dayanır ve birlikte alınmaları bazı durumlarda mümkünken bazı durumlarda mümkün değildir. Bu durumda engelli maaşı alıp alamayacakları gelir durumuna, engel oranına ve malullük statüsüne göre değerlendirilir.

Yetim aylığı ile engelli maaşı, yetim aylığının gelir sayılması açısından genel olarak aynı anda alınmaz. Malul sayılan engelli bireyler yetim aylığı alabilir ancak engelli maaşını alabilir. Eğer kişi malul sayılmıyor ama engelli ise toplam maaşı ve hane halkının gelirine göre gelir testine tabii tutulur. Bu durumda alınan yetim aylığı tutarı düşükse ve kişi başına düşen asgari ücretin üçte birinden az ise her iki aylık türü birlikte alınabilir.

İşsizlik Maaşı Ve Yetim Aylığı Aynı Anda Alınır mı?

Evet, işsizlik maaşı aldığı sırada yetim kalan kız ya da erkek çocuğu, yetim aylığı alma şartlarını taşıdığı takdirde yetim aylığı alabilir. İşsizlik maaşı, kanun kapsamında geçici bir sosyal yardım ödeneği olup, işsiz kalan kişilere en fazla 10 aya kadar verilen bir maaş türüdür. Yetim aylığı ise ölen anne ya da baba üzerinden ardında bıraktığı çocuklarına ödenen sürekli aylık türüdür. Dolayısıyla bu iki sistem farklı amaçlara hizmet ettiğinden işsizlik maaşı almak yetim aylığını, yetim aylığı almak da işsizlik maaşını almaya engel bir durum taşımaz.

Yetim Aylığı Alan 65 Yaş Maaşı Alabilir mi?

Hayır, yetim aylığı alan bir vatandaş, 65 yaş maaşı yani yaşlılık aylığı alamaz. 65 yaş maaşı, sosyal güvencesi olmayan, çalışmayan ve herhangi bir geliri bulunmayan muhtaç durumdaki kişilere verilir. Bu durum, 5393 sayılı “65 Yaşını doldurmuş, Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması” hakkında belirlenen kanun kapsamında ortaya konulur.

Örneğin Fatma Hanım 70 yaşındaysa ve herhangi bir geliri olmadan babasının vefatının ardından bağlanan yetim aylığını alıyorsa, 65 yaş maaşı başvurusu reddedilir. Ancak yetim aylığını evlenme ya da yaş haddinin dolması gibi nedenlerden dolayı kaybettiyse ve gelir düzeyi asgari sınırın altına düştüyse 65 yaş maaşı için yeniden başvuru yapabilir.

Dul Ve Yetim Aylığı Ayın Kaçında Yatıyor?

Dul ve yetim aylığının ödeme günleri, kişiye özel olarak tanımlanan tahsis numarasının son hanesine göre belirlenir. Maaşlar ise her ayın 17’si ila 26’sı arasında vatandaşların banka hesaplarına yatırılır. Ancak ödeme Cumartesi gününe denk geldiyse ödeme bir önceki gün yanı Cuma, Pazar gününe denk geldiyse bir sonraki gün yani Pazartesi hesaplara yatırılır. Tahsis numarasının son rakamına göre ödeme günleri aşağıdaki tabloda verilmiştir;

Tahsis Numarasının Son Rakamı Tarih 9 Numara Ayın 17’si 8 Numara Ayın 22’si 7 Numara Ayın 18’i 6 Numara Ayın 23’ü 5 Numara Ayın 19’u 4 Numara Ayın 24’ü 3 Numara Ayın 20'si 2 Numara Ayın 25'i 1 Numara Ayın 21’i 0 Numara Ayın 26'sı

Yetim Aylığı Alan Biri Sigortalı Çalışabilir mi?

Evet, yetim aylığı alan bir sigortalı çalışabilir. Ancak çalışmaya başladıkları ya da kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir elde etmeye başladıkları için yetim aylıkları durdurulur. Ancak bazı istisnai durumlarda çalışan çocuğun yetim aylığı kesilmeyebilir. Bu durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Hizmet akdi ile çalışmakla birlikte ceza ve infaz kurumları, tutukevleri bünyesindeki tesis ve atölye gibi ünitelerde çalışan hükümlü vatandaş ve tutuklu olmak, 20-25 yaşını doldurmadan 4/a (SSK) kapsamında sigortalı çalışmak ve öğrenime devam etmek. Meslek liselerinde okurken ya da yüksek öğrenim görürken staj yapan öğrenciler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46. maddesine tabi olan kısmi tam zamanlı çalıştırılan öğrenciler arasında yer almak, Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimlerine katılan kursiyer olmak, Babası ya da annesi Emekliği Sandığı Sigortalısı ya da emeklisi iken vefat eden kişinin yetim kızı olmak, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilmiş olan aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenci olmak.

