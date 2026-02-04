Konut Hesabı Nedir? Nasıl Açılır? Mantıklı mı? Devlet Katkısı Ne Kadar? Konut hesabının ne olduğu, ne işe yaradığı, nasıl açıldığı ve şartlarının yanı sıra devlet katkısı ve mantıklı olup olmadığına dair her şey!

Ev sahibi olmayı düşünenler için konut hesabı, düzenli tasarruf yapmayı sağlayan ve devlet katkısı imkanı sunan bir birikim yöntemidir. Bu hesap, aylık veya üç aylık ödeme planlarıyla yürütülür. Ödemeler ise sözleşmede belirlenen asgari ve azami tutarlar çerçevesinde yapılır. Düzenli ödemeler ve asgari vade tamamlandığında, birikimlerin üzerine ek devlet katkısı eklenir ve konut edinimi daha kolay hale gelir. Bu yönüyle, planlı birikim yapmak ve devlet desteğinden yararlanmak isteyenler için avantajlı bir seçenek olarak öne çıkar.

Bu yazımızda konut hesabının ne olduğu, ne işe yaradığı, sunduğu avantajlar ve sahip olduğu dezavantajların yanı sıra konut hesabı açmanın mantıklı olup olmadığını ele alacağız. Ayrıca konut hesaplarında devlet katkısından yararlanma şartlarını ve 2026 yılında konut hesaplarındaki devlet katkısı hakkında kapsamlı bilgiler sunacağız.

Konut Hesabı Nedir?

Konut hesabı ilk kez ev sahibi olmayı hedefleyen kişiler için oluşturulan, düzenli tasarruf imkanı sunan ve belirli şartlar yerine getirildiğinde devlet katkısı sağlayan özel bir birikim hesabıdır. Bu hesap sayesinde konut almak isteyenler, planlı şekilde birikim yaparak hem kendi tasarruflarını artırabilir hem de devlet desteği ile birikimlerini güçlendirme fırsatı elde eder.

Konut hesabının temel amacı, konut sahibi olma sürecini daha ulaşılabilir hale getirmek ve bireyleri uzun vadeli tasarrufa yönlendirmektir. Hesap, en az 3 yıl boyunca düzenli ödeme yapılması esasına dayanır. Düzenli ödemelerle oluşturulan birikimler, konut satın alma aşamasına gelindiğinde, hesapta toplanan toplam tutar üzerinden hesaplanan bir devlet katkısı ile desteklenir. Burada devlet katkısı ise yalnızca konut edinimi amacıyla kullanılır ve doğrudan konut alımını destekler.

Konut Hesabı Ne İşe Yarar? Avantajları Neler?

Konut hesabı, ilk kez ev sahibi olmayı planlayan bireylerin bu hedefe daha kolay ulaşabilmesi için tasarlanmış bir tasarruf ve destek mekanizmasıdır. Hem düzenli birikim yapmayı teşvik eder hem de devlet katkısıyla konut alım sürecini maddi açıdan güçlendirir. Konut hesabının sunduğu başlıca avantajlar şöyledir:

Planlı ve düzenli birikim sağlar: Bireylerin belirli bir süre boyunca düzenli ödeme yaparak konut alımına yönelik sistemli bir tasarruf oluşturmasına yardımcı olur.

Devlet desteği ile birikimi artırır: Gerekli şartlar sağlandığında, hesaptaki birikime devlet tarafından ek katkı verilir ve toplam konut bütçesi güçlenir.

Konut alımındaki finansman yükünü azaltır: Birikim ve devlet katkısının birleşmesiyle, ev satın alırken ihtiyaç duyulan finansman miktarı düşer.

Tasarruf disiplini kazandırır: Uzun vadeli ve düzenli ödeme şartı sayesinde bireylerin tasarruf alışkanlığı kazanmasını destekler.

Finansal planlamayı kolaylaştırır: Konut hedefini somutlaştırarak bireylerin bütçelerini daha bilinçli ve kontrollü şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

İlk konut edinimini destekler: Devlet destekli bir çözüm olduğundan özellikle ilk kez ev sahibi olacak kişiler için güvenli bir birikim aracıdır.

Konut Hesabı Dezavantajları Nelerdir?

Konut hesabı, sunduğu devlet desteği ve tasarruf avantajlarına rağmen herkes için her koşulda uygun olmayabilir. Hesap açmadan önce dikkate alınması gereken bazı dezavantajlar ve sınırlamalar bulunmaktadır:

Uzun vadeli taahhüt gerektirir: Devlet desteğinden yararlanabilmek için 3 yıl boyunca düzenli ödeme yapılması gerekir. Bu durum, kısa vadede konut almayı planlayanlar için dezavantaj oluşturabilir.

Düzenli ödeme zorunluluğu vardır: Aylık ya da yıllık yatırılması gereken tutarların aksatılması, devlet katkısı hakkının kaybedilmesine yol açabilir.

Esnekliği sınırlıdır: Hesaptan erken çıkılması veya şartların sağlanamaması durumunda devlet desteği alınamaz.

Sadece ilk konut için geçerlidir: Daha önce konut sahibi olmuş kişiler bu hesaptan ve devlet katkısından yararlanamaz.

Getirisi sınırlı olabilir: Konut hesabı, genellikle güvenli ama düşük riskli birikim araçları kapsamında yer aldığı için yüksek getiri beklentisi olanlar açısından yeterli görülmeyebilir.

Enflasyon riskine açıktır: Uzun vadeli birikim sürecinde, hesapta biriken tutarın reel değeri enflasyon karşısında azalabilir.

Konut Hesabı Şartları Nelerdir?

Konut hesabı şartları, bankadan bankaya değişiklik göstermekle birlikte genel çerçevede mevzuatla belirlenmiş ortak kurallara dayanır. Devlet katkısından yararlanabilmek için yerine getirilmesi gereken temel şartlar şu şekildedir:

Vatandaşlık Şartı: Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

Yaş Şartı: Başvuru sahibinin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Ancak 18 yaşından küçükler adına velisi ya da vasisi tarafından konut hesabı açılabilir.

Düzenli Ödeme Şartı: Hesaba, belirlenen asgari süre boyunca aylık veya yıllık olarak düzenli ödeme yapılması gerekmektedir. Ödemelerin aksatılması, devlet katkısı hakkının kaybedilmesine neden olabilir.

Asgari Birikim Süresi Şartı: Konut hesabında devlet katkısı hesaplanırken konut edinim tarihindeki birikim tutarı esas alınır. Dolayısıyla devlet katkısından faydalanabilmek için hesapta en az 3 yıl birikim yapılması gerekmektedir.

İlk Konut Şartı: Bu hesabın açılabilmesi için başvuru sahibinin 07/04/2015 tarihi itibarıyla tamamı kendi adına kayıtlı bir konutunun bulunmaması şarttır.

Kimler Konut Hesabı Açabilir?

Konut hesabı açtırmak isteyenlerin Türk vatandaşı olması veya 5901 sayılı Kanun’un 28. maddesi kapsamında (mavi kart sahipleri) yer alması gerekir. Türk vatandaşlığından ayrılma izni alarak vatandaşlıktan çıkanlar da bu haklardan yararlanabilmektedir. Ayrıca bu kişilerin tamamının kendi adlarına kayıtlı kat mülkiyeti, kat irtifakı veya konut nitelikli müstakil tapusu bulunmalıdır.

Öte yandan 07/04/2015 tarihinden itibaren kendi adına kayıtlı başka bir konut edinmemiş olan gerçek kişi Türk vatandaşları, bankalar tarafından sunulan konut hesabına başvuru yapabilmektedir. Hesabın açılış aşamasında bu şartları sağlamayan başvurular işleme alınmamaktadır.

Konut Hesabı Nasıl Açılır?

Konut hesabı açma işlemi birkaç adımla kolay bir şekilde tamamlanabilir. Buna göre konut hesabı açma adımları aşağıdaki gibidir:

Banka Seçiminin Yapılması: Konut hesabı, bu ürünü sunan bankalar aracılığıyla açılabilir. Bankaların uygulama detayları farklılıklar gösterebildiğinden müşterilerin kendilerine en uygun olan bankayı seçmeleri gerekmektedir. Başvurunun Yapılması: Banka seçimin ardından ilgili bankanın belirlediği başvuru kanalı/kanalları aracılığıyla konut hesabı başvurusu gerçekleştirilir. Bu süreçte bankalar yaygın olarak şube kanalından başvuru alsa da bazı bankalar, online üzerinden de başvuru yapılmasına olanak tanır. Gerekli Belgelerin Tamamlanması: Bu süreçte banka, başvuru sahibinden T.C. kimlik belgesi, ikametgâh adresini gösterir belge ve konut hesabı açılışına ilişkin başvuru formunu talep eder. Ayrıca kişinin ilk kez konut edineceğine dair beyan formu ve gelir durumunu gösteren belge de istenebilir. Ödeme Planının Belirlenmesi: Konut hesabı açılışında aylık ya da üç aylık ödeme seçeneklerinden biri tercih edilir. Ardından seçilen ödeme planına uygun şekilde her ay veya her üç ayda bir düzenli ödeme yapılacağına dair taahhüt verilir. Hesabın Aktif Hale Gelmesi: Belirlenen ödeme planına göre ilk tutarın hesaba yatırılması ile birlikte konut hesabı aktif hale gelir. Bu aşamadan sonra düzenli birikim süreci başlatılmış olur.

Konut Hesabı Ortak Açılabilir mi?

Hayır, konut hesabı yasal zorunluluk gereği ortak hesap olarak açılamamaktadır. Bu hesap, bireylerin devlet katkısından yararlanmak için yalnızca tek bir kişi adına açabilecekleri bireysel bir hesap türüdür. Dolayısıyla eşler de dahil olmak üzere birden fazla kişi adına ortak konut hesabı açılması mümkün değildir. Ev alımı birlikte yapılacak olsa bile her birey, kendi adına ayrı ayrı konut hesabı açabilir ve şartları sağlaması halinde devlet katkısından bağımsız olarak yararlanabilir.

Ortak banka hesabının ne olduğu ve nasıl açıldığı gibi konular hakkında bilgi sahibi olabilmek için Ortak Banka Hesabı Nedir, Nasıl Açılır? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Çocuk Adına Konut Hesabı Açılabilir mi?

Evet, çocuk adına konut hesabı açılması mümkündür. Bazı bankalarda 18 yaşından küçük bireyler için veli ya da vasi tarafından konut hesabı açılabilir. Bu hesaplar genel olarak çocuğun adına tanımlansa da tüm işlemler yasal temsilci aracılığıyla gerçekleştirilir.

Çocuk adına açılan konut hesabında da düzenli ödeme şartı geçerlidir. Gerekli süre boyunca birikim yapılması ve diğer koşulların sağlanması halinde ileride konut satın alındığında devlet katkısından yararlanılması mümkündür.

Konut Hesabı Mantıklı mı?

Konut hesabının mantıklı olup olmadığı kişinin konut alma hedefi, zaman planı ve tasarruf alışkanlıklarına bağlıdır. İlk kez ev sahibi olmayı planlayan ve bu hedef için uzun vadeli birikim yapmayı düşünen kişiler açısından konut hesabı genellikle mantıklı ve avantajlı bir seçenektir.

Düzenli tasarruf yapabilen bireyler için konut hesabı, birikimi disiplinli şekilde büyütürken devlet katkısı sayesinde ek bir avantaj sağlar. Bu destek, konut alımında ihtiyaç duyulan finansman yükünü azaltır ve bütçeyi güçlendirir. Ayrıca hesap, kişiye tasarruf disiplini kazandırarak konut hedefini daha ulaşılabilir hale getirir.

Buna karşılık konut hesabı; kısa vadede ev almayı planlayanlar, düzensiz gelir yapısına sahip olanlar veya düzenli ödeme taahhüdünü sürdürmekte zorlanabilecek kişiler için beklenen faydayı sağlamayabilir. Çünkü şartların sağlanamaması durumunda devlet katkısı hakkı kaybedilir.

Ev sahibi olmadan önce kredi seçenekleri hakkında detaylı bilgi edinmek için Kredi ile Ev Almak Mantıklı mı? Tapu Kimin Üzerine? Satılır mı? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Konut Hesabı Devlet Katkısı Nedir?

Konut hesabı devlet katkısı, ilk kez ev sahibi olmayı hedefleyen bireylerin uzun vadeli ve düzenli tasarruf yapmalarını teşvik etmek amacıyla sunulan maddi bir destektir. Konut hesabına en az üç yıl boyunca düzenli birikim yapılması halinde, hesapta biriken toplam tutarın %20’sine kadar devlet tarafından ek katkı sağlanır.

Bu katkı, konut hesabında biriken paraya eklenerek yalnızca konut satın alma aşamasında kullanılabilir. Amaç, bireyin kendi birikimini güçlendirmek ve ev alımı sırasında karşılaşılan finansman yükünü azaltmaktır. Devlet katkısı, düzenli ödeme şartının ve diğer gerekli koşulların yerine getirilmesi halinde hak edilir. Şartlar sağlanmadığında ise bu destekten yararlanılamaz.

Konut Hesabı Devlet Katkısı Ne Kadar?

2026 yılında Konut Hesabı Devlet Katkısı, hesabınıza yaptığınız düzenli ödemelerin %20’si kadar uygulanmaktadır. Hesaba aylık en az 4.511,50 TL ödeme yapılması ve bu ödemelerin kesintisiz olarak en az 3 yıl sürdürülmesi halinde, 07.04.2015 tarihinden sonra yapılan ilk ve tek konut alımında devlet katkısı alınabilir.

Örneğin, aylık 4.511,50 TL düzenli ödeme yapıldığında devlet katkısı, bu tutarın %20’si kadar, yani aylık yaklaşık 902 TL’ye kadar hesaplanır. Ödemelerin tutarı arttıkça, devlet katkısı da maksimum %20 sınırına kadar yükselir.

Hesaptan yılda iki kez para çekme hakkı bulunmakla birlikte, çekim sonrası hesap bakiyesinin asgari ödeme tutarının altına düşmemesi gerekir. Düzenli ve yüksek tutarlı ödemeler, devlet katkısının maksimum seviyeye ulaşmasını sağlar.

Konut Hesabı Devlet Katkısından Kimler Yararlanabilir?

Konut hesabı devlet katkısından yararlanmak isteyen kişiler için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Katılımcının Türk vatandaşı olması,

07/04/2015 tarihi itibarıyla kendi adına kayıtlı bir konutu bulunmaması ve bu tarihten sonra başka bir konut edinmemiş olması,

Hesaba en az 3 yıl boyunca düzenli ödeme yapması,

Katılımcının Konut Hesap Yönetmeliği’nde belirtilen ödeme kurallarına uyması.

Hangi Konut Türleri Devlet Katkısı Alabilir?

Konut hesabında yalnızca belirli türdeki konutlar devlet katkısından faydalanabilmektedir. Bu konutlar aşağıdaki gibidir;

Kat mülkiyeti tapusu olan konutlar,

Kat irtifakı tapusu olan konutlar,

Yapı kullanma izin belgesi bulunan konutlar,

Konut nitelikli yapı kullanma izin belgesi olan müstakil taşınmazlar.

Devre mülkler, devlet katkısından faydalanabilecek konut türleri arasında yer almamaktadır.

Konut Hesabı Devlet Katkısı Nasıl Hesaplanır?

Konut Hesabı Devlet Katkısı, konut edinim tarihindeki birikim tutarı esas alınarak hesaplanır. Ayrıca hesaplama işleminde katılımcının hesaba yaptığı düzenli ödemelerin süresi de dikkate alınır. Devlet katkısı katılımcılar açısından;

Düzenli ödeme süresi 36 ila 47 ay olanlar için hesaptaki tutarın %15’idir. Ancak katkı 234.598,07 TL’yi geçemez.

Düzenli ödeme süresi 48 ila 59 ay olanlar için hesaptaki tutarın %18’idir. Ancak katkı tutarı 252.644,07 TL’yi geçemez.

Düzenli ödeme süresi 60 ay ve üzeri olanlar için hesaptaki tutarın %20’sidir. Ancak katkı tutarı 270.690,05 TL’yi geçemez.

Bu sistem, düzenli ve uzun süreli birikimi teşvik ederek, devlet katkısının azami seviyede kullanılmasını sağlar.

Konut Hesabı Faiz Oranları Ne Kadar? 2026

2026 yılında konut hesabı faiz oranları bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Örneğin Akbank, konut hesabı için uyguladığı faiz oranını %12 olarak belirlerken VakıfBank ise brüt %12 faiz sunmaktadır.

Ancak esas getiri, bankanın uyguladığı bu faiz oranına ek olarak, devlet katkısı ile ortaya çıkmaktadır. Devlet katkısı, katılımcının konut hesabına yaptığı düzenli ödemelerin süresine göre hesaplanmaktadır. Buna göre devlet katkısı faiz oranları aşağıdaki gibidir;

Düzenli Ödeme Süresi Devlet Katkısı Oranı Azami Devlet Katkısı 36 Aydan Daha Az %0 0 TL 36‑47 Ay %15 234.598,07 TL 48‑59 Ay %18 252.644,07 TL 60 Ay ve Üzeri %20 270.690,05 TL

Faizsiz Konut Hesabı Var mı?

Evet, 2026 yılı itibarıyla faizsiz konut hesabı açmak mümkündür. Türkiye’de genel olarak katılım bankaları, konut hesabını Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat olarak faizsiz şekilde sunabilmektedir. Örneğin, Ziraat Bankası’nda konut hesabı açarken, hesap faizli veya faizsiz seçenekleriyle oluşturabilmektedir. Hesap açılışında bir defaya mahsus olarak üst sınırı aşan tutar yatırılabilmektedir. Ayrıca katılımcılar, aylık veya üç ayda bir düzenli ödeme yapma imkanına sahip olmaktadır.

Konut Hesabı Açılabilen Bankalar Hangileri?

Konut hesabı sunan bankalar 2026 yılında değişiklik göstermektedir. Bu bankalar arasında;

Halkbank,

Albaraka Türk,

Türkiye Finans,

Emlak Katılım,

Vakıf Katılım,

Ziraat Bankası,

VakıfBank,

Kuveyt Türk,

Akbank,

İş Bankası,

ŞekerBank,

DenizBank yer almaktadır.

Bu bankalar tarafından belirlenen vade süreleri, ödeme planları, devlet katkısı tutarları, kâr paylaşım/faiz oranları, başlangıç tutarları ve ödeme hakları değişiklik göstermektedir. Detaylar, aşağıdaki tabloda detaylı bir şekilde belirtilmiştir.

Banka Adı Vade Süresi Ödeme Planı Devlet Katkısı Kâr Paylaşım / Faiz Başlangıç Tutarı Ödeme Hakkı / Limitler Halkbank 36 ay (otomatik temdit) Aylık / 3 aylık %20, azami 215.706,47 TL Banka faiz oranı serbest, yıllık tahakkuk Belirtilmemiş Aylık planda 1 dönem 3 aksama, 3 aylık planda 1 aksama; yılda 2 defa para çekme Albaraka Türk 3 yıl Düzenli talimat %20’ye varan devlet katkısı %90 (Müşteri) – %10 (Banka), yıllık kâr dağıtımı, stopaj %0 Min. 4.511,50 TL Düzenli ödeme talimatı ile otomatik transfer yapılabilir Türkiye Finans Min. 3 yıl Aylık / 3 aylık %20, azami 215.706,47 TL Kâr payı, banka belirler Aylık: 3.595,11 – 35.951,12 TL, 3 aylık: 10.785,34 – 107.853,37 TL Aylık planda 1 dönem 3 aksama, 3 aylık planda 1 aksama; yılda 2 defa para çekme Emlak Katılım Min. 3 yıl Aylık / 3 aylık %20 devlet katkısı 95/5 kâr paylaşımı Aylık: 4.511,50 – 45.115,04 TL, 3 aylık: 13.534,51 – 135.345,11 TL Ödemeler özel cari hesaptan tahsil edilir Vakıf Katılım Min. 3 yıl Aylık / 3 aylık %20 devlet katkısı 95/5 kâr paylaşımı Max. 431.412,99 TL tek seferlik yatırım Yılda 2 defa para çekme hakkı Ziraat Bankası Min. 3 yıl Aylık / 3 aylık %20, azami 215.706,47 TL Banka faiz oranı uygulanır, yıllık tahakkuk Belirtilmemiş Yılda 2 defa para çekme; asgari birikim tutarına dikkat VakıfBank Min. 3 yıl Düzenli %20, 270.690,05 TL’ye kadar Brüt faiz oranı %12 Belirtilmemiş Düzenli ödeme ile devlet katkısı kazanılır Kuveyt Türk Min. 3 yıl Aylık / 3 aylık %20 devlet katkısı 90/10 kâr paylaşım oranı Aylık: 4.511,50 – 45.115,04 TL, 3 aylık: 13.534,51 – 135.345,11 TL, tek seferlik: 541.380,16 TL Aylık planda 1 yıl 3 aksama, 3 aylık planda 1 aksama; yılda 2 defa para çekme Akbank 3, 4 veya 5 yıl Aylık / 3 aylık %20 devlet katkısı; 36 ay %0 (başlangıç), 36-47 ay %15, 48-59 ay %18, 60+ ay %20; azami 270.690,05 TL Günlük vadeli, değişken faiz %12, her 12 ayda güncellenir Aylık: 4.511,50 – 45.115,04 TL, 3 aylık: 13.534,51 – 135.345,11 TL; tek seferlik max. 541.380,16 TL 12 aylık dönemde 2 defa çekim; limitleri aşan çekim hesap statüsünü kaybettirir İş Bankası 3, 4 veya 5 yıl Aylık / 3 aylık %20 devlet katkısı Faiz oranı banka belirler; yıllık tahakkuk Min. 4.511,50 TL, tek seferlik max. 541.380,16 TL 12 aylık dönemde 2 defa çekim; aylık planda 3 aksama, 3 aylık planda 1 aksama ŞekerBank 3, 4 veya 5 yıl Aylık / 3 aylık 36 ay yok, 36-47 ay %15, 48-59 ay %18, 60+ ay %20; azami 270.690,05 TL Faiz oranı banka belirler; yıllık tahakkuk Aylık: 4.511,50 – 45.115,04 TL, 3 aylık: 13.534,51 – 135.345,11 TL 12 aylık dönemde 2 defa çekim; aksama sayısına dikkat DenizBank 3 yıl (otomatik temdit) Aylık / 3 aylık 36 ay yok, 36-47 ay %15, 48-59 ay %18, 60+ ay %20; azami 270.690,05 TL Yıllık tahakkuk, takip eden yıllar 4 özel bankanın ortalaması +0,50% Aylık: 4.511,50 – 45.115,04 TL, 3 aylık: 13.534,51 – 135.345,11 TL; tek seferlik max. 541.380,16 TL 12 aylık dönemde 2 defa çekim; aksama sayısına dikkat

Konut Hesabı Ödeme Planı Nasıldır?

Konut hesabı ödeme planında, asgari ve azami ödeme tutarları hesap türüne ve sözleşme koşullarına göre belirlenir. Buna göre asgari ödeme tutarı, her ay ödenmesi gereken en düşük tutar olup, hesabın düzenli birikim yapılmasını sağlamak için sabit olarak belirlenir. Belirlenen tutar ise sözleşmede belirtilir. Azami ödeme tutarı ise hesap sahibinin gelirine ve tercihlerine göre değiştirilebilir; bankalar bu tutara genellikle bir üst limit koyar.

Ödeme tutarları, hesabın süresi, türü, bankanın güncel faiz oranları ve müşteri tercihleri doğrultusunda belirlenir. Ayrıca bankalar tarafından belirlenen ödeme planı üzerinde değişiklik yapmak da çoğu zaman olasıdır.

Konut Hesabı Ödemeleri Aksatılırsa Ne Olur?

Konut hesabı ödemeleri aksatıldığında uygulanacak yaptırımlar, seçilen ödeme planına göre değişiklik göstermektedir. Aylık ödeme planı tercih eden bir katılımcı, bir dönem içinde üçten fazla ödemesini aksatırsa, hesabı konut hesabı statüsünden çıkarılır ve devlet katkısı ödemez.

Üç aylık ödeme planı seçen bir katılımcı ise bir dönem içinde bir defadan fazla ödemesini aksatırsa aynı yaptırımla karşı karşıya kalır. Yani ödemelerin düzenli yapılmaması hem hesabın kapatılmasına hem de devlet katkısının kaybedilmesine neden olur.

Konut Hesabı Ödeme Planı Nasıl Belirlenir?

Konut hesabı ödeme planı, katılımcının tasarruf kapasitesine ve tercih ettiği ödeme sıklığına göre belirlenir. Katılımcılar, aylık veya üç aylık ödeme planı seçeneklerinden birini tercih edebilir. Aylık ödeme planında asgari ödeme tutarı 4.511,50 TL, azami ödeme tutarı 45.115,04 TL olarak belirlenirken, üç aylık ödeme planında asgari tutar 13.534,51 TL, azami tutar 135.345,11 TL’dir. Bu limitler her yıl, Vergi Usul Kanunu kapsamında ilan edilen yeniden değerleme oranına göre güncellenir.

Konut hesabı açılırken, bir defaya mahsus olarak 541.380,16 TL’ye kadar (2026 yılı için belirlenen üst sınır) ek bir tutar yatırılabilir; bu tutar da her yıl yeniden değerleme oranı ile artırılır. Ödeme planına göre aylık ödemelerde bir dönem (yıl) içinde en fazla 3, üç aylık ödemelerde ise en fazla 1 defa ödeme aksatılabilir. Aksi takdirde, hesabın konut hesabı statüsü sona erer ve devlet katkısı ödenmez.

Hesaptan para çekme hakkı, bir dönem içinde en fazla 2 defa kullanılabilir. Çekim yapıldığında, hesabın bakiyesi, açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarların toplamından az olamaz.

SIK SORULAN SORULAR

Hem Çeyiz Hem Konut Hesabı Açılabilir mi?

Evet, aynı kişi hem çeyiz hesabı hem de konut hesabı açabilir. Bu iki hesap birbirinden bağımsızdır ve farklı amaçlara yöneliktir. Çeyiz hesabı evlilik hazırlıkları için birikim sağlarken, konut hesabı konut edinimi için tasarruf ve devlet katkısı imkanı sunar. Her iki hesap da ayrı ayrı açılır, ayrı ödeme planları uygulanır ve devlet katkısından faydalanma şartları ilgili hesap türüne göre belirlenir.

Konut Hesabına Konu Olan Konut Edinim Tarihi Ne İfade Eder?

Konut hesabına konu olan konut edinim tarihi, konut hesabı kapsamında devlet katkısından yararlanılabilecek şartların ve sürelerin belirlenmesinde esas alınan tarihtir. Bu tarih, katılımcının hesabı üzerinden satın aldığı veya inşa ettirdiği konutun tapusunun alındığı veya teslim edildiği tarih olarak kabul edilir.

Konut Hesabının Asgari Vadesi Ne Kadar?

Konut hesabının asgari vadesi genel olarak 36 aydır. Hesap bu süre boyunca düzenli ödeme yapılmazsa, devlet katkısı ödenmez ve hesap, konut hesabı statüsünü kaybeder.

Birden Fazla Konut Hesabı Açılabilir mi?

Evet, bir kişi birden fazla konut hesabı açabilir, ancak her hesap ayrı ayrı değerlendirilir ve her bir hesap için ayrı devlet katkısı hakları uygulanır. Yani aynı kişi, farklı konutlar için veya farklı birikim hedefleriyle birden fazla konut hesabı sahibi olabilir. Ancak her hesabın asgari vadesi, ödeme planı ve devlet katkısına dair kuralları bağımsızdır.

Konut Hesabından Para Ne Zaman Çekilebilir?

Konut hesabından para çekme işlemleri, bir dönem (yıl) içerisinde en fazla 2 defa yapılabilir. Ancak çekim yapıldıktan sonra hesabın bakiyesi, hesabın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarların toplamından az olamaz. Yani para çekilebilir, ama hesapta asgari birikim şartı korunmalıdır. Şartlara uyulmadığında devlet katkısı hakkı kaybedilir.

Konut Hesabındaki Devlet Katkısı Ne Zaman Alınabilir?

Konut hesabındaki devlet katkısı, hesabın asgari 36 ay düzenli tutulması ve asgari bakiye şartlarının korunması halinde alınabilir. Ödemeler aksarsa veya bakiye yetersiz ise katkı ödenmez.

Konut Hesabı İstendiğinde Kapatılabilir mi?

Evet, konut hesabı katılımcının talebiyle kapatılabilir. Ancak hesabın asgari vadesi tamamlanmamışsa veya düzenli ödemeler yapılmamışsa, devlet katkısı ödenmez ve hesap konut hesabı statüsünü kaybeder.

Konut Hesabı Açılış Tutarında Alt Ya da Üst Sınır Var mı?

Evet, konut hesabı açılış tutarlarında alt ve üst sınır bulunmaktadır. 2026 yılında konut hesabı açılışı için belirlenen alt sınır 4.511,50 TL; üst sınır ise 541.380,16 TL’dir. Bu tutarlar, her yıl Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamında belirlenen “Yeniden Değerleme Oranı”na göre artırılmaktadır.

