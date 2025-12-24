Yarısı Bizden Kampanyası Şartları, Detayları ve Ödeme Planı Yarısı bizden kampanyasının şartları, detayları ve ödeme planının yanı sıra yarısı bizden kampanyasına nasıl başvuru yapılacağına dair son durum burada!

Türkiye’nin yüksek deprem riski taşıyan bir coğrafyada yer alması, dayanıksız yapıların yenilenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda başlatılan TOKİ Yarısı Bizden Kampanyası, riskli yapıların kentsel dönüşümünü teşvik ederek vatandaşların güvenli ve dayanıklı konutlarda yaşayabilmesini hedeflemektedir. Kampanya ile depreme dayanıklı yeni konutların inşa edilmesi amaçlanırken, programdan yararlanabilmek için belirli şartların da yerine getirilmesi gerekir.

Bu yazımızda, Yarısı Bizden Kampanyası’nın ne olduğuna, başvuru şartlarına ve ödeme planına ayrıntılı şekilde değineceğiz. Ayrıca kampanyadan faydalanmak isteyenler için başvuru sürecine ilişkin kapsamlı bilgiler de sunacağız.

Yarısı Bizden Kampanyası Nedir?

Yarısı Bizden Kampanyası, İstanbul'daki riskli yapı ve konutların depreme dayanıklı hale getirilmesini desteklemek amacıyla başlatılan bir projedir. İstanbul’un 39 ilçesinde yer alan riskli yapılarda hak sahibi olan vatandaşlara dönüşüm maliyetlerinin %50’sinin devlet tarafından karşılanması hedeflenmektedir. Kampanya kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, her bir konut için 875.000 TL hibe, 875.000 TL kredi ve 125.000 TL taşınma desteği sağlamaktadır. Böylece Bakanlık, her konut için toplam 1.875.000 TL finansman desteği sunmaktadır.

Hak sahibinin aynı taşınmazdaki diğer bağımsız bölümleri için ise 1.750.000 TL kredi imkânı verilmektedir. Bu kredilerde ilk yıl faiz uygulanmazken, geri ödemeler yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlamaktadır. Ödemeler toplam 10 yıla yayılan uygun bir vade yapısıyla gerçekleştirilmektedir. Bu destekler sayesinde hak sahipleri, konutlarını yüklenici firmalar aracılığıyla depreme dayanıklı şekilde yeniden inşa ettirebilmektedir.

Yarısı Bizden Kampanyası, 26 Nisan – 2 Haziran 2023 tarihlerinde e-Devlet üzerinden ilk başvuru dönemine açılmıştı. Bu dönemde yoğun talep oluşmasının ardından, başvuruların herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın alınmaya devam edeceği açıklanmıştı. 2026 yılına gelindiğinde kampanya, alan bazlı dönüşümleri de kapsayacak şekilde genişletilmiş durumdadır. Nitekim 11 Ekim 2024 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklamada; alan bazlı dönüşümlerde projede yer alan hak sahiplerinin dönüşüm şartlarında anlaşmaya varması hâlinde Bakanlığın sürece devreye girebileceği belirtilmiştir.

Yarısı Bizden Kampanyası Şartları Nelerdir?

Kentsel dönüşüm Yarısı Bizden kampanyasından faydalanmak için belirli şartların karşılanması gerekmektedir.

Bu şartlar şöyledir:

Ruhsat projelerinin 1 Nisan 2023 tarihinden sonra hazırlanması,

Yapının riskli yapı olarak tespit edilmesi,

Hak sahiplerinin ortak kararla belirledikleri yüklenici ile sözleşme imzalamaları,

Riskli yapı sahiplerinin hak sahipliği tespiti için belediyelere başvuru yapması,

Hak sahibi olan vatandaşların riskli yapılarının İstanbul’un 39 ilçesinden birinde yer alması,

Otopark ve sığınak hariç yeni projedeki yapının eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemesi.

Yarısı Bizden Kampanyasındaki Detaylar Nelerdir?

Yarısı Bizden kampanyası kapsamında vatandaşları yakından ilgilendiren pek çok detay bulunmaktadır. Öncelikle istanbul’da riski yapılarda hak sahibi olan vatandaşların tümü, bu kampanyadan faydalanabilir. Bakanlığa bağlı olan lisanslı kuruluşlar aracılığıyla karot örneği alınarak ev ve iş yeri gibi yapıların risk durumu tespit edilebilir. Tespitin yapılmasının ardından yapı riskli olarak tescil edilir ve hak sahiplerinin ortak kararı doğrultusunda, seçilen yüklenici firma ile dönüşüm sürecini başlatmak üzere sözleşme imzalanır.Böylece projelendirme ve yapı ruhsatı işlemi başarıyla tamamlanır. Bu işlem sonucunda hisse sahiplerinin payları tespit edilir ve Yarısı Bizden kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar, ilçe belediyelerine başvuru yapabilir.

İlçe belediyeleri tarafından tespit edilen hak sahipliği işlemleri tamamlandıktan sonra riskli yapılar için Bakanlığın belirlediği tarihte hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır. Hak sahibi, yalnızca bir konut için 875 bin TL hibe ve 875 bin TL kredi alabilir. Diğer her bir konut için ise 1 milyon 750 bin TL’lik kredi desteğinden faydalanabilir. Bu durum, iş yeri ve dükkan için değişiklik göstermektedir. Hak sahibine yalnızca bir dükkanı için 437 bin 500 TL hibe ve 437 bin 500 TL kredi desteği verilirken, diğer her bir dükkanı için 875 bin TL kredi desteği sağlanmaktadır. Ancak bu destek ödemeleri, hak sahibine değil hak sahibi adına yükleniciye yapılmaktadır.

Yarısı Bizden Kampanyası Ödeme Planı

Yarısı Bizden kampanyası kapsamında ödemeler, %10 ila %30 oranında yapılmaktadır. Yapımın hızlandırılması ve kentsel dönüşüm firmalarının yani yüklenicilerin projeye ilgisini artırmak için ilk ödemenin %30 oranında inşaat başlangıcında yapılması beklenmektedir. Taşıyıcı sistemin bitiminde ve sıva aşamasında olmak üzere %30’arlık iki ödeme daha yapılmaktadır. Son olarak, kalan %10’luk ödeme ise yapı kullanma izin belgesinin alınmasının ardından gerçekleştirilmektedir.

Yarısı Bizden Kampanyasına Nasıl Başvurulur?

Eski dönemde vatandaşların e-Devlet üzerinden başvuru yapması istenirken yeni dönemde e-Devlet üzerinden başvuru şartı bulunmamaktadır. Bu durumda vatandaşların Yarısı Bizden kampanyası başvuru sürecinde ilçe belediyelerine giderek işlem gerçekleştirmesi bekleniyor.

Yarısı Bizden Kampanyasına Kimler Başvurabilir?

Yarısı Bizden Kampanyasına, İstanbul’un 39 ilçesinde yer alan riskli yapılarda hak sahibi olan vatandaşlar başvurabilir. Başvuru sürecinde, sağlanacak kredi desteğinin gelir veya kredi puanı değerlendirmesine bağlı olmadan verilmesi de kampanyaya ilişkin önemli beklentiler arasındadır.

Yarısı Bizden Kampanyası Sonucu Nasıl Öğrenilir?

Yarısı Bizden kampanyası sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

e-Devlet üzerinden sorgulama gerçekleştirilmesi,

İlçe belediyeleri ya da ilgili kurum ile iletişime geçilmesi,

Belediye ve kurumların resmi web sitelerinde yer alan duyuruların takip edilmesi,

Proje ofisinin fiziki olarak ziyaret edilmesi,

Başvuru sırasında verilen iletişim bilgileri aracılığıyla gelen SMS ve maillerin kontrol edilmesi.

Yarısı Bizden Kampanyasında Başvuru Sayısı Ne Kadar?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na yönelik başvuru sayısının 155 bine ulaştığını açıkladı. Bakan Kurum’un verdiği bilgilere göre, bugüne kadar 709 bin bağımsız birimi kapsayan toplam 155 bin başvuru alındı.

Yarısı Bizden Kampanyası Son Durum Nedir?

Yarısı Bizden kampanyası ile ilgili yapılan son değişikliklerin ardından kampanyadan faydalanmak için belirlenen tarih kısıtlaması ortadan kaldırılarak süresiz başvuru fırsatı vatandaşlara duyuruldu.

Başvuru yapan bireylerin hak kaybını önlemek için otopark ve sığınaklar, inşaat alanı metrekaresinin dışında tutuldu. Kentsel dönüşüm firmaları ile sözleşme yapıldıktan sonra sözleşme bedelinin %30’unun firmaya ödenmesi ve sürecin hızlanması için adımlar atıldı. Ayrıca Bakanlık, kiracılara da destek olmak için bir kereye mahsus olmak üzere 100.000 TL taşınma desteği vereceğini duyurdu.

Yarısı Bizden Kampanyası Uzatıldı mı?

Evet, Yarısı Bizden kampanyasının başvuru tarihlerinde belirlenen süre kısıtlaması kaldırılarak vatandaşların dilediği tarihte kampanyadan faydalanabileceği belirtildi.

Yarısı Bizden Kredi Geri Ödemeleri Ne Zaman Başlar?

Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında sağlanan kredi ödemelerinde ilk yıl faiz uygulanmaz. Geri ödeme süreci ise yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlar. Yani hak sahipleri, inşaatın resmi olarak başlamasını gösteren yapı ruhsatının düzenlenmesinden itibaren iki yıl boyunca ödeme yapmaz. Bu sürenin ardından kredi taksitleri 10 yıl vadeye yayılmış şekilde ödenir.

Yarısı Bizden Kampanyasına TOKİ ve Emlak Konut İnşaat Desteği Veriyor Mu?

Evet, Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında TOKİ ve Emlak Konut belirli durumlarda inşaat desteği sağlamaktadır. Özellikle bina dönüşümü yerine alan veya ada bazlı, site benzeri büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanması halinde, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın koordinasyonunda TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile proje desteği verilir. Bu modelde inşaat süreci kamu eliyle yürütüldüğü için hak sahipleri bireysel olarak yüklenici seçmek zorunda kalmaz ve süreç daha hızlı ilerler.

SIK SORULAN SORULAR

Yarısı Bizden Kampanyasında Hibe Ne Kadar?

Yarısı bizden kampanyasında belirlenen hibe miktarı hak sabinin bir konutu için 875.000 TL, bir dükkanı için ise 437 bin 500 TL olarak belirlenmiştir.

İstanbul'da Yarısı Bizden Kampanyası Ne Zaman Başlıyor?

İstanbul’da Yarısı Bizden kampanyasının yeni dönemi 9 Ağustos 2024’de başlatıldı. Başvurular, süre kısıtlaması olmaksızın belediyeler aracılığıyla yapılacak.

Yarısı Bizden Kampanyasını Hangi Banka Yapıyor?

Yarısı Bizden kampanyası kapsamında belirlenen herhangi bir banka bulunmamaktadır. Hak sahipleri, uygun gördükleri bankalar üzerinden kredi işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Yerinde Dönüşüm Hibe Ve Kredi 2026 Ne Kadar Olacak?

Yerinde Dönüşüm kampanyası kapsamında deprem bölgesindeki konutlar için 875.000 TL hibe, 875.000 TL kredi imkanı sağlanmaktadır. Bu destek kapsamında iş yerlerine 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi fırsatı sunulmaktadır.

Yarısı Bizden Kampanyasında Faiz Var mı?

Yarısı Bizden kampanyası kapsamında ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulaması bulunmamaktadır. ancak diğer yıllarda TÜFE oranın yarısı kadar faiz uygulanacaktır.

Yarısı Bizden Kampanyası Ödemesi Nasıl Yapılır?

Yarısı Bizden kampanyasının ödemeleri, hak sahibi adına yükleniciye yani kentsel dönüşüm firmasına %10 ila %30’luk oranlarda yapılmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Olması İçin Şartlar Nelerdir?

Kentsel dönüşüm adı altında Yarısı Bizden kampanyasından faydalanmak için konutun riskli olarak tespit edilmesi ve İstanbul sınırları içerisinde bulunması gerekmektedir.

Yarısı Bizden Kampanyası Kura ile mi?

Hayır, Yarısı Bizden kampanyası kapsamında İstanbul sınırları içerisinde bulunan tüm riskli binalarda hak sahibi olan vatandaşlar kurasız bir şekilde destekten faydalanabilir.