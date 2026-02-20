Konut Hibe Kredisi Nedir? Nasıl Alınır? Şartları 2026 Konut hibe kredisinin ne olduğuna, özelliklerine ve başvuru yapmak için gerekenlere dair bilgiler burada!

Bazı kredi türleri devlet destekli olarak verilecek ve hibe olarak adlandırılacaktır. Bu kredilerin geri ödemesi olmaması da tüm müşterilerin bu olanaklardan faydalanması için neden olarak görülebilecektir. Konut hibe kredisi de bunlardan bir tanesi olarak görülmektedir. Ancak bu tip kredileri almak için bazı şartları karşılamak son derecede önemli bir konudur. İhtiyacın tamamının karşılanabileceği gibi bir desteği ortaya koyan kampanyalar arasında yer almaktadır.

Hibe kredileri genel olarak işletmelere ticari amaçları doğrultusunda vermektedir. Bu hibe kredileri konut odaklı olarak da verilebilmektedir. Gerekli şartları karşılayan tüm ticari müşterilere istenen rakamlarda hibe konut kredisi verilebilecektir.

Hibe kredileri, devlet tarafından fon sahibi olan kurumların yanı sıra kendi sektörlerinde yer alan kişi ya da kurumlara yönelik verilen finansal destekler olarak tabir edilmektedir. Konut hibe kredisi de bunlar arasında yer almakta ve diğer türleri gibi geri ödenmesi söz konusu olmamaktadır. Hibe kredileri bir nevi bağış olarak tanımlanabilir ve karşılıksız olarak verilir. Hibe desteği alan kişi ya da kurumlar almış oldukları destekleri geri ödemeyeceklerdir. Genel olarak devlet kurumları, yatırımcılar ve KOBİ’ler bu tip kredilerden yararlanabilmektedir.

Her bir müşteriye bağlı olarak hibe desteği kredileri farklılık gösterebilmektedir. Ancak her ne olursa olsun geri ödemesi söz konusu olmayacak ve son derecede etkin bir avantaj yaratmasıyla da bilinecektir.

Konut Hibe Kredisi Özellikleri Nelerdir?

Devlet destekli konut hibe kredisi birtakım özellikleriyle öne çıkmakta ve yaygın olarak talep çekmektedir. Bu özellikler;

· Hibe kredilerinde geri ödeme durumu bulunmamaktadır.

· Tamamen girişim amacıyla yapılacak olan maddi harcamaların karşılığı biçiminde verilmektedir.

· KOSGEB, İŞKUR, tarım il müdürlüğü şubeleri ve vakıflar gibi kuruluşlar tarafından verilebilmektedir.

· Kredi veren kurumların faaliyet alanında olan kişi ya da kuruluşlar bu desteği alabilir.

· Hibe kredilerinin verilme amacı istihdam yaratma, yatırım yapma ve iş makinesi satın alma gibi durumlardan kaynaklı gelişebilir. Bundan dolayı bireysel vatandaşların alma durumu bulunmamaktadır.

· Verilen hibe kredileri, dönemine bağlı olarak yasal limitler doğrultusunda sağlanacaktır. Limitin aşılması söz konusu değildir.

· Kredilerin belirli bir kısmı hibe edilirken, kalan bölüm de belirli bir faiz ve ödeme planıyla müşterilerden geri istenecektir.

Hibe Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Konut hibe kredisine başvuru yapmak için, başvuru kabul eden kuruluşların şartlarına uygun olarak hareket etmek önemlidir. Konut hibe kredisi için de bu durum geçerlidir. Öte yandan başvuru öncesindeki zaman zarfında kuruluşlar tarafından birtakım eğitimlerde verilmektedir. Bu eğitim programı sonrasında istenen seviyeye ulaşılmış olunduğu da istenebilmektedir.

Eğitim programı sonrasında yapılan ön değerlendirmeyle beraber bu süreç sonuçlanabilecektir. Faaliyetlerin ve yatırımların ne türde yapılacağı bu konuda ele alınacak olan bir husus olacaktır. Bu türdeki başvurular ilgilenen tüm işletmeleri yakından ilgilendirmelidir. Bunun için gerekli başvuruların yapılması gerektiği de belirtilen hususlar arasında olmalıdır.

Hibe Kredisine Başvuru Yapmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Her bir krediye bağlı olarak şartlar ortaya çıkabilecektir. Konut hibe kredisi hususunda da bu tip bir işleyiş söz konusu olmaktadır. Ancak var olan şartlar kurumlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Hangi konuya ilişkin hibe desteği alacaklarsa o konuyla ilgilendiklerine dair evrak sunmak zorundadırlar. KOSGEB odaklı hibe kredilerine başvuruda bulunmak için KOBİ olma şartı taşımak gibi bir durum oluşmaktadır. İŞKUR ise bu hususta daha çok engelli ve eski hükümlü olan kişilere hibe desteği verebilecektir. Her bir kurum bu konuda farklı şartları içerse de temel kriterler de belli başlı oranda bulunmaktadır.

· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

· 18 yaşını doldurmak

· Gerekli eğitim konularında yetişmiş olmak

· Hibe desteğini almak için gerçek ya da tüzel niteliklerini taşımak

· Daha önceden hibe kredi desteği almamış olmak

Hibe kredisi türleri arasında yer alan engelli kredileri hakkında bilgi almak istiyorsanız Engellilere Kredi Veren Bankalar 2026 - Başvuru ve Şartlar başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Bu yazıda yer alan bilgiler sayesinde engelli kredisinin en kadar olduğunu ve bu krediler için belirlenen şartları inceleyebilirsiniz.

Hibe Kredisinde Gereken Başvuru Evrakları Nelerdir?

Hibe kredisine dair başvuru belgeleri belli başlı konumda bulunmaktadır. Fakat hibe desteğinin farklılık göstermesine bağlı olarak kurumlar tarafından değişik belgeler talep edilebilir. Bundan ötürü başvuru esnasında kurumlar tarafından istenecek olan kriterleri dikkate almak ve ona uygun hazırlıklarda bulunmak gerekmektedir. Bu tip evraklar şu şekilde sıralanabilir.

1. KOSGEB

a. KOSGEB girişimcilik belgesi

b. Vergi borçları olmadığına dair evraklar

2. İŞKUR

a. Devlet hastanelerinden alınmış olan en az %40 oranındaki engelli raporu

b. KOSGEB girişimcilik belgesi

3. Tarım İl Müdürlüğü

a. Hayvancılık işletme belgesi

b. ÇKS çiftçilik belgesi

Farklı hibe destekleri hakkında bilgi almak istiyorsanız Güneş Enerjisi Hibe Desteği (GES) Şartları Nelerdir? 2026 başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Hibe Kredi Veren Bankalar Hangileridir?

Hibe kredilerine dair süreçler, kuruluşlar tarafından sağlanmasının yanı sıra bankalar tarafından da verilebilmektedir. Ancak bu konuda genel olarak devlet bankaları destek verse de bazı özel bankalardan da bu hususta yarar sağlanabilir. KOSGEB ya da İŞKUR odaklı olarak ödemeleri gerçekleştirmek mümkün olabilmektedir.

· Ziraat Bankası

· Akbank

· Vakıfbank

· Denizbank

· Türkiye İş Bankası

· QNB Finansbank

· TEB

Konut Hibe Desteği Veren Bankalar

Bankalar odaklı olarak konut hibe kredisi alınabilir. İlk kez ev sahibi olacak olan kişilere bu yönde yardım verilecektir. Bu durumun herhangi bir biçimde ödenmesi söz konusu olmayacaktır. Öte yandan kullanıcıların evin tüm tutarı kadar hibe desteği almaları da söz konusu olmamaktadır. Bu konuda birikim yapan kişilere tanınan bir olanak olarak görülmektedir.

Var olan birikimin üzerine belirli bir oranda bir miktar para desteğinin sağlanması hibe kredisi olarak tabir edilmektedir. Bütçelerin genişlemesine dair bir seçenek olarak görülebilmektedir. Konut hibe kredisi almak için ilk olarak bankalardan konut hesabı açmak da gerekecektir. Bu bankalardan bazıları şu şekilde sıralanabilir.

· Ziraat Bankası

· Ziraat Katılım Bankası

· Vakıfbank

· Türkiye Finans Bankası

· Yapı Kredi Bankası

· Kuveyt Türk

· Akbank

· Garanti BBVA

· Denizbank

· Türkiye İş Bankası

Devlet Destekli Ev Kredisi Nedir?

Konut kredisi almak isteyenlerin devletten yardım talebinde bulunması söz konusudur. Konut hibe kredisi adı altında verilen bu uygulama aslında net olarak kredi olarak ifade edilmemektedir. Aynı zamanda da devletin bu hibe kredilerine herhangi bir müdahalede olmadığı söylenebilmektedir. Ev sahibi olmak isteyen ve bunun için konut hesabı açarak en az 3 yıl boyunca birikim yapan kişilere bu tip destekler verilebilmektedir. Bu destek alınacak olan konutun tutarının maksimum %20’si oranında yer alabilmektedir.

Devlet Destekli Ev Kredisini Kimler Alabilir?

Devletten alınacak olan ev kredisi desteği temel olarak konut hesabı açan kişilere verilmektedir. Fakat bunun yanında pek çok farklı kriteri de bulunmaktadır. Konut hibe kredisi alacak olan kişilerin şu niteliklere sahip olmaları önemlidir.

· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

· 7 Mart 2015 tarihi itibarıyla kayıtlı evi olmayanlar

· Konut hesabı açarak en az 36 ay boyunda birikim yapmak

· 36 aylık birikim sürecinde düzenli olarak para yatırmak

· Evi satın aldıktan en geç 6 ay sonrasına kadar bankaya başvurularda bulunmak

Bu şartların yerine getirilmesi halinde gereken destek verilebilecektir. Krediler en fazla evin tutarının %20 oranına kadarını karşılayabilecektir. Bu konuda herhangi bir geri ödeme durumu söz konusu olmayacak ve bu doğrultuda istenen şartları karşılamak gerektiği de belirtilebilecek yönde bulunacaktır. Bu şartlar altında hibe konut kredisi almaları mümkün olacaktır.