Engellilere Kredi ve Kredi Kartı Veren Bankalar 2026

Engelli bireyler, bankalar ve devlet kurumları tarafından sunulan özel kredi ve hibe programlarıyla finansal destek alabilirler. Engelli kredisi, bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaları veya kendi işlerini kurmaları için sunulan avantajlı finansman seçenekleridir. 2026 yılı itibarıyla engelli bireylere yönelik kredi imkanları, bankaların özel faiz oranları ve ödeme kolaylıklarıyla desteklenmektedir.

Bu yazımızda engelli kredisinin ne olduğunu, ne kadar olduğunu, engellilerin araç alırken kredi kullanım durumunu, engelli maaşı ile kredi çekilip çekilemeyeceğini ele alacağız. Ayrıca hangi bankaların engellilere kredi ve kredi kartı verdiğine, engelli kredi başvurusunun nasıl yapıldığına ve zihinsel engellilerin kredi çekme duruma değineceğiz. Diğer yandan engelli bireylerin finansal işlemlerini nasıl gerçekleştirebilecekleri ve hangi belgelerin gerektiği hakkında kapsamlı bilgiler sunacağız.

Engelli Kredisi Nedir?

Engelli kredisi, engelli bireylerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak veya kendi işlerini kurmalarına destek olmak amacıyla bankalar ve devlet kurumları tarafından sunulan özel kredi ve hibe programlarıdır. Bu krediler, engelli bireylerin ekonomik bağımsızlıklarını artırmayı ve toplumsal hayata daha aktif katılımlarını sağlamayı hedefler.

Birçok banka, engelli müşterilerine özel kredi ve kredi kartı hizmetleri sunmaktadır. Özellikle kamu bankaları ve katılım bankaları, engelli bireylerin finansal ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla çeşitli ürünler geliştirmiştir. Örneğin Ziraat Bankası'nın Engelsiz Destek Paketi kapsamında engelli bireylere özel kredi ve kredi kartı hizmetleri bulunmaktadır. Bu hizmetlerden yararlanmak için engellilik durumunu belirten belgelerle bankaların şubelerine başvurulması gerekmektedir.

Devlet kurumları da engelli bireylerin kendi işlerini kurmalarını teşvik etmek amacıyla çeşitli destek programları sunmaktadır. Özellikle KOSGEB ve İŞKUR gibi kurumlar, engelli girişimcilere yönelik hibe ve faizsiz kredi imkanları sağlamaktadır. Bu desteklerden yararlanmak için belirli şartların yerine getirilmesi ve ilgili kurumlara başvurulması gerekmektedir.

Engelli Kredisi Ne Kadar?

Engelli bireylere yönelik hazırlanan özel kredi ve hibe programları, onların ekonomik yaşamda daha güçlü yer edinmelerini sağlamak için geliştirilmiştir. Bu kredilerin miktarları, başvurulan kurumun politikalarına, bireyin gelir durumuna ve talep edilen kredi türüne göre değişiklik göstermektedir. KOSGEB, engelli girişimcilere yönelik hibe ve faizsiz kredi imkanları sunmaktadır. 2026 yılı itibarıyla tarım ve hayvancılık projeleri için 240.000 TL, diğer projeler için ise 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanmaktadır.

Birçok banka, engelli bireylere özel kredi hizmetinin yanı sıra kredi kartı hizmetleri de sunmaktadır. Kredi miktarları, bankaların politikalarına ve bireyin finansal durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Bunun yanı sıra engelli bireyler ÖTV muafiyeti sayesinde belirli limitler dahilinde araç satın alabilmektedir. 2026 yılı itibarıyla, ÖTV muafiyetli araç alımında geçerli olan fiyat limiti 2.290.200 TL olarak belirlenmiştir ve bu limit vergiler dahil nihai araç fiyatını kapsamaktadır.

Engelli kredileri ve destek programlarının miktarları ve şartları kurumdan kuruma farklılık gösterebileceğinden, güncel ve detaylı bilgi almak için ilgili bankaların ve devlet kurumlarının açıklamalarını takip etmek gerekir.

Engellilere Kredi ve Kredi Kartı Veren Bankalar 2026

Birçok banka, engelli müşterilerine özel avantajlar ve hizmetler sunarak, onların bankacılık işlemlerini daha erişilebilir hale getirmeyi hedeflemektedir. Örneğin engelli aylığına kredi veren bankalar, engelli bireylerin düzenli gelirlerini dikkate alarak kredi başvurularını değerlendirmekte ve onlara uygun finansman seçenekleri sunmaktadır. Engellilere ihtiyaç kredisi kapsamında kredi ve kredi kartı veren bankalar şöyle sıralanabilir:

Denizbank

Akbank

Şekerbank

TEB

QNB

Türkiye Finans

ING

Ziraat Bankası / Ziraat Katılım

VakıfBank / Vakıf Katılım

İş Bankası

Garanti BBVA

Yapı Kredi

Kuveyt Türk

Halkbank

Aktif Bank

Albaraka Türk

Odeabank

Bankalar, engelli bireylere kredi vermenin yanı sıra farklı avantajlar da sunmaktadır. Örneğin Ziraat Bankası, Engelsiz Destek Paketi kapsamında engelli bireylere kredi vermenin yanı sıra kredi kartı hizmeti de sunmaktadır. Bu paket dahilinde, masraf ve aidat gibi ücretler alınmazken, faiz oranları da düşük tutulmaktadır. Benzer şekilde VakıfBank da engelli müşterilerine yönelik kredi kartı hizmetleri sunarak onların finansal ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. İş Bankası ise engelli bireylere aidatsız kredi kartı imkanı sunarken, başvuru sürecinde gelir belgesi, ikametgah ve kimlik belgeleri gibi evrakları talep etmektedir.

Garanti BBVA, engelli müşterilerine yönelik düşük faiz oranları ve aidatsız kredi kartı seçenekleri sunmaktadır. Başvuruların gerçekleştirilmesi için gerekli belgelerle birlikte şubelere gidilmesi gerekmektedir. Yapı Kredi ise Engelsiz Bankacılık programı ile engelli bireylerin bankacılık hizmetlerine daha kolay erişmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Kuveyt Türk, engelli bireylere bloke teminatlı kredi kartı hizmeti sunarken, dönemsel olarak engelli müşterilere özel kampanyalar da düzenlemektedir. Halkbank da engelli bireylerin bankacılık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için Engelsiz Bankacılık uygulamalarını geliştirmiştir.

Engellilere Faizsiz Kredi Veren Bankalar Hangileri?

2026 yılında engellilere faizsiz kredi veren herhangi bir banka bulunmamaktadır. Bankalar genellikle engelli bireylere özel faiz indirimleri, ödeme kolaylıkları veya kampanyalı ihtiyaç kredileri sunabilir; ancak bunlar faizsiz kredi kapsamına girmez ve dönemsel olarak değişir.

Bankalar, bazı dönemlerde engelli vatandaşlara yönelik daha avantajlı kredi kampanyaları düzenler. Bu kampanyalar genellikle kısa süreli, belirli şartlara bağlı ve sınırlı katılımlı programlar şeklinde uygulanır. Ayrıca zaman zaman kamu bankaları veya katılım bankaları tarafından özel destek paketleri açıklanabilir. Bu nedenle faizsiz kredi arayışında olan kişilerin hem bankaların güncel kampanyalarını takip etmesi hem de kamu kurumlarının engelli vatandaşlara yönelik dönemsel destek duyurularını izlemesi önemlidir.

Engelli Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Engelli bireyler, finansal ihtiyaçlarını karşılamak veya kendi işlerini kurarak ekonomik hayata daha aktif katılmak için çeşitli kredi ve hibe desteklerinden yararlanabilirler. Bankalar, engelli müşterilere özel faiz oranları ve ödeme kolaylıkları sunarken, devlet kurumları da girişimcilik projelerine hibe ve faizsiz kredi desteği sağlamaktadır. Ancak bu desteklerden faydalanabilmek için belirli şartları yerine getirmek ve doğru başvuru sürecini takip etmek gerekmektedir. İşte engelli kredisi başvurusu yapmak için izlenmesi gereken adımlar:

1. Adım: Başvuru Türünü Belirleme

Engelli bireyler, bankalar veya devlet destekli kredi ve hibelerden yararlanabilir.

Banka kredileri için özel faiz oranları ve ödeme seçenekleri sunulurken, devlet destekleri genellikle hibe veya faizsiz kredi şeklinde olabilir.

Başvurulacak kurumun sunduğu imkanları inceleyerek kendinize en uygun olanı seçin.

2. Adım: Gerekli Belgeleri Hazırlama

Kimlik belgesi: T.C. kimlik kartı veya pasaport.

Engelli sağlık kurulu raporu: Engellilik oranını gösteren resmi belge.

Gelir belgesi: Maaş bordrosu, emekli maaşı belgesi veya SGK hizmet dökümü.

İkametgah belgesi: Başvuran kişinin adres bilgilerini içeren resmi belge.

İş planı: Eğer İŞKUR veya KOSGEB gibi devlet desteklerinden yararlanılacaksa, iş planı hazırlanmalıdır.

3. Adım: Başvuru Yapma

Banka kredileri için: Seçilen bankanın şubesine giderek veya internet bankacılığı üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Devlet destekleri için: İŞKUR’un Engelli Hibe Desteği Başvurusu e-Devlet üzerinden yapılmalıdır.

Gerekli tüm belgeler eksiksiz olarak teslim edilmelidir.

4. Adım: Onay Süreci ve Sonraki Aşamalar

Başvurulan kredi veya hibe programına bağlı olarak onay süreci değişebilir.

Banka kredileri genellikle birkaç gün içinde sonuçlanırken, devlet destekli hibelerde değerlendirme süreci daha uzun sürebilir.

Onaylanan krediler banka hesabına yatırılırken, devlet hibelerinde sözleşme imzalanarak fon sağlanır.

5. Adım: Kullanım ve Ödeme Planı

Onaylanan kredi veya hibeyi belirtilen şartlara uygun şekilde kullanın.

Banka kredisi kullanıldıysa, ödeme planınızı düzenli takip ederek borcunuzu zamanında ödeyin.

Devlet desteklerinden yararlanılıyorsa, verilen fonun belirtilen amaç doğrultusunda harcandığından emin olun.

Bu adımları takip ederek engelli kredisi veya hibe desteklerinden kolayca yararlanabilirsiniz.

Engelliler Kredi Çekebilir mi?

Evet, engelli bireyler bankalardan kredi çekebilirler. Birçok banka, engelli müşterilerine özel hizmetler ve avantajlar sunarak finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmaktadır. Örneğin, Yapı Kredi Bankası’nın Engelsiz Bankacılık programı, engelli bireylerin bankacılık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamayı hedeflemektedir. Benzer şekilde Türk Ekonomi Bankası (TEB) da engelli müşterilerinin bankacılık işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla özel bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Ziraat Bankası ise 81 ilde toplam 211 adet engelli dostu ATM ile hizmet vererek, tekerlekli sandalye kullanan bireylerin bankacılık işlemlerini daha rahat gerçekleştirmesine olanak tanımaktadır.

Engelli bireylerin kredi başvurularında, diğer müşterilerde olduğu gibi gelir durumu, kredi notu ve talep edilen kredi türü gibi faktörler değerlendirilir. Kredi başvurusu yaparken engellilik durumunu belgeleyen resmi evrakların yanı sıra, gelir belgesi ve kimlik gibi standart belgeler de talep edilebilir. Kredi kullanımına dair şartlar ve avantajlar bankadan bankaya farklılık gösterebileceği için, engelli bireylerin en uygun kredi seçeneklerini öğrenmek adına ilgili bankaların resmi web sitelerini ziyaret etmeleri veya doğrudan şubeleriyle iletişime geçmeleri önerilir.

Engelli Kredisi Şartları Neler?

Engelli bireyler, bankalar ve devlet kurumları tarafından sunulan çeşitli kredi ve hibe desteklerinden yararlanabilirler. Ancak bu desteklerden faydalanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bankaların sunduğu engelli kredilerinde kredi notu ve gelir durumu önemli kriterler arasındayken, devlet destekli hibelerde girişimcilik eğitimine katılım gibi ek şartlar bulunmaktadır. Aşağıda, engelli kredisi başvurusu için gerekli şartlar yer almaktadır.

Başvuru İçin Temel Şartları Sağlamak

Başvuru yapacak bireyin en az %40 engelli olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gerekmektedir. Bu rapor, yetkili sağlık kurumlarından alınmalıdır ve geçerlilik süresi içinde olmalıdır. Ayrıca başvuran kişinin 18 yaşını doldurmuş olması şarttır. Bankalar kredi başvurularını değerlendirirken başvuran kişinin düzenli bir gelir kaynağına sahip olmasını bekler. Engelli maaşı alan bireyler de krediye başvurabilir. Ancak kredinin onaylanması kişinin gelir düzeyine ve kredi notuna bağlıdır. Bankalar, kredi başvurularını incelerken kredi notunu da önemli bir kriter olarak ele alır ve belirli bir seviyenin üzerinde olması gerekir.

Devlet Destekli Kredi veya Hibe Başvurusu Şartlarını Sağlamak

Devlet destekli hibe ve faizsiz kredilerden faydalanmak isteyen bireylerin belirli ek şartları da yerine getirmesi gerekmektedir. İŞKUR veya KOSGEB gibi devlet destekli kredi sağlayan kurumlar, başvuru yapan bireyin emekli olmamasını şart koşar. Ayrıca başvuru sahibinin İŞKUR’a veya ilgili devlet destek programlarına herhangi bir borcunun bulunmaması gerekmektedir. Devlet desteklerinden faydalanmak isteyen bireylerin aktif bir işletme kaydı bulunmamalıdır ve işyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmeleri şarttır. Kendi işini kurmak isteyen bireylerin devlet desteklerinden yararlanabilmesi için girişimcilik eğitimi sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Evrakları Hazırlamak

Engelli kredisi veya hibe başvurusu yapabilmek için bazı temel belgelerin tamamlanması gerekir. Başvuruda T.C. kimlik kartı veya pasaport, engellilik durumunu gösteren sağlık kurulu raporu ve gelir belgesi gibi evraklar talep edilir. Gelir belgesi olarak maaş bordrosu, emekli maaşı belgesi veya SGK hizmet dökümü gibi belgeler kullanılabilir. Ayrıca başvuruyu yapan kişinin ikamet ettiği yeri gösteren ikametgah belgesi de gereklidir. Eğer başvuru devlet destekli hibe için yapılıyorsa, girişimcilik eğitimi sertifikası ve iş planı gibi ek belgeler de sunulmalıdır. İş planı, girişimcinin kurmayı düşündüğü işin detaylarını ve maliyet analizini içermelidir.

Engelli Araç Alırken Kredi Kullanabilir mi?

Engelli bireyler, ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) muafiyeti ile araç satın alırken finansman ihtiyaçlarını karşılamak için taşıt kredisi kullanabilirler. Bankalar, engelli bireylerin düzenli gelir durumlarını ve kredi notlarını değerlendirerek kredi başvurularını inceler. Kredi onay sürecinde engelli maaşı gibi düzenli gelir kaynakları dikkate alınır. Ancak zihinsel engelli bireyler veya 18 yaş altı çocuklar adına yapılacak başvurularda, yasal temsilci veya vasi aracılığıyla işlem yapılması ve ek teminatlar veya kefil talep edilmesi gerekebilir.

Taşıt kredisi kullanırken, aracın fatura bedelinin belirli bir yüzdesine kadar kredi imkanı sunulur. Örneğin bazı bankalar aracın %70'ine kadar kredi imkanı sunarken, vade süresi 48 aya kadar uzayabilmektedir. Engelli araç fiyatları, aracın marka, model, motor hacmi ve donanım özelliklerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Engelli bireyler, araç satın almayı planlamadan önce, engelli araç hesaplama yöntemlerini kullanarak, ÖTV indirimi ve nihai araç fiyatlarını belirleyebilirler.

Engelli araç hesaplama işlemi, engellilik oranına bağlı olarak ÖTV indirimi veya muafiyeti üzerinden gerçekleştirilir. Engellilik oranı %90 ve üzeri olan bireyler tamamen ÖTV muafiyeti sağlarken, %40 ile %89 arasındaki engellilik oranına sahip bireyler %26,3 oranında ÖTV indirimi elde ederler. Bu indirimler, aracın vergisiz satış fiyatı üzerinden hesaplanır ve KDV eklenerek nihai fiyat belirlenir. Dolayısıyla engelli araç fiyatları belirlenirken, ÖTV muafiyeti ve diğer vergisel avantajlar dikkate alınmalıdır.

Güncel engelli araç fiyatları ve ÖTV muafiyetli araç limitlerini öğrenmek için otomobil firmalarının resmi web sitelerini veya yetkili satıcılarını incelemek gerekmektedir. Ayrıca engelli araç hesaplama araçlarını kullanarak, satın almayı düşündüğünüz aracın ÖTV indirimi sonrası oluşan fiyatını ve krediye ihtiyacınız olup olmadığını önceden analiz edebilirsiniz.

Engelli Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Engelli kredisi hesaplama, genel olarak standart bireysel ihtiyaç kredileriyle benzer şekilde yapılır. Ancak engelli bireylere özel sunulan avantajlar ve faiz indirimleri, kredi hesaplamasında farklılık yaratabilir. Kredi hesaplamasında dikkate alınan temel faktörler arasında kredi tutarı, faiz oranı, vade süresi ve ödeme planı yer alır. Talep edilen toplam kredi miktarı, bankanın uyguladığı yıllık faiz oranı ve geri ödeme süresi doğrultusunda aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme miktarı belirlenir. Engelli bireyler için bazı bankalar özel indirimli faiz oranları ve esnek ödeme planları sunabilmektedir.

Kredi hesaplaması yaparken, bankaların ya da finans kuruluşlarının sunduğu kredi hesaplama araçlarından yararlanmak mümkündür. Örneğin engelli araç hesaplama robotu ile almak istediğiniz araca yüzde kaç engelli ÖTV indiriminin uygulanacağını kolayca hesaplayabilirsiniz.

Engelli kredisi başvurularında, bankalar genellikle kimlik belgesi, gelir belgesi (maaş bordrosu, emekli maaşı belgesi veya SGK hizmet dökümü), en az %40 engelli olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu ve adres bilgilerini içeren ikametgah belgesi gibi evrakları talep etmektedir. Her bankanın sunduğu avantajlar ve faiz oranları farklılık gösterebileceğinden, engelli kredisi hesaplaması yaparken birden fazla bankanın tekliflerini karşılaştırmak önerilir.

Engelli Maaşı ile Kredi Alınabilir mi?

Engelli maaşı alan bireyler, bankaların sunduğu kredi ve kredi kartı hizmetlerinden faydalanabilirler. Bankalar, kredi başvurularını değerlendirirken başvuru sahibinin düzenli gelirini ve kredi notunu dikkate alır. Engelli maaşı, düzenli bir gelir kaynağı olarak kabul edildiğinden, bu geliri belgeleyen bireyler kredi başvurusunda bulunabilirler. Ancak onaylanacak kredi tutarı ve uygulanacak faiz oranları, kişinin toplam gelirine ve kredi notuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Bazı bankalar, engelli bireylere özel avantajlar ve esnek ödeme planları sunmaktadır. Örneğin, Ziraat Bankası'nın "Engelsiz Destek Paketi" kapsamında engelli bireylere özel kredi ve kredi kartı hizmetleri bulunmaktadır. Benzer şekilde, VakıfBank, İş Bankası ve Garanti BBVA gibi bankalar da engelli müşterilerine yönelik çeşitli finansal ürünler ve hizmetler sunmaktadır.

Engelli maaşı ile kredi başvurusu yapmak isteyen bireylerin, gelirlerini belgelemeleri gerekmektedir. Bunun için engelli maaşını gösteren gelir belgesi, nüfus cüzdanı, ikametgah belgesi ve engellilik durumunu belgeleyen sağlık kurulu raporu gibi evraklar talep edilebilir.

Her bankanın başvuru süreçleri ve şartları farklılık gösterebileceğinden, kredi başvurusu yapmayı düşünen bireylerin ilgili bankaların resmi web sitelerini ziyaret etmeleri veya doğrudan şubeleriyle iletişime geçmeleri önerilir.

Zihinsel Engelli Kredi Çekebilir mi?

Zihinsel engelli bireylerin kredi çekme durumu, bankaların değerlendirme süreçlerinde çeşitli faktörlere bağlıdır. Genel olarak bankalar kredi başvurularını değerlendirirken başvuru sahibinin finansal yeterliliğini, düzenli gelirini ve kredi notunu dikkate alır. Ancak zihinsel engelli bireylerin finansal işlemleri yönetme kapasiteleri konusunda bazı endişeler bulunabileceğinden, bankalar bu tür başvurularda ek teminatlar veya kefil talep edebilirler.

Özellikle zihinsel engelli bireylerin finansal işlemleri konusunda yasal temsilcileri veya vasileri devreye girebilir. Bu durumda kredi başvuruları yasal temsilciler aracılığıyla yapılabilir ve bankalar, yasal temsilcinin finansal durumunu ve teminatlarını değerlendirerek kredi verip vermeme kararı alır. Eğer birey mahkeme kararıyla kısıtlı kabul edildiyse, kredi işlemlerinde vasinin onayı ve mahkemenin izni gerekebilir.

Her bankanın kredi politikaları ve engelli bireylere yönelik uygulamaları farklılık gösterebileceğinden, zihinsel engelli bireylerin veya onların yasal temsilcilerinin kredi başvurusu yapmayı düşündükleri bankaların şubeleriyle doğrudan iletişime geçmeleri ve detaylı bilgi almaları önerilir.

