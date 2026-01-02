Hesap İşletim Ücreti Almayan Bankalar 2026 Hesap işletim ücretinin ne olduğu, nasıl geri alındığı ve hangi durumlarda alınmadığı! Hesap işletim ücreti almayan bankalar ve fazlası bu kapsamlı rehberde!

Hesap İşletim Ücreti Almayan Tüm Bankalar Burada! Banka hesabını ne için kullanmak istersin?  Yatırım Hesabı

Birikimlerimi kazanca çevirmek istiyorum.  Günlük Harcamalar

Kredi ve Kredi Kartı kullanmak istiyorum.  Hepsi olabilir. Sonraki

Banka hesapları, finansal ihtiyaçların karşılanması ve çeşitli bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilmesi açısından sıkça kullanılır. Bu hesapların açılması için ise bankalarla iletişime geçmek ve gerekli şartları karşılamak gerekir. Hesap açılışı sırasında bankaların yaptığı masrafların karşılanması için ise müşterilerden hesap işletim ücreti alınır.

Bu yazımızda hesap işletim ücretinin ne olduğu, nasıl geri alındığı ve hangi durumlarda bankaların bu ücreti talep etmediğini ele alacağız. Ayrıca hesap işletim ücreti almayan bankaları ve hesap işletim ücreti ödenmediği takdirde ortaya çıkabilecek durumları inceleyeceğiz.

Hesap İşletim Ücreti Nedir?

Hesap işletim ücreti, bankaların vadesiz hesaba sahip olan müşterilerinden belirli periyotlarla tahsil ettiği masraf tutarıdır. Aylık, üç aylık, altı aylık ya da yıllık olarak tahsil edilen bu ücret; hesap açılışı sırasında bankaların yaptığı masrafları, opsiyonel hizmetleri ve diğer giderleri karşılamak için alınır. Vadesiz hesabında para olan bireylerden otomatik olarak kesilen hesap işletim ücreti, bankaların daha kaliteli hizmet vermesi ve hizmetlerini sürdürmesi için önemlidir.

Hesap işletim ücreti, bankaların belirlediği dönemlerde vadesiz hesaplardan tahsil edilebilir. Örneğin hesap işletim ücreti tahsil etmek isteyen X Bankası, bu ücreti 6 aylık iki taksit şeklinde alabilirken başka bir banka yıl içerisinde yalnızca bir kez hesap işletim ücreti alabilir. Hesap yönetimi, ATM kullanımı, banka kartı hizmetleri, para transferi, internet bankacılığı ve fiziki şube hizmetleri bu ücrete dahil olabilir. Borca karşılık gelen para miktarı, vadesiz hesaba yatırıldığı takdirde de ödemeler yapılabilir.

Axess Kredi Kartı Yıllık Ödeme ₺909,50 Alışveriş Faizi %3,25 Gecikme Faizi %3,55 Detay Başvur %0 Faizli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans Fırsatı! İlk kez Axess kredi kartına başvuranlara özel.

Hesap İşletim Ücreti Almayan Bankalar

Hesap işletim ücreti almayan bankalar, aşağıdaki tabloda yer almaktadır;

Hesap İşletim Ücreti Almayan Bankalar QNB Yapı Kredi Garanti BBVA Enpara TEB CEPTETEB Kuveyt Türk Katılım Bankası Albaraka Türk Katılım Bankası Türkiye Finans Katılım Bankası

Hesap İşletim Ücreti Nasıl Geri Alınır?

Hesap işletim ücretinin geri alınması için müşterinin ücreti tahsil eden banka ile iletişime geçmesi ve iade talebi oluşturması gerekir. Talep oluşturmak için müşteri hizmetleri numarası, internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamalarını kullanmak ya da bankanın fiziki şubesini ziyaret etmek gerekir. Ancak geri ödemenin yapılıp yapılmayacağı bankanın politikalarına göre değişiklik gösterir. Talep oluşturmadan önce hesap işletim ücretinin hangi dönemde alındığını incelemek (aylık, yıllık) gerekir. Dolayısıyla ilgili bankaya ücret dönemi hakkında bilgi vermek de önemlidir.

Eğer ücret iade edilmez ise hesap işletim ücretine ait olan dekont ile beraber, ikâmet edilen bölgenin valilik ya da kaymakamlıklarında bulunan Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapılabilir.

Hesap işletim ücretinin maaş hesabı içerisinden tahsil edilmesi durumunda da bankanın müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek gerekir. Bu durumda e-Devlet platformu üzerinden Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapılabilir. Ayrıca ilgili bankanın müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek de talep oluşturulabilir.

Hangi Durumlarda Hesap İşletim Ücreti Alınmaz?

Hesap işletim ücretinin alınmaması için herhangi bir yasal düzenleme yoktur ancak normal şartlar altında bu ücretin alınması doğru değildir. Bankalar, müşteri ile imzaladığı sözleşme ve kendi politikaları doğrultusunda belirli durumlarda hesap işletim ücreti talep etmezler.

Bankaların hesap işletim ücreti almadığı durumlar aşağıdaki gibidir;

Vadesiz altın hesapları,

Öğrenci statüsündeki müşteriler (bazı bankalar),

25 yaş ve altı müşterilere ait olan hesaplar,

Maaş anlaşması yapan müşterilerin vadesiz maaş hesapları,

Otomatik ödeme talimatlarının verildiği hesaplar,

Düzenli şekilde kullanılan ticari hesap sahiplerinin vadesiz hesapları,

Birikimli mevduat hesapları,

Düzenli ödemelerin yapıldığı vadesiz TL, EUR ve USD hesapları,

Kredi yapılandırması borcunu ödeyen hesaplar.

Altın hesabının ne olduğu hakkında bilgi alabilmek için En Kârlı Altın Hesabı Hangi Bankada? 2026 adlı yazımızı okuyabilirsiniz. Bu yazımız ile vadeli ve vadesiz hesabın ne olduğunu öğrenebilir, en kârlı altın hesabının hangi bankada olduğuna dair bilgi edinebilirsiniz.

Hesap İşletim Ücreti Ödenmezse Ne Olur?

Hesap ücretinin ödenmemesi halinde bankalar, çeşitli politikalar ya da yöntemler izleyebilir ve bankadan bankaya değişiklik gösteren yaptırımlar uygulanabilir. Müşteriler, bankaların uyarıları ya da ilgili ücretin hesaptan çekilmesi gibi farklı yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Hesap işletim ücreti ödenmediği takdirde bankalar tarafından uygulanabilecek yaptırımlar aşağıdaki gibidir;

Banka Uyarısı

Bankalar, hesap işletim ücretini ödemeyen müşteriye belirli aralıklarla uyarılar gönderebilir. Bu süre içerisinde müşterilerin belirlenen ücreti ödemesi beklenir. Ancak müşteri tüm bunlara rağmen ödeme yapmazsa mail ya da hatırlatma mesajları gönderilmeye devam eder.

Ücretin Hesaptan Kesilmesi

Bankalar, hesap işletim ücretini ödemeyen müşterilerin vadesiz hesabında yeterli miktarda para varsa, bu ücreti ilgili hesaptan çekebilir. Ancak hesapta yeterli miktarda para yoksa bu işlem gerçekleştirilemeyebilir.

Ek Ücretler ya da Faiz Uygulaması

Bazı bankalar, hesap işletim ücretini ödemeyen müşterilere ek ücret ya da faiz uygulayabilir. Örneğin bir müşteri, ilgili tutarı ödemediyse bu durumda banka, ödenmeyen tutarın üzerine gecikme faizi ekleyebilir.

Banka ile İlişkilerin Bozulması

Bankalar, hesap işletim ücreti ödemeyen müşteriler ile sorunlar yaşayabilir. Bu durumda müşterinin banka ile arasındaki ilişki bozulabileceği için ileri dönemlerde yapılabilecek kredi başvurularının olumsuz sonuçlanması gibi durumlar meydana gelebilir.

Hesap İşletim Ücreti Yıllık mı?

Hesap işletim ücreti, müşterilerden belirli dönemlerde tahsil edilir. Tahsilatın sıklığı ise bankaya, tutara ve hesabın türüne göre farklılık gösterir. Dolayısıyla hesap işletim ücretinin yıllık alındığına dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Bazı bankalar bu ücreti aylık, üç aylık ya da altı aylık periyotlarla alabilirken bazı bankalar bu ücreti yıllık tahsil edebilir. Bu durum, müşteri ile banka arasında yapılan anlaşma ile de bağlantılıdır.

Örneğin Ziraat Bankası maaş ödemesi yapılan hesaplar, otomatik ya da düzenli ödeme talimatı verilmiş olup son bir yıl içerisinde talimata konu olan en az bir adet ödeme gerçekleştirmiş hesaplar üzerinden üç ayda bir ayrı ayrı hesap işletim ücreti talep eder. Talebe istinaden müşterilerin Mart, Haziran, Eylül, Aralık ay sonlarında tahsil işlemlerini tamamlaması gerekir.

Hesapta Para Yoksa Hesap İşletim Ücreti Alınır mı?

Hesap işletim ücretinin tahsil edilebilmesi için hesapta para olması gerekir. Ancak bankaların politikalarına bağlı olarak bu durum değişiklik gösterebilir. Müşterinin hesabında para olmadığı takdirde hesap işletim ücreti tahsil edilecekse hesap eksi bakiye olarak görülebilir. Ancak bazı bankalar, hesap işletim ücreti tahsilatların gerçekleştirilmesi için minimum bakiye sınırı koyabilir. Bu durumda hesap bakiyesi belirlenen bakiyenin altındaysa, tahsil işlemi gerçekleştirilemeyebilir.

Hesap işletim ücreti ödemek istemeyen müşteriler, maaş hesabı ya da öğrenci hesabı açabilir. Bankalar bu tür hesaplardan herhangi bir ücret talep etmediği için hesap işletim ücreti tahsil edilmez. Ayrıca müşteriler, vadesiz hesapları üzerinden otomatik ödeme talimatı vererek ya da ilgili bankanın BES sistemine katılarak da bu ücretten muaf olabilir.

Bankaların Aldığı Hesap İşletim Ücreti Yasal mı?

Hayır, yapılan son düzenlemelere göre bankaların aldığı hesap işletim ücreti yasal değildir. Türkiye’de faaliyet sürdüren bankalar, 2014 yılına kadar müşterilerden vadesiz hesap işletim ücreti talep edebilirdi ancak 2014 yılında yürürlüğe giren Danıştay kararı ile bu ücretin alınması tamamen yasaklandı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2015/1215 YD İtiraz No’lu kararına göre; Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik‘in 13. Maddesinin birinci fıkrası kapsamında hesap işletim ücretinin kaldırılmasına karar verildi ve müşterilerden vadesiz hesaplar için hesap işletim ücreti alınması yasaklandı.

Ayrıca bu açıklamanın ardından finansal tüketicilerin açtıkları mevduat ve katılım fonu hesaplarının açılış işlemlerinde katlanılan operasyonel süreçler ve hesapların işletimi, hesapların işletime hazır bulundurulması, saklama hizmeti verilmesi ve bilgi işlem sistemi yatırımları kapsamında da ücret alınamamasına karar verildi.