En Ucuz DASK Yapan Banka Hangisi? En Uygun Fiyat Hangi banka en ucuz DASK poliçesini sunuyor? 2024'te en uygun fiyatlarla deprem sigortası yaptırmak için bankaların sunduğu teklifleri karşılaştırın.

Sana En Uygun Bankayı Bul Banka hesabını ne için kullanmak istersin?  Yatırım Hesabı

Birikimlerimi kazanca çevirmek istiyorum.  Günlük Harcamalar

Kredi ve Kredi Kartı kullanmak istiyorum.  Hepsi olabilir. Sonraki

DASK deprem sonrasında oluşan hasarları karşılayan ve yaptırılması zorunlu olan bir sigorta türüdür. DASK’ın amacı, deprem sonucunda meydana gelen maddi kayıpların bir kısmını karşılayarak, sigortalı bireylere mali destek sağlamaktır.

En Ucuz DASK Yapan Banka Hangisi?

2026 yılında Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ücretleri, evin ya da yapının bulunduğu risk grubuna ve yapı tarzına göre değişiklik göstermektedir. Yeni düzenlemelerle birlikte DASK primleri 2024 itibarıyla artırılmıştır. Buna göre betonarme yapılar için DASK ücreti 6 bin TL'ye, diğer yapılar için ise 4 bin TL’ye çıkarılmıştır.

2024 yılında DASK poliçesindeki prim miktarı yasal olarak belirlendiği için fiyatlar tüm bankalarda aynıdır. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken unsur daskı hangi bankadan yaptırmanın daha avantajlı olacağıdır.

Aşağıda her bir bankanın sunmuş olduğu DASK kampanyalarının detaylarını bulabilirsin.

Ziraat Bankası DASK Kampanyası

Ziraat Bankası’nın sunduğu kampanya kapsamında bina tamamen ya da kısmi olarak zarar görse bile, teminat altına alınır. DASK, binanızın temelleri, duvarları, tavan ve tabanları, merdivenler, asansörler ve çatılar gibi bölümlerini güvence altına alırken, enkaz kaldırma masrafları, kira kaybı veya bedensel zararlar gibi durumlar teminat dışında kalır

2026 itibarıyla Ziraat Bankası, DASK teminatlarını inşaat maliyetlerindeki artışa göre güncellemeye devam etmektedir ve azami teminat limitini poliçenin detaylarına göre belirlemektedir​. Ziraat Bankası'nın internet şubesi ya da mobil uygulaması aracılığıyla bu sigorta işlemlerini gerçekleştirebilir ve güncel kampanya fırsatlarını inceleyebilirsin.

Yapı Kredi Bankası DASK Kampanyası

Yapı Kredi Bankası, Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) kapsamında müşterilerine çeşitli kolaylıklar ve kampanyalar sunmaktadır. DASK, deprem, yangın, sel gibi olayların binalara verdiği maddi zararları karşılayan zorunlu bir sigorta türüdür. Yapı Kredi’nin DASK kampanyası, internet şubesi ve mobil uygulama üzerinden kolayca yapılabilmektedir.

Yapı Kredi’nin sunduğu DASK kampanyasında, apartman ve sitelerde yönetici tarafından yapılan ve en az sekiz bağımsız bölüm içeren sigortalarda %40’a varan indirimler sunulmaktadır. Ayrıca poliçenin yenilenmesi durumunda vade bitiminden itibaren 30 gün içinde kesintisiz yenilemelerde %20 ek indirim uygulanmaktadır​.

Bu sigortaya başvurmak için Yapı Kredi’nin dijital kanallarını kullanabilir ve işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin.

Akbank DASK Kampanyası

Akbank, 2026 yılında Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) kampanyası kapsamında belirli dönemlerde müşterilerine oldukça cazip fırsatlar sunmaktadır. Örneğin 15 Temmuz - 15 Ağustos 2024 tarihleri arasında Akbank Mobil üzerinden DASK sigortası yaptıran müşteriler, ödedikleri primin %50'si kadar chip-para kazanma şansı elde edebiliyordu. Bu kampanya hem yeni poliçeler hem de mevcut poliçe yenilemeleri için geçerliydi. Bu kampanya sayesinde bir müşteri en fazla 500 TL chip-para kazanabiliyordu.

Kampanyadan yararlanmak için DASK sigortasının prim ödemesinin Akbank bireysel kredi kartı ile yapılması gerekiyor. Bunun gibi kampanyalar, DASK sigortasını yenilemek isteyenler için hem evlerini güvence altına almayı hem de maddi avantaj elde etmeyi sağlayan büyük bir fırsat sunuyor.

İş Bankası DASK Kampanyası

İş Bankası, Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) kampanyası sunan bankalardan biridir. İş Bankası üzerinden yeni bir DASK poliçesi satın alabilir veya mevcut poliçeni yenileyebilirsin. Bu işlemler, İşCep, İnternet Şubesi veya banka şubeleri aracılığıyla kolayca yapılabilmektedir.

İş Bankası, ayrıca ilk kez poliçe yaptıranlara ve uzun süredir müşteri olanlara özel kampanyalar sunmaktadır. Özellikle İş Bankası’nın dijital kanalları üzerinden işlem yapan müşteriler özel tekliflerden yararlanabilmektedir.

Garanti DASK Kampanyası

Garanti BBVA, 2026 yılında müşterileri için avantajlı Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) hizmeti sunmaktadır. DASK, deprem ve deprem kaynaklı oluşabilecek maddi hasarları teminat altına alıyor. DASK poliçeni Garanti BBVA Mobil ve İnternet Şubesi aracılığıyla kolayca yaptırabilirsin.

Garanti DASK poliçe süresi bir yıl olup, her yıl yenilenmesi gerekiyor. Eğer yenileme yapılmazsa deprem sonucu oluşabilecek zararlardan devlet yardımı alınamıyor.

Denizbank DASK Kampanyası

Pek çok banka gibi DenizBank da Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) sunmaktadır. DASK, depremin doğrudan neden olacağı maddi hasarları karşılayan zorunlu bir sigorta türüdür. DenizBank’ın DASK kampanyası ile DASK poliçeni DenizBank banka şubeleri aracılığıyla yaptırabilir ve poliçe bedelini DenizBank Bonus kart ile iki taksit halinde ödeme imkanına sahip olabilirsin.

DenizBank bu sigorta hizmetini Axa Sigorta aracılığıyla sunmaktadır. Olası bir hasar durumunda ise 7/24 hasar ihbarı yapabilirsin​. DASK işlemleri için en yakın DenizBank şubesine başvurabilir ya da online bankacılık hizmetlerinden yararlanabilirsin.

Halkbank Kredi Kartı DASK Kampanyası

Halkbank, diğer bankalardan farklı olarak kredi kartı kullanıcılarına yönelik olarak DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) kampanyaları sunmaktadır. Bu kapsamda Halkbank müşterileri, DASK poliçesi ödemelerini Paraf kredi kartı ile yaparak avantajlı ödeme seçeneklerinden faydalanabilir. Kampanyalarla ilgili detaylı bilgilere Halkbank’ın internet sitesi ve Paraf mobil uygulamasından ulaşabilirsin.

ING DASK Kampanyası

ING Bank, diğer bankalar gibi müşterilerine Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) kapsamında özel avantajlar sunmaktadır. Kampanya kapsamında 2026 yılı boyunca, Cebimdeki Danışman hizmeti aracılığıyla yapılan DASK poliçelerinde %25'e varan indirim fırsatı sunulmaktadır.

Bu kampanya sayesinde DASK gibi önemli sigorta ürünlerini daha uygun maliyetlerle sunuluyor. Ayrıca indirim tutarı, poliçe başına 1.500 TL'ye kadar çıkabiliyor ve ödeme işlemleri kredi kartı ya da vadesiz hesap üzerinden yapılabiliyor. Bu kampanyadan yararlanarak evini güvence altına alabilir ve prim ödemelerini ING’nin dijital kanalları üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsin​.

TEB DASK Kampanyası

TEB (Türk Ekonomi Bankası), Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) kapsamında müşterilerine güvenilir çözümler sunmayı hedefliyor. TEB üzerinden kolayca DASK poliçeni yaptırabilir veya yenileyebilirsin. Ayrıca TEB'in dijital bankacılık kanalları olan CEPTETEB Mobil ve İnternet Şubesi aracılığıyla poliçeni rahatlıkla yönetebilirsin.

TEB'den alınan DASK poliçeleri ise Zurich Sigorta iş birliğiyle sunuluyor. TEB üzerinden konut kredisi alırken ise zorunlu olarak DASK poliçesi yaptırmak gerekiyor. Bu poliçelerin düzenlenmesi ve iptal süreçleri ise yine banka aracılığıyla yürütülüyor.

QNB Finansbank DASK Kampanyası

QNB Finansbank, ile Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) fırsatlarından yararlanabilirsin. Ayrıca QNB Finansbank’ın dijital kanalları üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde bankaya gitmeden DASK poliçeni yaptırabilirsin. QNB Finansbank fırsatları sayesinde poliçe ödemelerini kredi kartı ile yapabilir ve poliçe yenilemelerini otomatik olarak gerçekleştirebilirsin.​

QNB Finansbank müşterileri, deprem sigortalarını banka aracılığıyla yaparak hem yasal zorunluluklarını yerine getiriyor hem de avantajlı fiyatlarla evlerini güvence altına alabiliyor.

Vakıfbank DASK Kampanyası

VakıfBank, Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) kampanyası kapsamında müşterilerine dijital kanallar aracılığıyla hızlı ve kolay sigorta hizmeti sunmaktadır. DASK, depremin sebep olduğu maddi zararları karşılarken devlet tarafından tüm binalar için zorunlu tutuluyor. VakıfBank ile DASK poliçeleri banka şubeleri veya VakıfBank mobil uygulaması üzerinden kolayca yapılabilir ya da yenilenebilir.

HSBC DASK Kampanyası

HSBC, DASK kampanyası kapsamında çeşitli sigorta çözümleri sunulmaktadır. HSBC'nin dijital bankacılık kanalları üzerinden kolayca DASK poliçesi satın alabilir ya da mevcut poliçeni yenileyebilirsin. DASK ve diğer konut sigortaları ile ilgili işlemlerini HSBC internet bankacılığı veya mobil uygulama aracılığıyla hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsin.

Odeabank DASK Kampanyası

Odeabank, DASK kampanyası kapsamında müşterilerine deprem sonrası oluşabilecek maddi zararları karşılayan çözümler sunmaktadır. DASK poliçeni Odeabank aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde yaptırabilir veya yenileyebilirsin. Banka, sigorta işlemlerini dijital kanallar üzerinden gerçekleştirmene olanak tanıyarak pratik bir hizmet sağlamaktadır. Ayrıca Odeabank mobil uygulaması ile bu tür sigorta işlemlerini yönetebilir ve poliçenin detaylarına kolayca erişebilirsin.

Albaraka DASK Kampanyası

Albaraka Türk, DASK kampanyası kapsamında müşterilerine deprem ve deprem kaynaklı olaylar nedeniyle oluşabilecek maddi zararları karşılayan çözümler sunmaktadır. DASK ile depremin doğrudan neden olduğu hasarlar güvence altına alınarak; bina temelleri, duvarlar, merdivenler, asansörler gibi yapısal unsurlar sigorta kapsamına dahil edilmektedir.

Albaraka DASK kampanyası ile DASK poliçelerini Albaraka Mobil uygulaması veya İnternet Şubesi üzerinden hızlıca yapabilir ya da yenileyebilirsin. Bu işlemler, kullanıcı dostu bir arayüz ile kolayca tamamlanabilmektedir. Ayrıca banka şubeleri aracılığıyla da DASK poliçesi satın alınabilmektedir.

Kuveyt Türk Dask Kampanyası

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) kapsamında Kuveyt Türk müşterilerine deprem sonrası oluşan hasarlar için kapsamlı bir hizmet sunmaktadır. Bu sigorta poliçesine hem ev sahipleri hem de kiracılar başvurabilmektedir. Kuveyt Türk, DASK başvurularını Kuveyt Türk Mobil uygulaması üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştilmesine olanak sağlar. Ayrıca bankanın şubelerinden de başvuru yapılabilir.

Konut sigortası ile DASK arasındaki farkları net bir şekilde öğrenmek istiyorsanız, Konut Sigortası ve DASK Arasındaki Fark Nedir? başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. Bu yazıda, her iki sigorta türünün kapsamları, zorunluluk durumları, teminat içerikleri ve hangi durumlarda devreye girdikleri detaylı şekilde açıklanmıştır.