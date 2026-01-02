Konut Sigortası ve DASK Arasındaki Fark Nedir? Konut sigortası ve DASK'ın ne olduğunun yanı sıra arasındaki farklara dair bilgiler burada!

En Uygun Konut Kredisi Tekliflerini Hesapla ve Başvur Tutar Vade

Yeni evinde sana güzel günler diliyoruz TeklifimGelsin okuru! Taşındın ama kafanda hala bazı soru işaretleri var değil mi? Taşındığın eve DASK mı, yoksa ev sigortası yani konut sigortası mı yaptırmalısın? Bu güvencelerden ev sahibi mi yoksa kiracı mı sorumludur? DASK ve konut sigortası arasındaki fark nedir? Hadi gel birlikte bakalım.

Konut Sigortası Nedir?

Konut sigortası, ev sahiplerinin veya kiracıların evlerini yangın, hırsızlık, su baskını, deprem gibi beklenmedik risklerden kaynaklı hasarlara karşı sigortalama işlemidir. Bu sigorta, ev sahibi veya kiracıya evin tamir veya yeniden inşa edilmesi için finansal koruma sağlar. Konut sigortası, ev sahiplerinin bir felaket veya hasar durumunda mali kayıplarını en aza indirmelerine yardımcı olur.

Mevduat Fırsatı! Net Bakiye ₺514.646,57 Oran %40,50 Net Kazanç ₺14.646,57 Detay Başvur

DASK Nedir?

DASK sigortası nedir, ZDS nedir açıklayalım…DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu), Deprem Sigortası olarak bilinen Zorunlu Deprem Sigortası'dır. Türkiye'de 1999 Marmara Depremi sonrasında çıkarılan bir yasayla zorunlu hale getirilmiştir. DASK, bina ve işyerlerinin olası bir deprem riskine karşı sigortalanması için devlet tarafından sunulan bir hizmettir. Bu sigorta, deprem sonucu binaların yıkılması, çökmesi ya da hasar görmesi durumunda oluşan maddi zararları karşılamaktadır. Her yıl yenilenen bu sigorta poliçesi, gayrimenkul sahiplerinin yasal bir yükümlülüğüdür ve sigortanın primi, bina veya iş yerinin bulunduğu ilin deprem riskine göre belirlenmektedir.

Konut Sigortası ve DASK Arasındaki Fark Nedir?

Konut sigortası ve DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) arasındaki farklar şunlardır:

Kapsam: Konut sigortası, ev sahiplerine konutları için farklı seçenekler sunar. Örneğin, yangın, hırsızlık, su baskını ve doğal afetler gibi birçok farklı riski kapsayabilir. DASK ise sadece deprem riskini kapsar.

Zorunluluk: DASK, Türkiye'de zorunlu bir sigortadır. Konut sigortası ise opsiyoneldir ve ev sahibi tarafından isteğe bağlı olarak satın alınır.

Prim tutarı: DASK primleri belirli bir oran üzerinden hesaplanırken, konut sigortası primi konutun değerine, kapsamına ve birçok farklı faktöre bağlı olarak değişebilir.

Teminat tutarları: DASK'ta teminat tutarları sabittir ve poliçede belirtilen değerlerdir. Konut sigortasında ise ev sahibi poliçe kapsamını ve teminat tutarlarını seçebilir.

Hasar durumunda ödeme: DASK, deprem sonucu oluşan hasarları kapsar ve sigortalıya ödeme yapar. Konut sigortası ise poliçe kapsamına bağlı olarak birçok farklı riski kapsar ve hasar durumunda ödeme yapar.

En Ucuz DASK Yapan Banka Hangisi? En Uygun Fiyat başlıklı yazımızı okuyarak en ucuz DASK yapan bankaları öğrenebilirsiniz.

Konut Sigortası ve DASK Nasıl Hesaplanır?

Deprem poliçesi, olası bir deprem veya deprem sonucu meydana gelebilecek zararları karşılamak üzere hazırlanmış bir sigorta poliçesidir. Deprem poliçesi, sigorta şirketleri tarafından sunulur ve poliçede belirtilen teminatlar doğrultusunda, depremin yaratabileceği zararları karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Konut poliçesi, konut sahiplerinin evlerini olası risklere karşı korumak için aldığı bir sigorta poliçesidir. Konut poliçeleri, doğal afetler, hırsızlık, yangın, su baskını, patlama gibi risklere karşı güvence sağlayabilir. Poliçe kapsamı, sigorta şirketine ve konut sahibinin talebine göre farklılık gösterebilir. Prim ödemeleri poliçenin kapsamına, sigorta şirketine, konutun bulunduğu bölgeye ve diğer faktörlere göre değişiklik gösterir. Konut poliçeleri genellikle bir yıl süreyle geçerlidir ve yenilenmesi gerekmektedir.

Konut sigortası ve DASK primleri, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, konutun bulunduğu yer, bina yaşı, yapı malzemesi ve konutun değeri gibi faktörler, prim hesaplamasında etkilidir.

Konut sigortası primi, konutun tamamı veya belirli bir kısmı için alınabilir. Konutun tamamı için sigorta yaptırmak daha maliyetli olabilirken, sadece belirli bir kısmı için sigorta yaptırmak daha ucuz olabilir. Sigorta primleri, genellikle yüzde cinsinden ifade edilir ve konutun değerine göre belirlenir. Sigorta şirketleri, poliçede yer alan kapsam ve teminatlarla birlikte, konutun fiziksel özelliklerine, risk faktörlerine ve talebe göre bir prim belirlerler.

DASK primi ise, konutun bulunduğu yer, konutun değeri, yapı malzemesi, binanın yaşı ve kat sayısı gibi faktörlere göre belirlenir. Konutun değeri arttıkça, DASK primi de artar. Ayrıca, bina yaşı da bir diğer önemli faktördür. Yeni binaların DASK primleri, eski binalara göre daha düşük olabilir. Deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerdeki konutlar için daha yüksek primler alınabilir.

Hesaplama işlemi için net bir bilgi almak için sigorta şirketleri veya DASK kurumu ile iletişime geçerek, konutun için olası sigorta ve DASK primlerini öğrenebilirsin.

Konut Sigortası Nedir, Türleri Nelerdir? Neden Yaptırmalıyım? başlıklı yazımızı okuyarak konut sigortasının ne olduğunu ve türlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca konut sigortası yaptırmanın nedenlerini, bu sigortaya ait fiyatların neye göre belirlendiğini inceleyebilirsiniz.