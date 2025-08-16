Evcil Hayvan Sigortası Nedir? Neleri Kapsar? Fiyatları 2026 Evcil hayvan sigortasının ne olduğu, ne işe yaradığı, neleri kapsadığının yanı sıra bu sigortayı sunan şirketler ve 2026 yılında belirlediği fiyatlar!

Kredi Dereceni Öğren Yeni Üyelere İlk Kredi Karnesi ÜCRETSİZ Kişisel Bilgiler Aylık Net Gelir Eğitim Seç  Meslek Seç  Çalışma Şekli Seç 

Evcil hayvanların hastalık, kaza ya da kaybolma riskine karşı sağlık ve bakım hizmeti alabilmesi oldukça önemlidir. Bu gibi durumlara karşın evcil hayvan sahiplerinin sıkça tercih ettiği evcil hayvan sigortaları, hayvanların sağlıklı bir yaşam sürmelerine destek olur. Ancak bu tip sigortalar, genel sağlık sigortalarından farklıdır.

Bu yazımızda evcil hayvan sigortasının ne olduğunu, ne işe yaradığını ve neleri kapsadığını kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca evcil hayvan sigortası yapan şirketlerin hangileri olduğuna ve bu şirketlerin 2026 yılı için belirlediği fiyatlara değineceğiz. Son olarak sigortalı hayvanın ölümü sonrasında sigorta şirketlerinin nasıl bir yol izledikleri hakkında bilgi sunacağız.

Evcil Hayvan Sigortası Nedir?

Evcil hayvan sigortası, kedi veya köpek gibi evcil hayvanların hastalık, kaza ya da kaybolma gibi beklenmedik durumlarda ihtiyaç duyabilecekleri sağlık ve bakım hizmetlerini almalarını sağlayan bir sigorta türüdür. Hayvanların güvence altına alınmasını sağlayan bu sigorta türü, poliçenin kapsamına göre veteriner muayenesi, tetkik, tahlil, görüntüleme, ilaç, cerrahi müdahale ve hastane yatış masraflarının karşılanmasına yardımcı olur.

Öte yandan “pati sigortası”, “patim güvende” ya da “pet sigortası” gibi isimlerle sunulan bu sigorta ürünü, anlaşmalı ya da anlaşmasız veteriner kliniklerinde geçerli olabilir. İnsan sağlık sigortalarına kıyasla kapsamı daha sınırlı olsa da acil durumların yanı sıra rutin tedavilerde de maddi yükün hafiflemesine yardımcı olur.

Evcil hayvan sigortası yaptıranların poliçe seçerken dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır. Özellikle evcil hayvanın yaşı, türü ve mevcut sağlık durumu dikkate alınarak seçim yapılması oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra farklı sigorta paketlerinin karşılaştırılması ve en uygun teminatların belirlenmesi gerekir.

Evcil Hayvan Sigortası Ne İşe Yarar?

Evcil hayvan sigortası, hayvan sahiplerinin veteriner masraflarını karşılamalarına ve onların poliçe kapsamında çeşitli veterinerlerden sağlık hizmeti almalarına yardımcı olur. Bu sigortanın sunduğu avantajlar ise şu şekilde sıralanabilir:

Evcil Hayvan Sigortasının Avantajları Kapsam Maddi Güvence Fırsatı Olası kaza, hastalıkta ya da acil durumlarda meydana gelebilecek yüksek veteriner masraflarının karşılanmasına yardımcı olur. Böylelikle hayvan sahiplerini maddi güvence elde eder. Uzun Vadeli Sağlık Harcamalarının Karşılanması Evcil hayvan sigortaları, kronik hastalıklar veya uzun süreli tedavi gerektiren durumlarda veteriner masraflarını karşılayarak, hayvanların yaşam kalitesinin yükselmesini sağlar. Aynı zamanda hayvan sahiplerinin dostları için güvenli bir sağlık planı oluşturması kolay hale gelir. Evde Bakım Hizmeti Bazı sigorta poliçeleri, gerekli durumlarda anlaşmalı veterinerlerden alınan evde bakım hizmeti fırsatı sunar. Böylelikle olası acil durumlarda herhangi bir hekime gitmeden evde bakım yaptırabilmek mümkün hale gelir. Geniş Kapsam İmkanı Bu sigorta; veteriner kontrolleri, ameliyatlar, yatışlı tedaviler ve bazı ilaç giderleri gibi pek çok sağlık hizmetini kapsar. Bu sayede evcil hayvanların ihtiyaç duyabileceği tedaviler eksiksiz şekilde karşılanarak sağlığı güvence altına alınır. Taksitli Ödeme Evcil hayvan sigortası yapan bazı sigorta şirketleri, hayvan sahiplerinin masrafını hafifletmek adına taksitli ödeme kolaylığı sunar. Bu sayede ani durumlarda bütçe sarsılmadan, hayvanların sağlık ihtiyaçları karşılanabilir. Destek Fırsatı Bazı sigorta poliçeleri, evcil hayvanların kaybolması ya da çalınması gibi durumlarda hayvan sahiplerine maddi tazminat öder. Bu poliçeler genel olarak kaybolan hayvanın bulunması için ödül masraflarını içerir. Hayvanın bulunamaması durumunda ise maddi tazminat desteği sağlar. Etkili ve Hızlı Tedavi Süreci Hastalık ya da acil durumlarda evcil hayvanların hızlı ve etkili şekilde tedavi edilebilmesi mümkün hale gelir. Ayrıca hayvanlar, sağlık sorunu yaşadığı durumlarda erken teşhis ile hızlı bir şekilde tedavi edilebilir. Finansal Planlama Desteği Evcil hayvan sigortası, hayvan sahiplerine bütçelerini önceden planlama olanağı sunar. Düzenli prim ödemeleri sayesinde ani ve yüksek veteriner masraflarına karşı maddi olarak hazırlıklı olunabilir. Maddi ve Manevi Rahatlık Evcil hayvan sahipleri bu sigorta ile beklenmedik sağlık sorunlarına karşı maddi ve manevi rahatlık elde edebilir. Öte yandan bu sigorta, hayvan sahiplerinin endişelerini azaltır ve hayvan bakımlarının sorunsuz bir biçimde yapılmasına imkan tanır.

Evcil Hayvan Sigortası Neleri Kapsar?

Evcil hayvan sigortası; veteriner muayeneleri, cerrahi müdahaleler, hastane yatışları ve bazı ilaç masraflarının sigorta kapsamında olup olmadığını bilmek isterler. Bu sigortalar, poliçe kapsamında çeşitli hizmetler sunar. Ancak bazı unsurlar sigorta kapsamında yer alırken bazı unsurlar bu sigorta kapsamında yer almayabilir.

Evcil hayvan sigortasının kapsamına giren başlıca unsurlar şu şekildedir;

Teminat Unsurları Kapsamı Veteriner Ziyaretleri Düzenli kontroller ve acil durumlarda yapılan veteriner ziyaretlerinin masrafları. Hastane Yatışları Uzun süreli bakım gerektiren ciddi hastalık veya yaralanmalarda hastane masrafları. Ayrıca ciddi hastalıkların ya da yaralanmaların oluşması sonucunda uzun süreli bakım gerektiren durumlar. Cerrahi Müdahaleler Kaza veya hastalık sonucu gerekli olan ameliyatlar ve hayvanın sağlığını korumak için yapılan diğer tıbbi işlemler. İlaç ve Tedavi Masrafları Veteriner tarafından yazılan reçeteli ilaçlar, tedaviye yönelik malzemeler ve işlemler. Teşhis Testleri Kan testleri, röntgen, ultrason, MR ve diğer ileri düzey teşhis yöntemleri. Acil Müdahaleler Trafik kazası, yüksekten düşme, zehirlenme, yabancı cisim yutma, boğulma veya yaralanmalar gibi acil durumların tedavi masrafları. 3. Şahıs Mali Sorumluluk Evcil hayvanın başkalarına verebileceği bedeni veya maddi zararların tazmini. Kayıp ve Ödül Masrafları Evcil hayvanın kaybolması durumunda ilan ve ödül masraflarını karşılama. Rutin Bakım ve Ek Hizmetler Tırnak kesimi, göz-kulak temizliği, pet oteli veya pansiyon hizmetlerinde indirim, köpek eğitimi ve bazı alternatif tedavi yöntemleri (fizyoterapi, akupunktur). Eğitim Masrafları Köpeklerin eğitimi için gerekli olan giderler. Konaklama Masrafları Pet oteli gibi konaklama giderlerinde indirim durumu. Evcil Hayvan Kimliği Mikroçip takılma ve tanımlama işlemleri.

Bazı sigorta şirketleri, çeşitli teminatlar da sunabilir. Detaylı bilgi alabilmek için sigorta şirketleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Ayrıca kendiniz için sigorta yaptırmak istiyorsanız farklı sigorta türlerini de inceleyebilirsiniz. Genel Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır? Başvuru ve İptali başlıklı yazımızı okuyarak sigorta hakkında detaylı bilgiler öğrenebilirsiniz.

Evcil Hayvan Sigortası Yapan Şirketler Hangileri?

Evcil hayvan sigortası yapan pek çok şirket vardır. Bu şirketlerin sunduğu sigortaların isimleri ve kapsamları ise değişiklik gösterir. Bu kapsamda en iyi evcil hayvan sigortası yapan şirketler ve kapsamları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Allianz Sevimli Dostum Sigortası

Türkiye’deki tüm veteriner ve hayvan hastanelerinde muayene, ilaç, röntgen, tahlil ve ameliyat masraflarını kapsayan kapsamlı sağlık hizmeti

Acil ve yatarak tedavilerde bekleme süresi olmaksızın hizmet

VetAmerikan Hayvan Hastanesi’nde evde müdahale ve online danışmanlık hizmetleri

Anlaşmalı veterinerlerde yılda 1 kez ücretsiz asistan hizmetleri

Farklı limitlerde ve sabit fiyatlı 4 paket seçeneği

Kredi kartına 9 taksit imkanı

AXA Evcil Hayvan Sigortası.

Acil ve rutin durumlarda kapsamlı teminat seçenekleri

İki veya daha fazla evcil hayvanda %10 indirim

AXA Sigorta’nın anlaşmalı veterinerlerinde veya dilediğiniz anlaşmasız veterinerlerde poliçe kullanımı

Anlaşmalı veterinerlerde geçerli ücretsiz mikroçip uygulaması (isteğe bağlı)

3 aydan büyük kedi ve köpeklerde geçerli

Yılda bir kez ücretsiz kuduz aşısı, tırnak kesimi ve göz-kulak temizliği

Pet kuaförlerinde indirim imkanı

Ayrıca bu sigorta müşteri katılım payları anlaşmalı ve anlaşmasız veterinerlere göre değişir. Poliçeden yararlanabilmek için kedilerde üst yaş sınırı 10, köpeklerde ise 9’dur.

Türkiye Sigorta Sempati Evcil Hayvan Sigortası

1 kez ücretsiz tırnak kesim uygulaması

1 kez göz & kulak temizliği ve sterilizasyon işlemleri

Anlaşmalı pet otel ve pet kuaförlerinde çeşitli indirim olanakları

Standart ve geniş kapsamlı olmak üzere iki farklı poliçe imkanı

Herhangi bir merak edilen soru durumunda 7/24 veteriner hekime danışma hizmeti

Anadolu Sigorta Patim Güvende Evcil Hayvan Sigortası

6 aylıktan büyük ve 10 yaşından küçük kedi veya köpekler için uygun prim

Poliçenize Pati Plus Teminatı ile acil durumların yanı sıra rutin veteriner masrafları, ameliyat, doğum, kısırlaştırma imkanı

Belirli hastalıkların tedavi giderleri

Yılda 1 defa ücretsiz muayene, tırnak kesimi, göz ve kulak temizliği

Köpek eğitim hizmetlerinde %10 ila %20 arası indirim avantajı

Zurich Neşeli Patiler Evcil Hayvan Sigortası

Muayene, gereken hallerde yatarak tedavi ve ameliyat

Dikiş atılması, serum takılması gibi küçük müdahaleler

Röntgen, tahlil gibi tetkikler ve modern tanı yöntemleri

Tedavide kullanılan ilaçlar

Yılda bir kez ücretsiz karma ya da kuduz aşısı

Yılda bir kez ücretsiz tırnak kesimi, göz ve kulak bakımı

Hem Zurich anlaşmalı veteriner kliniği ağı hem de dilediğiniz diğer tüm kliniklerde sigortayı kullanabilme fırsatı

Acil sağlık sorunları dahil olmak üzere yaşanabilecek birçok hastalıkta geçerli geniş kapsam

AKSigorta Pati Sigortası

Anlaşmalı veterinerlerde yılda bir kez ücretsiz muayene

Sağlık ve temizlik giderleri

Evcil hayvanın, herhangi birine ya da başka birinin eşyasına zarar vermesi halinde oluşacak zarar

Kayıp arama ilanı

Ödül teminatı

ING Turuncu Patiler Sigortası

Özenle seçilmiş olan Zurich anlaşmalı veteriner kliniklerde tedavi

Anlaşmasız veteriner kliniklerinde de geçerli

Hem sadece acil durumlardaki tedaviyi kapsayan hem de acil durumlar da dahil tüm sağlık sorunlarının tedavisi

Yılda bir kez Zurich anlaşmalı veteriner kliniklerinde tırnak kesimi, göz ve kulak bakımı

Bu sigortada ilk sigortalanma yaş sınırı mevcuttur. Bu yaş sınırı kediler için 6 ay ve 10 yaş, köpekler için ise 6 ay ve 8 yaştır.

Evcil Hayvan Sigortası Fiyatları 2026

Evcil hayvan sigortası fiyatları, sigortayı yapan şirketlere ve bu şirketlerin teminatlarına göre değişiklik gösterir. Ancak genel olarak fiyatlar şu şekildedir;

Sigorta Şirketi Sigorta Adı Fiyatı Allianz Sevimli Dostum Sigortası Mini Paket: 3.900 TL; Midi Paket: 6.900 TL; Maxi Paket: 13.900 TL; Premium Paket: 24.900 TL AXA Evcil Hayvan Sigortası Standart Paket: 10.000 TL (Ayakta/Yatarak Kombine Limit); Kapsamlı Paket: 15.000 TL (Ayakta/Yatarak Kombine Limit); Vet Amerikan Plan 1:Ayakta tedavi limiti 10.000 TL, yatarak limiti 50.000 TL Türkiye Sigorta Sevimli Evcil Hayvan Sigortası Standart Paket; 2.850 TL, Geniş Kapsamlı Paket; 11.700 TL. Anadolu Sigorta Patim Güvende Sigortası - Zurich Neşeli Patiler Sigortası Standart Paket yalnızca acil durumları kapsar ve 3.660 TL, Premium Paket ise hem acil durumları hem de hastalıkları kapsar ve 7.830 TL’dir. AKSigorta Pati Sigortası 1.250 TL ING Turuncu Patiler Sigortası Standart Paket; 30.000 TL’ye kadar teminat sağlayan bir acil müdahale paketidir. Premium Paket ise; yatarak tedavi için 30.000 TL, ayakta tedavi için 12.500 TL’dir

Evcil Hayvan Sigortası Aşıları Karşılar mı?

Hayır, evcil hayvan sigortaları genel olarak aşıları karşılamaz. Ayrıca iç ve dış parazit aşıları da sigorta poliçelerinin dışında tutulur. Ancak bazı sigorta paketlerinin poliçe kapsamında yılda bir kere olmak üzere kuduz aşısı gibi belirli aşılar, teminat altına alınabilir. Bu durum, sigorta şirketinin sunmuş olduğu paketin içeriğine ve teminat şartlarına bağlı şekilde değişiklik gösterir.

Örneğin AXA Sigorta’nın Evcil Hayvan Sigortası paketi kapsamında yılda bir kez ücretsiz kuduz aşısı yaptırılabilirken Zürich’in Neşeli Patiler Evcil Hayvan Sigortası kapsamında yılda bir kez ücretsiz karma ya da kuduz aşısı yaptırılabilir. Diğer sigorta şirketleri de aynı şekilde çeşitli fırsatlar sunabilir. Detaylı bilgi edinebilmek için sigorta şirketinin poliçe detaylarını incelemek gerekir.

Sigortalı Hayvan Ölürse Ne Olur?

Sigortalı hayvanın ölümü durumunda izlenmesi gereken süreç, sigorta şirketinin yapmış olduğu poliçenin kapsamına ve şartlarına göre değişiklik gösterir. Genel olarak acil durum ya da hastalık sonucunda yaşanan vefat durumu, poliçe teminatı içinde ise tedavi masrafları sigorta şirketi tarafından karşılanır. Ayrıca bazı sigorta şirketleri, ölüm nedeniyle evcil hayvan sahibine tazminat limiti dahilinde tazminat öder.

Öte yandan yaşlılık gibi doğal sebepler ya da teminat dışında kalan nedenlerden kaynaklı vefat durumları, sigorta kapsamında değerlendirilmediği için sigorta şirketleri herhangi bir tazminat ödemez. Sigortalı hayvanın ölmesinin ardından sigorta şirketleri, poliçeyi otomatik bir şekilde sonlandırır. Bunun yanı sıra teminat kapsamında kullanılmayan primler de poliçe içinde belirlenen şartlar doğrultusunda kısmen iade edilebilir. Sigorta yaptırmak isteyenlerin poliçe teminat tablosunu ve ölüm teminatı maddesini incelemesi önemlidir.