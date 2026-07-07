Altın Faiz Hesaplama Nasıl Yapılır? Vadeli ve Gram Altın Altın faiz hesaplama işlemi, vadeli ve gram altın hesabının işleyişi ile altın hesaplarında uygulanan stopaj oranlarına dair tüm detaylar!

Altın faiz hesaplama, vadeli altın hesabında bulunan gram altın miktarı üzerinden yapılır. Hesaplamada başlangıçtaki gram altın bakiyesi, bankanın sunduğu yıllık brüt faiz oranı, seçilen vade süresi ve faiz getirisi üzerinden uygulanan stopaj kesintisi dikkate alınır. Vade sonunda elde edilen faiz, TL olarak değil gram altın şeklinde hesabınıza eklenir. Ancak toplam birikiminizin TL karşılığı yalnızca faiz getirisine bağlı değildir; gram altın fiyatındaki değişim ve bankanın alış-satış makası da vade sonundaki değeri etkiler.

Bu yazımızda altın faiz hesaplama formülünün nasıl kullanıldığını, vadeli altın hesabının ne olduğunu ve getirisinin nasıl hesaplandığını ele alacağız. Ayrıca altın hesabında uygulanan stopaj oranlarına, faiz oranlarını etkileyen unsurlara, altına faiz veren bankalara ve vadeli altın hesabı açarken dikkat edilmesi gereken noktalara değineceğiz.

Altın Faiz Hesaplama Nasıl Yapılır?

Vadeli altın hesaplarında faiz getirisi, hesabınızdaki TL tutarı üzerinden değil, gram altın bakiyesi üzerinden hesaplanır. Bu nedenle altın faizi hesaplama işlemi yapılırken başlangıçtaki gram altın miktarı, yıllık brüt faiz oranı, vade süresi ve varsa stopaj kesintisi dikkate alınır. Vade sonunda oluşan faiz tutarı hesabınıza TL olarak değil, gram altın olarak eklenir. Toplam birikiminizin TL karşılığı ise o tarihteki gram altın fiyatına ve bankanın uyguladığı alış-satış makasına göre değişebilir.

Gram altın faiz hesaplama işleminde ilk adım brüt faiz getirisini belirlemektir. Bunun için gram altın miktarı, yıllık faiz oranı ve vade süresi esas alınır. Faiz oranı hesaplamaya yüzde olarak değil, ondalık değerle dahil edilmelidir. Örneğin yıllık %1 faiz oranı formülde 0,01 olarak kullanılır.

Brüt faiz hesaplandıktan sonra, uygulanıyorsa stopaj kesintisi düşülerek net getiri bulunur. Altın faiz getirisi hesaplama yapılırken asıl dikkate alınması gereken değer, vade sonunda hesabınıza eklenecek net gram altın miktarıdır. Ancak bankaların minimum altın limiti, sunduğu vade seçenekleri, faiz oranları ve erken kapama şartları farklılık gösterebilir. Vade dolmadan hesabın kapatılması durumunda faiz getirisinin tamamı veya bir kısmı kaybedilebilir.

Vade sonunda altınınızı TL'ye çevirmeyi planlıyorsanız, toplam gram altın bakiyenizi bankanın güncel gram altın alış fiyatı üzerinden ayrıca hesaplamanız gerekir. Böylece faizden elde ettiğiniz gram altın artışını, gram altın fiyatındaki değişimi ve alış-satış makasının toplam getiriniz üzerindeki etkisini birlikte değerlendirebilirsiniz.

Altın Faiz Hesaplama Formülü Nedir?

Altın mevduatında brüt getiri, hesabınızdaki gram altın miktarı üzerinden hesaplanır. Yıllık faiz oranı verildiğinde, bu oran vade gününe göre günlük karşılığa çevrilmelidir.

Altın faiz getirisi = Gram altın miktarı × yıllık faiz oranı × vade günü / 365

Formülde faiz oranını yüzde yerine ondalık sayı olarak kullanılmalıdır. Aksi halde getiri tutarı 100 kat fazla hesaplanabilir. Örneğin 100 gram altının yıllık %1 faiz oranıyla 32 gün vadeye bağlandığını varsayalım:

100 × 0,01 × 32 / 365 = 0,0876 gram altın

Bu durumda brüt faiz getirisi yaklaşık 0,0876 gram altın olur. Vade sonunda hesabınızdaki altın miktarı, başlangıçtaki 100 grama bu brüt getiri eklenerek yaklaşık 100,0876 gram seviyesine ulaşır. Ancak hesaplama sonucundaki brüt tutar, elinize geçecek net gram altın miktarı değildir. Net getiriyi aşağıdaki unsurlar değiştirebilir:

Faiz geliri üzerinden uygulanan stopaj kesintisi

Bankanın hesap açılışı için belirlediği minimum gram altın limiti

Seçilebilen vade aralıkları

Vade dolmadan hesabın kapatılması veya altının çekilmesi

Hesaba özel masraf, komisyon ya da ürün şartları

Örnek 1

100 gram altının, yıllık %1 brüt faiz oranıyla 32 gün vadeli hesaba yatırıldığını varsayalım. İşlem detayları ve hesaplama mantığı aşağıdaki gibidir:

100 × 0,01 × 32 / 365 = 0,0877 gram altın

Bu hesaplamaya göre brüt faiz getirisi yaklaşık 0,0877 gram altın olur. Faiz geliri üzerinden %15 stopaj kesildiği varsayıldığında, net getiri yaklaşık 0,0745 gram altına düşer. Böylece vade sonunda hesaptaki toplam altın bakiyesi yaklaşık 100,0745 grama ulaşır.

Örnek 2

Aşağıdaki tablo, 100 gram altın ve yıllık %1 brüt faiz oranı üzerinden farklı vade seçeneklerinin hesaplama mantığını gösterir. Net getiri sütununda yalnızca örnek amaçlı %15 stopaj varsayılmıştır.

Vade Brüt getiri Varsayımsal net getiri Vade sonu toplam altın 32 gün 0,0877 gram 0,0745 gram 100,0745 gram 92 gün 0,2521 gram 0,2142 gram 100,2142 gram 181 gün 0,4959 gram 0,4215 gram 100,4215 gram 365 gün 1,0000 gram 0,8500 gram 100,8500 gram

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Altın Faiz Hesaplamasında Stopaj ve Vergiler Ne Kadar?

Altın faiz hesaplamasında vergi uygulaması, hesabın vadeli veya vadesiz olmasına göre değişir. Vadeli altın hesaplarında banka, hesabınızdaki gram altın bakiyesi üzerinden faiz getirisi sağlar ve bu getiri üzerinden stopaj kesintisi yapılır. Stopaj, yatırdığınız ana para üzerinden değil, yalnızca vade sonunda elde edilen faiz getirisi üzerinden hesaplanır. Örneğin 100 gram altınla açılan bir hesap vade sonunda 1 gram faiz getirisi sağlarsa, kesinti 100 gramlık ana para üzerinden değil, sadece 1 gramlık faiz getirisi üzerinden yapılır.

Vadeli altın hesaplarında stopaj oranı, TL mevduat hesaplarındaki gibi her zaman vade süresine göre değişmeyebilir. Güncel uygulamada oran genellikle %15 olarak uygulanır. Ancak vergi oranları ve banka koşulları zaman içinde değişebileceği için hesap açmadan önce ilgili bankanın güncel ürün bilgilerini kontrol etmek gerekir.

Vadesiz altın hesaplarında faiz getirisi olmadığı için faiz stopajı da uygulanmaz. Bu hesaplarda kazanç, altının alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki değişime bağlı olarak oluşur. Bireysel yatırımcılar açısından banka altın hesabındaki alım-satım kazançları için mevcut uygulamada ayrıca gelir vergisi beyanı veya kesintisi bulunmaz.

Ancak vergi kesintisi olmaması, işlem maliyeti olmadığı anlamına gelmez. Bankaların gram altın alış ve satış fiyatları arasındaki makas, özellikle kısa vadeli alım-satım işlemlerinde TL bazındaki getiriyi azaltabilir. Ayrıca fiziki altın teslimi talep edilirse banka ek masraf, minimum teslim miktarı veya farklı teslim koşulları uygulayabilir.

Vadeli Altın Hesabı Açarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Vadeli altın hesabı açarken dikkat etmeniz gereken başlıca noktalar şunlardır:

Minimum gram altın limiti: Her banka aynı tutarla vadeli hesap açmaz. Birikiminiz bu limitin altındaysa ürün seçeneğiniz daralabilir.

Vade süresi ve nakit ihtiyacı: Vadeyi, altına ne zaman ihtiyaç duyabileceğinize göre seçmelisiniz. Bazı bankalarda minimum vade 30 günken, bazılarında 92 gün olabilir. Vade uzadıkça gram bazındaki faiz artabilir; ancak paraya erken ihtiyaç duyma riskiniz de yükselir.

Erken bozma koşulu: Vade bitmeden altın çekmeniz gerektiğinde faiz getirisini tamamen kaybedebilirsiniz. Bu nedenle acil durum fonunuzu vadeli altın hesabına bağlamak uygun olmayabilir.

Brüt faiz ve stopaj farkı: Bankaların ilan ettiği faiz oranı çoğunlukla brüttür. Faiz gelirinden stopaj kesintisi yapıldığında hesabınıza eklenecek net gram miktarı daha düşük olur.

Faiz oranının hangi tutara verildiği: Bazı bankalar faiz oranını gram altın miktarına, kanala veya müşteri segmentine göre değiştirebilir. Aynı vade için şube, mobil uygulama ve internet şubesi oranları farklı olabilir. Hesap açmadan önce size tanımlanan oranı brüt ve yıllık bazda teyit etmeniz gerekir.

Altının saflığı ve hesap türü: Banka altın hesapları çoğunlukla belirli saflıktaki gram altın üzerinden yürütülür. Örneğin Ziraat Bankası vadeli altın hesabını 1000/1000 saflıktaki gram altın üzerinden tanımlamaktadır. Fiziki altın teslimi veya fiziki altın çekimi çoğu standart hesapta mümkün olmayabilir.

Alım-satım makası: Vadeli hesapta faiz gram bazında eklense de, altını TL’ye çevirmek istediğinizde bankanın alış fiyatı önem kazanır. Hesabı açarken altını yüksek satış fiyatından aldıysanız ve vade sonunda düşük alış fiyatından bozarsanız, makas farkı toplam TL sonucunu sınırlayabilir.

Vade yenileme talimatı: Hesabın vade sonunda otomatik yenilenip yenilenmeyeceğini kontrol etmek gerekir. Otomatik yenileme varsa yeni vadede uygulanacak faiz oranı önceki oranla aynı olmayabilir. Yeni oran ise o tarihteki piyasa ve banka koşullarına göre değişebilir.

Hesaba ekleme ve kısmi çekim imkânı: Bazı vadeli altın hesaplarında vade boyunca yeni altın eklenemez veya kısmi çekim yapılamaz. Düzenli birikim yapmak istiyorsanız, vadeli hesap yanında ayrı bir vadesiz altın hesabı bulundurmak daha pratik olabilir.

Altın Hesabı Faiz Oranları Neye Göre Değişir?

Altın hesabı faiz oranları, tek bir piyasa verisine göre belirlenmez. Bankaların altın mevduata yönelik politikaları, hesabınızdaki gram altın miktarı, seçtiğiniz vade, başvuru yaptığınız kanal ve dönemsel kampanyalar oran üzerinde etkili olabilir. Bu nedenle aynı gün içinde farklı bankalarda ya da aynı bankada farklı bakiye tutarları için değişen faiz oranlarıyla karşılaşmak mümkündür.

Oranları değerlendirirken yalnızca açıklanan yüzdelik değere bakmak yeterli değildir. Aynı gram altın tutarı ve aynı vade üzerinden elde edilecek net gram getirisi karşılaştırılmalıdır. Çünkü bazı bankalar yüksek tutarlı altın hesaplarına daha avantajlı oran sunarken, bazıları belirli vade aralıklarında farklı oranlar uygulayabilir. Örneğin 32 gün, 92 gün, 181 gün ve 365 gün gibi vadelerde faiz oranları değişir.

Vadeli altın hesabı faiz oranlarını etkileyen önemli unsurlardan biri de bankanın fonlama ihtiyacı ve piyasa koşullarıdır. Bankalar mevduat ihtiyaçlarına göre oranlarını güncelleyebildiği için bugün görülen oran, hesabın açılacağı tarihte farklı olabilir. Mobil bankacılık, internet şubesi, şube işlemleri veya yeni müşteri kampanyaları da kişiye sunulan oranı etkileyebilir.

Karar verirken minimum gram altın şartı, vade boyunca para ekleme veya çekme imkânı, erken bozma durumunda faizin kaybedilip kaybedilmeyeceği ve stopaj sonrası net getiri mutlaka incelenmelidir. İlan edilen faiz oranı genellikle brüt olduğu için, stopaj kesintisi sonrası hesabınıza eklenecek gram altın miktarı daha düşük olacaktır.

Bu nedenle vadeli altın hesabı seçerken yıllık brüt faiz oranı, vade süresi, net gram getirisi ve erken bozma koşulları birlikte değerlendirilmelidir. Oranlar ve kampanyalar bankaya göre değiştiğinden, işlem yapmadan önce güncel şartların kontrol edilmesi önemlidir.

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Altına Faiz Veren Bankalar Hangileri?

Altına faiz veren bankalar, vadesiz altın hesabındaki birikimi belirli bir süreyle vadeye bağlayarak gram altın cinsinden faiz getirisi sunan bankalardır.

Altına faiz veren bankalar aşağıdaki gibidir:

Banka Vadeli Altın Hesabı Koşulları Garanti BBVA Minimum 50 gram altın ile, en az 92 gün vadeli hesap açılabilir. Faiz oranları brüttür. Ziraat Bankası Minimum 200 gram altın ile 30 ila 400 gün arasında vade seçenekleri sunulur. Faiz oranları banka ve şubeye göre değişiklik göstermektedir. İş Bankası Minimum 250 gram altın ile 32 ila 365 gün arasında vade seçeneği bulunur. Faiz oranları vade süresine göre değişiklik gösterir. Halkbank Minimum 100 gram altın ile 30 ila 400 gün arasında vade seçeneği bulunur. Faiz oranları her vade seçeneğinde %0,01 olarak uygulanır. DenizBank Minimum 250 gram altın ile açılır. Vade seçenekleri dönemsel olarak değişebilir. Faiz oranları vade süresine göre değişiklik gösterir. Şekerbank Minimum 250 gram ile 92 ila 365 gün arasında vade seçeneği bulunur. Faiz oranları vade süresine göre değişiklik gösterir. Alternatif Bank Minimum 1.000 gram ile 32 ila 364 gün arasında vade seçeneği bulunur. Faiz oranları vade süresine göre değişiklik gösterir. Anadolubank Minimum 20 gram altın ile vadeli altın hesabı açılabilir. Faiz oranları vade süresine göre değişiklik gösterir. Yapı Kredi Vadeli altın mevduatı seçeneği sunulur. Minimum tutar ve vade bilgisi işlem öncesinde kontrol edilmelidir. QNB Vadeli altın hesabında gram altın cinsinden faiz getirisi elde edilebilir. Faiz oranlarını öğrenmek için QNB şubelerinden destek alınabilir. ING Turuncu Hesap ile birikimler altın üzerinden değerlenirken günlük faiz getirisi elde edilebilir. Akbank Minimum 500 gram altın ile 3 ila 730 gün arasında vade seçeneklerinden yararlanmak mümkündür. Ancak getiri elde edebilmek için minimum 6 ay vade tercih edilmelidir. İşlem yapılmak istendiğinde şubelere giderek faiz oranları öğrenilmelidir.

Bankaların altın faiz oranları aynı değildir ve sabit kabul edilmemelidir. Oranlar; gram altın tutarına, vade gününe, başvuru kanalına, müşteri segmentine ve bankanın dönemsel fiyatlamasına göre değişebilir. Bu nedenle bankaya altın yatırma faizi değerlendirilirken yalnızca sunulan faiz oranına veya hesabın açılabilir olmasına bakmak yeterli değildir. Bazı bankalarda düşük gram tutarlarıyla vadeli altın hesabı açılabilirken, bazı ürünlerde minimum bakiye şartı daha yüksektir.

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Altın Hesabı Getirisi ile Altın Fiyat Getirisi Aynı mı?

Altın hesabı getirisi ile altın fiyat getirisi aynı şey değildir. Altın fiyat getirisi, gram altının piyasa fiyatındaki değişimden oluşur. Gram altın fiyatı yükselirse hesabınızdaki altının TL karşılığı artar; fiyat düşerse TL karşılığı azalır. Bu getiri, bankanın verdiği faizden değil, altın fiyatındaki hareketten kaynaklanır.

Altın hesabı getirisi ise hesabın türüne göre değişir. Vadesiz altın hesabında getiri yalnızca altın fiyatının yükselmesine bağlıdır. Vadeli altın hesabında ise buna ek olarak banka, belirli vade sonunda hesabınıza gram altın cinsinden faiz getirisi ekler. Bu nedenle vadeli altın hesabında iki ayrı unsur birlikte değerlendirilmelidir: altın fiyatındaki değişim ve faizle kazanılan ek gram altın miktarı.

Örneğin 100 gram altınınız varsa ve gram altın fiyatı yükselirse, hesabınızın TL karşılığı artar. Bu, altın fiyat getirisidir. Aynı 100 gram altını vadeli altın hesabında değerlendirirseniz, vade sonunda hesabınıza ayrıca faiz getirisi olarak ek gram altın eklenebilir. Bu da altın hesabı getirisinin vadeli hesaba özgü kısmıdır.

Bu nedenle altın hesabı getirisi hesaplanırken yalnızca gram altın fiyatına bakmak yeterli değildir. Hesabın vadeli mi vadesiz mi olduğu, bankanın verdiği faiz oranı, stopaj kesintisi, vade süresi ve alış-satış makası birlikte değerlendirilmelidir. Vadesiz hesapta temel belirleyici altın fiyatıdır; vadeli hesapta ise fiyat değişimine ek olarak net gram altın faizi de hesaba katılır.

Brüt Altın Faizi ile Net Altın Faizi Arasındaki Fark Nedir?

Brüt altın faizi, bankanın vadeli altın hesabı için açıkladığı kesinti uygulanmamış getiri oranını ifade eder. Net altın faizi ise bu getiri üzerinden stopaj gibi yasal kesintiler yapıldıktan sonra hesabınıza eklenecek gerçek gram altın tutarıdır.

Bu nedenle iki banka aynı brüt oranı sunsa bile vade, kesinti oranı ve ürün koşulları farklıysa net getiri değişebilir. Vadeli altın hesabını değerlendirirken yalnızca ilan edilen oranı değil, vade sonunda hesabınıza geçecek net gram altın miktarını incelemek daha doğru olur.

Vadeli Altın Hesabında Vade Süresi Getiriyi Nasıl Etkiler?

Vadeli altın hesabında vade süresi, getirinin hesaplandığı gün sayısını doğrudan etkiler. Hesapta altın ne kadar uzun süre kalırsa, aynı faiz oranı üzerinden hesaplanan brüt getiri de genellikle o kadar artar. Ancak uzun vade her zaman daha yüksek oran anlamına gelmez. Bankalar 32 gün, 92 gün, 181 gün veya 365 gün gibi farklı vadeler için değişen oranlar tanımlayabilir.

Vade seçerken yalnızca toplam getiriyi değil, altına ne zaman ihtiyaç duyabileceğinizi de dikkate almak gerekir. Çünkü vade dolmadan hesabın kapatılması durumunda faiz getirisi tamamen veya kısmen kaybedilebilir. Kısa vadeli hesaplar daha esnek olabilirken, uzun vadeli hesaplar altınınızı belirli süre kullanmayacağınız durumlarda daha uygun olabilir.

Altın Hesabında Makas Farkı Getiriyi Etkiler mi?

Evet, altın hesabındaki alış-satış makası toplam getiriyi doğrudan etkileyebilir. Makas farkı, bankanın gram altın alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farktır. Altın alırken daha yüksek fiyattan işlem yapılması, satarken ise daha düşük fiyat üzerinden bozdurulması nedeniyle yatırımın başlangıç maliyeti artar.

Özellikle kısa vadeli işlemlerde gram altın fiyatı yükselse bile bu artış makas farkını karşılamaya yetmeyebilir. Vadeli altın hesabında faiz getirisi elde edilse dahi altını satacağınız zaman uygulanacak makas, TL bazındaki toplam kazancı azaltabilir. Bu nedenle altın hesabı seçerken faiz oranı kadar bankanın güncel alış-satış fiyatları da karşılaştırılmalıdır.

Fiziki Altını Bankaya Yatırmak ile Dijital Altın Hesabı Açmak Aynı mı?

Fiziki altını bankaya yatırmak ve dijital altın hesabı açmak benzer amaçlara hizmet etse de işlem şekilleri farklıdır. Fiziki altın yatırma işleminde elinizde bulunan altın; bankanın kabul ettiği gramaj, ayar ve değerlendirme yöntemine göre incelenir. Uygun bulunması hâlinde gram karşılığı hesabınıza aktarılır. Bu süreçte bazı bankalar yalnızca belirli şubelerde, belirli günlerde veya anlaşmalı kuyumcular aracılığıyla işlem yapabilir.

Dijital altın hesabında ise fiziki altın teslim edilmez. Banka uygulaması, internet şubesi veya şube üzerinden TL karşılığında gram altın alımı yapılarak hesapta dijital gram altın bakiyesi oluşturulur. Her iki yöntemde de altın hesabı açılabilir; ancak fiziki altının kabul koşulları, değerleme yöntemi ve işlem saatleri bankadan bankaya değişebilir. Dijital hesap ise genellikle daha hızlı işlem imkânı sunar, fakat alış-satış makası nedeniyle işlem maliyeti oluşabilir.

Altın Fiyatlarındaki Dalgalanmalar Faiz Getirisini Nasıl Etkiler?

Vadeli altın hesabında faiz getirisi gram altın üzerinden hesaplanır ve vade sonunda hesabınıza ek gram altın olarak yansır. Ancak toplam birikiminizin TL karşılığı, gram altın fiyatındaki değişime bağlı olarak artabilir veya azalabilir. Altın fiyatı yükseldiğinde faiz getirisine ek olarak hesabınızdaki altının TL değeri de artar. Fiyatın düşmesi hâlinde ise gram bazında faiz kazanılmış olsa bile toplam birikimin TL karşılığı beklenenden düşük kalır.

Altın fiyatlarındaki dalgalanmaların faiz getirisine etkisine dair bazı senaryolar aşağıdaki gibidir:

Senaryo Faiz Getirisi Altın Fiyatındaki Değişim Toplam TL Etkisi Altın fiyatı yükselirse Gram altın faizi hesaba eklenir Birikimin TL karşılığı artar Faiz getirisi ve fiyat artışı birlikte avantaj sağlar Altın fiyatı sabit kalırsa Gram altın faizi hesaba eklenir TL değeri büyük ölçüde değişmez Getiri ağırlıklı olarak faiz kaynaklı olur Altın fiyatı düşerse Gram altın faizi hesaba eklenir Birikimin TL karşılığı azalabilir Faiz kazanılsa da fiyat düşüşü toplam getiriyi azaltabilir

SIK SORULAN SORULAR

Vadeli Altın Hesabında Minimum Gram Şartı Var mı?

Evet, çoğu bankada vadeli altın hesabı açmak için minimum gram altın şartı bulunur. Ancak bu limit her bankada aynı değildir. Örneğin Garanti BBVA, vadeli altın hesabı için 50 gram alt limit belirtirken; Ziraat Bankası 200 gram başlangıç tutarı şartı koşmaktadır. Birikiminiz minimum limitin altındaysa vadesiz altın hesabında kalmanız veya farklı bankaların güncel koşullarını karşılaştırmanız gerekebilir. Bu nedenle yalnızca faiz oranına değil, hesabın açılabilmesi için gereken gram tutarına da bakmalısınız.

Vadeli Altın Hesabı Vade Dolmadan Bozulursa Ne Olur?

Vade dolmadan hesabı bozduğunuzda, faiz gelirinin tamamını veya önemli kısmını kaybedebilirsiniz. Uygulama bankaya göre değişmekle birlikte, bazı bankalar erken çekilen tutarlara hiç faiz işletmez. Vadeli hesaba yalnızca vade sonuna kadar kullanmayı planlamadığınız gram altın tutarını bağlamanız daha dengeli bir yaklaşım olur.

Bankaya Fiziki Altın Yatırınca Faiz Alınır mı?

Fiziki altını bankaya yatırmak tek başına faiz kazandırmaz. Altının önce gram karşılığı belirlenerek hesaba kaydi altın olarak aktarılması gerekir. Bu bakiye, bankanın minimum tutar ve vade şartlarını karşılıyorsa vadeli altın hesabına bağlanarak faiz getirisi sağlayabilir. Ancak her bankada fiziki altın teslimi mümkün değildir. Bazı bankalar yalnızca dijital gram altın işlemi sunarken, bazıları anlaşmalı kuyumcu veya KAD-SİS gibi sistemler üzerinden fiziki altını hesaba aktarmaya imkân tanıyabilir.

Vadeli Altın Hesabı mı, TL Mevduat mı Daha Avantajlı?

Vadeli altın hesabı ile TL mevduatın avantajı, kullanıcı beklentilerine göre değişir. Gram altın miktarını artırmak ve altın fiyatındaki değişimden yararlanmak isteyenler için vadeli altın hesabı uygun olabilir. Ancak altının TL değeri günlük fiyat hareketlerine ve satış makasına bağlı olarak değişir. TL mevduat ise vade sonunda elde edilecek TL tutarını daha öngörülebilir hâle getirir. Yakın dönemde TL harcama planınız varsa TL mevduat, altını uzun vadede tutup gram miktarını artırmak istiyorsanız vadeli altın hesabı daha uygun olabilir. Karar verirken net getiri, vade süresi ve olası fiyat riskleri birlikte değerlendirilmelidir.

Altın Korumalı Mevduat İle Vadeli Altın Hesabı Aynı mı?

Vadeli altın hesabında ana para ve getiri gram altın üzerinden takip edilir. Altın korumalı mevduatta ise altın TL’ye çevrilerek TL bazında değerlendirilirdi. Bu nedenle iki ürünün yapısı farklıdır. Altın korumalı mevduat yeni başvuruya açık olmadığından, güncel karşılaştırmalar vadeli altın hesabı ve TL mevduat üzerinden yapılmalıdır.

Eski Altın Faiz Oranları Bugün Geçerli Olur mu?

Eski oranlar, yeni hesap açılışlarında veya vade yenilemelerinde otomatik olarak geçerli kabul edilmez. Kampanya oranı sona ermiş olabilir, minimum gram limiti değişmiş olabilir veya banka aynı vade için yeni bir fiyatlama yapmış olabilir. Mevcut hesabınız henüz vadesini doldurmadıysa, hesabınız açılırken tanımlanan şartlar geçerli olabilir. Ancak yeni hesap veya yenileme kararı verirken yalnızca bankanın o gün sunduğu oran ve sözleşme koşulları dikkate alınmalıdır.

En Yüksek Altın Faiz Oranı Veren Banka Nasıl Bulunur?

En yüksek altın faiz oranını bulmak için yalnızca bankaların açıkladığı yıllık oranlara bakmak yeterli değildir. Aynı gram altın tutarı ve aynı vade için oluşacak net gram getirisinin karşılaştırılması gerekir. Karşılaştırma yaparken her bankada aynı gram tutarını ve vade gününü kullanmak önemlidir. Ardından yıllık brüt faiz oranını, stopaj sonrası net gram getirisini, minimum gram altın şartını ve vade bozulduğunda uygulanacak koşulları incelenmelidir. Altını vade sonunda TL’ye çevirmeyi planlıyorsanız, bankanın alış-satış makasını da değerlendirmeniz gerekmektedir.

Vadeli Altın Hesabı ile Altın Fonu Arasındaki Fark Nedir?

Vadeli altın hesabında birikiminiz belirli bir süre vadeye bağlanır ve gram altın üzerinden faiz getirisi elde edebilirsiniz. Altın fonunda ise doğrudan altın tutmak yerine, altın ve altına dayalı araçlara yatırım yapan fonun paylarını alırsınız. Vadeli hesapta faiz oranı ve vade süresi öne çıkarken, altın fonunda getiri fonun performansına göre değişir ve garanti edilmez. Ayrıca vadeli hesap erken kapatıldığında faiz kaybı yaşanabilirken, fonlarda satış işleminin hesaba geçiş süresi valöre bağlıdır.

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