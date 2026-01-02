Sicili Bozuk Olana ve Riskli Müşteriye Kredi Veren Bankalar Sicili bozuk olana, kara listeye ve riskli müşteriye kredi veren bankalara göz at! Bankaların kredi notu düşüklere kredi verme şartlarını incele!

Bankaların kredi verirken dikkate aldığı en önemli kriterlerden biri kredi notudur. Kredi notu yüksek ve düzenli aylık geliri olan kişiler, kredi başvurularında genellikle zorlanmadan onay alabilirler. Ancak geçmişte kredi ya da kredi kartı ödemelerini aksatan veya hiç yapmayan kişilerin kara listeye girme riski vardır. Kara listeye giren bireyler, beş yıl boyunca bankalardan kredi veya kredi kartı hizmeti alamazlar. Bazı bankalar, belirli koşulları yerine getirmeleri durumunda kara listedeki kişilere kredi verebilir. Bu durumda, kara listeye girmiş olsalar bile belirli şartlarla bankalardan kredi alabilirler.

Bu yazımızda kredi sicili bozuk ya da kredi notu düşüklere kredi veren bankaların yanı sıra riskli müşteriye ve kara listede bulunanlara kredi veren tüm bankaları ele alacağız.

Riskli Müşteriye ve Kara Listeye Kredi Veren Bankalar Hangileri?

Riskli müşteriye ve kara listede olanlara kredi veren bankalar konusunda bankaların kendi inisiyatifleri söz konusudur. Bu çerçevede Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, İş Bankası, Akbank, CEPTETEB, DenizBank ve QNB gibi bankalar, müşterilerinin durumlarını bireysel olarak değerlendirerek kredi imkânı sunabilir. Ancak her bankanın başvuru değerlendirme kriterleri farklıdır ve bu kriterler müşterinin özel durumuna göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, söz konusu bankaların kredi başvuru süreçlerini incelerken her kurumun kendi koşulları ve uygulamalarının bulunduğunu dikkate almak önemlidir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, kredi notu düşük olan ya da geçmişte kara listeye girerek riskli müşteri olarak görülen kişilerin kredi başvurularını bazı durumlarda değerlendirmeye alabilir. Bu süreçte, krediye onay verilmesi çoğunlukla taşınır/taşınmaz teminat gösterilmesi veya kefil sunulması gibi ek güvencelere bağlı olabilir. Başvurunun sonucu ise talep edilen kredi ürününün özellikleriyle birlikte kişinin gelir durumu, mevcut borçluluk düzeyi ve ödeme alışkanlıkları gibi çeşitli finansal unsurlar dikkate alınarak şekillenir.

VakıfBank

VakıfBank, kredi notu düşük veya geçmişte kara listeye girerek riskli müşteri olarak görülen kişilerin başvurularını bazı durumlarda değerlendirmeye alabilir. Bu süreçte, esnek ödeme seçenekleri ya da farklı faiz oranları sunulması söz konusu olabilir. Başvuruların olumlu sonuçlanabilmesi için kişinin mevcut borç durumunu düzenlemesi ve gelir belgelerini ibraz etmesi önem taşıyabilir. Ayrıca, banka risk durumuna bağlı olarak kefil ya da ipotek gibi ek güvenceler talep edebilir. Başvurular, VakıfBank şubeleri aracılığıyla ya da dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilebilir.

Halkbank

Halkbank, kredi notu düşük veya kara listeye girerek riskli müşteri olarak görülen kişilerin başvurularını bazı durumlarda değerlendirmeye alabilir. Özellikle borç yapılandırma kredileri gibi ürünler aracılığıyla finansal yükün hafifletilmesine yönelik çözümler sunulması mümkün olabilir. Banka, ödeme geçmişi olumsuz olan bireyler için düzenli gelir durumunu dikkate alabilir ve gerekli gördüğünde teminat ya da kefil talep edebilir. Borçlarını kapatmış ve gelir akışını belgelendirebilen başvuru sahiplerine, uygun koşullarla ihtiyaç kredisi sağlanması söz konusu olabilir.

İş Bankası

İş Bankası, kredi notu düşük veya kara listeye girerek riskli müşteri olarak görülen kişilerin başvurularını bazı durumlarda değerlendirebilir. Başvurunun olumlu sonuçlanabilmesi, genellikle kişinin mevcut borçlarını kapatmış olmasına ve düzenli bir gelir akışına sahip olmasına bağlı olabilir. Banka, süreç içerisinde gelir belgesi, maaş bordrosu veya kefil talep edebileceği gibi ipotek ya da taşınmaz mal teminatı gösterilmesi de değerlendirmeyi kolaylaştırabilir.

Akbank

Akbank, kredi notu düşük veya kara listeye girerek riskli müşteri olarak görülen kişilerin başvurularını bazı durumlarda kendi inisiyatifleri doğrultusunda değerlendirebilir. Bu süreçte, mevcut borçların kapatılmış olması ve düzenli bir gelir kaynağının bulunması genellikle önemli bir unsurdur. Banka, gerektiğinde kefil veya ipotek gibi ek teminatlar talep edebilir. Ayrıca başvurunun olumlu sonuçlanabilmesi, müşterinin finansal durumunu iyileştirmiş olmasına bağlı olarak şekillenebilir.

CEPTETEB

CEPTETEB, kredi notu düşük veya kara listeye girerek riskli müşteri olarak görülen kişilerin başvurularını kendi inisiyatifleri doğrultusunda değerlendirebilir. Banka, bu süreçte müşterinin ödeme alışkanlıklarını ve gelir durumunu dikkate alabilir. Kara listede olan bireylerin başvurularının olumlu sonuçlanabilmesi, genellikle borçlarını kapatmış olmalarına ve gelir belgelerini sunmalarına bağlı olabilir. Ayrıca, teminatlı kredi veya kefil gösterme gibi seçenekler de değerlendirmenin olumlu ilerlemesine katkıda bulunabilir.

DenizBank

DenizBank, kredi notu düşük veya kara listeye girerek riskli müşteri olarak görülen kişilerin başvurularını kendi inisiyatiflerine bağlı olarak değerlendirebilir. Başvurunun olumlu sonuçlanması, başvuru sahibinin düzenli bir gelir akışını belgelemesine bağlı olabilir. Banka, risk durumuna göre kefil veya taşınmaz bir malın ipotek edilmesini talep edebilir. Kredi başvuruları, şubeler veya internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilebilir ve onay süreci, kişinin finansal durumunun iyileşmiş olup olmamasına göre şekillenir.

QNB

QNB, kredi notu düşük veya kara listeye girerek riskli müşteri olarak görülen kişilerin başvurularını banka inisiyatifine bağlı olarak değerlendirebilir. Banka, bu süreçte gelir belgesi, düzenli maaş akışı ve kefil gibi ek teminatları dikkate alabilir. Kara listede olan bireylerin başvurularının olumlu sonuçlanabilmesi, genellikle mevcut borçlarını kapatmış olmalarına ve düzenli ödeme alışkanlıkları kazanmalarına bağlı olabilir. Yüksek kredi riskine sahip müşteriler için banka, teminatlı kredi seçeneklerini değerlendirebilir.

Sicili Bozuk Olana Kredi Veren Bankalar Hangileri?

Sicili bozuk olanlara kredi veren bankalar konusunda her bankanın kendi değerlendirme kriterleri bulunmaktadır ve değerlendirme sürecinde pek çok faktör rol oynamaktadır. Bununla birlikte kendi inisiyatifleri doğrultusunda sicili bozuk ve kredi notu düşüklere kredi veren bankalar arasında Fibabanka, Aktif Bank, ING Bank, DenizBank ve Alternatif Bank yer alabilir.

Bu bankaların kredi başvuru süreçlerine daha yakından bakacak olursak:

Fibabanka

Fibabanka, finansal destek sunma potansiyeline sahip anında ihtiyaç kredisini 1.500 TL ile 250.000 TL arasında değişen tutarlarda sunmaktadır. Bu krediye başvurular, şubeye gitmeye gerek kalmadan online kanallar üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirilebilir. Banka, düşük kredi notuna sahip müşteriler için ek güvence talep edebilir. Bu nedenle başvuruların onaylanma ihtimalini artırmak adına kefil gösterilmesi veya taşınmaz bir malın teminat olarak sunulması gerekebilir. Kredi değerlendirme sürecinde gelir durumu, mevcut borç yükü ve ödeme geçmişi gibi kriterler dikkate alınmaktadır.

Aktif Bank (N Kolay Kredi)

Aktif Bank, N Kolay Kredi ürünü ile 300.000 TL'ye kadar finansman imkânı sağlamaktadır. Başvuru süreci tamamen online olarak yürütülmekte olup, şubeye gitmeye gerek kalmadan hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabilir. Banka, kredi notu düşük bireylerin başvurularını da değerlendirmekte ve ödeme geçmişinden ziyade mevcut gelir durumuna odaklanarak esnek kredi çözümleri sunmaktadır. Sicili bozuk olan müşteriler için kefil veya teminat talep edilebilirken düzenli bir gelir beyan edilmesi kredi onay sürecinde olumlu bir etki yaratmaktadır. Kredi, onaylanması halinde doğrudan müşterinin hesabına aktarılmaktadır.

ING Bank

ING Bank, borç transfer kredisi ile farklı bankalardaki borçlarını tek bir çatı altında toplama ve daha avantajlı ödeme koşullarıyla yapılandırma fırsatı sunmaktadır. %3,39’dan başlayan faiz oranlarıyla sunulan bu kredi, mevcut borç yükünü hafifletmeyi ve ödeme planlarını daha yönetilebilir hâle getirmeyi amaçlamaktadır. Başvuru sürecinde güncel Findeks raporu dikkate alınarak kişinin kredi geçmişi, ödeme düzeni ve mevcut borç durumu analiz edilmektedir. ING Bank, başvuru sahiplerinden gelir belgesi veya ek teminat talep edebilirken, kredi onay sürecinde düzenli gelir akışı büyük önem taşımaktadır. Kredi onaylanması hâlinde, ilgili tutar doğrudan borcun bulunduğu bankaya aktarılmakta ve borçlar kapatılarak yeni bir ödeme planı oluşturulmaktadır.

DenizBank

DenizBank, acil nakit ihtiyacı olan bireyler için 250.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi seçeneği sunmaktadır. Kredi değerlendirme sürecinde başvuru sahibinin kredi sicili, mevcut borç durumu ve gelir düzeyi dikkate alınmaktadır. Sicili bozuk olan bireyler için kredi onayı alma ihtimalini artırmak adına kefil gösterilmesi, taşınmaz bir malın ipotek edilmesi veya teminat sunulması gerekebilir. Banka, kredi başvurularını değerlendirirken başvuru sahibinin düzenli bir gelir akışına sahip olup olmadığını da inceler. Maaşlı çalışanlar için bordro, serbest meslek sahipleri için gelir beyannamesi veya emekliler için maaş hesap dökümü talep edilebilir.

Alternatif Bank

Alternatif Bank, %2,99’dan başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi imkanı sunmaktadır. Banka, kredi değerlendirme sürecinde başvuru sahibinin mevcut finansal durumunu, gelir akışını ve borç ödeme alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak esnek finansman çözümleri sunmayı hedeflemektedir. Kredi notu düşük olan müşteriler için ek güvence sağlamak adına kefil gösterilmesi veya taşınmaz bir mülkün ipotek edilmesi talep edilebilir.

Başvuru sürecinde, maaş bordrosu, gelir belgesi veya serbest meslek sahipleri için vergi levhası gibi finansal belgeler ibraz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca başvuruların olumlu sonuçlanma ihtimalini artırmak için mevcut borçların büyük kısmının kapatılmış olması ve düzenli bir gelir akışının belgelenmesi önerilmektedir.

Kredi siciliniz bozuksa ve kredi notunuzu nasıl yükselteceğinizi merak ediyorsanız, Kredi Notu Nedir? Nasıl Yükseltilir? 2026 başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kredi Sicili Bozuk Olana Kredi Veren Bankaların Şartları Nelerdir?

Sicili bozuk olan kişilere bazı bankalar belirli koşullar dahilinde kredi imkanı sunmaktadır. Ancak bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Öncelikle, başvuruların rastgele internet üzerinden yapılması doğru değildir. Çünkü çok sayıda olumsuz başvuru kredi değerlendirme sürecini olumsuz etkileyebilir ve sonraki başvuruların da reddedilmesine yol açabilir.

Diğer yandan sicili bozuk olup kredi almak isteyen kişilerin öncelikle çalıştıkları veya maaş aldıkları bankalarla doğrudan iletişime geçmeleri daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Çünkü bankalar, maaş müşterilerinin gelir akışını düzenli olarak izleyebildikleri için ödeme gücünü daha sağlıklı değerlendirebilir ve kredi taksitlerini maaştan doğrudan tahsil edebilir. Sicili bozuk olan kişilere kredi verilirken aranan şartlar şöyle sıralanabilir:

1. Aylık Gelirin Belgelenmesi

Kredi başvurusu yapmadan önce, kişilerin aylık gelir belgelerini ve sigorta hizmet dökümlerini hazırlamaları gerekmektedir. Kredi sicili bozuk olan kişilere kredi veren bankalar, başvuru sürecinde bu iki belgeyi mutlaka talep etmektedir. Düzenli bir gelirin bulunması ve son 6 ay içinde sigorta primlerinin kesintisiz olarak yatırılmış olması, kredi onayı için temel şartlar arasında yer alır. Bu koşulların sağlanması, bankaların başvuruyu olumlu değerlendirmesi açısından önemli bir avantaj oluşturur.

2. Kefil ya da İpotek Gösterilmesi

Bankalar, kredi sicili bozuk olan kişilere kredi vermeden önce genellikle teminat talep eder. Bu teminat; kefil veya ipotek şeklinde olabilir. Kefil gösterilecek kişinin emekli, memur ya da düzenli geliri olan nitelikli bir çalışan olması, kredi onay sürecinde önemli bir avantaj sağlar. İpotek seçeneğinde ise başvuru sahibinin adına kayıtlı taşınmazın tapusunun teminat olarak sunulması gerekir.

3. Tüm Borçların Kapatılması

Kredi sicili bozuk olan kişilerin kredi alabilmesi için öncelikle mevcut borçlarını kapatmaları gerekir. Kredi sicili bozuk olana kredi veren bankalara başvurmadan önce bu adımın atılması büyük önem taşır. Borçlar ödenmeden yapılan başvurular genellikle olumsuz sonuçlanacağından, öncelikle bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Borçların kapatılmasının ardından kredi notu zamanla güncellenir ve bu durum sistemde olumlu şekilde yansır.

4. Sigorta Primlerinin Yatırıldığından Emin Olunması

Bankalar açısından sigorta primleri, kredi değerlendirme sürecinde önemli bir göstergedir. Kredi sicili bozuk olan kişilere kredi imkânı sunan bankalar, genellikle son 6 ay içinde kesintisiz sigorta primi yatırılmış olmasını şart koşar. Bu durum, kişinin düzenli ve kalıcı bir işte çalıştığını kanıtlar. Sigorta kaydı bulunmayan kişilerin kredi başvuruları ise genellikle olumsuz sonuçlanır. Ancak sigorta primi düzenli olan ve gelirini belgeleyebilen kişiler, kredi sicili olumsuz olsa bile kredi başvurusunda bulunabilir ve uygun koşullar sağlandığında kredi kullanabilir.

Kredi Sicili Bozuk Olanlara Kredi Verilirken İstenen Belgeler Neler?

Kredi sicili bozuk olan kişilerin kredi başvurusu yapabilmeleri için gerekli belgeleri eksiksiz şekilde hazırlamaları gerekmektedir. Sicili bozuk kişilerin genellikle tek bir başvuru hakkı bulunduğu için bu hakkın en verimli şekilde değerlendirilmesi büyük önem taşır. Ayrıca kredi onayı alma ihtimalini artırmak için düzenli çalışılan veya maaş alınan bankalara öncelikli olarak başvuru yapılması kredi şansını artırabilir.

Başvuru için gerekli belgeler şöyle sıralanabilir:

Kimlik belgesi

Aylık sabit geliri gösteren belge (maaş bordrosu, kira geliri beyanı veya gelir bilançosu)

Kefil gösterilmesi durumunda kefile ait kimlik ve gelir belgeleri

İkametgâh belgesi

Sigorta primlerinin düzenli olarak yatırıldığını gösteren hizmet dökümü

İpotekli başvurularda taşınmaza ait tapu fotokopisi

SIK SORULAN SORULAR

Kredi Notu Düşerse Kara Listeye Girilir mi?

Kredi notunun düşmesi tek başına kara listeye girmeye neden olmaz. Kredi notu, bankalar açısından kredi değerlendirmesinde bir ölçüttür; ancak, kara listeye girmek için belirli bir süre boyunca ödenmeyen borçların bulunması ve yasal takip sürecinin başlaması gerekmektedir. Kredi notu düşük olan kişiler, borçlarını düzenli ödemedikleri takdirde kara listeye girme riskini taşırlar.

Ne Kadar Süre Borç Ödenmezse Kara Listeye Girilir?

Kredi veya kredi kartı borcu ödenmediğinde, genellikle 90 gün sonunda yasal takip süreci başlatılır. Bu süreç sonucunda borç ödenmezse kişi kara listeye alınır ve bu bilgi Kredi Kayıt Bürosu'na (KKB) bildirilir. Yasal sürece geçildiği andan itibaren banka, borcun ödenmesi için hukuki işlem başlatabilir.

Kara Listeden Kaç Yılda Çıkılır?

Kara listeye girdikten sonra borç ödense bile, kişinin kredi sicilinin temizlenmesi için belirli bir süre geçmesi gerekir. Türkiye'de bu süre genellikle beş yıldır. Borcun ödenmesinden itibaren beş yıl sonra kişi kara listeden çıkar ve yeniden kredi alabilme imkanına sahip olur.

Sicili Bozuk Olana Kredi Verilir mi​?

Kredi sicili bozuk olan kişilerin kredi alması genellikle zor olsa da, bazı bankalar teminat veya kefil gösterilmesi durumunda kredi verebilmektedir. Bankalar, kredi başvurularını değerlendirirken başvuru sahibinin kredi notunu inceler ve düşük kredi notu risk olarak algılanır. Bu nedenle, sicili bozuk olan kişilerin kredi başvuruları genellikle reddedilir; ancak ipotek karşılığı kredi kullanımı gibi özel koşullarda kredi imkanı sunulabilir.

Sicili Bozuk Olan Konut Kredisi Alabilir mi​?

Konut kredileri, yüksek tutarlı ve uzun vadeli krediler olduğundan bankalar bu kredilerde daha titiz davranır. Kredi sicili bozuk olan bir kişinin konut kredisi alması oldukça zordur. Ancak, yüksek değerli bir teminat gösterilmesi veya güvenilir bir kefil sunulması durumunda bazı bankalar, bireylerin kredi başvurusunu değerlendirebilir. Bu durum bankanın risk politikalarına bağlıdır.

Borcumu Ödedim Kara Listeden Nasıl Çıkarım?

Borcunu ödeyen kişilerin kara listeden çıkması için belirli bir süre beklemeleri gerekmektedir. Türkiye'de, borcun tamamen ödenmesinden sonra kredi sicilinin düzelmesi genellikle beş yıl sürer. Bu sürenin sonunda, kredi siciliniz otomatik olarak temizlenir ve bankalarla yeniden çalışmaya başlayabilirsiniz.

Kredi Çekemiyorum Sicilim Bozuk Diyenler Ne Yapmalı?

Kredi sicili bozuk olan ve kredi çekemeyen kişiler, mevcut borçlarını kapatarak ve kredi notlarını yükseltmek için küçük krediler ya da kredi kartlarını düzenli olarak ödeyerek sicillerini düzeltebilirler. Ayrıca, güvenilir bir kefil ya da değerli bir teminat göstererek bankaların güvenini kazanabilirler. Kredi sicil affı yasalarını takip etmek de bu süreçte avantaj sağlayabilir.

Kara Listede Olduğumu Nasıl Anlarım?

Kara listede olup olmadığınızı öğrenmek için Findeks üzerinden kredi notu ve risk raporunuzu alabilir veya e-Devlet üzerinden kredi limit ve borç bilgilerinizi sorgulayabilirsiniz. Ayrıca çalıştığınız bankanın müşteri hizmetlerinden durumunuzla ilgili bilgi alabilirsiniz.

Kara Listeden Çıkmak İçin Nereye Başvurulur?

Kara listeden çıkmak için doğrudan bir kuruma başvurmanıza gerek yoktur; borcunuzu ödedikten sonra belirli bir süre beklemeniz yeterlidir. Bununla birlikte, kredi sicil affı gibi yasal düzenlemeler olduğunda bankalara başvurarak aftan yararlanabilirsiniz.

Kara Listedeyken Kredi Çekilir mi?

Kara listede olan bir kişinin kredi çekmesi oldukça zordur; fakat bazı bankalar, teminat veya kefil gösterilmesi durumunda kredi verebilir. Bu tamamen bankanın risk politikalarına bağlıdır. Ayrıca, kredi sicil affı gibi yasal düzenlemeler de kredi kullanma fırsatı sağlayabilir.