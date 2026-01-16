Kredi Sicil Affı Çıkacak mı? Son Durum Nedir? Kredi sicil affının ne olduğu, başvurunun nerede ve nasıl yapıldığı, 2026 yılında kredi sicil affının çıkıp çıkmayacağı ile ilgili tüm detaylar!

Kredi Sicilini Öğrenmenin En Hızlı Yolu! Lütfen tüm alanları doldur! Devam Et

Kredi sicil affı, geçmişte bankalara olan borçlarını ödeyemeyen ve bu nedenle kredi sicili bozulan vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Borçlarını zamanında ödeyemeyen bireyler ve işletmeler için önemli bir fırsat sunan sicil affı, belirli dönemlerde yürürlüğe giren yasal düzenlemelerle hayata geçiriliyor. Peki, 2026 yılında yeni bir kredi sicil affı düzenlemesi var mı?

Bu yazımızda kredi sicil affının ne olduğu, en son ne zaman yürürlüğe girdiği, 2026 yılı itibarıyla sicil affı ile ilgili son durum ve başvuru süreçlerine dair tüm merak edilenleri ele alacağız. Sicil affına nasıl başvurulacağı, hangi kurumlara müracaat edilmesi gerektiği ve bankaların sicil affı sonrası değerlendirme süreçleri gibi konuları detaylı şekilde inceleyeceğiz.

Kredi Sicil Affı Nedir?

Kredi sicil affı, borçlarını ödeyemediği için kredi sicili bozulan kişi ve işletmelere yönelik bir düzenlemedir. Bu düzenleme sayesinde borçlarını kanunda belirtilen süre içinde ödeyen veya yapılandıran kişiler, bankalar nezdinde daha sağlıklı bir kredi geçmişiyle değerlendirilme imkanı elde edebilir.

Türkiye’de son kredi sicil affı uygulaması 2022 yılında Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre, 1 Ekim 2022 tarihinden önce oluşan borçlarını en geç 1 Temmuz 2023’e kadar tamamen ödeyen ya da yapılandıran gerçek ve tüzel kişilerin kredi sicilindeki olumsuz kayıtlarının, bankalar tarafından değerlendirme dışı bırakılması öngörülmüştür. Bu düzenleme, özellikle ekonomik nedenlerle kredi puanı düşen ve finansal geçmişinde sorun bulunan kişiler için önemli bir kolaylık sağlamıştır.

Kredi sicil affından yararlanabilmek için borçların belirlenen süre içinde kapatılması veya yapılandırılması şarttır. Ancak bu işlemler yapılsa bile, borç ve ödeme bilgileri Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarında yer almaya devam eder. Bu nedenle bankalar, sicil affı kapsamındaki olumsuz kayıtları dikkate almamakla yükümlü olsa da kredi başvurularını kendi risk politikaları doğrultusunda değerlendirebilir. Sonuç olarak kredi sicil affı, krediye erişimi kolaylaştıran bir imkan sunsa da otomatik olarak kredi onayı anlamına gelmez ve yalnızca belirli dönemlerde çıkarılan yasal düzenlemelerle sınırlı bir uygulamadır.

Kredi Sicil Affında Son Durum Nedir? 2026

2026 yılına girilirken kredi sicil affı ve borç affına ilişkin haberler kamuoyunda sıkça yer alsa da, bu iddiaların büyük bölümü resmî bir düzenlemeye dayanmayan söylentilerden ibarettir. Bazı haber kaynaklarında kredi kartı borçları, faizler ve sicil affı konusunda Meclis’ten geçtiği ya da yürürlüğe girdiği yönünde ifadeler kullanılsa da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilip Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, tüm borçluları kapsayan yeni bir kredi sicil affı düzenlemesi bulunmamaktadır.

Gündeme gelen haberler daha çok ekonomik koşullar nedeniyle olası bir af beklentisini, siyasi değerlendirmeleri veya geçmiş uygulamaların yeniden çıkabileceğine dair yorumları yansıtmaktadır. Mevcut durumda kredi siciline ilişkin olumsuz kayıtlar, ancak borcun ödenmesi veya yapılandırılması sonrasında bankaların kendi risk politikaları çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu nedenle 2026’da sicil affının kesinleştiğine yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Daha sağlıklı bilgi edinmek için resmî mevzuat ve Resmî Gazete yayımları esas alınmalıdır.

Sicili Bozuk Olana ve Kara Listeye Kredi Veren Bankalar adlı yazımızı okuyarak kara listeye ve sicili bozuk olana kredi veren bankaları inceleyebilirsiniz. Ayrıca bu imkanı sağlayan bankaların koşullarına göz atabilir, işlem sırasında istenen belgeleri öğrenebilirsiniz.

Kredi Sicil Affına Nasıl Başvuru Yapılır?

Kredi sicil affı başvurusu yapabilmek için belirli adımların sırasıyla tamamlanması gerekir. Süreç genel olarak aşağıdaki şekilde ilerlemektedir:

İlk olarak borç ve sicil durumu kontrol edilmelidir. Vatandaşlar, e-Devlet Kapısı üzerinden Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi raporu alarak mevcut borçlarını ve kredi sicillerini öğrenmelidir.

Daha sonra borçlar ödenmeli veya yapılandırılmalıdır. Yürürlükte bir yasal düzenleme varsa, bu düzenlemede belirtilen süre içinde borçların tamamen kapatılması ya da yapılandırılması gerekir.

Ardından banka ile ödeme planı netleştirilmelidir. Borçlu, ilgili banka veya finans kuruluşuyla görüşerek ödeme veya yapılandırma koşullarını belirlemelidir.

Son aşamada sicil affı için bankaya başvuru yapılmalıdır. Sicil affı otomatik olarak uygulanmadığı için borcunu ödeyen veya yapılandıran kişilerin bankalarına dilekçe ile başvurması gerekir.

Bu adımları takip eden kullanıcılar kolaylıkla kredi sicil affı başvurusu yapabilmektedir. Ancak ödeme veya yapılandırma yapılsa bile bilgiler Risk Merkezi’nde kayıtlı kaldığı unutulmamalıdır.

Sicil Affı İçin Nereye Başvurulacak​?

Sicil affından yararlanmak isteyen kişilerin, borçlarının bulunduğu banka veya finansal kuruluşlara başvuru yapması gerekir. Başvuru sırasında, borçların tamamen ödendiğini ya da yapılandırıldığını gösteren bir dilekçe hazırlanarak ilgili bankanın şubesine veya genel müdürlüğüne sunulmalıdır. Bankalar sicil affını otomatik olarak uygulamadığı için bu başvurunun mutlaka şahsen yapılması önemlidir. 2026 yılında bir sicil affı düzenlemesi yürürlüğe girerse, borçlarını ödeyen veya yapılandıran kişiler sicil affının uygulanıp uygulanmadığını Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtları üzerinden takip edebilir.

Kredi Kartı Borcu Yapılandırma Nedir? Nasıl Yapılır? adlı yazımızı okuyarak kredi kartı borcu yapılandırma işleminin nasıl yapıldığını inceleyebilirsiniz. Ayrıca yapılandırılmış kredi kartı borcunun ödenmediği durumlarda neler olabileceğini ve yapılandırma işleminin kredi notunu etkileyip etkilemediğini öğrenebilirsiniz.

Kredi Sicil Affının Türleri Nelerdir?

Kredi sicil affı uygulamaları, kapsamına ve etkisine göre farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. Uygulamada en sık görülen kredi sicil affı türleri şöyle sıralanabilir:

Genel Kredi Sicil Affı

Bireysel ve ticari tüm borçluları kapsayan, kanunla düzenlenen en geniş kapsamlı sicil affı türüdür. Belirli bir tarihten önce oluşan kredi, kredi kartı, çek ve senet borçlarının, kanunda belirtilen süre içinde ödenmesi veya yapılandırılması şartıyla, bankaların kredi değerlendirmelerinde olumsuz sicil kayıtlarını dikkate almaması amaçlanır.

Bireysel Kredi Sicil Affı

Yalnızca gerçek kişilerin bireysel kredi ve kredi kartı borçlarını kapsar. Tüketici kredileri, ihtiyaç kredileri ve bireysel kredi kartı borçları bu kapsamda değerlendirilir. Ticari borçlar genellikle bu tür affın dışında bırakılır.

Esnaflara Yönelik Kredi Sicil Affı

Küçük ölçekli esnafın finansal yükünü hafifletmek amacıyla çıkarılan düzenlemelerdir. Esnaf kredileri, esnaf kefalet kredileri ve ticari kredi kartı borçları ön plandadır. Çoğu zaman yapılandırma ve faiz indirimi destekleriyle birlikte uygulanır.

KOBİ’lere Yönelik Kredi Sicil Affı

Küçük ve orta ölçekli işletmelere özel olarak hazırlanan sicil affı türüdür. Ticari krediler, çek–senet borçları ve teminatlı krediler bu kapsamda ele alınır. Amaç, işletmelerin krediye yeniden erişimini sağlamaktır.

Sektör Bazlı Kredi Sicil Affı

Ekonomik kriz, doğal afet veya piyasa daralmasından yoğun etkilenen sektörlere yönelik uygulanır. Turizm, tarım, hayvancılık, inşaat ve sanayi gibi sektörler bu kapsama girebilir. Genellikle geçici ve sınırlı süreli olur.

Bölgesel Kredi Sicil Affı

Deprem, sel veya benzeri olağanüstü durumların yaşandığı bölgelerde faaliyet gösteren kişi ve işletmeler için gündeme gelir. Bölgesel afetlerden etkilenen borçlulara özel sicil affı veya esnek değerlendirme mekanizmaları uygulanabilir.

Yapılandırmaya Bağlı Kredi Sicil Affı

Borcun tamamen kapatılması yerine yapılandırılmasını esas alır. Taksitlerin düzenli ödenmesi şartıyla, olumsuz sicil kayıtları bankalar tarafından değerlendirme dışı bırakılabilir.

Banka İnisiyatifine Bağlı Sicil Affı

Yasal bir zorunluluk olmadan, bankaların kendi risk politikaları kapsamında uyguladığı esnek değerlendirmelerdir. Borcun kapatılması veya düzenli ödeme geçmişi oluşturulması hâlinde banka, müşterinin sicilini olumlu değerlendirebilir.

Kredi Sicil Affı Hangi Borçları Kapsamaktadır?

Kredi sicil affının kapsamına giren borçlar, çıkarılan yasal düzenlemenin içeriğine göre değişmekle birlikte genellikle bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde oluşan bireysel ve ticari borçları kapsamaktadır. Bu çerçevede ihtiyaç kredileri, taşıt ve konut kredileri, kredi kartı borçları, ticari krediler, ticari kredi kartları, çek ve senet kaynaklı borçlar ile protestolu veya karşılıksız işlemler sicil affı kapsamına alınabilmektedir.

Ayrıca esnaf ve KOBİ’lere yönelik düzenlemelerde esnaf kredileri ve işletme kredileri de kapsama dahil edilebilmektedir. Ancak her sicil affı tüm borç türlerini otomatik olarak kapsamaz; vergi borçları, SGK prim borçları veya adli nitelik taşıyan alacaklar çoğu zaman kapsam dışında bırakılır. Bu nedenle kredi sicil affının hangi borçları kapsadığı, yürürlüğe giren düzenlemenin kapsamı ve belirtilen tarihler dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Sicil Affı ile Kara Listeden Çıkmak Mümkün mü?

Sicil affı ile kara liste olarak bilinen durumdan tamamen çıkmak mümkün değildir, ancak olumsuz etkiler azaltılabilir. Sicil affı, borçlarını ödeyen veya yapılandıran kişilerin kredi sicilindeki olumsuz kayıtların bankalar tarafından kredi başvurularında dikkate alınmamasını sağlar. Buna rağmen borç ve ödeme bilgileri Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarında silinmez ve sistemde kalmaya devam eder.

Bu nedenle sicil affı, kara listedeki kayıtları tamamen yok etmez; yalnızca bankaların bu kayıtları göz ardı ederek değerlendirme yapabilmesine imkân tanır. Ayrıca bankalar, sicil affı olsa bile kredi vermek zorunda değildir ve başvuruları kendi risk kurallarına göre değerlendirir.