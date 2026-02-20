Günlük Faiz mi Aylık Faiz mi Kârlı? Karşılaştırma Tablosu Günlük ve faizin ne olduğu, nasıl hesaplandığı ve avantajlarının yanı sıra hangisinin kârlı olduğuna dair karşılaştırma tablosu bu yazıda!

Günlük ve aylık faiz hesaplamaları, yatırımcının kısa veya uzun vadeli hedeflerine göre farklı avantajlar sunar. Günlük faiz, paraya hızlı erişim ve esneklik sağlarken, aylık faiz genellikle daha yüksek oranlar ve bileşik getiri imkânı sağlar. 2026 itibarıyla birçok banka, müşterilere hem günlük hem aylık faizli hesap seçenekleri tanıdığı gibi kendi ihtiyaçlarına uygun esnek birikim fırsatları da sunar.

Bu yazımızda günlük ve aylık faizin ne olduğu, avantajları ve nasıl hesaplandığı hakkında kapsamlı bilgiler sunacağız. Ayrıca günlük ve aylık faizin kârlılığını karşılaştırma tablosu üzerinden detaylı olarak inceleyeceğiz.

Günlük Faiz Nedir?

Günlük faiz, birikim hesabı veya esnek vadeli hesaplarda bulunan paraya her gün uygulanmak üzere belirlenen faiz türüdür. Bu sistemde, belirlenen faiz oranı üzerinden günlük kazanç hesaplanır ve hesaplanan kazancın anaparaya eklenmesi ile birikimin toplam değeri artar. Böylece, paranız her gün faiz getirisi sağlar ve birikimleriniz düzenli olarak değerlenir.

Günlük faiz uygulanan hesaplarda para çekme veya yatırma işlemleri sırasında faiz kaybı yaşanmaz. Hesap bakiyesi her gün otomatik olarak faiz kazancı ile güncellenir, bu sayede birikiminiz sürekli olarak artış gösterir. Faiz hesaplaması günlük yapıldığı için paranız kısa süreli kullanım veya ani nakit ihtiyaçları durumunda bile değer kaybetmez.

Bu tür hesaplar yüksek likidite sunar ve acil nakit gereksinimlerinde avantaj sağlar. Günlük faiz oranları genellikle aylık veya uzun vadeli hesaplara kıyasla daha düşük olsa da paraya kolay erişim ve esnek kullanım imkânı sunması, özellikle kısa vadeli birikim yapan veya parayı sık kullanan gereken kişiler için cazip bir seçenek olabilir.

Günlük Faizin Avantajları Nelerdir?

Günlük faiz uygulaması; faiz kaybını engellemesi, kazancın günlük olarak hesaplanması, yüksek likidite sunması, esnek kullanım imkânı sağlaması, düşük riskli bir yapı oluşturması, kısa vadeli birikimlere uygunluk göstermesi ve bileşik getiri etkisiyle düzenli büyüme sağlaması açısından avantajlı bir sistem olarak değerlendirilmektedir. Bu sistemin avantajlarına ilişkin kapsamlı bilgiler aşağıdaki gibidir:

Faiz Kaybı Yaşanmaması: Para yatırma veya çekme işlemleri sırasında günlük faiz uygulandığı için faiz kaybı yaşanmaz. Hesaba para eklendiğinde veya hesaptan para çekildiğinde faiz işlemeye devam eder. Günlük Kazanç İmkânı: Faiz her gün hesaplanır ve anaparaya eklenir. Bu sayede bileşik faiz etkisi oluşturulur ve birikimin düzenli olarak artması sağlanır. Örneğin, 10.000 TL birikim bulunduğunda faiz her gün anaparaya eklenir ve bir sonraki günün getirisi artar. Yüksek Likidite: Hesaptaki paraya istenilen zaman erişim sağlanabilir. Para çekme işlemi gerçekleştirildiğinde vade bozulmaz ve faiz kazancı devam eder. Örneğin, acil nakit ihtiyacı oluştuğunda hesaptan para çekilebilir. Esnek Kullanım: Hesap bakiyesi günlük olarak güncellenir ve birikim üzerinde esnek kullanım imkânı bulunur. Örneğin, seyahat, alışveriş veya beklenmedik harcamalar için hesaptaki tutar kullanılabilir. Düşük Risk: Birikim, banka güvencesi altında korunur ve günlük faiz getirisi elde edilir. Bu sayede düşük riskli bir değerlendirme fırsatı yakalamak mümkün olur. Kısa Vadeli Birikime Uygunluk: Günlük faiz sistemi sayesinde kısa vadeli nakit ihtiyaçlarına uygun bir yapı sunulur. Örneğin, tatil veya kısa vadeli planlar için yapılan birikimlerde avantaj elde edilebilir. Düzenli Büyüme ve Bileşik Getiri: Faiz, günlük olarak anaparaya eklenir ve bileşik getiri etkisi oluşturur. Bu durum birikimin daha hızlı değer kazanmasını sağlar. Örneğin, 5.000 TL ile başlanan birikimde günlük faiz eklenmesi sayesinde ay sonunda daha yüksek kazanç elde edilir.

Aylık Faiz Nedir?

Aylık faiz, bir banka tarafından paranın belirli bir süre boyunca hesaptan çekilmemesi şartıyla, vade sonunda anapara ile birlikte kazanç olarak hesaplara eklenen bir faiz türüdür. Bu sistemde faiz kazancı, vade süresi boyunca birikir ve sadece vade sonunda hesaba yansıtılır. Eğer vade süresi tamamlanmadan para çekilirse, genellikle kazanılan faiz hakkı kaybedilir.

Aylık faiz, günlük faiz hesaplarına kıyasla daha yüksek oranlarla sunulduğu için düzenli birikim yapmak ve birikimlerini uzun vadede büyütmek isteyen kişiler tarafından yaygın olarak tercih edilmektedir. Dolayısıyla aylık faizin, birikimlerin güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve öngörülebilir bir biçimde artırılması amacıyla kullanılan bir yöntem olduğu söylenebilir.

Aylık Faizin Avantajları Nelerdir?

Aylık faiz uygulaması, faiz getirisinin belirlenen vade sonunda hesaplanarak anaparaya eklenmesi esasına dayanır.

Bu sistemin sunduğu başlıca avantajlar aşağıda yer almaktadır:

Daha Yüksek Nominal Faiz Oranları Sunması: Aylık vadeli hesaplarda, günlük hesaplara kıyasla daha yüksek faiz oranları sunulur. Bu durum, belirli bir süre boyunca parasına dokunmayacak kişiler için daha avantajlı bir getiri fırsatı sağlar. Örneğin, 100.000 TL’nin 32 günlük vadede daha yüksek bir faiz oranıyla değerlendirilmesi sayesinde günlük hesaba göre daha fazla kazanç elde edilir. Planlı Tasarrufu Teşvik Etmesi: Belirlenen vade süresi boyunca planlı tasarrufa katkı sağlar. Örneğin, maaşın bir kısmının 1 aylık vadeye bağlanması ile gereksiz harcamalar sınırlandırılabilir. Net ve Öngörülebilir Getiri: Faiz oranı ve vade süresi baştan belirlendiği için vade sonunda elde edilecek kazanç önceden hesaplanabilir. Bu durum finansal planlamayı kolaylaştırır. Örneğin, %X faiz oranıyla açılan 32 günlük vadeli hesap üzerinden ay sonunda elde edilecek tutar önceden hesaplandığı için bütçe planlamasına dahil edilebilir. Kısa ve Orta Vadeli Hedefler İçin Uygunluk: 1 ay ve üzeri vadelerde değerlendirme yapılabildiği için belirli bir tarihte yapılacak harcamalar için uygun bir birikim aracıdır. Düşük Riskli Değerlendirme İmkânı: Vadeli mevduat hesapları banka güvencesi altında değerlendirilir. Ayrıca bu hesaplar sabit getirili bir yapı sunduğu için risk seviyesi düşüktür. Örneğin, dalgalı piyasa koşullarında risk almak istemeyen yatırımcılar için vadeli mevduat güvenli bir alternatif oluşturur. Disiplinli Birikim Yapısı: Vade sonuna kadar paranın çekilmemesi gerektiği için tasarruf süreci daha kontrollü şekilde yürütülür. Örneğin, her ay düzenli olarak vadeli hesap açılarak sistemli bir birikim alışkanlığı elde edilebilir.

Günlük Faiz mi Aylık Faiz mi Daha Kârlı? Hangisi Daha Avantajlı?

Günlük faiz ve aylık faiz uygulamaları; faiz hesaplama sıklığı, likidite düzeyi, faiz kaybı riski, sunulan faiz oranı seviyesi, esneklik, getiri öngörülebilirliği, bileşik getiri etkisi, kısa vadeli kullanım uygunluğu ve tasarruf disiplini bakımından birbirinden farklı özelliklere sahiptir. TCMB tarafından yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği kapsamında bankaların ücretleri sözleşmede açıkça belirtmesi zorunludur.

Bu kriterlere ilişkin detaylı açıklamalar ile kârlılık bakımından hangi seçeneğin daha avantajlı olduğuna dair değerlendirmeler aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Kriter Günlük Faiz Aylık (Vadeli) Faiz Kârlılık Açısından Hangisi Avantajlı? Faiz Hesaplama Sıklığı Faiz her gün hesaplanır ve anaparaya eklenir. Faiz vade sonunda (genellikle 32 gün) hesaplanır ve eklenir. Para kısa süre içinde çekilecekse günlük faiz daha kârlıdır. Para, vade sonuna kadar tutulacaksa hangi seçeneğin daha kârlı olacağı sunulan faiz oranlarına bağlıdır. Likidite (Paraya Erişim) İstenilen zaman para çekilebilir, faiz işlemeye devam eder. Vade dolmadan para çekilirse faiz kaybı yaşanabilir. Sık erişim varsa günlük faiz daha kârlıdır. Faiz Kaybı Riski Para giriş-çıkışlarında genellikle faiz kaybı yaşanmaz. Vade bozulursa faiz getirisi düşebilir veya sıfırlanabilir. Erken çekim ihtimali varsa günlük faiz daha kârlıdır. Faiz Oranı Seviyesi Genellikle vadeli hesaba göre biraz daha düşüktür. Çoğu zaman günlük hesaba kıyasla daha yüksek oran sunulur. Oran daha yüksekse aylık faiz daha kârlıdır. Esneklik Para yatırma ve çekme işlemi serbest olduğundan esnektir. Vade süresi boyunca para hesapta tutulmalıdır. Esneklik gerekiyorsa günlük faiz daha kârlı olabilir. Getiri Öngörülebilirliği Günlük değişimlere bağlıdır. Vade başında net kazanç hesaplanabilir. Planlı yatırımda aylık faiz daha kârlı olabilir. Bileşik Getiri Etkisi Faiz günlük eklendiği için bileşik etki hızlı oluşur. Bileşik etki vade sonunda oluşur. Uzun vadede oran yüksekse aylık faiz, kısa vadede günlük faiz daha kârlıdır. Kısa Vadeli Kullanım Birkaç gün ya da birkaç hafta için daha uygundur. 1 ay ve üzeri planlı birikimler için uygundur. Kısa vadede günlük faiz daha kârlı olabilir Disiplinli Tasarruf Esnek yapı nedeniyle harcama eğilimi olabilir. Vade şartı tasarruf disiplinini artırır. Paraya dokunulmayacaksa aylık faiz daha kârlı olabilir. Kimler İçin Daha Uygun? Nakit ihtiyacı değişken olan bireyler. Parayı belirli süre boyunca dokunmadan elinde tutabilecek bireyler. Para sabit kalacak ve oran yüksekse aylık faiz, aksi durumda günlük faiz daha kârlı olabilir.

Günlük Faiz Hafta Sonu İşler mi?

Evet, günlük faiz uygulamalarında hafta sonu faiz işlemektedir. Günlük faiz uygulamasında faiz hesaplaması takvim günü esasına göre yapılmaktadır. Bu nedenle birçok bankada cumartesi ve pazar günleri için de faiz işlemeye devam etmektedir. Yani getiri, para hesapta kaldığı sürece hafta sonu da hesaplanmaya devam eder.

Uygulamada bazı bankalar, hafta sonu faizini günlük olarak göstermek yerine cuma günü toplu şekilde yansıtabilir. Bu durumda hem faiz işler hem de yansıtma zamanı farklı olur. Benzer şekilde resmi tatillerde de genellikle faiz hesaplanmaya devam etmektedir.

Ancak faiz hesaplama yöntemi bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. 365 gün veya 360 gün bazlı hesaplama yapılması, valör uygulaması ve işlem saatleri getiriyi etkileyebilir. Özellikle geç saatlerde yapılan para yatırma işlemlerinde faiz başlangıç tarihi bir sonraki gün olarak dikkate alınabilir.

Aylık Faiz Hafta Sonu İşler mi?

Evet, aylık faiz uygulamasında hafta sonu faiz işlemektedir. Aylık vadeli mevduat hesaplarında faiz, belirlenen vade süresi boyunca günlük olarak hesaplanmaktadır. Ancak kazanç vade sonunda hesaba yansıtılmaktadır. Bu nedenle vade süresi içinde yer alan cumartesi ve pazar günleri için de faiz işlemeye devam eder.

Öte yandan para, vade sonuna kadar hesapta kaldığı sürece tüm takvim günleri (hafta sonları ve resmi tatiller dahil) faiz hesaplamasına dâhil edilir. Ancak faiz getirisinden elde edilen toplam kazanç vade bitiminde toplu şekilde hesaba aktarılır.

Bununla birlikte vade sonunun hafta sonu olması durumunda, faiz ödemesi ve anapara aktarımı bir sonraki iş gününde gerçekleşebilir. Bu durum ödeme tarihinin teknik nedenlerle bir sonraki iş gününe aktarılabileceğini ifade etmektedir.

Günlük Faiz Nasıl Hesaplanır?

Günlük faiz hesaplaması, yatırım yapılan anaparanın yıllık faiz oranına göre 1 gün içinde ne kadar kazanç sağlayacağını bulmak için yapılır. Bu işlemin temel mantığı, yıllık faiz oranını gün bazına indirgemektir.

Günlük faiz şu şekilde hesaplanır:

Günlük Faiz Getirisi = (Anapara / 100) × (Faiz Oranı / 365) × Gün Sayısı

 Örnek Günlük Faiz Hesaplaması Örneğin bir kişinin anaparası 50.000 TL ve yıllık faiz oranı %36 ise, parasını 1 gün süreyle değerlendirdiğinde hesaplama aşağıdaki şekilde yapılır: (50.000 / 100) × (36 / 365) × 1

= 500 × 0,0986

= 49,31 TL Yani 50.000 TL, yıllık %36 faiz oranıyla yaklaşık günde 49,31 TL kazandırır.

Aylık Faiz Nasıl Hesaplanır?

Aylık faiz hesaplaması, yatırım yaptığınız anaparanın yıllık faiz oranına göre 1 ay içinde ne kadar kazanç sağlayacağını bulmak için yapılır. Temel mantık, yıllık faiz oranını ay bazına indirgemektir.

Aylık faiz şu şekilde hesaplanır:

Aylık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) × (Faiz Oranı / 12) × Ay Sayısı

 Örnek Aylık Faiz Hesaplaması Örneğin bir kişinin anaparası 50.000 TL ise ve yıllık faiz oranı %36 olarak uygulanıyorsa, bu kişi parasını 1 ay boyunca değerlendirdiğinde aşağıdaki gibi hesaplama yapılır: (50.000 / 100) × (36 / 12) × 1

= 500 × 3

= 1.500 TL Yani 50.000 TL, yıllık %36 faiz oranıyla yaklaşık aylık 1.500 TL kazandırır.

Günlük Faiz Mantıklı mı?

Günlük faiz, likidite ihtiyacınıza, bankanın mevcut faiz oranlarına ve alternatif getiri seçeneklerine bağlı olarak mantıklı ya da mantıksız bir tercih olabilir.

Eğer paranızı kısa süreli değerlendirmek istiyorsanız ve anaparaya hızlı erişmeniz önemliyse, günlük faiz mantıklı olabilir. Çünkü mevcut para ihtiyaç halinde ertesi gün kullanılabilir. Bu durum özellikle nakit akışını aktif yöneten, ticari faaliyet yürüten ya da fırsat yatırımlarını takip eden kişiler için avantaj sağlar.

Ayrıca günlük faiz, piyasa koşullarının hızlı değiştiği dönemlerde size esneklik sunar. Faiz oranları yükseldiğinde yeni oranlara daha hızlı geçiş yapabilirsiniz. Farklı yatırım araçlarına yönelmek istiyorsanız da günlük faizden çıkmak oldukça kolaydır.

Ancak uzun vadeli birikim hedefliyorsanız günlük faiz en verimli seçenek olmayabilir. Çünkü aylık, 32 günlük veya daha uzun vadeli mevduatlar çoğu zaman daha yüksek oran sunar ve bileşik getiri etkisi daha belirgin olur. Günlük faiz oranı genellikle daha düşük olduğu için uzun vadede toplam kazancınız sınırlı kalabilir. Bu nedenle hedefinizi ya da sermayenizi büyütmek istiyorsanız daha uzun vadeli ve daha yüksek oranlı alternatifler avantajlı olabilir.

Aylık Faiz Mantıklı mı?

Aylık faiz; vade tercihinize, nakit ihtiyacınıza ve bankanın faiz oranı seviyesine bağlı olarak mantıklı ya da mantıksız bir tercih olabilir.

Eğer paranızı en az 1 ay boyunca kullanmayacaksanız, aylık faiz günlük faize kıyasla daha avantajlı olabilir. Çünkü bankalar çoğu zaman daha uzun vadeye daha yüksek oran verir ve bu da toplam getirinizi artırır. Ayrıca aylık vadede faiz oranı baştan belli olduğu için ne kadar kazanacağınızı önceden hesaplayarak bütçe planlamanızı kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle yüksek faiz dönemlerinde aylık vadede elde edilen getiri, kısa vadeli bekletmeye göre daha tatmin edici olabilir.

 Dikkat Aylık faiz, parayı belirli bir süre boyunca hesapta tutma zorunluluğu doğurur. Vade bozulduğunda ani nakit ihtiyacınız oluşursa faiz kaybı yaşama ihtimaliniz yüksek olduğu için risk oluşabilir.

Günlük Faizin Riskleri Nelerdir?

Günlük faizin riskleri genellikle getiri düzeyi, enflasyon etkisi ve fırsat maliyeti etrafında şekillenir.

İlk olarak, günlük faiz oranları çoğu zaman daha uzun vadeli mevduatlara kıyasla düşüktür. Bu durum uzun vadede toplam kazancın sınırlı kalmasına neden olabilir. Özellikle enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde günlük faiz getirisi, enflasyonun altında kalırsa yatırımcının reel olarak para kaybetmesine yol açabilir.

Bir diğer risk, fırsat maliyetidir. Para günlük faizde beklerken daha yüksek getirili bir yatırım aracına yönlendirilmemiş olabilir. Özellikle faizlerin yükseliş trendinde olduğu dönemlerde kısa vadeli yatırım yapmak, potansiyel olarak daha avantajlı uzun vadeli oranların kaçırılmasına neden olabilir.

Ayrıca faiz oranları piyasa koşullarına göre değiştiği için günlük getiriler sabit değildir. Eğer banka oran düşürürse ertesi gün kazanç azalabilir. Bu da uzun vadeli planlama açısından belirsizlik yaratır.

Yani günlük faiz; düşük oran, enflasyon karşısında erime ve fırsat maliyeti risklerini barındırır. Kısa vadeli esneklik sunsa da uzun vadeli büyüme hedefi olan yatırımcılar için sınırlı bir getiri potansiyeline sahiptir.

Aylık Faizin Riskleri Nelerdir?

Aylık faizin riskleri genellikle likidite kısıtı, faiz oranı değişim riski ve enflasyon etkisi etrafında toplanır.

İlk olarak, aylık vadede para belirli bir süre boyunca hesapta tutulmak zorundadır. Vade dolmadan para çekilirse faiz kaybı yaşanabilir. Bu durum ani nakit ihtiyacı doğduğunda yatırımcı için dezavantaj oluşturur.

İkinci olarak, faiz oranı değişim riski vardır. Eğer faizler yükseliş trendine girerse, yatırımcı parasını bir ay boyunca daha düşük bir orana bağlamış olabilir ve daha yüksek oran fırsatını kaçırabilir. Özellikle faizlerin hızlı arttığı dönemlerde bu durum fırsat maliyetine yol açar.

Bir diğer önemli risk ise enflasyondur. Aylık faiz oranı enflasyonun altında kalırsa, yatırımcının elde ettiği nominal kazanç reel olarak değer kaybına dönüşebilir. Yani para faiz getirirken satın alma gücü azalabilir.

Nitekim aylık faiz; likidite esnekliğinin azalması, değişen faiz oranlarını kaçırma ihtimali ve enflasyon karşısında reel getiri riskini barındırır. Kısa ve orta vadede planlı bir getiri sunsa da piyasa koşullarına göre avantajı değişebilir.

Kredi Kartı Faizleri Günlük mü Aylık mı?

Kredi kartı faizleri teknik olarak günlük bazda hesaplanır, ancak kullanıcıya aylık ekstre döneminde yansıtılır. Yani müşteri borcunun tamamını ödemezse, kalan tutar üzerinden faiz her gün için ayrı ayrı işler. Bankalar, aylık belirlenen akdi faiz oranını günlük orana çevirerek (genellikle 30’a bölerek) borca uygular. Bu nedenle borç, ödeme yapılmadığı her gün artmaya devam eder.

Ancak müşteri, bu faiz artışını günlük olarak doğrudan takip edemez. İşleyen günlük faizler hesap kesim tarihinde toplanır ve ekstrede “faiz tutarı” olarak tek kalem halinde yer alır. Bu nedenle birçok kişi kredi kartı faizinin aylık olduğunu düşünür. Ancak bankalar, bu sistemi günlük olarak yürütür. Yani borcun tamamı ödenmediği sürece, kalan tutar üzerinden her gün için ayrı ayrı faiz hesaplanır ve borç bakiyesi günlük olarak artmaya devam eder.

Faizin günlük olarak hesaplanması önemlidir. Çünkü borç ne kadar erken kapatılırsa, o kadar gün için faiz işler. Ödeme geciktikçe her geçen gün yeni faiz eklenir ve toplam borç tutarı artmaya devam eder.

SIK SORULAN SORULAR

Günlük Faizli Hesapta Para Çekilirse Faiz Yanar mı?

Günlük faizli hesapta para çekildiğinde faizin yanıp yanmayacağı hesap türüne bağlıdır. Esnek veya gecelik faiz işleyen hesaplarda, geçmiş günlerde kazanılmış faiz genellikle korunur. Para çekildikten sonra ise yalnızca kalan bakiye üzerinden faiz işlemeye devam eder. Ancak klasik vadeli mevduatta vade dolmadan para çekilirse faiz kaybı yaşanabilir.

Aylık Faizli Mevduatta Erken Çekim Yapılırsa Ne Olur?

Aylık faizli mevduatta erken çekim yapıldığında genellikle faiz getirisi düşer veya hiç faiz uygulanmaz. Vade dolmadan paranın çekilmesi durumunda banka, müşteriye genellikle vadesiz ya da daha düşük oranlı faiz uygular. Bu nedenle toplam kazanç, planlanan aylık faizden daha az olur.

Günlük Faiz Enflasyona Karşı Korur mu?

Günlük faiz, enflasyona karşı sınırlı bir koruma sağlayabilir. Ancak bu durum kesin değildir. Eğer günlük faiz oranı, günlük olarak hesaplanan enflasyon oranının altında kalırsa, yatırımcının parası nominal olarak artsa da reel olarak değer kaybeder. Öte yandan, faiz oranı enflasyonun üzerinde olursa kısa vadede bir miktar koruma sağlar, ancak enflasyon dalgalıysa bu koruma sürekli olmayabilir.

Aylık Faiz Daha mı İstikrarlıdır?

Evet, aylık faiz genellikle günlük faize göre daha istikrarlıdır. Ay boyunca kazanılacak faiz önceden belli olur ve yatırımcı bu doğrultuda planlama yapabilir. Günlük faiz ise bakiye üzerinden her gün değişir ve kısa vadeli dalgalanmalara açıktır. Bu nedenle uzun vadeli ve düzenli getiri isteyenler için aylık faiz daha öngörülebilir bir seçenektir.

Günlük Faiz Hesabı mı Vadeli Mevduat mı Daha Avantajlı?

Günlük faiz hesabı, kısa vadede esneklik ve hızlı erişim sağlar. Vadeli mevduat ise genellikle daha yüksek faiz ve uzun vadede daha fazla kazanç sunar. Kısa vadede günlük faiz, uzun vadede ise vadeli mevduat daha avantajlı olabilir.

Faiz Getirisi Vergiden Nasıl Etkilenir?

Faiz getirisi, Türkiye’de bankalar tarafından uygulanan stopaj yoluyla vergiye tabidir. Bu durumda brüt faiz üzerinden belirli bir oran kesilir ve yatırımcının hesabına yalnızca kalan net tutar yansır. Örneğin %15 stopaj uygulanıyorsa, elde edilen faiz kazancının sadece %85’i kullanılabilir hale gelir. Bu nedenle vergi, kısa ve uzun vadeli faiz getirilerini doğrudan etkiler ve yatırımcının net kazancını azaltır.

Günlük Faiz Hafta İçi Ve Hafta Sonu Farklı mı İşler?

Günlük faiz çoğu banka tarafından hafta içi ve hafta sonu aynı şekilde hesaplanır. Ancak bazı bankalar, kendi politikaları doğrultusunda yalnızca iş günlerinde faiz işletebilir.

Faiz Oranı Değişirse Günlük Hesap Etkilenir mi?

Evet, faiz oranı değişirse günlük faiz hesabı doğrudan etkilenir. Günlük faiz, bakiye üzerinden günlük olarak hesaplandığı için bankanın uyguladığı faiz oranı yükselirse günlük kazanç artar, düşerse azalır. Yani faiz oranındaki değişiklikler, her gün işleyen faiz tutarına yansır ve toplam kazancı etkiler.

Uzun Vadede Günlük Faiz mi Aylık Faiz mi Daha Avantajlıdır?

Uzun vadede, aylık faiz genellikle günlük faize göre daha avantajlıdır. Bunun nedeni, aylık faizli mevduatlarda faizin belirli periyotlarla anaparaya eklenerek bileşik getiri oluşturmasıdır. Günlük faiz kısa vadede esnek ve hızlı erişim sağlasa da, uzun vadede toplam kazanç çoğu zaman aylık veya daha uzun vadeli faizli hesaplara göre daha düşük kalır.