EFT ve Havale Ücreti Almayan Bankalar 2026 2026 yılı içerisinde havale ve EFT ücreti almayan bankaları ve bu işlemler için belirlenen şartları sizler derledik. İşte detaylar!

Aynı bankalar arasında farklı hesaplara para transferi yaparken havale, iki farklı banka arasında para transferi yaparken ise EFT işlemi kullanılır. Her iki işlemin transfer süreleri birbirinden farklıdır. EFT işlemi hafta içi mesai saatleri içinde birkaç dakika içinde tamamlanırken, mesai saatleri dışında yapılan EFT işlemleri bir sonraki gün mesai saatleri içinde gerçekleşir. Havale işlemi ise 24 saat, hafta içi ya da hafta sonu fark etmeksizin anında karşı tarafa geçer. Bu yazımızda 2026 yılı içinde havale ve EFT ücreti almayan bankaları sunacağız.

EFT veya havale yoluyla hesabınıza yanlışlıkla para yatırıldıysa ne yapmanız gerektiğini merak ediyorsanız, Hesaba Yanlışlıkla Yatan Para Geri Alınabilir mi? EFT ve Havale başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

EFT Ücreti Almayan Bankalar

EFT işlemi farklı bankalar arasında yapıldığından günlük para transferleri sırasında sıkça kullanılır. Bu durumda bireyler, işlem maliyetini azaltmak için işlem esnasında herhangi bir ücret talep etmeyen bankaları tercih ederek EFT yapabilir.

EFT ücreti almayan bankalar ve şartları aşağıdaki gibidir:

Banka Adı Şartları Kuveyt Türk Mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden yapılan EFT işlemleri ücretsiz. Enpara TL cinsinden yapılan EFT ücretsiz. CEPTETEB Mobil uygulama ve internet şubesi üzerinden yapılan EFT işlemleri ücretsiz. Fibabanka İnternet bankacılığından yapılan EFT işlemleri ücretsiz. DenizBank MobilDeniz uygulamasıyla ilk kez DenizBank müşterisi olanlar, bir yıl boyunca ücretsiz EFT yapabilir. Burgan Bank Dijital bankacılık müşterileri için EFT işlemleri ücretsiz. Odeabank Yakından Bankacılık üzerinden hesap sahibi olan müşteriler için EFT işlemi ücretsiz. Garanti Bankası Maaş müşterilerine özel EFT işlemleri ücretsiz. ING Bank Turuncu Hesap kampanyasına katılan müşteriler için mobil uygulama üzerinden yapılan EFT işlemleri ücretsiz. ICBC Mobil uygulama üzerinden yapılan EFT işlemleri ücretsiz. HSBC Premier kart kullanan müşterilerin tüm banka kanallarından yapacağı EFT işlemleri ücretsiz. Albaraka Türk Tüm kanallar aracılığıyla yapılan EFT işlemleri ücretsiz. Vakıf Katılım Tüm EFT işlemleri ücretsiz. Ziraat Katılım Mobil uygulama ve internet şube aracılığıyla yapılan tüm EFT işlemleri ücretsiz.

Havale Ücreti Almayan Bankalar

Havale işleminde iki aynı bankanın farklı hesaplarına para transferi yapılır. Bazı bankalar mesai saatleri içerisinde yapılan havale işlemlerinde herhangi bir transfer ücreti kesmemektedir.

Havale ücreti almayan bankalar ve şartları aşağıdaki gibidir: