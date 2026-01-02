TeklifimGelsin
Banner

EFT ve Havale Ücreti Almayan Bankalar 2026

2026 yılı içerisinde havale ve EFT ücreti almayan bankaları ve bu işlemler için belirlenen şartları sizler derledik. İşte detaylar!
Yayınlanma Tarihi: 6 Ekim 2024
Sana En Uygun Bankayı Bul

Banka hesabını ne için kullanmak istersin?

Aynı bankalar arasında farklı hesaplara para transferi yaparken havale, iki farklı banka arasında para transferi yaparken ise EFT işlemi kullanılır. Her iki işlemin transfer süreleri birbirinden farklıdır. EFT işlemi hafta içi mesai saatleri içinde birkaç dakika içinde tamamlanırken, mesai saatleri dışında yapılan EFT işlemleri bir sonraki gün mesai saatleri içinde gerçekleşir. Havale işlemi ise 24 saat, hafta içi ya da hafta sonu fark etmeksizin anında karşı tarafa geçer. Bu yazımızda 2026 yılı içinde havale ve EFT ücreti almayan bankaları sunacağız.

EFT veya havale yoluyla hesabınıza yanlışlıkla para yatırıldıysa ne yapmanız gerektiğini merak ediyorsanız, Hesaba Yanlışlıkla Yatan Para Geri Alınabilir mi? EFT ve Havale başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

EFT Ücreti Almayan Bankalar

EFT işlemi farklı bankalar arasında yapıldığından günlük para transferleri sırasında sıkça kullanılır. Bu durumda bireyler, işlem maliyetini azaltmak için işlem esnasında herhangi bir ücret talep etmeyen bankaları tercih ederek EFT yapabilir.

EFT ücreti almayan bankalar ve şartları aşağıdaki gibidir:

Banka AdıŞartları
Kuveyt TürkMobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden yapılan EFT işlemleri ücretsiz.
EnparaTL cinsinden yapılan EFT ücretsiz.
CEPTETEBMobil uygulama ve internet şubesi üzerinden yapılan EFT işlemleri ücretsiz.
Fibabankaİnternet bankacılığından yapılan EFT işlemleri ücretsiz.
DenizBankMobilDeniz uygulamasıyla ilk kez DenizBank müşterisi olanlar, bir yıl boyunca ücretsiz EFT yapabilir.
Burgan BankDijital bankacılık müşterileri için EFT işlemleri ücretsiz.
OdeabankYakından Bankacılık üzerinden hesap sahibi olan müşteriler için EFT işlemi ücretsiz.
Garanti BankasıMaaş müşterilerine özel EFT işlemleri ücretsiz.
ING BankTuruncu Hesap kampanyasına katılan müşteriler için mobil uygulama üzerinden yapılan EFT işlemleri ücretsiz.
ICBCMobil uygulama üzerinden yapılan EFT işlemleri ücretsiz.
HSBCPremier kart kullanan müşterilerin tüm banka kanallarından yapacağı EFT işlemleri ücretsiz.
Albaraka TürkTüm kanallar aracılığıyla yapılan EFT işlemleri ücretsiz.
Vakıf KatılımTüm EFT işlemleri ücretsiz.
Ziraat KatılımMobil uygulama ve internet şube aracılığıyla yapılan tüm EFT işlemleri ücretsiz.
getirfinans Müşterisi Ol 50.000 TG Para Kazan!getirfinans Müşterisi Ol 50.000 TG Para Kazan!

Havale Ücreti Almayan Bankalar

Havale işleminde iki aynı bankanın farklı hesaplarına para transferi yapılır. Bazı bankalar mesai saatleri içerisinde yapılan havale işlemlerinde herhangi bir transfer ücreti kesmemektedir. 

Havale ücreti almayan bankalar ve şartları aşağıdaki gibidir:

Banka AdıŞartları
Kuveyt TürkMobil uygulama ve internet şube üzerinden yapılan havale işlemleri ücretsiz.
EnparaTL cinsinden yapılan havale ücretsiz.
CEPTETEBMobil uygulama ve internet şubesi üzerinden yapılan havale işlemleri ücretsiz.
Fibabankaİnternet bankacılığından yapılan havale işlemleri ücretsiz.
DenizBankMobilDeniz uygulamasıyla ilk kez DenizBank müşterisi olanlar, bir yıl boyunca ücretsiz havale yapabilir.
Burgan BankDijital bankacılık müşterileri için havale işlemleri ücretsiz.
OdeabankYakından bankacılık üzerinden hesap sahibi olan müşteriler için havale işlemi ücretsiz.
Garanti BBVAMaaş müşterilerine özel havale işlemleri ücretsiz.
ING BankTuruncu Hesap kampanyasına katılan müşteriler için mobil uygulama üzerinden yapılan havale işlemleri ücretsiz.
ICBCMobil uygulamadan yapılan havale işlemleri ücretsiz.
HSBCPremier kredi kartını kullanan müşterilerin tüm banka kanallarından yapacağı havale işlemleri ücretsiz.
Albaraka TürkTüm kanallar aracılığıyla yapılan havale işlemleri ücretsiz.
Vakıf KatılımTüm havale işlemleri ücretsiz
Ziraat KatılımMobil uygulama ve internet şube aracılığıyla yapılan tüm havale işlemleri ücretsiz.