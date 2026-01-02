MTV Taksit Yapan Bankalar 2026 MTV işlemlerine kaç taksit yapılır ve taksit yapan bankalar hangileridir? Tüm bankalara ait bilgiler burada!

Sana En Uygun Bankayı Bul Banka hesabını ne için kullanmak istersin?  Yatırım Hesabı

Birikimlerimi kazanca çevirmek istiyorum.  Günlük Harcamalar

Kredi ve Kredi Kartı kullanmak istiyorum.  Hepsi olabilir. Sonraki

MTV, araç sahipleri tarafından ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez devlete ödenen vergidir. Tüm motorlu taşıtlar için ödenen bu vergi için belirlenen fiyatlar; araç yaşına, koltuk sayısına ve emisyon oranına göre değişiklik göstermektedir. Araç sahiplerinin zamanında ödeme yapmaması halinde %1.6 oranında gecikme faizi işlenir. Ödemeler vergi daireleri, bankaların çeşitli kanalları ve fiziki şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Bankaların belirlediği politikalar doğrultusunda ödeme yaparken taksit yapılabilir. Ayrıca otomatik ödeme talimatları ile MTV ödemeleri de gerçekleştirilebilir.

Bu yazımızda bankaların MTV için belirlediği taksit sayısına değineceğiz. Ayrıca MTV işlemi için taksit yapan bankaları detaylı bir şekilde ele alacağız.

MTV Kaç Taksit Yapılır?

MTV taksit sayısı, bankaların belirlediği politikalara göre değişiklik göstermektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı sitesi ve bankaların çeşitli kanalları üzerinden yapılan ödemelerde, banka tarafından belirlenen taksit sayıları farklı olabilir. Bu noktada 2 ila 5 aylık vade süreleri boyunca MTV ödemeleri gerçekleştirilebilir.

Örneğin Vakıfbank’ın MTV ödemeleri için belirlediği taksit sayısı en fazla 3 iken, GİB internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden yapılan ödemelerde bu taksit sayısı 5'dir.

Aşağıda bankaların taksit sayısı ve taksit için belirlenen kredi kartları yer almaktadır:

Banka Adı Geçerli Kartlar Taksit Sayısı Garanti BBVA Bonus Flexi, Bonus Genç, Money Bonus, Flexi, Shop&Fly, Miles&Smiles, American Express Card, Bonus American Express 3 Taksit Türkiye İş Bankası Maximum, MercedesCard, Maximiles, Maximiles Black, Maximum Genç 3 Taksit Akbank Axess 4 Taksit TEB Platinum 4 Taksit QNB Finansbank First Kart 2 Taksit Kuveyt Türk Sağlam Kart, Sağlam Kart Kampüs, Sağlam Kart Genç, Özel Bankacılık World Elite Kredi Kartı ve Miles&Smiles 3 Taksit Ziraat Bankası Bankkart 4 Taksit Vakıfbank Worldcard, TROY Logolu Bireysel Kredi Kartları 3 Taksit Halkbank Paraf 4 Taksit Denizbank Troy 3 Taksit

Axess Kredi Kartı Yıllık Ödeme ₺909,50 Alışveriş Faizi %3,25 Gecikme Faizi %3,55 Detay Başvur %0 Faizli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans Fırsatı! İlk kez Axess kredi kartına başvuranlara özel.

MTV Taksit Yapan Bankalar Hangileri ? 2026

MTV ödeme işlemlerine taksit yapan bankalar, ödeme dönemlerinden önce çeşitli kampanyalar oluşturur. Müşteriler, bankaların kartlara özel uyguladığı kampanyalar doğrultusunda taksit fırsatlarından kolayca yararlanabilir.

2026 yılı için Vakıfbank, QNB Finansbank, Yapı Kredi, Akbank, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk, Denizbank, Garanti Bankası, Enpara ve Paraf tarafından sunulan kampanyalar aşağıdaki gibidir.

Vakıfbank MTV Taksit

Vakıfbank, tek seferde yapılacak 1.000-20.000 TL arası MTV ödemelerini faizsiz olarak 3 ay taksitlendirme imkanı sunar. Peşin işlemlerin taksitlendirilmesi için internet bankacılığı, mobil uygulama ve müşteri iletişim merkezi kullanılabilir. Ayrıca kartın aktif olması, işlemin ekstre döneminde gerçekleştirilmesi ve ekstrenin henüz kesilmemiş olması gerekmektedir.

GİB üzerinden yapılan 1.000-20.000 TL arası MTV ödemeleri ise faizsiz 5 ay taksitlendirilebilir.

Paraf MTV Taksit

Paraf; Halkbank’ın mobil uygulaması ve internet şubesi, Dialog ya da GİB aracılığıyla gerçekleştirilecek 500 TL ve üzeri MTV ödemelerinde 3 taksit, Troy logolu bireysel kredi kartlarında ise 4 taksit uygulamaktadır. Bu kartın Troy logolu olmaması durumunda bireyler yalnızca 3 taksit kampanyasından yararlanabilir.

Taksit işlemini uygulamak isteyen bireyler, Dialog’u arayarak işlem taksitlendirme talebinde bulunabilir. Yapılandırılmış MTV cezaları ve 500.000 TL’yi aşan ödemeler, kampanya kapsamında değerlendirilmemektedir.

Kasko ve trafik sigortası arasındaki farkları merak ediyorsanız, Kasko ve Trafik Sigortası Arasındaki Temel Farklar Nelerdir? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. Bu yazıda, her iki sigorta türünün kapsamları, yasal zorunluluk durumu, hangi riskleri karşıladığı ve hangi durumlarda devreye girdiği gibi konular detaylı ve karşılaştırmalı olarak açıklanmaktadır.

QNB Finansbank MTV Taksit

QNB Finansbank, MTV ödemelerinde 2 taksit fırsatı sunmaktadır. İnternet şubesi ile yapılan işlemler sırasında vergi türü, plaka, vergi yılı ve araç sahibinin T.C. kimlik numarası ya da vergi kimlik numarası girilir. Sorgulama ekranı açıldıktan sonra ödeme işlemi gerçekleştirilebilir. Yalnızca bireysel kredi kartına sahip olan müşteriler bu kampanyadan faydalanabilir. Banka kartları, Enpara kredi kartları, ParaPuan ve hesaptan yapılan ödemelerde taksit uygulaması geçerli değildir.

Akbank MTV Taksit

Akbank, Troy logolu Axess kartları üzerinden 1.000-1.000.000 TL arasındaki peşin MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı sunmaktadır. Ödeme ve vergi sorgulama işlemi mobil uygulama, internet şube ve Juzdan aracılığıyla plaka girilerek yapılabilir.

Uygulama üzerinden yapılan işlemler sırasında transferler ve ödemeler menüsüne giriş yapılarak MTV ödeme adımları takip edilebilir.

İnternet şube üzerinden yapılan işlemler sırasında ise ödemeler sekmesine giriş yaptıktan sonra vergi / para cezası ödeme menüsüne tıklanarak MTV ödeme adımları izlenebilir.

Ziraat Bankası MTV Taksit

Ziraat Bankası, MTV ödeme işlemlerinde 4 taksit fırsatı sunmaktadır. Ödeme işlemleri; mobil uygulama, internet şubesi, ATM ve GİB üzerinden gerçekleştirilmekte olup Bankkart ve Bankkart Başak kredi kartı üzerinden taksite bölünebilir.

Kuveyt Türk MTV Taksit

Kuveyt Türk, 100 TL - 30.000 TL arasındaki MTV ödemelerinde vade farksız 3 taksit fırsatı sunmaktadır. Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin bankanın sunduğu Sağlam Kart’a sahip olması ve ONAY MTV3T yazarak 2848’e SMS göndermesi gerekmektedir. Ödemeler mobil uygulama, internet şube, müşteri hizmetleri, fiziki şube ve GİB aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Enpara MTV Taksit

Enpara, MTV ödemeleri için müşterilerine 6 taksit fırsatı sunmaktadır. Kredi kartı ile tek çekim yapılan ödemelerin harcama detaylarına yansıması ile taksitlendirme işlemi kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

Denizbank MTV Taksit

Denizbank, MTV ödemeleri için 3 taksit fırsatı sunmaktadır. GİB’e giriş yaptıktan sonra MTV ödeme adımlarını takip ederek ödeme işlemi gerçekleştirilebilir. Ödemenin yapılmasının ardından çekilen tutar, bir gün sonra kredi kartı hareketlerine yansımaktadır.

Garanti Bankası MTV Taksit

Garanti Bankası, MTV ödemeleri için tek çekim, 2 veya 3 taksit fırsatı sunmaktadır. Ödeme işlemi BonusFlaş, mobil uygulama, internet bankacılığı, müşteri hizmetleri ve ATM aracılığıyla gerçekleştirilebilir. 3 taksit fırsatı ise yalnızca bankanın Garantibbva.com.tr üzerinden kredi kartı ile yapılan ödemelerinde sunulmaktadır.

SIK SORULAN SORULAR

2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi Hangi Aylarda Ödenir?

2026 motorlu taşıtlar vergisi ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yıl içerisinde toplamda iki kez ödenir. Ödemeler, 1-31 Ocak 2026 ve 1-31 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılabilmektedir.

Ek MTV Ödenmezse Ne Olur?

Ek MTV ödemelerinin yapılmaması durumunda borçlu hakkında haciz işlemi uygulanır. Ayrıca aracın muayenesi, satış ve devir işlemleri gerçekleştirilemez.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kaç Defa Ödenecek?

Motorlu taşıtlar vergisi, araç sahipleri tarafından yılda 2 kez ödenmektedir.

MTV 4 Kere mi?

Hayır, MTV ödemeleri 2 kez yapılmaktadır.

MTV 1 Gün Geç Ödenirse Ne Olur?

MTV ödemesinin 1 gün geç ödenmesi halinde herhangi bir haciz veya cezai işlem uygulanmaz. Ancak, ödeme süresi gecikirse geciken her ay için %1,4 oranında gecikme faizi uygulanır. Uzun süreli ödeme gecikmelerinde ise araca haciz konulabilir veya bağlanabilir.

MTV Nasıl Taksitlendirilir?

MTV taksitlendirme işlemleri için ödeme sırasında ilgili bankanın internet bankacılığı, mobil uygulama veya Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (gib.gov.tr) ödeme kanalları kullanılabilir.

MTV Gecikme Faizi Ne Kadar 2026?

MTV gecikme faizi Temmuz 2024 yılından itibaren %3,5 oranında uygulanmaktadır.