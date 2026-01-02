Yüksek Limitli Kredi Kartı Veren Bankalar Hangileridir? 2026 2026'da yüksek limitli kredi kartı veren bankaları keşfedin! En avantajlı kart seçenekleri ve esnek limit fırsatlarıyla bütçenizi rahatlatın.

ÜÇ ADIMDA DOĞRU KARTI BUL 1. Yaş Aralığını Seç 18 ve Altı

19-25

26-35

36 ve Üzeri

Kredi kartları, günümüzde nakit para yerine sıklıkla tercih edilen bir ödeme aracı haline gelmiştir. Market, hastane, okul gibi günlük yaşamın her alanında kullanılmakla birlikte iş dünyasında da yoğun şekilde tercih edilmektedir. Özellikle büyük çaplı iş sahipleri, yüksek miktarda nakit para taşımak yerine, kullanım kolaylığı ve güvenlik açısından yüksek limitli kredi kartlarını tercih etmektedir.

Bu kartlar hem pratiklik sağlamakta hem de büyük harcamaların daha kolay yönetilmesine olanak tanımaktadır. Ancak yüksek limitli kredi kartı sahibi olmak için bazı şartları yerine getirmek gerekmektedir.

Bu yazımızda yüksek limitli kredi kartı veren bankaları, bu kartın nasıl alınabileceğini ve kredi notunun yüksek limitli kredi kartı alımında oynadığı rolü detaylı bir şekilde ele alacağız.

Yüksek Limitli Kredi Kartı Nedir?

Yüksek limitli kredi kartı, genellikle aylık geliri yüksek kişilere sunulan yüksek harcama limiti bulunan kredi kartıdır. Bu kredi kartı türü her müşteriye verilmez. Öncelikle müşterinin gelir seviyesine bakılır. Kredi kart limiti bankanın koyduğu sınırların üzerindeyse yüksek limitli kredi kartı sahibi olunabilir.

Elbette bu noktada kişinin kredi notu da kontrol edilir. Bir müşterinin mevduat hesabının bulunması kredi geçmişi ve bankayla yapılan işlemler de limitin artırılmasında etkili olabilir. Bankalar, genellikle müşterilerinin finansal riskini en aza indirmek için bu tür kriterlere dikkat eder​.

Ödemelerini düzenli yapan ve iyi bir kredi notuna sahip bireyler değerlendirilmeye alınır ve yüksek limitli kredi kartı verilir. Genellikle ilk kez kredi kartı alacak kişiler için aylık gelirin iki katı, eski kart kullanıcıları için ise aylık gelirin dört katıba kadar limit verilebilmektedir.

Axess Kredi Kartı Yıllık Ödeme ₺909,50 Alışveriş Faizi %3,25 Gecikme Faizi %3,55 Detay Başvur %0 Faizli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans Fırsatı! İlk kez Axess kredi kartına başvuranlara özel.

Yüksek Limitli Kredi Kartı Veren Bankalar Hangileri?

En yüksek kredi kartı limiti veren bankalar ve kartlar şöyle sıralanabilir:

Banka Kart Adı Özellikler Limit Artırım Şartları Garanti BBVA Yüksek Limitli Kredi Kartı Bonus Card Yüksek limit seçenekleri, geniş taksit ve indirim olanakları. Kredi notu ve gelir durumuna bağlı olarak belirli aralıklarla. QNB Finansbank Yüksek Limitli Kredi Kartı CardFinans Düzenli ödeme yapan müşterilere yüksek limit imkanı. Düzenli ödeme geçmişi olan müşterilere daha fazla limit tanımı. Akbank Yüksek Limitli Kredi Kartı Axess Uzun süreli müşterilere özel kampanyalar ve yüksek limit seçenekleri. Banka ile uzun süreli çalışma ve gelir durumuna bağlı. Yapı Kredi Yüksek Limitli Kredi Kartı World Card Yüksek harcama limitleri ve çeşitli kampanyalar. Kredi notu ve gelir durumuna göre istenen zamanda artırılabilir. İş Bankası Yüksek Limitli Kredi Kartı Maximum Kart Çeşitli ihtiyaçlara uygun yüksek limitli kart seçenekleri ve farklı avantajlar. Kredi notuna ve müşteri segmentine bağlı olarak artırılabilir. VakıfBank Yüksek Limitli Kredi Kartı VakıfBank Like Card Farklı harcama kategorilerine uygun yüksek limitli kart seçenekleri. Düzenli ödeme ve gelir durumuna göre limit artırımı yapılabilir.

TeklifimGelsin senin için onlarca bankanın en iyi kredi kartı tekliflerini bir araya getirerek, bütçene ve kredi notuna en uygun kredi kartlarını karşılaştırmanı ve başvurunu işlemini dakikalar içinde gerçekleştirmeni sağlar.

Kredi kartınızda kullanılabilir limit görünmesine rağmen harcama yapamıyorsanız, nedenlerini öğrenmek için Kredi Kartında Kullanılabilir Limit Neden Kullanılamaz? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. Bu yazıda, provizyondaki işlemler, bloke durumları, otomatik ödemeler ve bankaların uyguladığı geçici kısıtlamalar gibi limit kullanımını etkileyen tüm faktörler detaylı şekilde açıklanmaktadır.

Yüksek Limitli Kredi Kartı Nasıl Alınır?

Yüksek limitli kredi kartı almak için ilk olarak kişinin yüksek bir gelire sahip olduğunu belgelemesi gerekir. Çünkü bankalar sadece yüksek gelire sahip müşterilere yüksek limitli kredi kartı hizmeti sunmaktadır. Dolayısıyla maaş bordrosu, kira geliri, serbest meslek gelir belgesi ya da emeklilik maaşının dökümü gibi belgeler bankalar tarafından başvuru sürecinde istenir.

Bunun yanında kredi notunun iyi seviyede olması da yüksek limitli kredi kartı alma sürecini olumlu etkilemektedir. Yüksek bir aylık gelire sahip kişinin kredi notu düşükse en kısa zamanda bu notu yükseltmelidir. Kredi notu düşük olanlar, borçlarını düzenli ödeyerek ve kredi borcunu azaltarak notlarını iyileştirebilir. Bu şartları sağladıktan sonra istenen belgelerle bankalara başvuru yapılarak yüksek limitli kredi kartı sahibi olunabilir.

Yüksek Limitli Kredi Kartı İçin Kredi Notunun Kaç Olması Gerekir?

Kredi notu, bankaların müşterilerine sunduğu hizmetlerde en önemli faktörlerden biridir. Yüksek limitli kredi kartı alabilmek için de kredi notu büyük bir önem taşır. Yüksek limitli kredi kartları genellikle 1500 puan ve üzeri kredi notuna sahip kişilere verilmektedir. Bu aralık, iyi bir kredi notu olarak kabul edilir ve bankalar tarafından olumlu değerlendirilir. Bu kredi notunun altındaki kullanıcıların yüksek limitli kredi kartı talebi genellikle reddedilmektedir. Kredi notu 1700-1900 aralığında ise çok iyi seviyede olduğu kabul edilir ve bu durum yüksek limitli kart başvurularında avantaj sağlar​.