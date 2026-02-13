Topraktan, Temelden ve Projeden Ev Almak Nedir? Mantıklı mı? Topraktan, temelden ve projeden ev almanın ne olduğu, mantıklı olup olmadığı, farkları ve nasıl yapıldığının yanı sıra dikkat edilmesi gerekenler!

Topraktan, temelden ve projeden ev almak, konutun hangi aşamada satın alındığına bağlı olarak fiyat, teslim süresi ve risk düzeyi açısından farklı sonuçlar doğurmaktadır. Bu yazımızda topraktan, temelden ve projeden ev almanın ne olduğunu, farklarını, mantıklı olup olmadığını ele alacağız. Ayrıca topraktan, temelden ve projeden ev alırken karşılaşılabilecek risklere ve dikkat edilmesi gerekenlere değineceğiz.

Topraktan, Temelden ve Projeden Ev Almak Nedir?

Topraktan, temelden ve projeden ev almak, henüz tamamlanmamış bir konuttan, inşaatın farklı aşamalarında satın alma yapmayı ifade eden kavramlardır. Günlük yaşamda birbirlerinin yerine kullanılsalar da aralarında inşaatın hangi aşamasında alım yapıldığına göre bazı farklar bulunur.

Topraktan ev almak, inşaata hiç başlanmadan ya da çok erken aşamadayken, yalnızca proje, plan ve maket üzerinden konut satın alınmasıdır. Ortada fiilen tamamlanmış bir yapı bulunmamaktadır. Satın alma işlemi çizimler ve vaat edilen teknik özellikler üzerinden yapılmaktadır. Türkiye’de bu satış türü hukuken ön ödemeli konut satış sözleşmesi kapsamında değerlendirilmektedir. Topraktan ev almak, genellikle tamamlanmış konutlara kıyasla daha uygun fiyatlıdır ve yatırımcıya proje tamamlandığında değer artışı potansiyeli sunmaktadır. Ancak iskanın henüz alınmamış olması, kat mülkiyetine geçilmemesi ve teslim süresinin ileri bir tarihte olması nedeniyle bir takım risklere sahiptir.

Temelden ev almak, projesi tamamlanmış ancak inşaatı henüz başlamamış ya da yeni başlamış projelerden konut satın alınmasıdır. Burada yapı ruhsatı ve proje detayları netleşmiştir. Satış süreci, temel atımından anahtar teslim aşamasına kadar devam edebilir. Temelden ev alımında da fiyatlar genellikle daha avantajlıdır ve bazı projelerde daire içi plan, malzeme veya tasarım konusunda kişiselleştirme imkanı sunulabilir. Ödeme planları çoğunlukla inşaatın ilerleme seviyesine göre belirlenmektedir.

Projeden ev almak ise en geniş çerçeveyi kapsayan satın alma sürecidir. İnşaatı başlamamış, devam eden veya henüz tamamlanmamış tüm konut projelerinden yapılan satışları ifade etmektedir. Halk arasında topraktan satış olarak da adlandırılmaktadır. Projeden ev alırken satın alma işlemi, maket, görsel, teknik şartname ve sözleşme üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem, özellikle yatırım amaçlı alımlarda düşük maliyetle konut edinme ve proje tamamlandığında değer artışından faydalanma imkanı sunmaktadır.

Topraktan, Temelden ve Projeden Ev Almanın Farkları Nelerdir?

Topraktan, temelden ve projeden ev almanın farkları aşağıdaki tabloda detaylı bir şekilde ele alınmıştır:

Fark Unsuru Topraktan Ev Almak Temelden Ev Almak Projeden Ev Almak Tanım İnşaat başlamadan önce projeden ev alınmasıdır. Temeli atılmış, inşaatı başlamış projeden ev alınmasıdır. İnşaat tamamlanmadan satılan tüm evleri kapsar. İnşaat Durumu Temel atılmamıştır, şantiye yoktur. Temel atılmıştır, inşaat sahadadır. İnşaat başlamamış veya devam ediyor olabilir. Satın Alma Şekli Proje çizimleri ve sözleşmeye dayanır. Proje + mevcut inşaat durumu dikkate alınır. Proje ve inşaat seviyesi birlikte değerlendirilir. Fiyat Seviyesi En düşük fiyatlı seçenektir. Orta seviyededir. Aşamaya göre değişir. Ödeme İmkanı Firma taksiti yaygındır. Firma taksiti yaygın, kredi sınırlıdır. Genelde kredi mümkündür. Risk Düzeyi Yüksektir. Orta seviyededir. Aşamaya göre değişir. Teslimat Süresinin Netliği Düşüktür. Daha nettir. İnşaat seviyesine bağlıdır. Tapu Durumu Arsa payı / ön satış sözleşmesi olabilir. Genellikle kat irtifakı vardır. Arsa payı, kat irtifakı veya kat mülkiyeti olabilir. Alıcı Kitlesi Risk alabilen yatırımcılar Yatırım ve oturum düşünenler Geniş alıcı kitlesi

Topraktan Ev Almak Mantıklı mı?

Topraktan ev almak, doğru proje ve güvenilir bir müteahhit tercih edildiğinde mantıklı bir seçenek olabilir. Bu yöntem, bitmiş konutlara kıyasla daha uygun fiyatla ev sahibi olma, firma tarafından sunulan esnek ödeme planlarından yararlanma ve inşaat süreci ilerledikçe konutun değer kazanması gibi avantajlar sunmaktadır.

Ancak inşaatın gecikmesi, teslim tarihinin uzaması veya projenin planlandığı şekilde tamamlanmaması gibi riskler de bulunmaktadır. Bu nedenle topraktan ev almayı düşünenlerin, müteahhit firmanın geçmiş projelerini, mali yapısını, sözleşme şartlarını ve tapu durumunu dikkatle incelemesi gerekir. Uzun vadeli düşünen ve riskleri yönetebilen alıcılar için topraktan ev almak mantıklı olabilirken, kısa sürede oturum ihtiyacı olanlar için görece daha mantıksız bir seçenek olarak görülebilir.

Temelden Ev Almak Mantıklı mı?

Temelden ev almak, doğru koşullar sağlandığında mantıklı bir tercih olabilir. Temelin atılmış ve inşaatın fiilen başlamış olması, topraktan ev almaya kıyasla belirsizliği azaltarak alıcıya daha somut bir güvence sunmaktadır. Bu yöntemde fiyatlar genellikle bitmiş konutlara göre daha uygundur ve ödeme planları inşaat sürecine yayılabildiği için bütçe yönetimi daha kolay olabilir.

Ancak yine de teslim süresi, inşaatın planlanan şekilde ilerleyip ilerlemediği, müteahhit firmanın güvenilirliği ve sözleşme şartları dikkatle değerlendirilmelidir. Özellikle kısa vadede taşınma planı olmayan ve orta düzeyde risk alabilen alıcılar için temelden ev almak mantıklı bir seçenek olarak öne çıkabilir.

Projeden Ev Almak Mantıklı mı?

Projeden ev almak, doğru proje ve güvenilir bir müteahhit tercih edildiğinde mantıklı bir seçenek olabilir. İnşaat tamamlanmadan önce yapılan bu alım yöntemi, bitmiş konutlara kıyasla daha uygun fiyatlarla ev sahibi olma ve inşaat süreci ilerledikçe konutun değer kazanmasından yararlanma imkanı sunmaktadır. Ayrıca firma tarafından sunulan taksitli ödeme planları, alıcıya bütçe açısından esneklik sağlamaktadır.

Ancak teslim süresi, inşaatın planlanan takvime uygun ilerlemesi, müteahhit firmanın geçmişi ve sözleşme şartları dikkatle değerlendirilmelidir. Bu unsurlar göz önünde bulundurulduğunda, projeden ev almak özellikle uzun vadeli düşünen ve riskleri gözeterek hareket eden alıcılar için mantıklı bir tercih olarak öne çıkabilir.

İnşaattan Ev Almak Diğerlerinden Farklı mı?

İnşaattan ev almak, çoğu zaman ayrı bir satın alma yöntemi gibi düşünülse de topraktan, temelden ve projeden ev almakla aynı kapsamda değerlendirilmektedir. Bu ifade, konutun henüz tamamlanmadığı bir aşamada satın alındığını anlatan genel bir tanımdır. İnşaat başlamadan önce alınan bir ev de, temeli atılmış ya da yapımı devam eden bir projeden alınan ev de inşaattan ev almak olarak adlandırılır. Asıl fark, evin inşaatın hangi aşamasında satın alındığıdır. Bu aşama değiştikçe fiyat seviyesi, risk oranı ve teslim süresi gibi unsurlar da farklılık göstermektedir.

Topraktan veya Temelden Ev Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Müteahhit firmanın güvenilirliği mutlaka araştırılmalıdır: Firmanın daha önce tamamladığı projeler, teslim süreçleri ve ticari geçmişi incelenmeden karar verilmemelidir. Sadece satış ofisi anlatımlarına güvenmek ciddi risk doğurabilir.

Projenin hukuki altyapısı net olmalıdır: Arsanın tapu durumu, hisseli olup olmadığı, üzerinde ipotek, haciz veya şerh bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir. İnşaat için alınmış yapı ruhsatı ve imar durumu açıkça görülmelidir.

İmzalanacak sözleşme mutlaka resmî şekle uygun olmalıdır: Ön satış veya satış vaadi sözleşmelerinin noter huzurunda düzenlenmesi gerekir. Aksi halde sözleşme ileride geçersiz sayılabilir ve alıcı hak kaybına uğrayabilir.

Sözleşme içeriği ayrıntılı ve açık olmalıdır: Teslim tarihi, dairenin net ve brüt metrekare bilgileri, kullanılan malzemeler, ödeme planı ve gecikme durumunda uygulanacak yaptırımlar sözleşmede net şekilde yer almalıdır.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi incelenmelidir: Müteahhit ile arsa sahibi arasında yapılan sözleşme görülmeden satın alım yapılmamalıdır. Çünkü alıcının satın aldığı bağımsız bölüm bu sözleşmeye dayanır.

Tapu devri ve tescil süreci baştan netleştirilmelidir: Tapunun ne zaman devredileceği, arsa payı mı yoksa kat irtifakı mı kurulacağı açıkça bilinmelidir. Sözlü vaatler ile hareket edilmemelidir.

Teminat ve güvence imkanları sorgulanmalıdır: Mümkün olan durumlarda ipotek, banka teminatı veya benzeri güvencelerin sağlanıp sağlanamayacağı değerlendirilmelidir. Bu, müteahhidin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda alıcıyı korur.

Aynı taşınmazın birden fazla kişiye satılma riskine karşı dikkatli olunmalıdır: Özellikle erken aşamadaki projelerde bu tür mağduriyetler yaşanabildiği için tüm ödemeler belgeli ve sözleşmeye bağlı yapılmalıdır.

Müteahhitten Ev Alan Üçüncü Kişilerin Hakları Nelerdir?

Müteahhitten ev alan üçüncü kişiler, arsanın sahibi olmayan ancak inşaatı yapan müteahhitten daire satın alan alıcılardır. Bu kişiler, arsa sahibi ile müteahhit arasındaki sözleşmenin tarafı değildir, evi doğrudan müteahhitten alırlar. Bu nedenle tapu süreci ve hakları, yaptıkları satış sözleşmesine ve müteahhidin arsa sahibi ile olan ilişkisine bağlı olarak şekillenir.

Müteahhitten ev alan üçüncü kişilerin sahip olduğu haklar ise şöyle sıralanabilir:

Tapunun Kendi Adına Geçirilmesini Talep Etme: Gerekli şartlar oluştuğunda, arsa sahibi adına kayıtlı olan taşınmaz için tapu iptali ve tescil davası açabilir.

Müteahhide Karşı Tazminat İsteme: İnşaatın tamamlanmaması veya sözleşmeye aykırılık halinde uğradığı zararların karşılanmasını talep edebilir.

Eksik İşler İçin Bedel Yatırarak Hak Kazanma: Müteahhidin eksik bıraktığı işlerin bedelini mahkemeye yatırarak tapu talebinde bulunabilir.

Arsa Sahibine Karşı Doğrudan Hak İleri Sürme: Müteahhit ile yapılan sözleşme, bazı durumlarda alacağın devri sayılır ve üçüncü kişiye arsa sahibine karşı dava hakkı verir.

Taşınmazın Başkasına Devrini Engelleme: Hak kaybı yaşamamak için mahkemeden ihtiyati tedbir talep edebilir.

Hangi Aşamada Ev Almak Daha Avantajlı?

Hangi aşamada ev almanın daha avantajlı olduğu, alıcının bütçesine, risk algısına ve beklentisine göre değişiklik göstermektedir. Topraktan ev almak, genellikle en düşük fiyatı ve en yüksek değer artışı potansiyelini sunmaktadır. Ancak inşaatın gecikmesi veya projenin tamamlanmaması gibi riskleri de beraberinde getirir.

Temelden ev almak, temel atılmış ve inşaat başlamış olduğu için daha somut bir güvence sağlar ve fiyat–risk dengesi açısından orta bir noktada yer alır. İnşaatın ileri aşamalarında veya bitmeye yakın alınan evler ise daha yüksek fiyatlı olsa da teslim süresi kısa olduğu için belirsizlik daha düşüktür. Bu nedenle risk alabilen ve uzun vadeli düşünenler için erken aşamalar daha güvenliyken hızlı teslim isteyenler için inşaatın ilerleme kaydettiği aşamalar daha avantajlı kabul edilmektedir.

Topraktan, Projeden ve Temelden Ev Almanın Avantajları

Konut sahibi olmak isteyenler için topraktan, temelden ve projeden ev alma seçenekleri kendi içinde ayrı avantajlar barındırmaktadır. Aşağıda bu avantajlar detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Topraktan Ev Almanın Avantajları

Topraktan ev almanın avantajları şöyle sıralanabilir:

En düşük fiyat avantajı: Projenin en erken safhası olduğu için genellikle en uygun metrekare fiyatı bu aşamada sunulur.

Yüksek prim potansiyeli: İnşaat ilerledikçe ve proje görünür hale geldikçe değer artışı daha yüksek olabilir.

Esnek ödeme koşulları: Müteahhit firmalar genellikle uzun vadeli ve firma içi taksit seçenekleri sunar.

Yatırım için güçlü fırsat: Özellikle gelişmekte olan bölgelerde ciddi değer artışı sağlayabilir.

Projeden Ev Almanın Avantajları

Projeden ev almanın avantajları şöyle sıralanabilir:

Görsel ve plan üzerinden karar verme: Kat planı, oda ölçüleri ve sosyal alanlar net şekilde incelenebilir.

Modern konsept ve yeni yönetmeliklere uygunluk: Güncel deprem ve yalıtım standartlarına uygun projeler tercih edilebilir.

Kampanya ve lansman fiyatları: Özellikle lansman dönemlerinde avantajlı fiyat ve kampanyalar sunulabilir.

Yeni ve sıfır daire avantajı: İlk oturum ve düşük bakım maliyeti sağlar.

Uzun vadeli yatırım imkanı: Proje tamamlandığında kira ve satış potansiyeli yüksek olabilir.

Temelden Ev Almanın Avantajları

Temelden ev almanın avantajları şöyle sıralanabilir:

Fiyat avantajlıdır: Topraktan satış kadar düşük olmasa da tamamlanmış konuta göre daha uygundur.

Risk nispeten azalır: İnşaat başlamış ve proje somutlaşmıştır.

Teslim süresi daha kısadır: İnşaat ilerlemiş olduğu için bekleme süresi azalır.

Malzeme seçimi imkanı: Bazı iç tasarım tercihlerinde değişiklik yapılabilir.

Değer artışı devam eder: İnşaat tamamlanana kadar fiyat yükselişi görülebilir.

Topraktan, Projeden ve Temelden Ev Almanın Riskleri

Topraktan, temelden ve projeden ev almanın riskleri aşağıdaki tabloda detaylı bir şekilde ele alınmıştır:

Risk Başlığı Topraktan Ev Almak Temelden Ev Almak Projeden Ev Almak İnşaatın Başlamama Riski Yüksektir. Proje hiç hayata geçmeyebilir. Düşüktür. Temel atıldığı için inşaat başlamıştır. Aşamaya bağlıdır. Erken aşamada risk yüksektir. Teslim Sürecinin Gecikmesi Çok yaygındır. Teslim tarihi çoğu zaman belirsizdir. Orta düzeydedir. İnşaat başlamış olsa da gecikme yaşanabilir. İnşaat aşamasına göre değişir. Projenin Yarım Kalması Yüksek risklidir. Finansal sorunlar projeyi durdurabilir. Risk daha düşüktür ancak yine de vardır. Aşamaya ve firma gücüne bağlıdır. Proje Değişiklikleri Sık görülür. Plan, metrekare ve ortak alanlar değişebilir. Daha sınırlıdır ancak mümkündür. Özellikle erken aşamada mümkündür. Fiziksel Konut Durumu Konut tamamen kağıt üzerindedir. Şantiye görülebilir ancak konut tamamlanmamıştır. İnşaat aşamasına göre değişir. Hukuki Riskler Ruhsat, kat irtifakı veya proje henüz net olmayabilir. Çoğunlukla ruhsat alınmıştır ancak tapu süreci devam edebilir. Aşamaya bağlı olarak değişir. Tapu Süreci Arsa payı veya ön satış sözleşmesiyle ilerlenebilir. Kat irtifakı süreci gecikebilir. Arsa payı, kat irtifakı veya kat mülkiyeti olabilir. Müteahhit Kaynaklı Riskler En yüksek düzeydedir. Firma güvenilirliği kritik önemdedir. Orta seviyededir. Tamamen firmanın güvenilirliğine bağlıdır. Sözleşme Kaynaklı Riskler Eksik veya belirsiz sözleşmeler ciddi risk yaratır. Eksik veya belirsiz sözleşmeler ciddi risk yaratır. Proje kapsamı net yazılmazsa hak kaybı doğabilir. Beklenti - Teslim Uyumsuzluğu Yüksektir. Teslim edilen konut beklentiyi karşılamayabilir. Orta düzeydedir. Fiziki görmeden alım yapıldığında mümkündür. Mali Kayıp Riski Yüksektir. Proje başarısız olursa ciddi zarar doğabilir. Orta seviyededir. İnşaat aşamasına göre değişir.

Müteahhit ve Firma Güvenilirliği Nasıl Analiz Edilir?

Müteahhit ve firma güvenilirliğini analiz etmek, topraktan, temelden veya projeden ev alırken en kritik aşamalardan biridir. Bu değerlendirme yapılırken firmanın daha önce tamamladığı projeler, teslim sürelerine uyup uymadığı ve projelerin mevcut durumu mutlaka incelenmelidir. Şirketin ticaret sicil kayıtları, faaliyet süresi, ortaklık yapısı ve yetkili kişileri araştırılmalıdır. Sık unvan değişikliği veya kısa süreli şirket geçmişi risk işareti olarak değerlendirilebilir.

Devam eden projelerde inşaatın fiilen ilerleyip ilerlemediği, şantiyenin aktif olup olmadığı gözlemlenmelidir. Firma hakkında açılmış davalar, icra takipleri ve yoğun tüketici şikayetleri olup olmadığı da dikkate alınmalıdır. Ayrıca firmanın finansal gücü, yalnızca yeni satışlara dayalı bir yapı sergileyip sergilemediği ve sözleşme yaklaşımının ne kadar şeffaf olduğu üzerinden değerlendirme yapılmalıdır. Bu değerlendirmeye göre teslim tarihi, teknik şartname ve tapu süreci gibi konularda netlik sunan, gerekli resmi belgeleri açıkça paylaşan firmalar genellikle daha güvenilir kabul edilebilir.

Konut Alırken Mutlaka Kontrol Edilmesi Gereken Belgeler

Konut alırken mutlaka kontrol edilmesi gereken belgeler arasında:

Tapu belgesi,

Tapu kayıt örneği (şerh, ipotek, haciz durumu),

İmar durumu belgesi,

Yapı ruhsatı,

Kat irtifakı belgesi,

Yapı kullanma izin belgesi (iskan),

Satış sözleşmesi / satış vaadi sözleşmesi,

Teknik şartname ve

Kimlik ve yetki belgeleri yer almaktadır.

Tapu ve ruhsat başta olmak üzere bu belgelerin eksik ve yanlış sunulması halinde alım süreci sonlandırılmalıdır.

Hangi Yatırımcı Profili İçin Hangi Yöntem Uygun?

Konut yatırımı yaparken hangi yöntemin daha uygun olduğu, yatırımcının risk algısı, bütçe yapısı ve yatırım süresine ilişkin beklentilerine göre değişir. Bu çerçevede yatırımcı profillerine göre uygun yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

Yüksek risk alabilen, uzun vadeli yatırımcılar: Yüksek risk alabilen yatırımcılar için topraktan ev almak daha uygun olabilir. Bunun asıl sebebi, daha düşük maliyetle girişe ek olara yüksek değer artışı potansiyeli sunulmasıdır.

Orta düzey risk kabul eden yatırımcılar: Orta düzey risk alabilen yatırımcılar için temelden ev almak daha uygun olabilir. Bunun asıl sebebi, riskin azalması ve fiyat avantajının büyük ölçüde korumasıdır.

Daha güvenli ve öngörülebilir yatırım isteyenler: Daha güvenli ve öngörülebilir yatırım isteyenler için projeden ev almak (ileri aşamada) tercih edilebilir. Bunun asıl sebebi, teslim süresinin daha kısa olması ve belirsizliğin daha düşük olmasıdır.

Kısa vadede oturum veya kira hedefleyenler: Kısa vadede oturum veya kira hedefleyenler için inşaatı büyük ölçüde tamamlanmış projeler daha uygun olabilir. Bunun asıl sebebi, teslim süresinin daha kısa olması ve bu sayede kolaylıkla taşınma imkanının oluşmasıdır.

İlk kez konut yatırımı yapanlar: İlk kez konut yatırımı yapanlar için temelden ev almak veya ileri aşamadaki projeleri tercih etmek daha uygun olabilir. Bunun asıl sebebi, daha düşük fiyatlarla konut alınması ve risklerin minimuma indirilmesidir.

SIK SORULAN SORULAR

Topraktan Alınan Bir Ev Ne Kadar Sürede Teslim Edilir?

Topraktan alınan bir evin teslim süresi, projenin kapsamına, müteahhit firmanın çalışma hızına ve ruhsat süreçlerine bağlı olarak değişmekle birlikte genellikle 24 ile 48 ay arasında değişmektedir. İnşaatın henüz başlamamış veya çok erken aşamada olması nedeniyle başlangıçta bazı gecikmeler yaşanabilir ve teslim tarihi sözleşmede belirtilen sürenin ötesine sarkabilir.

Topraktan Ev Almak mı, Hazır Daire Almak mı Daha Kârlı?

Topraktan ev almak mı yoksa hazır daire almak mı daha kârlı sorusunun cevabı, yatırım süresi ve risk tercihlerine göre değişmektedir. Topraktan ev almak, daha düşük maliyetle giriş ve inşaat süreci ilerledikçe daha yüksek değer artışı potansiyeli sunduğu için uzun vadede genellikle daha kârlı olabilir. Ancak teslim süresi ve proje riskleri göze alınmalıdır. Hazır daire almak ise daha yüksek bir başlangıç maliyeti gerektirir fakat hemen teslim, kira geliri elde etme imkanı ve daha düşük belirsizlik sunar.

Yatırım Amaçlı Konut Alırken Hangisi Tercih Edilmeli?

Yatırım amaçlı konut alırken tercih edilecek yöntem, yatırımcının hedeflediği getiri ve risk düzeyine göre belirlenmelidir. Uzun vadede daha yüksek değer artışı hedefleyen ve risk alabilen yatırımcılar için topraktan veya temelden alınan konutlar daha avantajlı olabilirken, daha kısa sürede kira geliri elde etmek isteyen ve belirsizlikten kaçınan yatırımcılar için hazır daireler veya inşaatı ileri aşamadaki projeler daha uygun bir tercih olabilir.

Topraktan Ev Almak Neden Daha Ucuz?

Topraktan ev almak, inşaat henüz başlamamış veya çok erken aşamada olduğu için genellikle daha ucuzdur. Bu aşamada müteahhit firmalar, projeyi finanse edebilmek ve satışları hızlandırmak amacıyla konutları piyasa değerinin altında fiyatlarla sunmaktadır. İnşaat maliyetleri ve kâr marjı henüz tam olarak fiyatlara yansımadığı için erken alım yapanlar daha düşük bedelle ev sahibi olabilir.

Erken Aşama Konut Ne Kadar Prim Yapar?

Erken aşama konutlar; projenin konumu, müteahhidin güvenilirliği, piyasa koşulları ve inşaat süresine bağlı olarak değişmekle birlikte genellikle %20 ile %60 arasında bir değer artışı potansiyeline sahip olabilir. İnşaat ilerledikçe belirsizlik azaldığı için fiyatlar kademeli olarak yükselir ve en yüksek artış çoğu zaman temel atımı ile teslim arasındaki dönemde görülmektedir. Ancak bu prim oranı garanti değildir. Teslim süresinin uzaması, piyasa durgunluğu veya proje kaynaklı sorunlar beklenen getiriyi düşürebilir.

İnşaatı Devam Eden Ev İçin Konut Kredisi Çekilebilir mi?

İnşaatı devam eden bir ev için konut kredisi çekilip çekilemeyeceği, projenin hukuki durumu ve inşaat durumuna bağlıdır. Genel olarak bankalar, kat irtifakı kurulmuş, yapı ruhsatı bulunan ve inşaatı belirli bir seviyeye ulaşmış projeler için konut kredisi sunmaktadır. Temel aşamasında bulunan veya kat irtifakı henüz kurulmamış projelerde genellikle kredi imkanı ya sınırlıdır ya da hiç yoktur.

Topraktan Krediyle Ev Almak Mümkün mü?

Bankalar genellikle inşaatı henüz başlamamış veya çok erken aşamada olan projelerde konut kredisi kullandırmaya sıcak bakmaz. Çünkü tapu, kat irtifakı ve teminat unsurları net değildir. Ancak yapı ruhsatı alınmış, kat irtifakı kurulmuş ve banka tarafından onaylanan projelerde, inşaat belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra kredi kullanımı mümkün hale gelebilir.

Erken Aşamada Ödeme Planı Avantajlı mı?

Evet, erken aşamada sunulan ödeme planları genellikle daha avantajlıdır. Çünkü müteahhitler satışları hızlandırmak ve projeye finansman sağlamak amacıyla daha esnek koşullar sunmaktadır. Bu dönemde peşinat tutarları daha düşük olabilir, taksitler uzun vadeye yayılabilir ve banka kredisine ihtiyaç duymadan ödeme yapılması mümkün hale gelir. Ancak bu avantajın, teslim süresi ve proje riskleriyle birlikte değerlendirilmesi oldukça önemlidir.

Projeden Alınan Ev ile Teslim Edilen Ev Farklı Olabilir mi?

Evet, projeden alınan ev ile teslim edilen ev arasında farklar olabilir. İnşaat sürecinde mimari planlarda, kullanılan malzemelerde veya ortak alan düzenlemelerinde değişiklik yapılabilmektedir. Bu nedenle sözleşmede açıkça sınırlandırılmayan durumlarda alıcının beklentileriyle teslim edilen konut arasında uyumsuzluk oluşabilmektedir. Böyle sorunlarla karşılaşmamak için beklentilerin sözleşmede açıkça belirtilmesi önemlidir.

Metrekare Sapması Ne Demektir?

Metrekare sapması, projeden satın alınan bir konutun sözleşmede veya projede belirtilen metrekare ölçüsü ile teslim edilen konutun gerçek metrekare ölçüsü arasında fark bulunması anlamına gelir. Bu sapma, net veya brüt alan hesaplama yöntemlerindeki farklılıklardan ya da uygulama aşamasında yapılan değişikliklerden kaynaklanabilir. Metrekare farkı belirli bir toleransın üzerine çıktığında alıcı açısından hak kaybı doğurabileceği için sözleşmede metrekare tanımının ve kabul edilebilir sapma oranının açıkça belirtilmesi önemlidir.

Projeden Ev Alırken Sözleşmede Hangi Maddeler Kritik?

Projeden ev alırken sözleşmede özellikle teslim tarihi, cezai şartlar, dairenin net ve brüt metrekare bilgileri, kat, cephe ve bağımsız bölüm numarası, kullanılacak malzemeleri gösteren teknik şartname ve ödeme planı kritik öneme sahiptir. Ayrıca teslim gecikmesi veya sözleşmeye aykırılık durumunda alıcının sahip olduğu haklar, tapu devrinin ne zaman ve hangi koşullarda yapılacağı ile proje ve planlarda değişiklik yapılıp yapılamayacağı mutlaka açık ve net şekilde düzenlenmelidir.

İnşaattan Ev Alırken En Önemli Belge Nedir?

İnşaattan ev alırken en önemli belge, noter onaylı satış vaadi sözleşmesidir. Bu belge, alıcı ile müteahhit arasındaki hak ve yükümlülükleri hukuken güvence altına alır ve ileride doğabilecek uyuşmazlıklarda alıcının en güçlü dayanağını oluşturur. Bu sözleşmede teslim tarihi, dairenin özellikleri, ödeme planı ve cezai şartlar açıkça yer almalıdır. Aksi halde yapılan ödemeler ciddi risk doğurabilir.

Teslim Tarihi Gecikirse Ne Olur?

Teslim tarihi geciktiğinde, alıcının hakları sözleşmede yer alan hükümlere göre belirlenmektedir. Sözleşmede gecikme için cezai şart veya kira tazminatı öngörülmüşse, alıcı bu bedellerin ödenmesini talep edebilir. Gecikme makul süreyi aşarsa sözleşmeden dönme ve ödediği bedellerin iadesini isteme hakkı da doğabilir. Bu nedenle teslim tarihinin ve gecikme halinde uygulanacak yaptırımların sözleşmede açıkça düzenlenmiş olması büyük önem taşır.

İnşaat Firması İflas Ederse Ödediğim Parayı Geri Alabilir miyim?

İnşaat firmasının iflas etmesi halinde ödenen paranın geri alınması yapılan sözleşmenin türüne ve hukuki güvencelere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Noter onaylı satış vaadi sözleşmesi, tapuya şerh, ipotek veya banka teminatı gibi güvenceler varsa alacağı talep etme ve dava yoluyla geri alma ihtimali artar. Ancak bu güvenceler yoksa alacağın tamamını tahsil etmek zorlaşabilir.

Müteahhit İflas Ederse Alıcı Ne Yapabilir?

Müteahhit iflas ederse alıcı, sahip olduğu sözleşme ve teminatlara göre hukuki yollara başvurabilir. Satış işlemi noter onaylı satış vaadi sözleşmesiyle yapılmış ve tapuya şerh konulmuşsa ya da banka teminatı varsa, alıcının sahip olduğu haklar daha geniştir. Böyle bir durumda alıcı tapu devrini isteyebilir, ödediği parayı geri almak için dava açabilir veya müteahhit iflas ederse alacağını resmi olarak talep edebilir. Bu güvenceler yoksa alıcı, iflas masasına alacaklı olarak başvuru yapabilir. Ancak bu durumda ödenen bedelin tamamının tahsil etmesi zordur.

Topraktan Alınan Ev Henüz Bitmeden Başkasına Satılabilir mi?

Topraktan alınan bir ev, henüz bitmeden başkasına satılabilir. Ancak bu durum satışın nasıl yapıldığına ve tapu–sözleşme durumuna bağlıdır. Eğer alıcı ile müteahhit arasında yapılan sözleşme devre (temlik) izin veriyorsa, alıcı haklarını üçüncü bir kişiye devredebilir. Tapu henüz alıcı adına tescil edilmemişse satış genellikle sözleşme devri şeklinde yapılır ancak müteahhit onayı gerekebilir.

Kentsel Dönüşüm Projelerinden Ev Almak Riskli mi?

Kentsel dönüşüm projelerinden ev almak, diğer projelere göre biraz daha dikkat gerektirir. Çünkü bu tür projelerde arsa sahipleriyle yapılan anlaşmalar, resmi işlemler ve ruhsat süreçleri zaman alabilir. Yıkım ve yeniden inşa aşamaları da teslim süresinin uzamasına neden olabilir. Ancak süreç sorunsuz ilerlediğinde, merkezi konumda ve yeni deprem yönetmeliğine uygun, daha güvenli bir konuta sahip olma avantajı sağlayabilir.