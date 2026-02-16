Kredi Notu Nedir? Nasıl Yükseltilir? 2026 Kredi notu yükseltmenin en hızlı yöntemleri burada! 800'den 1500'e tüm kredi notaları ile çekilebilecek kredi miktarlarına dair kapsamlı bir rehber.

Kredi Dereceni Öğren Kişisel Bilgiler Aylık Net Gelir Meslek Eğitim Çalışma şekli Bu işlem kredi notunu düşürmez,

yükselmesi için öneriler sunar Lütfen tüm alanları doldur! Devam Et

Kredi almak isteyen kullanıcılar için kredi notu oldukça önemlidir. İhtiyaçlarını karşılamak, yeni ev veya araba almak isteyenler bankalardan kredi alarak nakit ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Kredi çekeceklerin bilmesi gereken en önemli etmen kredi notudur.

Kredi notu, bankalarla ilişkilerini, ödeme alışkanlıklarını belirleyen bir rapordur. Kredi çeşitlerine göre kredi notunun yeterli olması kredi başvurularının onaylanmasını sağlar. TeklifimGelsin olarak kredi notu nedir, nasıl yükseltilir, yakından inceleyelim.

Kredi Notu Nedir?

Findeks kredi notu, kredi almak isteyenlerin kredi durumlarını, ödeme alışkanlıklarını ve krediyle alakalı bilgilerini kapsayan rapordur. Kredi notu, 1 ile 1900 arasında değişen bir değere sahiptir. Peki, kredi notu nedir, ne işe yarar, neden bilmek gerekir?

Kredi notu, kullanıcıların kimlik belgesi gibi değerlendirilen finansal bir göstergedir ve ilgili yönetmelik**** kapsamında**** bankaların risk değerlendirme süreçlerinde dikkate alınmaktadır. Bankalardan alınan kredi kartları, kredili mevduat hesapları ve ödeme düzenliliği gibi etmenler baz alınarak hesaplanır.

İhtiyaç, konut veya taşıt kredisi gibi kredi çeşitlerine göre kredi notunun yeterli seviyede olması gerekir. Aksi takdirde kredi başvurusu reddedilebilir ve kredi kullanmak isteyenler açısından olumsuz bir durum ortaya çıkabilir. Geri ödeyebilme gücünü gösteren kredi notunda puan yükseldikçe risk azalır ve kredi başvurusunun onaylanma ihtimali artar.

Kredi Notu Nasıl Yükseltilebilir?

Kredi notu düşük olanlar veya sıfır olanlar yüksek miktarlarda olan kredileri alamayabilirler. Kredi için kredi notu oldukça önemli olsa da belgelendirilebilir gelir, ipotek ve kefil kredi onaylanmasını etkilemektedir. Peki, kredi notu düşük ve sıfır olanlar için kredi notu nasıl yükseltilebilir, yakından inceleyelim.

Öncelikle mevcut kredi ve kredi kartı borçları ödenmelidir, ödenen borçlar kredi notunun yükselmesini sağlar. Kredi başvurusu onaylanmayanlar başka bankalardan kredi başvurusunda bulunabilirler. Üst üste kredi başvurusunda bulunmak kredinin onaylanma ihtimalini azaltır.

Kredi ve kredi kartı ödemeleri zamanında ödendiğinde kredi notunu olumlu yönde etkilemektedir.

Bankalardan kredi veya kredi kartı hiç almadıysanız, bankalar sizi tanımlayamaz. Kredi notunuzu yükseltmek için maaşınıza göre limiti yeterli bir kredi kartı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Takibe Düşen Borçlarınızı Yapılandırın

Ödeyemediğiniz için idari takibe düşen borçlarınızı yasal takibe girmeden önce yapılandırmak için bankanızla görüşerek bir ödeme planı üzerinde anlaşma sağlayabilirsiniz.

Bu plana göre borcunuzu bir gün bile geç ödeseniz borcunuzun yasal takibe düşeceğini unutmayın. Yasal takibe alınan borçlarınızın kredi sicilinizden temizlenmesi çok uzun süreceği için kredi notunuzu çok daha olumsuz etkiler.

Gecikmiş Ödemelerinizi Takibe Düşmeden Ödeyin

Ödemesini 3 dönemden fazla geciktirdiğiniz borçlarınız banka tarafından önce idari takibe sonrasında ise yasal takibe alınır.

Geciken ödemelerinizin idari takibe düşmemesi için bir an önce kapatmanız kredi skorunuzun düşmesini ve kredi başvurunuzun olumsuz sonuçlanmasını engeller.

Düzenli Ödeme Yapın

Kredi skorunuz geçmişte olan gecikmeler nedeniyle etkilenmiş ya da kredi verilebilecek sınırın altına düşmüş olabilir. Bu durumda yapılacak en önemli şey bankaya sıfırdan güven vermektir. Yani bankanızda bir vadesiz hesap açarak veya düzenli ödeme yaparak bu işe başlayabilirsiniz.

Kredi skorunu en çok etmenlerden birisi ödemelerin ne kadar düzenli yapıldığıdır. Kredi skorunuzu yükseltmek için yapmanız gereken ilk şeylerden biri ödemelerinizi zamanında yapmak olmalıdır.

Bazen ödemeyi birkaç gün geciktirseniz bir şey olmayacağını düşünürsünüz ancak ödemenin bir gün gecikmesi bile puanınızı etkilemektedir. Minimum tutarı bile ödeyecekseniz kesinlikle ödemeyi gününde yapmalısınız. Sadece birkaç ay ödemeleri zamanında yapmanız bile kredi skorunuzun yükselmesini sağlayacaktır.

Asgari Tutar Yerine Borcun Tamamını Ödeyin

Öncelikle bilmeniz gereken şey kredi skorunuzun birden yükselmeyeceğidir. Yükselmesi için zaman gerekir. Yani borçlarınızın kapanmış olması oldukça önemlidir. Ayrıca düzenli şekilde ödeme yapmanız da kredi skorunuzun yükselmesi için gereklidir. Her ne sebeple olursa olsun ödenmemiş veya gecikmeye düşmüş borçlar kredi skorunuzun düşmesine neden olur.

Üstteki maddede gününde borcunuzun minimum ödeme tutarını ödemenizi önermiştik. Ancak kredi skorunuzun kısa sürede daha çok artmasını istiyorsanız her ay tüm borcunuzu ödemeniz daha iyi olacaktır. Çünkü 3 ayda bir minimum yani asgari tutardan fazla ödeme yapmanız gerekmektedir. Bu maddeye uyarak bankaların gözünde borçlarını zamanında ve tam ödeyen bir müşteri imajı çizeceğiniz için kredi veya kredi kartına başvururken çıkma ihtimalini de arttırmış olacaksınız. Hemen kredi notunuzu öğrenmek istiyorsanız indirimli kredi karnesi hizmetimizden yararlanın!

Gelirinizle Orantılı Borç

Kredi skorunuz yüksek olsa bile kredi veya kredi kartı başvurularınız reddedilebilir. Bunun sonucunda hali hazırda yüksek olan kredi skorunuz düşebilir. Bu durumun en büyük nedenlerinden biri borçlarınızın aylık gelirinizden fazla olmasıdır. Yani kredilerinizin ve kredi kartlarınızın aylık ödeme tutarı gelirinizi aşarsa yeni bir kredi çekmeniz ya da kredi kartı çıkarttırmanız imkansızdır.

Böyle bir sebepten dolayı kredi skorunuzun düşmemesi için borçluluk oranınızı gelirinizle dengelemelisiniz. Bu sayede hem kredi notunuz düşmeyecektir hem de geliriniz arttığı ilk anda bankaların size sunacağı fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

Faturalarınızı Düzenli Ödeyin

Çoğu insan elektrik, su, doğalgaz ve internet faturasını ya da cep telefonu hatlarının üzerine alınan paket veya cihazların aylık ödemelerinin kredi veya kredi kartı başvurularını etkilemeyeceğini düşünüyor. Ancak geç yapılan ya da hiç yapılmamış fatura ödemeleri de kredi skorunuzu etkiliyor.

Bankalar kredi veya kredi kartı başvurusu yapan kişilerin borçsuz olmasını istiyor. Bankalar kişinin ödeme alışkanlığını ölçmek için bu maddeye oldukça önem vermektedir. Kısacası kredi ya da kredi kartı almak istiyorsanız piyasalara hiç borcunuzun olmamasına dikkat etmelisiniz. Hatta bir banka hesabınızdan faturalarınız için otomatik ödeme talimatı da verebilirsiniz.

Sadece Kullandığınız Banka Hesaplarını Açık Tutun

Hem banka hesaplarının hem de kredi kartlarının yıllık ödemeleri vardır. Bazen kullanılmayan hesapların ödemeleri unutulabiliyor. Aslında tamamen istemsiz ortaya çıkan bu durum bankalara borçlanmanıza sebep olabilir.

Bu yüzden de oluşan borç kredi skorunuzun düşmesine sebep olabilir. Yani kapattırmayı unuttuğunuz banka hesapları ya da kredi kartlarınızın aidatları bile kredi skorunuzu düşürür ve bu da kullanmak istediğiniz kredileri, kredi kartlarını kullanmanıza engel olabiliyor.

Sık Sık Kredi Başvurusu Yapmayın ya da Kredi Çekmeyin

Bir bankadan herhangi bir krediye başvuru yaptığınız zaman kredi çıkmayabilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda hemen başka bankalara yönelmeyin. Çünkü reddedilen her kredi sizin kredi skorunuzu düşürecek etkiye sahiptir.

Bir anlık düşünceyle başka bankalardan kredi veya kredi kartı başvurusu yapmanız birkaç ayda düzelebilecek sorununuzun daha da uzamasına ve kredi skorunuzun düşmesine neden olabilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda ısrarla başka banklara gitmek yerine kredi notunuzu öğrenerek ona göre bir yol çizmeniz sizin için daha yararlı olacaktır.

Düşük Limitli Kredi Kartı

Bütün borçlarınızı ödedikten sonra veya düzenli ödemelerden sonra kredi skorunuzu arttırmak için yapmanız gereken önemli şeylerden birisi de düşük limitli bir kredi kartı çıkartmaktır. En az üç dört aylık düzenli ödeme sürecinden sonra düşük limitli bir kredi kartı için bankanıza başvurabilirsiniz.

Bankalar üzerinden yapılan işlemlerinde kredi skorunuzu direkt olarak etkilediğini unutmamalısınız. Bu yüzden, giyim, gıda, akaryakıt gibi birçok alışverişinizde kredi kartı kullanmaya özen gösterin.

Yapılan her işlem sizin aktif olarak kredi kartını kullandığınızı gösterirken yapacağınız her düzenli ekstre ödemesi de kredi skorunuzun artmasına yardım edecektir. Bu kredi kartının borcunu da düzenli, zamanında ve tam bir şekilde öderseniz kredi skorunuz yükselir. Kredi skoru sıfır olan kişilere en çok önerilen yöntem bu yöntemdir.

Kullanmadığınız Kredi Kartlarını İptal Etmeyin

Bazı kredi kartlarının yıllık ödenmesi gereken kullanım ücretleri olur. Yıllık ücret ödemeniz gerekmeyen bir kredi kartınız varsa kesinlikle iptal etmeyin. Yukarıdaki maddelerden birinde de belirttiğimiz gibi kredi skorunuzun bir kısmını toplam kullanılabilir kredi limitleri ve kullandığınız limit oranına bağlıdır.

Bir kredi kartını iptal ettiğinizde limitiniz azalır ve bu da kredi notunuzu düşürür. Eğer kredi kartınızı iptal etmeye karar verdiyseniz hesaplamaları dikkatlice yapmalısınız veya bir profesyonelden hesaplamalar için yardım alabilirsiniz.

Belli Aralıklarla Kredi Skorunuzu Kontrol Edin

Kredi skoru düzenli ödemelerle belirli bir süre sonra yükseltilebilecek bir skordur. Yukarı bahsettiğimiz tüm önerileri dikkate almaya başladıktan sonra ara ara kredi skorunuzu kontrol etmenizi öneririz. Bu sayede hem ne durumda olduğunuzu görebilirsiniz hem de skorunuzun arttığını gördükçe ihtiyacınız olana bir adım daha yaklaştığınızı gördükçe motive olabilirsiniz.

Yazı boyunca bahsettiğimiz kredi skorları ve anlamları:

0 – 699 Çok Riskli 700 – 1099 Orta Riskli 1100 – 1499 Az Riskli 1500 – 1699 İyi 1700 – 1900 Çok İyi

Kredi Çekmek için Kredi Notu Kaç Olmalı?

Kredi çekmek için kredi notunun düşük ya da çok düşük aralıkta olmaması gerekir. Bu puan aralığındaki kredi notları riskli olarak adlandırılır ve genellikle başvurular reddedilir. Kredi çekmek için kredi notunun en az orta aralıkta yani 1100 - 1499 değerleri arasında olması gerekir. Bu noktada bireyin gelir durumu incelenir ve borcun karşılanacağı düşünülürse başvuru kabul edilir. 1500 - 1699 ve 1700 - 1900 arasında kredi notuna sahip bireyler zaten kolaylıkla kredi ya da kredi kartına sahip olabilirler.

3 Ayda Kredi Notu Yükseltme Yolları Nelerdir?

Kredi notu farklı sebeplerden kaynaklı olarak düştüyse ve sürekli red cevabıyla karşılaşılıyorsa, kredi notu artırmak için harekete geçilebilir. Bu noktada banka kredi notu yükseltmenin pek çok yolu vardır. Bunlar uzun vadede çözüm sağlayabilir. Ancak 3 ayda kredi notu nasıl yükseltilir sorusuna şöyle cevap verilebilir:

Düzenli ödeme yapmak,

Var olan borçları kapatmak,

Asgari tutarın üzerinde ödeme yapmak,

Birden çok kredi başvurusunda bulunmamak,

Kredi notunu sık sık kontrol etmek,

Makul kredi limitleri kullanmak,

Kullanılmayan kartları kapatmak.

Bu maddelerde yer alanlar yerine getirildiğinde 3 ayda kredi notunu yükseltmek mümkün olabilir.

Kredi Notu Kaç Ayda Yükselir?

Kredi notu puan yükseltme işlemi kullanıcılar tarafından en çok merak edilen konulardan biridir. Kredi puan artırma için yukarıda belirttiğimiz adımları tamamlayarak kısa sürede kredi notu yükseltilebilir.

Kredi notu ne kadar sürede yükselir sorusuna cevap olarak ise minimum 1 ay denilebilir. Ancak 1 ayda kredi puanı yükseltme oranı maksimum 100-150 puan aralığında olabilir. Bu puan bireyin kredi notuna eklendiğinde yeterli olabilir. Eğer yeterli değilse kredi yükseltme hareketleri ilerleyen aylarda da yapılmaya devam edilmelidir. 3 ay içerisinde kredi notu istenen aralığa ulaşabilir.

Kredi Notu En Hızlı Nasıl Yükselir?

En hızlı kredi notu yükseltme yolları arasında düzenli ödeme yapmak yer alır. Bir diğer kredi notu artırma yöntemi ise asgari tutarın üzerinde ödeme yapmaktır. Kullanılmayan kartların kapatılması ve birden fazla krediye başvuru yapılmaması durumunda da kredi notunu yükseltmek mümkündür. Var olan borçlar kapatılarak kısa sürede kredi notu yükseltilebilir. Kalıcı bir çözüm sağlamak için bu

işlemle uzun süreli uygulanmaya devam etmelidir.

Bankalardan kredi onayı alamıyorsanız ve alternatif yollar arıyorsanız, Hiçbir Banka Kredi Vermiyor Ne Yapmalıyım Diyenlere 5 Çözüm başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

En Yüksek Kredi Notu Ne Kadar?

En yüksek kredi notu belirtilen referans aralıklarına göre 1700 - 1900 arasındadır. Bu aralıkta kredi notuna sahip kişiler banka tarafından çok güvenilir olarak görülürler ve yapılan başvurular kolaylıkla kabul görür.

Findeks Kredi Notu Yükseltme ile Kredi Notu Yükseltme Aynı mı?

Findeks, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından oluşturulan kredi geçmişi ve kredi notu gibi krediye dair bilgileri raporlayan bir kurumdur. Kredi notu öğrenme işlemi Findeks üzerinden kolaylıkla yapılabildiği gibi kullanıcılar, TeklifimGelsin aracılığıyla da kredi notlarını görüntüleyebilirler. Özellikle TeklifimGelsin mobil uygulaması üzerinden kullanıcılar, hızlı bir şekilde ve tamamen ücretsiz olarak kredi notu öğrenme fırsatından yararlanabilirler. Bu özellik, kredi geçmişini düzenli olarak takip etmek isteyenler için oldukça pratik bir çözümdür.

Kredi Notu Yükseltme Taktiklerinde Nelerden Uzak Durmak Gerekir?

Kredi notu yükseltme taktikleri ilk olarak kredi borcundan uzak durmayı gerektirir. Geciktirilmiş bir kredi ya da kredi kartı ödemesinin bulunması kbb yükseltme konusunda sorun oluşturur. Banka puan yükseltme amaçlanıyorsa borçlar günü gününe ve asgari tutarın üzerinde ödenmelidir. Var olan borçların kaptılması, birden fazla krediye başvurulmaması, makul kredi limitlerinin kullanılması ve kullanılmayan kartların kapatılması findeks raporu yükseltme noktasında avantaj sağlayacaktır.

Parayla Kredi Notu Yükseltme Mümkün mü?

Parayla kredi notu yükseltme doğrudan mümkün değildir. Sadece kredi notunun düşük olması kredi borcundan kaynaklıysa, para ile kredi borcunun kapatılması kredi notunun yükseltilmesini sağlar. Onun dışında bankaya para vererek kredini notunu yükseltmek mümkün değildir.

Kredi notunun orta riskli grupta yer alması, kredi çekilemeyeceği anlamına gelmez. Orta Riskli Kredi Notuna Kredi Veren Bankalar 2026 adlı yazımızda göz atarak orta riskli kredi notuna kredi veren bankaları inceleyebilirsiniz. Ayrıca orta riskli kredi notu hakkında kapsamlı bilgiler alabilirsiniz.

Düşük Kredi Skoruyla Kredi Çekilebilir Mi?

TeklifimGelsin 2021 yılında hizmete giren bir kişiselleştirilmiş dijital bankacılık pazaryeri platformudur. Bu platformda Kredi Karnesi ve Kredi Derecesi gibi kavramlar aracılığıyla kredi sürecini en iyi şekilde yönetebilir, bankalar ile aranızdaki kredi görüşmelerinden önce en avantajlı yolu izleyebilirsiniz.

Kredi sürecini etkileyen birçok faktör olmakla beraber, TeklifimGelsin Kredi Karnesi ile bu faktörlerin neler olduğunu ve nasıl bir şekilde sonuca ulaşılacağını, size özel teklifleri ve risk seviyenizi görüntüleyebilirsiniz. Kolay arayüzü ve bilgilendirici içeriği sayesinde en iyi şekilde hizmet alabileceğiniz TeklifimGelsin Kredi Karnesi tamamen sizin için en avantajlı yolu oluşturmak için çalışır.

Bankalardan alınan kredi kartı veya kredilerin ödenmesi gereken zamandan sonra ödenmesi sonucunda banka müşterilerinin kredi skoru düşmektedir. Yine aynı şekilde daha önce sigortalı bir işte çalışmamış ve geliri olmayan insanların kredi skoru çalışan ve düzenli kredi kartı veya kredi ödemesini gerçekleştiren insanlara kıyasla daha düşük olmaktadır. Bu sebeple kredi çekmeden önce dikkat edilmesi gereken ilk konu kredi kartı veya önceden çekilmiş olan kredinin ödenmesi gereken aylık taksitlerini zamanında ve eksiksiz şekilde ödemektir.

Bankaların size olan güvenini sunduğumuz hizmet sayesinde öğrenebilir, size atanan kredi derecenize ulaşarak kredi çekmeden önceki süreci yardım alarak ilerletebilirsiniz. Bu süreçte kredi çekmek isteyen müşterilerin merak ettiği çeşitli sorular olacaktır. Bu sorulara bir örnek de “geçmiş zamanda düzenli ödeme yapmamış ve kredi notu düşük olan kişiler kredi çekebilir mi” sorusudur. Birkaç alt başlıkta bu konuyu detaylandırarak TeklifimGelsin sitesi üzerinden hizmetleri kullanacak olan müşterileri bilgilendirecek ve kafanızda oluşan soru işaretlerini gidereceğiz.

SIK SORULAN SORULAR

Kredi Notum İyi Ama Neden Kredi Alamıyorum?

Kredi notu iyi olsa bile, kredi başvurusu reddedilebilir. Bu genellikle aylık gelirin, talep edilen kredi borcunu karşılayamayacak düzeyde olmasından kaynaklanabilir. Bu nedenle kredi notu iyi olsa da, gelir durumu yetersiz görüldüğünde kredi onayı alınamayabilir.

Kredi Notu Kaç Ayda Oluşur?

Kredi notunun kredi kartı ve kredi kullanmak için uygun bir seviyeye gelmesi için net süre belirmek doğru değildir. Çünkü kredi notu, kişinin gelir seviyesi, ödeme düzeni gibi faktörlere bağlıdır. Ancak genel olarak iyi bir kredi notuna sahip olmak içiin 12 ayın geçmesi gerekmektedir.

Kredi Notu Ne Zaman Düzelir?

Kredi notu yükseltme teknikleri düzenli olarak uygulandığında kredi notu düzelir. Bu teknikler arasında, düzenli ödeme yapmak, var olan borçları kapatmak, asgari tutarın üzerinde ödeme yapmak, birden çok kredi başvurusunda bulunmamak, kredi notunu sık sık kontrol etmek, makul kredi limitleri kullanmak, kullanılmayan kartları kapatmak yer alır. Bu maddeler düzenli olarak uygulandığında kısa sürede kredi notu düzelebilir.

Kredi Notu Kaç Ayda Düzelir?

Kredi notu yükseltme işlemi için yapılması gerekenler uygulandığında ilk aydan puan yükselmeye başlar. Ancak genel anlamda kredi notunun düzelmesi minimum 3 ayı alır. Bu sürede dikkat edilmesi gerekenlere eksiksiz yapılmaya devam edilmelidir.

Kredi Notu Yükseltme Hilesi Var mı?

Hayır, kredi notu yükseltme hilesi yoktur. Kredi notunu yükseltmenin tek yolu dikkat edilmesi gereken tüm hususları yerine getirmektir.

Kredi Notu Neden Düşer?

Kredi notu, ödeme takvimi geciktirildiğinde, asgari tutarında altında ödeme yapıldığında, birden çok kredi başvurusunda bulunulduğunda, gelirin çok üzerinde bir limitte kredi ya da kredi kartı kullanıldığında düşer.

Anında Kredi Notu Yükseltme Mümkün mü?

Hayır, anında kredi notu yükseltme mümkün değildir. En hızlı kredi puanı yükseltme için bile belirli bir süre gereklidir. Sadece borçtan kaynaklı kredi notu düşükse borcun kapatılası durumunda acil kredi notu yükseltme mümkün olabilir.

Kredi Notum 0 Ne Yapmalıyım?

Kredi notu henüz herhangi bir kredi veya banka aktivitesinde bulunmamak anlamına gelmektedir. İlk kez banka hesabı açıp işlem yapmaya başlayan bir kişinin bir süre sonra kredi notu oluşmaya başlayacaktır.

İyi Kredi Notu Kaç Puandır?

İyi olarak adlandırılan kredi puanı 1500 - 1699 arasındadır. Bu puan aralığı bankalar tarafından güvenli görülen bir aralıktır. 1700 - 1900 arasındaki puan ise çok iyi kredi notu olarak adlandırılır.

Kredi Notu 1 Ayda Ne Kadar Artar?

Kredi notu, doğru uygulamalar yapıldığında ayda 100-150 puana kadar artabilmektedir.

Kaynak

32406 Sayılı Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik