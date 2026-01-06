Borç Kapatma Kredisi Başvuru ve Hesaplama

Günümüzde birçok kişinin, bir veya birden fazla bankada kredi borcu bulunmaktadır. Bu krediler, farklı faiz oranları ve vade seçenekleri ile alınmış olabilir. Farklı bankaların farklı faiz oranları ve vade seçenekleri ile borçlu olunan tutarlar, tek bir bankanın daha uygun borç kapatma kredisi faiz oranları ve vade seçenekleri ile birleştirilerek daha kolay ve düzenli bir şekilde ödenebilir. İşte bu noktada devreye borç kapatma kredisi girmektedir.
Borç kapatma kredisi, bir veya birden fazla bankada bulunan kredi borçlarını tek bir bankada birleştirmek için kullanılan bir kredi türüdür. Bu kredi sayesinde, farklı bankaların farklı faiz oranları ve vade seçenekleri ile borçlu olunan tutarlar, tek bir bankanın daha uygun faiz oranı ve vade seçenekleri ile birleştirilerek daha kolay ve düzenli bir şekilde ödenebilir. Borç kapatma kredisi 2026 yılında, farklı bankaların sunduğu avantajlı faiz oranları ve vade seçenekleri ile müşterilere borçlarını tek bir çatı altında toplama imkanı tanımaktadır. Bu krediler sayesinde, çeşitli bankalarda biriken borçlar daha düzenli ve kolay bir şekilde yönetilebilir hale gelmektedir.
2026 yılında borç kapatma kredisi sunan bankalar şöyledir:
Şekerbank
Burgan Bank – ON
DenizBank
QNB
Halkbank
Ziraat Bankası
Akbank
VakıfBank
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
İş Bankası
Yapı Kredi
Cumhurbaşkanı borç kapatma kredisi olarak da bilinen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan devlet destekli borç kapatma kredisinin Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank üzerinden verilmesi planlanıyor. Devlet destekli borç kapatma kredisi ile sunulan imkan sayesinde sadece banka borçlarının değil, aynı zamanda senet ile yapılan taksitli alışverişlerden kaynaklanan borçların kapatılması hedefleniyor.
Emekli, çalışan, esnaf, devlet memuru ya da çiftçilerin başvurabileceği devlet destekli borç kapatma kredisi sayesinde 100.000 TL'ye kadar olan borçlar 24 ay ile sunulurken, 50.000 TL'ye kadar olan borçlar 36 ay vadeli olarak ödenebilecek. Ayrıca, devlet destekli borç kapatma kredisi başvurusu olumlu olan kişiler ödemelerini aylık değil, istedikleri takdirde 3 ayda bir olacak şekilde yapabilecek.
Hayır, devlet destekli borç kapatma kredisi Resmi Gazete’de yayımlanmadı. 2026 yılı itibarıyla henüz Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yürütülen devlet destekli özel bir kredi kampanyası bulunmamaktadır.
2026 yılında verilmesi planlanan Cumhurbaşkanı borç kapatma kredisi sunacak başlıca bankalar arasında VakıfBank, Ziraat Bankası ve Halkbank’ın olacağı konuşulmaktadır.
Borç kapatma kredisi hesaplama işleminde ilk olarak hangi borçların bu krediyle kapatılacağı belirlenir. Kredi kartı, ihtiyaç kredisi veya ek hesap gibi borçların kalan anapara tutarları toplanarak toplam borç miktarı bulunur. Ardından bu toplam borç, seçilen vade süresi ve bankanın sunduğu faiz oranı ile yeniden taksitlendirilir.
Hesaplama yapılırken sadece faiz değil aynı zamanda yasal olarak alınan BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) ve KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) gibi ek kesintiler de dikkate alınır. Bazı bankalar ayrıca dosya masrafı ya da hayat sigortası gibi ekstra ücretler talep edebilir. Sonuç olarak tüm bu kalemler hesaba katılarak aylık ne kadar ödeme yapılacağı ve toplam geri ödeme miktarı belirlenir. Bu sistem sayesinde, birden fazla yere ödeme yapmak yerine tek bir bankaya düzenli ödeme yapılarak borçlar daha kolay kontrol altına alınabilir.
Borç kapatma kredisi almak için öncelikle bankaların borç kapatma kredisi kampanyalarını araştırmak gerekir. Farklı bankaların farklı faiz oranları ve vade seçenekleri ile sundukları borç kapatma kredileri arasından, en uygun olanı seçilmelidir.
Borç kapatma kredisi başvurusu, bankaların internet siteleri, mobil uygulamaları veya şubeleri aracılığıyla yapılabilir. Başvuru sırasında, kimlik belgesi, gelir belgesi ve diğer gerekli belgeler talep edilebilir. Borç kapatma kredisi başvurularında bankalar tarafından talep edilen belgeler, başvuru sahibinin gelir durumunu, mevcut borç yükünü ve kredi geri ödeme kabiliyetini değerlendirebilmek amacıyla istenmektedir. Aşağıda, bu tür kredi başvurularında talep edilen belgeler listelenmiştir:
Kimlik fotokopisi ve borç hesap özetleri
Gelir belgesi ve SGK hizmet dökümü
İkametgah belgesi veya son 3 aya ait fatura
Maaş bordrosu veya emekli aylık dökümü
Vergi levhası ve oda kayıt belgesi
İmza sirküleri ve tapu fotokopisi (varsa teminat için)
Ek gelir belgeleri ve başvuru formu
Borç kapatma kredisi almak için bazı şartlara uyulması gerekir. Bu şartlar ise şöyle sıralanabilir:
Kredi notunuz çok riskli seviyelerde olmamalıdır.
Diğer bankalardaki borçlarınız belgelendirilmelidir.
Ödenecek borçların (konut kredisi hariç) 36 aydan az bir vadede olmalıdır.
Üzerinizde devam eden bir yasal takip olmamalıdır.
Resmi bir gelir belgesi sunmalısınız.
Talep ettiğiniz kredinin aylık taksiti, aylık gelirinizin yarısını geçmemelidir.
2026 yılında borç kapatma kredisi almak isteyenler için faiz oranları genel olarak aylık %3,3 ile %4,5 arasında değişmektedir. Bu oranlar, başvuran kişinin kredi notuna, borç tutarına ve seçilen vade süresine göre farklılık gösterebilir. Genellikle düşük tutarlı ve kısa vadeli kredilerde daha uygun faiz oranları sunulurken yüksek tutarlı ve uzun vadeli kredilerde faiz oranı yukarı yönlü değişebilmektedir. Ayrıca bazı bankalar, başvuru sahibinin mevcut müşterisi olup olmamasına veya krediye sigorta eklenip eklenmediğine göre de faiz oranlarını farklılaştırmaktadır. Ek olarak, dosya masrafı, sigorta primi ve yasal kesintiler gibi kalemler de toplam kredi maliyetini etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır.
Borç kapatma kredisinin başlıca avantajları şunlardır:
Daha Düşük Faiz Oranı ile Borçlanma:
Borç kapatma kredisi ile farklı bankaların farklı faiz oranları ile borçlu olunan tutarlar, tek bir bankanın daha uygun faiz oranı ile birleştirilebilir. Bu sayede, toplam faiz ödemesi de azalacaktır.
Daha Düzenli Ödeme:
Borç kapatma kredisi ile farklı bankalara yapılan birden fazla ödeme, tek bir bankaya yapılan düzenli bir ödemeye dönüştürülebilir. Bu sayede, ödemeleri takip etmek ve unutmamak kolaylaşır.
Kredi Karnesinin İyileştirilmesi:
Borç kapatma kredisi ile düzenli ödeme yapıldığında, kredi notu iyileşir ve bu da gelecekte yeni krediler almak için daha uygun koşullara sahip olunmasına yardımcı olur.
Borç kapatma kredisi başvurularında kredi notu, bankalar açısından değerlendirme sürecinin temel unsurlarından biri olarak öne çıkar. Kredi notu yüksek olan kişilerin başvuruları genellikle daha hızlı onaylanırken, düşük nota sahip bireylerde risk algısı yükseldiği için faiz oranları artırılabilir ya da ek teminat talepleri gündeme gelebilir.
Bu tür krediler, ödeme alışkanlığını düzene sokma amacı taşısa da geçmişte yaşanan ciddi gecikmeler veya düzensizlikler, başvuru sürecini olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla kredi notu, yalnızca mevcut durumu değil, borç kapatma kredisine erişim ve uygun şartlardan faydalanma olasılığını da doğrudan etkileyen bir faktördür.
Aynı zamanda Kredi Notu Nedir, Nasıl Yükseltilir? başlıklı içeriği okuyarak kredi notunu nasıl yükseltebileceğini öğrenebilirsin.
Evet, borç kapatma kredilerinde, onaylanan kredi tutarı genellikle başvuru sahibine değil, doğrudan borcun bulunduğu bankalara ya da finansal kuruluşlara aktarılır. Bu yöntemle kişinin eline nakit geçmesi engellenir ve alınan kredi yalnızca mevcut borçların kapatılmasında kullanılır. Böylece transfer edilen tutar doğrudan ilgili kurumlara ödenerek borçların kapatılması sağlanır ve kredi amacına uygun biçimde değerlendirilmiş olur.