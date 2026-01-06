Borç Kapatma Kredisi Başvuru ve Hesaplama

Borç Kapatma Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Borç kapatma kredisi hesaplama işleminde ilk olarak hangi borçların bu krediyle kapatılacağı belirlenir. Kredi kartı, ihtiyaç kredisi veya ek hesap gibi borçların kalan anapara tutarları toplanarak toplam borç miktarı bulunur. Ardından bu toplam borç, seçilen vade süresi ve bankanın sunduğu faiz oranı ile yeniden taksitlendirilir.

Hesaplama yapılırken sadece faiz değil aynı zamanda yasal olarak alınan BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) ve KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) gibi ek kesintiler de dikkate alınır. Bazı bankalar ayrıca dosya masrafı ya da hayat sigortası gibi ekstra ücretler talep edebilir. Sonuç olarak tüm bu kalemler hesaba katılarak aylık ne kadar ödeme yapılacağı ve toplam geri ödeme miktarı belirlenir. Bu sistem sayesinde, birden fazla yere ödeme yapmak yerine tek bir bankaya düzenli ödeme yapılarak borçlar daha kolay kontrol altına alınabilir.