Kredi Çekme Yaş Sınırı 2026 | 75 Yaş Üstü Kredi Veren Bankalar Kredi çekmek için yaş sınırının kaç olduğu, 65, 70 ve 75 yaş üzerinin kredi çekip çekemeyeceği ve kredi veren bankalar burada!

Bankalardan kredi çekebilmek sadece kredi notu ya da belgelenebilir gelire bağlı değildir; yaş sınırı da bankalar tarafından değerlendirilen önemli bir kriterdir. Bu yazımızda bir yandan kredi çekmek için yaş sınırının ne kadar olduğunu ve 18 yaşına yeni giren bireylerin kredi çekme durumunu incelerken diğer yandan 65, 70 ve 75 yaş üstü bireylerin kredi çekip çekemeyeceğinden bahsedeceğiz.

Kredi Çekme Yaş Sınırı Nedir?

Kredi çekme yaş sınırı, bankalar ya da finans kuruluşları aracılığıyla kredi çekebilmek için belirlenen yaş aralığıdır. Kredi çekmek için yaş sınırı konulmasındaki temel amaç; borcun geri ödenmesini güvence altına almaktır. Çok genç bireylerin düzenli bir gelir elde etme olasılığı düşüktür. İleri yaştaki bireylerin ise çalışma kapasitesi veya sağlık durumları kredi geri ödemelerini aksatabilir. Bu nedenle bankalar ve finans kuruluşları belirli yaş sınırları koyarak kendilerini olası risklere karşı güvence altına almayı hedefler.

Kredi çekme yaş sınırı, yasalar doğrultusunda belirlenebildiği gibi bankaların politikaları çerçevesinde de belirlenebilir. Örneğin kredi çekebilmek için alt sınır yasalar ile belirlenmiş olsa da üst sınırla ilgili herhangi bir yasal uygulama yoktur. Dolayısıyla üst sınır genel olarak bankalar özelinde şekillenir.

Kredi Çekme Yaş Sınırı Ne Kadar?

2026 yılında kredi çekebilmek için en az 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Yasal olarak reşit olmayan kişilerin kredi başvurusunda bulunması mümkün değildir. Kredi çekebilmek için alt sınır yasalarla belirlenmiş olsa da kredi kullanımı için kesinleşmiş bir üst sınır söz konusu değildir. Dolayısıyla üst yaş sınırı bankaların politikaları doğrultusunda değişiklik gösterir. Pek çok istisna olsa da genel olarak üst sınır 70 yaş olarak uygulanır.

Örneğin ING Bank ve CEPTETEB 18-70 yaş aralığındaki bireylerin kredi başvurusunu kabul eder. Diğer yandan PTT, maaşını PTT üzerinden alan emeklilere 80 yaşına kadar kredi çekebilme hakkı tanır. Ancak bu noktada vade süresi ile kişinin yaşı toplamı en fazla 83 yıl olabilir. Örneğin, 80 yaşında bir kişi kredi çekmek istediğinde 83 yıl sınırını aşmamak için en fazla 36 vade ile kredi çekebilir.

18 Yaşına Yeni Girenler Kredi Çekebilir mi?

Yasal olarak bir kişinin kredi çekebilmesi için 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Bu noktada, 18 yaşına girmek ile 18 yaşını doldurmak arasındaki farka dikkat etmek gerekir. Daha açık anlatacak olursak; bir kişinin kredi başvurusunda bulunabilmesi için 18. yaş gününü geçmiş olması gerekir. Dolayısıyla 18 yaşına yeni giren biri henüz yaşını tamamlamadığı ve reşit olmadığı için kredi başvurusu yapamaz. Diğer yandan kredi çekebilmek sadece yaş sınırına bağlı değildir. Bankalar kişinin reşit olması dışında; düzenli bir gelirinin bulunması ve sigorta kaydının olması gibi detayları da dikkate alır.

65 Yaş Üstü Kredi Çekebilir mi?

Evet, 65 yaş üstü bireyler kredi çekebilir ancak bu durum bankaların risk politikalarına bağlıdır. Genel olarak Türkiye’deki bankalarda 65 yaş üstü bireylerin kredi çekmesinde bir sakınca görülmez. Bankalar, ileri yaşlardaki bireylere kredi verirken yaşla birlikte vade süresini de hesaba katar. Yani 65 yaşındaki bir kişi 48 ay vade ile bir kredi çektiğinde vade sonunda kişinin 69 yaşında olacağı dikkate alınır. Türkiye’de istisnalar dışında genel olarak kredi yaş sınırı 70 olduğu için bu kişi yaş sınırına takılmayabilir. Ancak bazı bankaların 65 yaş üstü bireyleri riskli olarak değerlendirdiği durumlar da söz konusu olabilir. Nitekim böyle durumlarda hayat sigortası ya da farklı teminatlar talep edilebilir.

65 Yaş Üstü Kredi Veren Bankalar Hangileri?

65 yaş üstüne kredi veren bankalar şöyle sıralanabilir:

ING Bank

CEPTETEB

PTT

Aktif Bank

70 Yaş Üstü Kredi Çekebilir mi?

70 yaş üstü bireylerin kredi çekip çekemeyeceği başvuru yapılan bankanın politikalarına göre değişiklik gösterir. Bazı bankalar 65 yaş ve üzerini riskli kabul ederek yapılan tüm başvuruları reddederken bazı bankalarda bu yaş sınırı daha yüksektir. Ancak bu durumda çekilen kredinin vade süresi de önemlidir. Bu kapsamda 72 yaşındaki bir kişi en fazla 36 ay vadeli bir kredi çekebilir. Buna ek olarak belli bir yaşın üzerindeki bireylerden kredi başvurusu yaparken hayat sigortası yaptırmaları istenir. Buradaki amaç olası risk durumlarında bankanın kendini güvence altına almasıdır.

70 Yaş Üstü Kredi Veren Bankalar Hangileri?

70 ve 75 yaş üstüne kredi veren bankalar şöyle sıralanabilir:

PTT

Aktif Bank

Kredi hayat sigortası hakkında detaylı bilgi almak ve neleri kapsadığını öğrenmek istiyorsanız, Kredi Hayat Sigortası Nedir? Nasıl İptal Edilir ve Geri Alınır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

75 Yaş Üstü Kredi Çekebilir mi?

Bankacılık mevzuatında kredi kullanımıyla ilgili herhangi bir üst sınır bulunmadığı için 75 yaş üstü bireylerin kredi çekme durumu, ilgili bankanın politikalarına göre şekillenir. Her bankanın risk politikası farklı olduğu için kredilerde uygulanan üst yaş sınırı da farklıdır. 75 yaş üstü bir kişi kredi çekmek isterse, seçtiği bankanın belirlediği yaş sınırını aşmamak için kendi yaşı ile talep ettiği kredi vadesinin toplamına dikkat etmelidir. Türkiye’de genel olarak bu sınır 70 yaştır. Ancak bazı bankalarda bu sınır 75-80 yıla kadar çıkabilir. 75 yaş ve üzerinde kredi çekebilmek için bankalar genellikle hayat sigortası, güçlü bir teminat ya da kefil isteyebilir. Bu şartların sağlanması halinde ise kredi çekilebilir.

Bankalar Yaş Sınırını Esnetebilir mi?

Evet, bazı koşullar sağlandığında bankaların yaş sınırını esnetmesi mümkün olabilir. Bankalar, yaş sınırını iç politikaları doğrultusunda belirlediği ve yasalarla bir bağlantısı olmadığı için bazı durumlarda yaş sınırlarını esnetmeye gidebilir. Bu sınırın konulmasındaki asıl amaç, kredi geri ödemesini güvence altına almaktır. Dolayısıyla düzenli ve yüksek gelir beyan edildiği durumlarda, güçlü bir teminat gösterildiğinde ya da kefil sunulduğunda banka güvence sağlar ve yaşın kaç olduğunun pek bir önemi kalmaz.

Kredi Yaş Sınırında Bankaların Risk Politikaları Nasıl Belirlenir?

Kredi çekebilmek için üst yaş sınırı bankaların politikalarına göre belirlenir ancak bu yaş sınırının belirlenmesinde hayat sigortalarının etkisi büyüktür. Genel olarak sigorta şirketleri 70 yaş üzeri bireylere poliçe düzenlemek istemediği için bankalar da kredi vadesiyle birlikte bu sınırı aşmaktan kaçınır. Çünkü bankalar, her kredi işleminde olduğu gibi ileri yaşta bir müşteriye kredi verirken de risk faktörünü en aza indirmek ister.

Bu riskler sadece yaşla sınırlı değildir; banka yaşın dışında gelir durumu, çalışma hayatı, kredi geçmişi, teminat ve kefil gösterebilme durumu gibi faktörleri birlikte değerlendirir. Tüm bu kriterler BDDK’nın belirlediği kurallar ve denetim ilkeleri doğrultusunda her bankanın kendi risk anlayışına göre şekillenir. Yani bankaların kredi verme sürecinde yasal düzenlemeler ve bankaların politikaları birlikte yer alır.

Hayat Sigortası 75 Yaş Üstünde Neden Zorunlu Tutulur?

Hayat sigortasının 75 yaş üstünde zorunlu tutulmasındaki amaç bankaların olası risklerden korunmak istemesidir. Bankalar kredi verirken geri ödemeyi garanti altına almak ister. Genellikle düzenli bir gelirin olması, bankada bir varlığın olması, teminat ya da kefil gösterilmesi bankalar için güven oluşturur. Diğer yandan, ileri yaşlarda hastalık ve ölüm riski arttığı için bankalar olası bir ölüm durumunda borcun sigorta tarafından karşılanmasını ister. Ancak sigorta şirketleri 75 yaş üzerine hayat sigortası yaparken olası riskleri göz önünde bulundurarak hem poliçe kapsamını kısıtlayabilir hem de fiyatları daha yüksek tutabilir.

