Teminatlı Kredi Kartı Veren Bankalar 2026 | Tüm Bankalar Teminatlı kredi kartının ne olduğu, 2026 yılında hangi bankalarda verildiği ve kara listedekilerin teminatlı kredi kartı alıp alamayacağı burada!

ÜÇ ADIMDA DOĞRU KARTI BUL 1. Yaş Aralığını Seç 18 ve Altı

19-25

26-35

36 ve Üzeri

Teminatlı kredi kartı, bankaya belirli bir tutarda nakit bloke edilerek alınan ve kredi geçmişi zayıf olan kişiler için alternatif bir kredi kartı türüdür. 2026 itibarıyla Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Garanti BBVA ve diğer birçok banka bloke teminatlı kredi kartı sunmaktadır. Kart limiti genellikle yatırılan teminat tutarına göre belirlenir. Bu yazımızda, teminatlı kredi kartının ne olduğunu, nasıl alındığını, hangi bankalarda sunulduğunu, limit hesaplama yöntemlerini ve kara listedekilerin başvuru durumunu detaylı bir şekilde ele alacağız.

Teminatlı Kredi Kartı Nedir?

Teminatlı kredi kartı, bankaya belirli bir tutarda nakit teminat yatırılması ve bu tutarın bloke edilmesi karşılığında verilen bir kredi kartı türüdür. Bloke teminatlı kredi kartı olarak da anılan bu kart türü genellikle kredi notu düşük olanlar, daha önce yasal takip yaşamış kişiler, kara listede yer alan bireyler ya da ilk kez kredi kartı kullanacak olanlar tarafından tercih edilmektedir. Bunun asıl nedeni kredi kartı alırken belirli bir teminat tutarının bulunması ve bu sayede bankanın risk algısının azalmasıdır. Bu uygulama, bankaların kredi tahsis süreçlerinde risk yönetimi esaslarını dikkate almasını öngören düzenlemeler ile 11364 Sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı kapsamında belirlenen kredi politikalarıyla uyumlu bir yapı göstermektedir.

Teminatlı kredi kartı limiti genellikle yatırılan teminat tutarının tamamı ya da belirli bir oranı (çoğu zaman %80’i) kadar tanımlanır. Diğer yandan teminatlı kredi kartının kullanım açısından standart kredi kartlarından farkı yoktur. Bu kart ile alışveriş ve internet harcamaları yapabilir, taksitli işlemler gerçekleştirebilir, kampanya ya da puan avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Teminatlı Kredi Kartı Nasıl Alınır? Başvuru İşlemleri

Teminatlı kredi kartı başvurusu için izlenmesi gereken adımlar şöyle sıralanabilir:

Banka şubesine başvuru yapılması gerekir: Teminatlı kredi kartları için genellikle online ya da mobil başvuru kabul edilmez. Başvurunun doğrudan şube aracılığı ile yapılması gerekir.

Mevduat hesabının açılması veya mevcut hesabın kullanılması: Teminatlı kredi kartı alabilmek için ilgili bankada, teminatın yatırılacağı vadesiz ya da bazı durumlarda vadeli mevduat hesabı oluşturulması gerekir.

Belirlenen tutarda nakit teminat yatırılması: Kredi kartı alabilmek için teminat tutarı mevduat hesabına yatırılır ve bu tutar banka tarafından bloke edilir.

Kredi kartı limitinin belirlenmesi: Teminatlı kredi kartı limiti, genellikle yatırılan teminat tutarının tamamı ya da bu tutarın %80 ila %90’ı oranında belirlenir.

Banka kontrol ve değerlendirme sürecinin tamamlanması: Mevcut yasal takip durumu ve temel risk kontrolleri yapılır.

Kartın kullanıma açılması: Başvuru onaylandıktan sonra kart teslim edilir ve normal bir kredi kartı gibi alışverişlerde kullanılabilir.

Teminatlı Kredi Kartı Veren Bankalar Hangileri?

2026 yılında teminatlı kredi kartı veren bankalar şöyle sıralanabilir:

Yapı Kredi

Kuveyt Türk

Ziraat Bankası

Garanti BBVA

Albaraka Türk

DenizBank

ING

Akbank

Türkiye Finans

VakıfBank

Halkbank

İş Bankası

QNB

Aşağıda bu bankalara dair bilgiler detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Yapı Kredi Teminatlı Kredi Kartı

Yapı Kredi teminatlı kredi kartı, bankaya yatırılan nakit teminat karşılığında verilen ve özellikle kredi notu düşük olan ya da daha önce kredi kartı başvurusu olumsuz sonuçlanan kişiler için sunulan bir üründür. Yatırılan tutar banka tarafından bloke edilir ve kart limiti genellikle bu teminat doğrultusunda belirlenir. Kart, diğer kredi kartları gibi alışveriş ve taksitli işlemlerde kullanılabilir. Düzenli ödeme yapılması halinde kredi geçmişinin olumlu etkilenmesine katkı sağlayabilir.

Kuveyt Türk Teminatlı Kredi Kartı

Kuveyt Türk’te teminatlı kredi kartı uygulaması, katılım bankacılığı prensipleri çerçevesinde nakit blokaj veya katılım hesabı teminatı karşılığında sunulmaktadır. Kart limiti yatırılan teminata göre belirlenir ve kart, taksitli alışverişlerde kullanılabilir. Bu kapsamda teminat tutarı %100’e kadar çıkabilmektedir.

Ziraat Bankası Teminatlı Kredi Kartı

Ziraat Bankası teminatlı kredi kartı, belirli bir mevduatın bloke edilmesi karşılığında tanımlanan bir kart türüdür. Özellikle kredi notu yetersiz olan müşteriler için alternatif oluşturur. Bloke edilen tutar, kart limiti belirlenirken esas alınır ve borç kapatıldığında teminat çözülür. Genellikle Ziraat Bankası’nda teminat tutarı en fazla %80’dir.

Garanti BBVA Teminatlı Kredi Kartı

Garanti BBVA teminatlı kredi kartı, müşterinin bankada bloke ettiği nakit teminat karşılığında verilen bir kredi kartıdır. Ancak Garanti BBVA teminatlı kredi kartı sadece yılın belirli dönemlerinde kampanya kapsamında sunulmaktadır. Limit genellikle yatırılan teminat tutarına paralel olarak belirlenir. Kart, standart kredi kartı özelliklerine sahiptir ve düzenli kullanım kredi notunun iyileşmesine katkı sağlamaktadır.

Albaraka Türk Teminatlı Kredi Kartı

Albaraka Türk Katılım Bankası’nda sunulan teminatlı kredi kartı, müşterinin bankada güvence olarak bloke ettirdiği nakit karşılığında tahsis edilmektedir. Kartın limiti, yatırılan teminat tutarı esas alınarak belirlenmektedir. Bu kapsamda teminat tutarının tamamına yani %100’üne kadar limit tanımlanabilmektedir. Albaraka Türk teminatlı kredi kartı, katılım bankacılığı modeli kapsamında kâr payı ve ücretlendirme esasları doğrultusunda yapılandırılmaktadır.

DenizBank Teminatlı Kredi Kartı

DenizBank teminatlı kredi kartı, mevduat blokesi karşılığında tanımlanan ve kredi geçmişi sınırlı olan müşterilere sunulan bir seçenektir. Kart limiti yatırılan teminata göre oluşturulur ve düzenli ödeme performansı kredi skoruna olumlu yansıyabilir.

ING Teminatlı Kredi Kartı

ING’de teminatlı kredi kartı, nakit teminat karşılığında verilen ve kredi notu düşük müşteriler için alternatif sağlayan bir üründür. Bloke edilen mevduat tutarına göre kart limiti belirlenir. Kart kullanımı ise klasik kredi kartı hizmetleri ile aynıdır.

Akbank Teminatlı Kredi Kartı

Akbank teminatlı kredi kartı, bankada bloke edilen nakit karşılığında tanımlanan bir kredi kartıdır. Bu kapsamda kart limiti genellikle teminat tutarı kadar ya da bu tutarın %80’i olarak belirlenir. Kartın düzenli kullanımı ve zamanında ödeme alışkanlığı kredi notunun güçlenmesine destek olmaktadır.

Türkiye Finans Teminatlı Kredi Kartı

Türkiye Finans Katılım Bankası bünyesinde sunulan teminatlı kredi kartı, müşterinin bankada bloke ettiği nakit veya katılım hesabı teminatı karşılığında tahsis edilen bir kart türüdür. Kart limiti yatırılan teminat tutarına bağlı olarak belirlenmekte olup, uygulamada teminat tutarının %100’üne kadar limit tanımlanabilmektedir. Ayrıca teminatlı kredi kartı, katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda faizsiz finans esaslarına uygun şekilde yapılandırılmaktadır.

VakıfBank Teminatlı Kredi Kartı

VakıfBank teminatlı kredi kartı, bankaya yatırılan nakdin bloke edilmesi karşılığında verilen bir karttır. Bu kart, özellikle kredi notu düşük bireyler için çözüm sunmaktadır. Limit teminat tutarına göre belirlenir ve borç kapandığında teminat iade edilir.

Halkbank Teminatlı Kredi Kartı

Halkbank teminatlı kredi kartı, mevduat blokesi ile güvence altına alınan ve kredi kartı onay sürecinde avantaj sağlayan bir üründür. Teminatlı kredi kartı limiti ise yatırılan teminata göre belirlenir ve standart kredi kartı işlemlerinde kullanılabilir.

İş Bankası Teminatlı Kredi Kartı

İş Bankası’nda teminatlı kredi kartı uygulaması, nakit teminat karşılığında sunulan bir kredi kartı türüdür. Bloke edilen tutar doğrultusunda kart limiti belirlenir. Bu süreçte düzenli ödeme alışkanlığı kazanılması kredi notuna olumlu katkı sağlayabilmektedir.

QNB Teminatlı Kredi Kartı

QNB teminatlı kredi kartı, bankaya yatırılan teminat karşılığında tanımlanan ve kredi geçmişi yetersiz müşterilere alternatif sunan bir üründür. Kartın kullanım limiti genellikle teminat tutarı kadar belirlenir ve kart, diğer kredi kartları gibi her türlü alışverişte kullanılabilir.

Teminatlı Kredi Kartı ile Normal Kredi Kartı Arasındaki Farklar Nelerdir?

Teminatlı kredi kartı ile normal kredi kartı arasındaki farklar aşağıdaki tabloda detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Karşılaştırma Kriteri Teminatlı Kredi Kartı Normal Kredi Kartı Hedef Kitle Kredi geçmişi zayıf olanlar, ilk kez kart alacaklar. Düzenli geliri ve yeterli kredi notu olan bireyler. Limit Belirleme Şekli Bankaya yatırılan ve bloke edilen teminat tutarına göre belirlenir. Gelir durumu, kredi notu ve bankanın risk değerlendirmesine göre belirlenir. Teminat Gerekliliği Nakit teminat veya mevduat blokesi zorunludur. Teminat gerekmez. Kredi Notu Şartı Düşük kredi notu olanlar için daha erişilebilir olabilir. Genellikle yeterli kredi notu ve finansal geçmiş gerekir. Onaylanma İhtimali Teminat bulunduğu için onay ihtimali daha yüksektir. Kredi notuna bağlı olarak reddedilme riski vardır. Bloke Uygulaması Yatırılan tutar kart kapatılana kadar bloke edilir. Herhangi bir bloke söz konusu değildir. Kullanım Alanı Alışveriş, taksit, internet harcamaları yapılabilir. Aynı şekilde alışveriş, taksit ve internet işlemlerinde kullanılabilir. Faiz ve Ücretler Standart kredi kartı faiz ve ücret yapısına tabidir. Standart kredi kartı faiz ve ücret yapısına tabidir. Kredi Notuna Etkisi Düzenli ödeme yapılırsa kredi notunun iyileşmesine yardımcı olabilir. Düzenli ödeme kredi notunu olumlu etkiler; gecikme olumsuz yansır. Limit Artışı Teminat artırıldıkça limit artırılabilir. Gelir artışı ve kredi performansına göre banka tarafından artırılır. Likiditeye Etkisi Yatırılan para kullanılamadığı için likidite kaybı yaratır. Ek nakit blokajı olmadığı için likidite kaybı yoktur. Risk Dağılımı Banka riski teminatla güvence altına alır. Banka riski tamamen müşterinin kredi profiline dayanır.

Teminatlı Kredi Kartı Başvuru Şartları Nelerdir?

Teminatlı kredi kartı başvuru şartları arasında:

18 yaşını doldurmak,

T.C. kimlik belgesine sahip olmak ve kimlik doğrulama işlemlerini tamamlamak,

Bankada mevcut bir mevduat hesabı bulundurmak veya başvuru sırasında hesap açmak,

Bankanın belirlediği asgari teminat tutarını yatırmak,

Yatırılan tutarın banka tarafından bloke edilmesini kabul etmek,

Aktif bir yasal takip sürecinde bulunmamak,

Bankanın uygulamasına bağlı olarak gelir beyanında bulunmak veya gelir belgesi ibraz etmek ve

Başvurunun bankanın risk değerlendirme ve kredi politikaları kapsamında incelenmesini kabul etmek gibi maddeler yer almaktadır.

Teminatlı Kredi Kartının Avantajları Nelerdir?

Teminatlı kredi kartının avantajları şöyle sıralanabilir:

Teminat sayesinde kredi kartının onaylanma ihtimalinin artması,

Kara listede bulunan ve düşük kredi notuna sahip olan kişilerin finansal sisteme yeniden katılması,

Düzenli ve zamanında ödeme yapılması halinde kredi notunun iyileşmesine katkı sağlanması,

Alışveriş, taksitli işlem ve internet harcamaları gibi standart kredi kartı özelliklerinden yararlanılması,

Limitin yatırılan teminat tutarına bağlı olarak belirlenmesi sayesinde harcama kontrolünün daha kolay sağlanması,

Ek teminat yatırılması durumunda limit artışı sağlanabilmesi,

Düzenli ödeme alışkanlığı kazanılması ve finansal disiplin oluşturulması.

Teminatlı Kredi Kartının Dezavantajları Nelerdir?

Teminatlı kredi kartı, sunduğu avantajlara ek olarak bazı dezavantajları da beraberinde getirmektedir. Bu dezavantajlar şöyle sıralanabilir:

Belirli bir tutarın teminat olarak yatırılması,

Bloke edilen paranın, kart kapatılana veya borç tamamen ödenene kadar kullanılamaması,

Nakdin alternatif yatırım veya acil ihtiyaçlar için değerlendirilememesi,

Limitin yatırılan teminat tutarı ile sınırlı kalması,

Likidite kaybı yaşanması,

Standart kredi kartlarıyla benzer faiz ve gecikme ücretlerine tabi olması,

Düzenli ödeme yapılmaması halinde kredi notunun olumsuz etkilenmesi,

Bazı bankalarda ek masraf veya komisyon uygulanması.

Teminatlı Kredi Kartı Limiti Ne Kadar?

2026 yılında, teminatlı kredi kartı limiti, bankaya yatırılan ve bloke edilen teminat tutarına göre belirlenmekte ve bu kapsamda sabit bir yasal oran bulunmamaktadır. Uygulamada birçok bankada kart limiti, yatırılan teminatın yaklaşık %70 ila %90’ı arasında tanımlanabilmektedir. Bazı bankalarda ise risk politikası ve müşteri profiline bağlı olarak teminat tutarının %100’üne kadar limit verilebilmektedir.

Örneğin 20.000 TL teminat yatırılması halinde kart limitinin yaklaşık 14.000 TL ile 18.000 TL arasında belirlenmesi yaygın bir uygulamadır. Bazı ürünlerde ise 20.000 TL’ye kadar limit tanımlanması mümkün olabilmektedir. Kesin limit oranı bankanın iç değerlendirme kriterlerine ve ürün koşullarına göre değişiklik göstermektedir.

Bloke Teminatlı Kredi Kartında Bloke Nasıl Kaldırılır?

Bloke teminatlı kredi kartında blokajın kaldırılabilmesi için öncelikle kart borcunun tamamen kapatılmış olması gerekir. Kartta dönem borcu veya gecikmiş ödeme bulunması halinde kredi kartının üzerindeki blokaj kaldırılmaz.

Bloke teminatlı kredi kartında bloke kaldırma süreci genel olarak şu şekilde ilerlemektedir:

Tüm borçların kapatılması: Kart ekstresinde kalan borç, faiz veya masraf bulunmamalıdır.

Bankaya talepte bulunulması: Blokenin kaldırılması için genellikle şubeden veya müşteri temsilcisi aracılığıyla başvuru yapılması gerekir.

Bankanın değerlendirme yapması: Kartın kullanım geçmişi, ödeme düzeni ve mevcut risk durumu incelenir.

Blokenin kaldırılması: Uygun görülmesi halinde teminat üzerindeki blokaj kaldırılır ve tutar serbest bırakılır. Bazı durumlarda ise kart kapatılarak teminat iade edilir.

Öte yandan kart düzenli bir şekilde kullanılıp borçlar zamanında ödendiğinde ve kredi notu yeterli seviyeye ulaştığında, banka teminatlı kredi kartını teminatı olmayan normal bir kredi kartına çevirmeyi önerebilir. Bu durumda kart üzerindeki teminat ihtiyacı ortadan kalkar ve bloke edilen tutar müşterinin hesabına iade edilir.

Kredi kartının neden bloke olduğunu ve blokenin nasıl kaldırıldığını daha detaylı öğrenmek için Kredi Kartı Blokesi Nasıl Kaldırılır? başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kara Listedekiler Teminatlı Kredi Kartı Alabilir mi?

Evet, kara listede yer alan kişiler teminatlı kredi kartı alabilir. Ancak bu durum bankanın değerlendirme kriterlerine bağlıdır. Teminatlı kredi kartı uygulamasında, müşterinin yatırdığı nakit teminatla banka kendini güvenceye alır. Bu nedenle kredi notunun düşük olması veya geçmişte olumsuz bir kredi deneyimi yaşanmış olması her zaman engel oluşturmaz.

Başvuru sırasında genellikle devam eden bir yasal takip ya da aktif icra dosyası bulunup bulunmadığı kontrol edilmektedir. Borçlar kapatılmış ve yasal süreç tamamlanmışsa, banka yatırılan teminat karşılığında kart tahsis edebilmektedir. Kart limiti ise çoğunlukla yatırılan teminatın belirli bir oranı kadar tanımlanmaktadır.

Teminatlı kredi kartları, kara listede yer alanlara, kredi notu sıfır veya düşük olanlara, çalışmayan kişilere ya da ev hanımlarına yönelik bir imkan olarak sunulsa da başvuruların her bankanın kendi risk politikası doğrultusunda değerlendirileceği unutulmamalıdır.

Bankaların Kara Listesinden Çıkmak Mümkün mü? Tüm Yöntemler başlıklı yazımızı okuyarak kara listenin ne olduğunu, kimlerin bu listeye girdiğini ve bu durumun nasıl anlaşıldığını öğrenebilirsiniz.

Teminatlı Kredi Kartı Ne Zaman Normale Döner?

Teminatlı kredi kartı, kartın düzenli kullanılması ve borçların zamanında ödenmesi sonucunda kredi notunun yeterli seviyeye yükselmesiyle birlikte normale dönebilir. Bu kapsamda banka:

Belirli bir süre boyunca kart borçlarının gecikmesiz ödenip ödenmediğini değerlendirir ve

Müşterinin genel risk durumu ile kredi geçmişini inceler.

Bu süreç genellikle birkaç ay ile bir yıl arasında sürebilir. Kredi notu yeterli seviyeye ulaştığında banka teminatlı kartı standart karta dönüştürebilir. Buna ek olarak müşterinin talebi üzerine de teminatsız yani normal kredi kartına geçiş yapılabilir. Kart teminatsız hale getirildiğinde, bloke edilen teminat üzerindeki kısıtlama kaldırılır ve tutar müşterinin hesabına iade edilir. Ancak dönüş süresi her bankanın kendi risk politikalarına göre farklılık gösterebilir.

SIK SORULAN SORULAR

Bankalar Teminatlı Kredi Veriyor mu?

Evet, bankalar belirli koşullar altında teminatlı kredi verebilmektedir. Kredi notu düşük olan veya gelir durumu yetersiz görülen kişilerden mevduat rehni, ipotek, araç rehni ya da kefil gibi teminatlar talep edilebilmektedir. Sunulan teminat bankanın riskini azalttığı için kredi onay ihtimali artmaktadır. Ancak her bankanın risk politikası farklı olduğun için teminat gösterilmesi kredinin kesin onaylanacağı anlamına da gelmez.

Teminatlı Kredi Kartı Kredi Notunu Yükseltir mi?

Evet, teminatlı kredi kartı düzenli ve zamanında kullanıldığında kredi notunun yükselmesine katkı sağlayabilir. Bu kart ile harcamaların son ödeme tarihine kadar eksiksiz olarak ödenmesi, kredi ödeme performansını olumlu etkiler ve bankalara düzenli ödeme alışkanlığı gösterir. Özellikle kredi notu düşük olan ya da kredi geçmişi bulunmayan kişiler için teminatlı kart, finansal sicili yeniden yapılandırmak ve zamanla notu iyileştirmek açısından etkili bir araç olabilir.

Teminatlı Kredi Kartı İle Taksit Yapılır mı?

Evet, teminatlı kredi kartı ile taksitli alışveriş yapılabilmektedir. Kartın teminatlı olması taksit özelliğini ortadan kaldırmaz. Banka tarafından tanımlanan limit ve kampanya koşulları çerçevesinde peşin veya taksitli harcama yapılabilir. Ancak taksit imkanı, bankaların politikalarına ve kartın kullanım özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Teminatlı Kredi Kartı İle Nakit Avans Çekilebilir mi?

Evet, teminatlı kredi kartı ile nakit avans çekilebilmektedir. Ancak bu özellik bankanın uygulamasına ve kartın tanımlı limitine bağlıdır. Genellikle teminatlı kartlarda nakit avans limiti, toplam kart limitinin belirli bir oranı ile sınırlandırılır ve çekilen tutara işlem tarihinden itibaren faiz uygulanır. Bu nedenle nakit avans kullanmadan önce faiz oranı, taksit imkanı ve ücretler mutlaka kontrol edilmelidir.

Teminatlı Kredi Kartı İçin Minimum Teminat Ne Kadar?

Teminatlı kredi kartı için minimum teminat tutarı bankaya göre değişmekle birlikte genellikle 5.000 TL ile 10.000 TL arasında başlamaktadır. Çoğu bankada yatırılan teminat tutarı kart limitinin tamamı ya da belirli bir oranı kadar (örneğin %80–100) limit olarak tanımlanır. Ancak kesin alt sınır ve limit oranı bankanın risk politikasına göre belirlendiği için başvuru yapılacak bankanın güncel şartlarının kontrol edilmesi gerekir.

Teminatlı Kredi Kartında Bloke Edilen Para Geri Alınabilir mi?

Evet, teminatlı kredi kartında bloke edilen para belirli şartlar sağlandığında geri alınabilmektedir. Kart borçlarının tamamının kapatılması, kartın iptal edilmesi ya da bankanın değerlendirmesi sonucunda kartın teminatsız (standart) kredi kartına dönüştürülmesi halinde, bloke edilen tutar müşterinin hesabına iade edilmektedir. Ancak iade süreci bankanın prosedürlerine bağlı olarak değişebildiği gibi devam eden borç veya taksit bulunması durumunda bloke kaldırılmaz.

Teminatlı Kredi Kartı Yıllık Aidat Alır mı?

Teminatlı kredi kartlarında yıllık aidat alınıp alınmayacağı bankaya ve kartın türüne göre değişmektedir. Kartın teminatlı olması aidat alınmayacağı anlamına gelmez. Bazı bankalar standart kredi kartlarıyla aynı yıllık üyelik ücretini uygularken, bazıları aidatsız kart seçenekleri de sunabilmektedir. Bu nedenle başvuru öncesinde yıllık kart ücreti, ek kart aidatı ve olası masrafların sözleşme üzerinden kontrol edilmesi gerekir.

Teminatlı Kredi Kartı Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Teminatlı kredi kartı borcu ödenmezse gecikme faizi işlemeye başlar ve kredi notu olumsuz etkilenir. Gecikmenin devam etmesi halinde banka önce hatırlatma ve ihtar süreci başlatır, borcun uzun süre ödenmemesi durumunda ise yasal takip sürecine geçer. Teminatlı kartta bloke edilen tutar, borcun tahsilinde mahsup edilebilir. Ancak bu durum sicil kaydını düzeltmez ve gecikme bilgisi kredi geçmişinde yer almaya devam eder.

Teminatlı Kredi Kartı Kaç Günde Çıkar?

Teminatlı kredi kartının çıkış süresi bankaya göre değişmekle birlikte genellikle 3 ila 7 iş günü içinde sonuçlanmaktadır. Başvuru sonrası teminat tutarının yatırılması ve blokaj işleminin tamamlanmasının ardından kart basım sürecine geçilir. Bazı bankalarda şubeden anında teslim imkanı da bulunabilir.

Teminatlı Kredi Kartı İle Kredi Çekilebilir mi?

Teminatlı kredi kartına sahip olmak tek başına kredi çekilebileceği anlamına gelmez. Ancak düzenli kullanım ve gecikmesiz ödeme performansı kredi notunun yükselmesine katkı sağlayarak ilerleyen dönemde kredi onay ihtimalini artırabilir. Bankalar kredi başvurularında yalnızca kart türüne değil, gelir durumuna, mevcut borçlara ve genel risk profiline bakar. Dolayısıyla teminatlı kart, doğrudan kredi sağlamaz fakat finansal sicili iyileştirmek için bir araç olarak kullanılabilir.

Ek Teminat Yatırarak Limit Artırılır mı?

Evet, teminatlı kredi kartında ek teminat yatırılarak limit artırılabilmektedir. Genellikle yatırılan tutar kadar veya bankanın belirlediği oran çerçevesinde (örneğin %80–100) kart limiti güncellenir. Ancak limit artışı otomatik olmayabilir. Bankanın talebi onaylaması ve ek teminatın bloke hesaba dahil edilmesi gerekebilir.

Teminatlı Kredi Kartı Kapatılırsa Teminat Ne Zaman İade Edilir?

Teminatlı kredi kartı kapatıldığında, kartın borcu zaten ödenmiş olduğu için banka yalnızca bekleyen işlem (provizyon) olup olmadığını kontrol eder. Eğer bekleyen bir işlem yoksa, bloke edilen teminat tutarı genellikle aynı gün ya da birkaç iş günü içinde ilgili hesaba geri yatırılır. Ancak kartta henüz sonuçlanmamış bir harcama varsa, teminat iadesi bu işlem kesinleşene kadar bekletilir.

Kaynakça