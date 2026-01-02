Güneş Enerjisi Hibe Desteği (GES) Şartları Nelerdir? 2026 Güneş enerjisi hibe desteğinin ne olduğu, şartları, nasıl alındığı, ne kadar olduğu, başvuru ve teknik kurulum süreci, avantajları ve fazlası bu yazıda.

Kredi Hesaplama İhtiyaç Kredisi Konut Kredisi Taşıt Kredisi Aylık Faize Göre Toplam Tutar Vade Faiz Oranı

Yenilenebilir enerji yatırımları hem çevresel sürdürülebilirliği destekleyip hem de uzun vadede maliyet tasarrufu sağlar. Bu yazımızda, Güneş Enerjisi Hibe Desteği’nin ne olduğundan başlayan kapsamlı incelemenin ardından, şartlar ve başvuru takvimine, gerekli evrak listesinden kW başına destek hesaplama yöntemine ve KOSGEB destek tutarlarına kadar tüm detaylara değiniyoruz. Ayrıca teknik proje ve kurulum süreçlerinin adımlarını, tarımsal sulama ve çatı tipi panellerdeki hibe uygunluğunu, devlet desteğinin sağladığı avantajları ve hibe mi faizsiz kredi mi tercihlerinin artılarını eksilerini karşılaştıracağız.

Güneş Enerjisi Hibe Desteği Nedir?

Güneş Enerjisi Hibe Desteği, konut ve ticari yapılarda ya da uygun arazilerde kurulacak güneş panelleri ile bütünleşik ekipmanların kurulum maliyetlerinin tamamının veya büyük bir kısmının devlet ve yetkilendirilmiş kurumlarca karşılandığı finansal bir destek programıdır. Bu sayede hem bireylerin hem de işletmelerin enerji yatırım yükü hafifletilerek, elektrik faturalarında kalıcı tasarruf sağlanması ve fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması hedeflenir.

Başvuru sahipleri, kurulum kapasitesini belirleyen teknik rapor ve maliyet dökümünü hazırladıktan sonra ilgili kurumun dijital başvuru portalına dosyalarını iletir. Proje uygun bulunduğunda hibe onayı verilir, kurulum tamamlanıp belgeler teslim edildikten sonra hak ediş ödemesi yapılır. Çevresel sürdürülebilirliği öne çıkaran bu destek mekanizması, yerli panel üretimi ve montaj hizmetlerine olan talebi artırarak hem bölgesel ekonomik canlılığa hem de ülkenin yenilenebilir enerji hedeflerine katkıda bulunur.

Mevduat Fırsatı! Net Bakiye ₺514.646,57 Oran %40,50 Net Kazanç ₺14.646,57 Detay Başvur

Güneş Enerjisi Hibe Desteği Şartları Nelerdir?

2026 yılında güneş enerjisi hibe desteği şartlarından yararlanabilmek için hem genel hem de program bazında yerine getirmeniz gereken başlıca koşullar şöyle özetlenebilir:

T.C. vatandaşı ve en az 18 yaşında olmak: Hibe başvurusunun yapıldığı tarihte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve reşit olmanız zorunludur.

Proje türünün belirlenmesi: Çatı tipi veya arazi tipi sistem, konut, tarım, sanayi ya da ticari işletme kategorilerinden hangisine başvurduğunuzu netleştirmelisiniz.

Fizibilite raporu ve teknik dokümantasyon: Kurulum kapasitesi, beklenen yıllık enerji üretimi ile toplam yatırım tutarını içeren ayrıntılı bir fizibilite çalışması sunmalısınız.

Öz kaynak katkısı beyanı: Toplam proje bedelinin belirli bir yüzdesi kadar öz kaynak kullanıldığını mali plan ve banka dekontlarıyla belgelemeniz gerekir.

KDV’nin öz kaynaklardan karşılanması (KKYDP için): Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’nda (KKYDP) yatırım bedeli KDV hariç hesaplandığından, KDV tutarı tamamen başvuru sahibinin kendi kaynaklarından karşılanmalıdır.

Bağlantı anlaşması veya çağrı mektubu: Sistemin elektrik şebekesine bağlanabilmesi için dağıtım şirketinden alınmış Çağrı Mektubu ya da Bağlantı Anlaşması belgesini sunmalısınız.

Enerji tüketim kriteri (KKYDP için): Ticari ve sanayi tesislerinde son 12 aylık enerji tüketiminin en az 20 ton eşdeğer petrol (TEP) ya da eşdeğer kWh olması beklenir.

Finansal yeterlilik (KOSGEB için): KOSGEB programına başvuran KOBİ’lerin; KBS’de kayıtlı, aktif, güncel KOBİ Bilgi Beyannamesine sahip, Findeks skoru “orta riskli” veya üzeri olması önerilir.

Zamanında başvuru ve belge teslimi: Çağrı ilanında belirtilen süreler içinde; kimlik, tapu veya kira sözleşmesi, fizibilite raporu, taahhütname ve banka dekontlarını eksiksiz yüklemelisiniz.

Yıllık güncellemeler ve takip: Hibe usulleri ve oranları her yıl yenilenebilir enerji politikalarına göre değişebilir; ilgili kurumların duyurularını düzenli izlemeniz önemlidir.

Program bazındaki üst limit ve oranlar ise şöyle olmalıdır:

KOSGEB: Proje maliyetinin %40–%100’ü, maksimum 900.000 TL’ye kadar geri ödemesiz hibe,

KKYDP: Yatırım tutarının %50’si, KDV hariç en fazla 3.000.000 TL hibe,

Asgari proje bütçesi (KKYDP için): En az 1.000.000 TL proje büyüklüğü öngörülür.

Güneş Enerjisi Hibe Desteği Nasıl Alınır?

Güneş enerjisi hibe desteği almak için işletmeler, gerekli evrakları hazırlayıp önce KOBİ Bilgi Sistemi’ne (KBS) kayıtlı, aktif ve güncel KOBİ Bilgi Beyannamesine sahip olduklarını doğrularlar. Ardından, kurulacak sistemin kapasite, yıllık üretim tahmini ve maliyet analizini içeren ayrıntılı bir fizibilite raporu ile enerji veya elektrik motoru etüt sonuç raporlarını hazırlayıp KBS’deki Başvuru Formu’na ve taahhütnameye eklerler.

Başvuru, 15 iş günü içinde şekil ve mevzuata uygunluk açısından kontrol edilerek eksikleri tamamlamaları için işletmeye bildirilir. Eksikler giderilip nihai başvuru onaylandıktan sonra KOSGEB proje uygunluğunu değerlendirip onay verir. Onay sonrasında mal ve hizmet alımları gerçekleştirilir, faturalar ve ödeme dekontları eşliğinde Ödeme Talep Formu KBS üzerinden iletilir.

Ön mali kontrol ve muhasebe süreçleri tamamlandığında hibe tutarı işletmenin banka hesabına aktarılır. Son olarak, proje bitiş tarihinden bir yıl sonra Program Sonrası İzleme Formu doldurularak performans takibi yapılır ve KOSGEB denetimleriyle destek süreci sonuçlandırılır.

2026 yılında hayvancılıkla uğraşanlara sunulan geri ödemesiz desteklerle ilgili bilgi almak istiyorsanız, Geri Ödemesiz Hayvan Hibesi Nasıl Alınır? Tüm Kurumlar 2026 başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kosgeb Güneş Enerjisi Desteği Ne Kadar?

2026 yılında KOSGEB’in KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı çerçevesinde sağlanan destek tutarları, 22 Haziran 2023 tarihli son güncellemeyle aynen korunmuştur ve bu tutarlar, program hükmünde bir sonraki revizyona kadar geçerlidir.

Program kapsamında KOSGEB, yalnızca enerji verimliliği odaklı etüt ve ekipman (motor yenileme, verimlilik artırıcı giderler) desteği sunarken, güneş paneli alımı ve kurulumu için KKYDP veya bölgesel Kalkınma Ajansı programlarına başvurmanız gerekmektedir. Buna göre:

Elektrik motorları etüt hizmeti için işletme başına 10.000 TL’ye kadar, %100 destek,

Elektrik motorları değişim giderleri için işletme başına 400.000 TL’ye kadar, %75 destek,

Enerji etüt hizmeti için işletme başına 30.000 TL’ye kadar, %75 destek,

Verimliliği artırıcı giderler (motor, pompa, fan, kompresör değişimi, VSD temini vb.) için işletme başına 900.000 TL’ye kadar, %50 destek verilmektedir.

Güneş Enerjisi Hibe Desteği Başvurusu Ne Zaman Yapılır?

2026 yılında Güneş Enerjisi Hibe Desteği başvuruları için iki temel başvuru kanalı bulunmaktadır. İlk olarak, TKDK tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında Mayıs, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında çağrılar açılmakta ve başvurular TKDK'nin resmi web sitesinden kabul edilmektedir.

Diğer taraftan, KOSGEB'in her yıl duyurduğu KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı başvuruları, çağrı ilanlarında belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri arasında KBS (KOBİ Bilgi Sistemi) üzerinden gerçekleştirilir. Bu çağrılar, KOSGEB’in resmi web sitesinde ve e-Devlet’te yayımlanır.

Başvuruda bulunmak isteyen işletmelerin ilan edilen süre içinde başvuru formu, taahhütname ve gerekli evrakları eksiksiz sunması gerekmektedir. Başvurunun uygulama birimi tarafından onaylandığı gün, destek programının resmi başlangıcı sayılır ve bu tarihten itibaren iki yıl içinde tüm proje aşamalarının (etüt, kurulum, ödeme talebi ve izleme) tamamlanması zorunludur. Bu nedenle başvuru dönemlerini ve KOSGEB çağrı takvimini düzenli olarak takip etmek önem taşır.

GES Projesi İçin Teknik ve Kurulum Süreci Nasıl İlerler?

GES projesi tipik olarak önce saha ve şebeke uygunluğunun belirlenmesiyle başlar. Yatırımcı, çatının veya arazinin gölgeleme analizini, yıllık üretim tahminini ve tüketim profillerini içeren ön fizibilite raporu hazırlar.

Ardından, dağıtım şirketinden Çağrı Mektubu ya da bağlantı anlaşması alınarak sisteme bağlanma hakkı resmîleştirilir. Bu onayla birlikte lisanslı elektrik ve makine mühendisleri tarafından detaylı elektrik-mekanik proje çizimleri, yapı-ruhsat ve çevresel izinler tamamlanır.

İzinler alındıktan sonra paneller, inverterler, taşıyıcı profiller ve diğer malzemeler tedarik edilip sahada montaja başlanır. Önce taşıyıcı sistem kurulup paneller yerleştirilir, ardından DC ve AC kablolama, inverter bağlantıları ve topraklama işleri yapılır. Mekanik ve elektriksel kurulum bittikten sonra izolasyon, topraklama ve performans testleriyle sistem devreye alma aşamasına geçer.

SMM onayları alındıktan sonra çift yönlü sayaç takılır ve şebeke sinyalleriyle entegrasyon sağlanır. Son adım olarak SCADA veya uzaktan izleme yazılımıyla performans takibi, periyodik bakım-temizlik ve verimlilik kontrolleri planlanarak işletme süreci başlatılır.

Güneş Paneli Devlet Desteği Almak Avantajlı mı?

Devlet destekli güneş paneli yatırımları, yatırım maliyetinin önemli bir kısmını hibe veya düşük faizli kredi şeklinde karşıladığı için hem kısa vadede nakit çıkışını hafifletir hem de uzun vadede enerji giderlerinizi ciddi oranda azaltır. Üstelik aşağıdaki gibi avantajları da vardır:

Finansal Yükün Azalması: Hibe oranı %30–%70 aralığında olabildiğinden (KKYDP, Kalkınma Ajansları vb.), panellerin satın alma ve kurulum maliyetleri önemli ölçüde düşer. Bu sayede, yatırım maliyetini geri kazanma süresi 5–8 yıla kadar kısalabilir.

Enerji Faturalarında Sürekli Tasarruf: Kendi elektriğinizi üreterek aylık enerji giderlerinizi sıfıra yakın bir seviyeye çekebilir, elektrik fiyatlarındaki artışlardan etkilenmeyi en aza indirebilirsiniz.

Çevresel Katkı ve İtibar: Karbon salınımınız azalır; yeşil üretim veya sürdürülebilir işletme kimliği, pazarlamada rekabet avantajı sağlar.

Gayrimenkul Değeri: Güneş enerjisi sistemine sahip binalar, enerji verimliliğine önem veren alıcı veya kiracı nezdinde daha yüksek talep görür.

Yerel Ekonomi ve İstihdam: Kurulum ve bakım hizmeti yerel firmalara gittiğinden, bölgesel istihdama doğrudan katkıda bulunursunuz.

Konut hibe desteğiyle ilgili güncel bilgilere ulaşmak istiyorsanız, Konut Hibe Kredisi Nedir? Nasıl Alınır? Şartları 2026 başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Tarımsal Sulama İçin Güneş Enerjisi Hibesi Alınabilir mi?

Evet, tarımsal sulama amaçlı güneş enerjisi sistemleri, doğrudan KOSGEB değil, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) veya IPARD gibi kırsal kalkınma fonları aracılığıyla alınabilir. Bu programlar, güneş panelleri, inverter, yağmurlama ya da damla sulama pompası gibi sulama altyapısı kalemlerini kapsar ve yatırım bedelinin %50’si oranında, KDV hariç en fazla 3 000 000 TL’lik hibe imkanı sunar.

Başvuru yapabilmek için çiftçi veya tarımsal işletme statüsünde olmak, sulama ihtiyacınızı ve yıllık su tüketiminizi gösteren bir projeye sahip olmak, yatırım tutarının asgari 1 000 000 TL olması ve fizibilite raporu, su kaynağı uygunluk belgesi, tapu veya kira sözleşmesi ile KDV’yi öz kaynakla karşıladığınızı kanıtlayan banka dekontları gibi evrakları eksiksiz sunmak gerekir.

Çatı Tipi Güneş Paneli İçin Hibe Desteği Geçerli mi?

Hayır, çatıya güneş paneli kurmak isteyen işletmeler, KOSGEB’in Enerji Verimliliği Destek Programı kapsamında doğrudan hibe alamaz. Bu program yalnızca enerji etütleri, motor yenileme ve verimlilik artırıcı ekipman giderlerini destekler.

Ancak net ölçüm mekanizması sayesinde 1 MW altındaki çatı sistemlerinde fazla ürettiğiniz elektriği faturalarınızdan düşebilirsiniz ve tarımsal sulama yatırımlarında KKYDP kapsamında yatırım bedelinin %50’sine, en fazla 3 000 000 TL’ye kadar hibe alabilirsiniz. Aynı zamanda bölgesel kalkınma ajanslarının programlarıyla %30–%70 oranında ve milyonlarca TL’ye varan desteklerden faydalanabilirsiniz. Ayrıca bazı belediyelerin sunduğu yerel hibe ve düşük faizli kredi imkanlarına başvurabilirsiniz.

Ayrıca Şubat 2022 Kararnamesi ile panel, inverter ve montaj malzemelerinde KDV ve gümrük vergisi muafiyeti, imalatçı firmalarda kurumlar vergisi muafiyeti (diğer işletmelerde %30–%55 indirim) ve 6–12 yıl boyunca SGK işveren primi teşviki gibi vergi avantajları da yürürlüğe girmiştir.

Hibe Desteği mi Yoksa Faizsiz Kredi mi Daha Avantajlı?

Hibe desteği, yatırım maliyetinin bir kısmını karşılayarak geri ödemesiz kaynak sağlarken nakit çıkışınızı ve finansman riskinizi doğrudan azaltır. Ancak genellikle proje tutarının belli bir yüzdesiyle (ör. %50–%70) ve üst limitlerle sınırlıdır. Faizsiz kredi ise yatırımın tamamını veya büyük bir bölümünü finanse etme imkanı verir, vade boyunca faiz yükü eklemeden nakit akışınızı dengeler. Ancak kredi bakiyesi vade sonunda geri ödenmek zorundadır.

Kısacası, düşük bütçeli veya hibe oranı yüksek projelerde hibe desteği öncelikli tercih olurken, projenin tüm maliyetini karşılamak, üst limit sorunu yaşamamak ve maliyet planlamasını vadeye yaymak isteyenler için faizsiz kredi daha avantajlıdır. En ideal çözüm, öncelikle uygun hibe desteğini alıp geriye kalan finansmanı faizsiz krediyle tamamlamak şeklindedir.