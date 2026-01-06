3 Ay Ertelemeli Kredi Veren Bankalardan Teklifleri İncele

Ekonomik dalgalanmalar ve beklenmedik harcamalar hem bireylerin hem de işletmelerin mali dengesini bozabilir. Bu tür durumlarla başa çıkmak isteyen birçok kişi, daha esnek ve kendine özel finansman çözümleri aramaktadır. Bu noktada, 3 ay ertelemeli kredi seçeneği, geçici nakit sıkıntılarını aşmak için etkili bir çözüm sunar.
En uygun 3 ay ertelemeli ya da 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi, krediyi kullandıktan sonra ilk ödemenin 3 ay sonra yapılmasına imkan tanıyan bir sistemdir. Bu kredi türünde, genellikle ilk 3 ay boyunca herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak bu süre zarfında krediye faiz işlemeye devam eder. Yani borçlu kişi ödemeye geç başlamış olsa da bu dönemde oluşan faiz ya ilerleyen taksitlere yansıtılır ya da toplam borcun içine dahil edilir.
Özellikle maaşını ya da gelirini birkaç ay sonra alacak kişiler için bu kredi seçeneği, harcamaların yoğun olduğu dönemlerde geçici bir rahatlama sağlayabilir. Ancak bu kolaylığın, toplam geri ödeme tutarını artırabileceği unutulmamalıdır.
3 ay ertelemeli kredi hesaplama işlemi yapılırken, ödeme planının başlangıcının 3 ay ileriye atıldığı ancak bu sürede faiz işlemeye devam ettiği göz önünde bulundurulur. Erteleme döneminde biriken faiz, ilk taksitlere yansıtılır veya toplam geri ödeme miktarına eklenir. Aylık taksit tutarları ise kalan anapara, güncel faiz oranı ve yasal vergiler (KKDF ve BSMV gibi) dahil edilerek belirlenir.
Ayrıca tahsis ücreti ve varsa krediye bağlı sigorta bedelleri de toplam maliyetin içine dahil edilir. Tüm bu kalemler hesaba katıldığında, ödeme yapılmayan ilk 3 ayın aslında geri ödeme yükünü artırdığı görülür. Bu nedenle, 3 ay ertelemeli kredi hesaplanırken yalnızca taksit sayısı değil, faiz işletilen gün sayısı ve toplam maliyet dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.
2026 yılında birçok banka, 3 ay ertelemeli kredi kampanyalarıyla müşterilerine ödeme kolaylığı sağlamaktadır. Aşağıda, 3 ay ertelemeli kredi sunan başlıca bankalar listelenmiştir:
Akbank
İş Bankası
Garanti BBVA
Yapı Kredi
DenizBank
CEPTETEB
ONQ
Enpara
ING Bank
Bankaların sunduğu kredi ürünleri incelendiğinde, şu an için faizsiz 3 ay ertelemeli olarak sunulan bir ihtiyaç kredisi bulunmamaktadır. Faizsiz kredi kampanyaları zaman zaman bazı bankalar tarafından sınırlı tutar ve kısa vade kapsamında sunulsa da bu kredilerde erteleme seçeneği bulunmamaktadır.
Öte yandan 3 ay ertelemeli kredi fırsatları ise genellikle standart ihtiyaç kredileri kapsamında sunulmakta olup erteleme süresi boyunca faiz işlemeye devam etmektedir. Yani ödemelerin başlangıcı 3 ay ötelenirken bu dönemde oluşan faiz toplam geri ödeme planına yansıtılmaktadır.
3 ay ertelemeli krediye başvurmak isteyenlerin karşılaması gereken bazı temel şartlar aşağıda sıralanmıştır:
Başvuru için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir.
Düzenli bir gelire sahip olunması beklenir.
Gelir resmi belgelerle kanıtlanabilir olmalıdır.
Kişinin kredi notu belirli bir seviyede olmalıdır.
Başvuru sırasında kimlik ve gerekirse ikamet belgesi sunulmalıdır.
Bazı bankaların koyduğu minimum kredi tutarı sınırına uyulması gerekir.
Gerekli durumlarda kefil veya teminat sunulmalıdır.
Üç ay ertelemeli kredi başvurularının sonuçlanma süresi, başvurunun nasıl yapıldığına ve bankanın değerlendirme süreçlerine göre değişebilir. Eğer başvuru mobil uygulama ya da internet bankacılığı üzerinden yapılıyorsa, sistemde yer alan bilgiler otomatik olarak incelendiği için sonuç, genellikle aynı gün içinde hatta çoğu zaman birkaç saat içinde alınabilir.
Başvurunun uygun bulunması halinde kredi tutarı hesaba aktarılır ve ödeme planı, ilk taksit 3 ay sonra başlayacak şekilde düzenlenir. Süreç ve detaylar bankadan bankaya değişiklik gösterebilir, bu nedenle başvuru öncesi güncel bilgiler kontrol edilmelidir.
Bu yöntemle yapılan başvurular, özellikle düşük tutarlı kredilerde çok daha hızlı sonuçlanır. Ancak başvuru banka şubesi üzerinden yapıldığında veya ek belgeler talep edildiğinde süreç biraz daha uzun sürebilir. Bu durumda başvurunun değerlendirilmesi ve onaylanması 1 ila 3 iş günü arasında değişebilir. Kredi tutarının yüksek olması, gelir belgelerinin sonradan iletilmesi gibi durumlarda ise bu süre birkaç gün daha uzayabilir.
Ödemeye geç başlama imkanı:
Krediyi aldıktan sonraki 3 ay boyunca taksit ödenmez, bu da başlangıçta maddi açıdan rahatlama sağlar.
Acil nakit ihtiyacına çözüm:
Ani masraflar karşısında ödeme yükü ertelenerek, ihtiyaç duyulan nakit hemen kullanılabilir.
Bütçeyi toparlama fırsatı:
İlk taksitin ertelenmesi, gelir düzene girene kadar kişiye zaman kazandırır ve ödeme planlamasını kolaylaştırır.
Kolay başvuru süreci:
Bankaların mobil uygulamaları ya da internet şubeleri aracılığıyla hızlı ve pratik şekilde başvuru yapılabilir.
Esnek vade seçenekleri:
Genellikle 12 ile 36 ay arasında değişen vade seçenekleriyle, ödemeler bütçeye uygun hale getirilebilir.
Mali dengeyi koruma:
Erteleme süreci, kişinin gelir–gider dengesini kurmasına yardımcı olur ve ekonomik baskıyı azaltır.
3 ay ertelemeli kredi almadan önce dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. İlk olarak, taksitlerin 3 ay ertelenmesi toplam maliyeti azaltmaz. Aksine, bu süre boyunca faiz işlemeye devam eder ve bu da geri ödenecek toplam tutarın artmasına yol açar. Bu nedenle, krediye başvurmadan önce ödeme planı dikkatlice incelenmeli ve toplamda ne kadar ödeme yapılacağı net bir şekilde anlaşılmalıdır. Bazı durumlarda ise erteleme süresi toplam vade süresine dahil edilmez. Bu da kredi taksitlerinin daha kısa sürede ödenmesine neden olur ve bu yüzden aylık ödemeler beklenenden daha yüksek olabilir.
Her bankanın sunduğu faiz oranı ve masraf kalemleri farklıdır. Başvuru yapmadan önce bu oranlar mutlaka karşılaştırılmalı ve en avantajlı teklif seçilmelidir. Bunu dışında kredi notu da çok önemlidir. Düşük kredi notu, hem başvurunun reddedilmesine hem de yüksek faiz oranlarıyla karşılaşılmasına neden olabilir.
3 ay ertelemeli kredi erken kapatma işlemi için öncelikle bankaya başvuruda bulunulması gerekmektedir. Erteleme süresi boyunca faiz işlemeye devam ettiği için kapatılmak istenen tarihe kadar biriken faizle birlikte kalan anapara tutarının öğrenilmesi önemlidir. Bu bilgiler doğrultusunda banka tarafından güncel borç tablosu hazırlanır ve müşteriye sunulur. Planın onaylanmasının ardından kapama işlemi tek seferlik ödeme ile gerçekleştirilebilir.
Erken ödeme cezası ise yalnızca konut kredileri için geçerlidir. Çünkü konut kredilerinin vadesi oldukça uzun sürer ve krediyi erken kapatmak, bankanın gelecekte almayı planladığı faiz gelirinden vazgeçmesi anlamına gelir. Bankalar, uzun vadeli gelir tahminlerini bu kredi ödemeleri üzerinden yaparlar; kredi erken kapandığında ise bu hesaplar bozulur. Bu nedenle, konut kredisi erken kapatıldığında banka tarafından bir ceza uygulanır.
Ancak taşıt kredisi ve ihtiyaç kredilerinde durum farklıdır. Bu kredi türlerinde erken ödeme yapman halinde banka herhangi bir ceza talep etmez, böylece borcunu istediğin zaman kolayca kapatabilirsin.
3 ay ertelemeli bir kredide, erteleme süresi bittikten sonra ilk taksit zamanında ödenmezse, gecikme faizi işlemeye başlar ve kişinin kredi notu düşer. Banka, ödenmeyen borç için önce uyarı mesajları gönderir ve kısa bir süre içinde ödeme yapılmasını ister. Eğer bu süre içinde ödeme yapılmazsa, borçlu hakkında yasal takip başlatılabilir. Üst üste 2 veya 3 taksit ödenmediğinde, banka borcun tamamını talep edebilir ve icra süreci devreye girer.
Bu durumda kişinin maaşına haciz gelebilir, banka hesaplarına el konulabilir veya varlıklarına yönelik yasal işlem başlatılabilir. Ayrıca bu süreçte kredi sicili bozulur ve ileride kredi ya da kredi kartı almak zorlaşır. Kısacası, kredi ödemeleri erteleme sonrasında da aksatılırsa hem maddi hem de hukuki açıdan ciddi sorunlarla karşılaşılabilir.