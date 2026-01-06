3 Ay Ertelemeli Kredi Veren Bankalardan Teklifleri İncele

3 Ay Ertelemeli Kredi Nedir?

En uygun 3 ay ertelemeli ya da 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi, krediyi kullandıktan sonra ilk ödemenin 3 ay sonra yapılmasına imkan tanıyan bir sistemdir. Bu kredi türünde, genellikle ilk 3 ay boyunca herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak bu süre zarfında krediye faiz işlemeye devam eder. Yani borçlu kişi ödemeye geç başlamış olsa da bu dönemde oluşan faiz ya ilerleyen taksitlere yansıtılır ya da toplam borcun içine dahil edilir.

Özellikle maaşını ya da gelirini birkaç ay sonra alacak kişiler için bu kredi seçeneği, harcamaların yoğun olduğu dönemlerde geçici bir rahatlama sağlayabilir. Ancak bu kolaylığın, toplam geri ödeme tutarını artırabileceği unutulmamalıdır.