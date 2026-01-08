TeklifimGelsin

Yılbaşı Kredisi Hesaplama 2026 | Yılbaşı Kredisi Veren Bankalar

Yılbaşı kredisi hesaplama aracımız ile ister yılbaşı alışverişlerin, ister tatil ve hediye planların için onlarca bankanın sunduğu teklifleri karşılaştır ve en uygun alternatife hızlıca başvur!

Yılbaşı Kredisi Faiz Oranları

BankalarFaiz
min-max		Anapara
min-max		Vade
min-max
DenizBank Yılbaşı Kredisi%1,99 - %3,695.000 - 500.000 TL1 - 36 Ayİncele
Garanti BBVA Yılbaşı Kredisi%2,74 - %3,841.000 - 1.000.000 TL3 - 36 Ayİncele
ON Dijital Bankacılık Yılbaşı Kredisi%2,79 - %3,0910.000 - 400.000 TL1 - 36 Ayİncele
getirfinans Yılbaşı Kredisi%2,89 - %4,291.000 - 500.000 TL1 - 36 Ayİncele
QNB Yılbaşı Kredisi%2,99 - %3,941.000 - 600.000 TL1 - 36 Ayİncele
AlternatifBank Yılbaşı Kredisi%2,99 - %3,495.000 - 350.000 TL3 - 36 Ayİncele
CepteTeb Yılbaşı Kredisi%2,991.000 - 400.000 TL1 - 36 Ayİncele
Enpara.com Yılbaşı Kredisi%2,99 - %3,495.000 - 5.000.000 TL1 - 36 Ayİncele
TEB Yılbaşı Kredisi%2,991.000 - 400.000 TL1 - 36 Ayİncele
ING Yılbaşı Kredisi%2,99 - %3,591.000 - 450.000 TL3 - 36 Ayİncele
Kuveyt Türk Yılbaşı Kredisi%3,221.000 - 999.999 TL1 - 36 Ayİncele
N Kolay Yılbaşı Kredisi%3,391.000 - 500.000 TL1 - 36 Ayİncele
ICBC Yılbaşı Kredisi%3,421.000 - 1.000.000 TL2 - 36 Ayİncele
Yapı Kredi Yılbaşı Kredisi%3,491.000 - 1.000.000 TL1 - 36 Ayİncele
AnadoluBank Yılbaşı Kredisi%3,591.000 - 20.000 TL1 - 12 Ayİncele
Burgan Bank Yılbaşı Kredisi%3,591.000 - 100.000 TL13 - 36 Ayİncele
Fibabanka Yılbaşı Kredisi%3,611.500 - 100.000 TL1 - 36 Ayİncele
Akbank Yılbaşı Kredisi%3,69 - %4,651.000 - 500.000 TL1 - 36 Ayİncele
HSBC Yılbaşı Kredisi%3,70 - %3,891.000 - 100.000 TL3 - 36 Ayİncele
İş Bankası Yılbaşı Kredisi%3,94 - %4,493.000 - 250.000 TL1 - 36 Ayİncele
Albaraka Türk Yılbaşı Kredisi%4,301.000 - 100.000 TL1 - 36 Ayİncele
Ziraat Katılım Yılbaşı Kredisi%4,391.000 - 1.000.000 TL1 - 12 Ayİncele
Emlak Katılım Yılbaşı Kredisi%4,491.000 - 999.999 TL1 - 12 Ayİncele
Şekerbank Yılbaşı Kredisi%4,84 - %5,331.000 - 500.000 TL4 - 36 Ayİncele
Ziraat Bankası Yılbaşı Kredisi%4,991 - 125.000 TL1 - 36 Ayİncele
Vakıfbank Yılbaşı Kredisi%4,991.000 - 999.999 TL1 - 36 Ayİncele
TurkishBank Yılbaşı Kredisi%5,001.000 - 999.999 TL1 - 36 Ayİncele
HalkBank Yılbaşı Kredisi%5,2550.001 - 100.000 TL3 - 36 Ayİncele
Türkiye Finans Yılbaşı Kredisi%5,59 - %5,741.000 - 999.999 TL1 - 36 Ayİncele

3 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Teklifleri

Tutar

₺10.000

Vade

3 Ay

10 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Teklifleri

Tutar

₺50.000

Vade

10 Ay

18 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Teklifleri

Tutar

₺50.000

Vade

18 Ay

Yılbaşı Kredisi Nedir?

Yılbaşı kredisi, bankaların özellikle yılbaşı döneminde artan harcama taleplerine yönelik olarak sundukları tüketici kredisi türüdür. Bu krediler genellikle hediye alışverişleri, yılbaşı tatilleri, özel kutlamalar veya dönemsel ihtiyaçların karşılanması amacıyla tercih edilir. Bankalar bu dönemde müşterilere cazip faiz oranları, hızlı başvuru ve kolay ödeme seçenekleri sunarak kredi kullanımını teşvik eder.

Ayrıca yılbaşı kredileri çoğunlukla kısa vadeli olup, geri ödeme planları da kişinin gelir durumuna göre esnekleştirilebilir. Böylece bireyler yılbaşı döneminde artan masraflarını tek seferde karşılamak yerine, bu yükü belirli bir zaman dilimine yayarak ödeme kolaylığı elde ederler. Bu yönüyle yılbaşı kredisi, bankaların dönemsel kampanyaları arasında öne çıkan finansal çözümlerden biridir.

Yılbaşı Kredisi Nasıl Alınır?

Yılbaşı kredisi başvurularını bankaların mobil uygulaması, internet bankacılığı, müşteri hizmetleri ya da şubeleri üzerinden gerçekleştirebilirsin. Bu süreçte genellikle gelir durumu ve kredi notu dikkate alınır. Banka, ödeme gücünü ve kredi geçmişini değerlendirerek uygun gördüğü limit ve vade seçenekleri doğrultusunda krediyi tahsis eder. Onaylanan tutar, genellikle kısa süre içerisinde hesabına aktarılır.

Öte yandan, farklı bankaların sunduğu kampanyaları tek tek incelemek yerine, süreci daha pratik hale getirmek için yılbaşı kredisi başvurusu yaparken toplu karşılaştırma imkânı sağlayan dijital platformlardan yararlanabilirsin. Bu noktada TeklifimGelsin üzerinden bankaların güncel yılbaşı kredisi kampanyalarını karşılaştırabilir, faiz oranlarını ve vadeleri kolayca görebilirsin.

Yılbaşı Kredisi Veren Bankalar Hangileri?

2026 yılında bankalar, yılbaşı dönemine özel olarak avantajlı faiz oranları, kısa vadeli faizsiz krediler ya da taksitli nakit avans seçenekleri sunarak müşterilerinin artan finansman ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda yılbaşı kredisi veren bankalar şöyle sıralanabilir:

  • Akbank

  • Garanti BBVA

  • İş Bankası

  • QNB

  • VakıfBank

  • DenizBank

  • Halkbank

  • Yapı Kredi

  • Kuveyt Türk

Faizsiz Yılbaşı Kredisi Var mı?

Güncel olarak 0 faizli yılbaşı kredisi adı altında tanımlanmış bir ürün bulunmamaktadır; ancak bankalar ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans kategorileri üzerinden dönemsel olarak faizsiz kampanyalar sunmaktadır. Bu kapsamda, Garanti BBVA 3 aya kadar vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi imkânı sağlamaktadır. Akbank, 30.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli faizsiz kredi ile birlikte taksitli avans seçeneği sunarken, İş Bankası ise 25.000 TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans imkânı tanımaktadır.

Söz konusu kampanyalar doğrudan yılbaşı için özel olarak adlandırılmamış olsa da, yılbaşı döneminde artan harcamaların finansmanında kullanılabilmektedir. Bununla birlikte, kampanyaların vade süreleri genellikle kısa olmakta ve çoğunlukla yeni müşteri kazanımına yönelik koşullar içermektedir.

2026 Yılbaşı Kredi Kampanyaları Neler?

2026 yılbaşı döneminde öne çıkan bankalar arasında özellikle Akbank ve Garanti BBVA dikkat çekmektedir. Akbank, yılbaşı kampanyası kapsamında 30.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli faizsiz ihtiyaç kredisi ile 25.000 TL’ye kadar taksitli avans imkânı sunmakta, böylece toplamda 55.000 TL’ye kadar %0 faiz avantajı sağlamaktadır. Garanti BBVA ise bireysel ihtiyaç kredilerinde 3 aya kadar vadeli faizsiz kredi fırsatıyla öne çıkmakta, kısa vadeli ancak masrafsız finansman ihtiyacına çözüm getirmektedir. Bu kampanyalar doğrudan yılbaşı kredisi adıyla sunulmasa da, yılbaşı döneminde artan harcamaların karşılanmasına yönelik olarak kullanılabilmektedir.

Yılbaşı Kredisi Limiti Ne Kadar?

2026 yılında yılbaşı kredisi limiti, bankaların bireysel ihtiyaç kredisi uygulamaları çerçevesinde BDDK’nın belirlediği genel sınırlar doğrultusunda şekillenmektedir. Güncel düzenlemelere göre 12 aya kadar vadeli ihtiyaç kredilerinde üst limit 250.000 TL’ye çıkarılmıştır. 36 aya kadar vadelerde ise 125.000 TL’ye kadar kredi kullanılabilmekte, 125.000 TL ile 250.000 TL arasındaki krediler için ise vade en fazla 24 ayla sınırlandırılmaktadır. Dolayısıyla, bankaların yılbaşı kredisi kampanyaları doğrudan “yılbaşı kredisi limiti” adıyla farklı bir üst sınır belirlememekte; genel ihtiyaç kredisi limitleri yılbaşı döneminde de geçerli olmaktadır.

