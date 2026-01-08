Yılbaşı Kredisi Hesaplama 2026 | Yılbaşı Kredisi Veren Bankalar

Yılbaşı kredisi hesaplama aracımız ile ister yılbaşı alışverişlerin, ister tatil ve hediye planların için onlarca bankanın sunduğu teklifleri karşılaştır ve en uygun alternatife hızlıca başvur!
|Bankalar
|Faiz
min-max
|Anapara
min-max
|Vade
min-max
|%1,99 - %3,69
|5.000 - 500.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,74 - %3,84
|1.000 - 1.000.000 TL
|3 - 36 Ay
|İncele
|%2,79 - %3,09
|10.000 - 400.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,89 - %4,29
|1.000 - 500.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,99 - %3,94
|1.000 - 600.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,99 - %3,49
|5.000 - 350.000 TL
|3 - 36 Ay
|İncele
|%2,99
|1.000 - 400.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,99 - %3,49
|5.000 - 5.000.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,99
|1.000 - 400.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,99 - %3,59
|1.000 - 450.000 TL
|3 - 36 Ay
|İncele
|%3,22
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%3,39
|1.000 - 500.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%3,42
|1.000 - 1.000.000 TL
|2 - 36 Ay
|İncele
|%3,49
|1.000 - 1.000.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%3,59
|1.000 - 20.000 TL
|1 - 12 Ay
|İncele
|%3,59
|1.000 - 100.000 TL
|13 - 36 Ay
|İncele
|%3,61
|1.500 - 100.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%3,69 - %4,65
|1.000 - 500.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%3,70 - %3,89
|1.000 - 100.000 TL
|3 - 36 Ay
|İncele
|%3,94 - %4,49
|3.000 - 250.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%4,30
|1.000 - 100.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%4,39
|1.000 - 1.000.000 TL
|1 - 12 Ay
|İncele
|%4,49
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 12 Ay
|İncele
|%4,84 - %5,33
|1.000 - 500.000 TL
|4 - 36 Ay
|İncele
|%4,99
|1 - 125.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%4,99
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%5,00
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%5,25
|50.001 - 100.000 TL
|3 - 36 Ay
|İncele
|%5,59 - %5,74
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
Yılbaşı kredisi, bankaların özellikle yılbaşı döneminde artan harcama taleplerine yönelik olarak sundukları tüketici kredisi türüdür. Bu krediler genellikle hediye alışverişleri, yılbaşı tatilleri, özel kutlamalar veya dönemsel ihtiyaçların karşılanması amacıyla tercih edilir. Bankalar bu dönemde müşterilere cazip faiz oranları, hızlı başvuru ve kolay ödeme seçenekleri sunarak kredi kullanımını teşvik eder.
Ayrıca yılbaşı kredileri çoğunlukla kısa vadeli olup, geri ödeme planları da kişinin gelir durumuna göre esnekleştirilebilir. Böylece bireyler yılbaşı döneminde artan masraflarını tek seferde karşılamak yerine, bu yükü belirli bir zaman dilimine yayarak ödeme kolaylığı elde ederler. Bu yönüyle yılbaşı kredisi, bankaların dönemsel kampanyaları arasında öne çıkan finansal çözümlerden biridir.
Yılbaşı kredisi başvurularını bankaların mobil uygulaması, internet bankacılığı, müşteri hizmetleri ya da şubeleri üzerinden gerçekleştirebilirsin. Bu süreçte genellikle gelir durumu ve kredi notu dikkate alınır. Banka, ödeme gücünü ve kredi geçmişini değerlendirerek uygun gördüğü limit ve vade seçenekleri doğrultusunda krediyi tahsis eder. Onaylanan tutar, genellikle kısa süre içerisinde hesabına aktarılır.
Öte yandan, farklı bankaların sunduğu kampanyaları tek tek incelemek yerine, süreci daha pratik hale getirmek için yılbaşı kredisi başvurusu yaparken toplu karşılaştırma imkânı sağlayan dijital platformlardan yararlanabilirsin. Bu noktada TeklifimGelsin üzerinden bankaların güncel yılbaşı kredisi kampanyalarını karşılaştırabilir, faiz oranlarını ve vadeleri kolayca görebilirsin.
2026 yılında bankalar, yılbaşı dönemine özel olarak avantajlı faiz oranları, kısa vadeli faizsiz krediler ya da taksitli nakit avans seçenekleri sunarak müşterilerinin artan finansman ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda yılbaşı kredisi veren bankalar şöyle sıralanabilir:
Akbank
Garanti BBVA
İş Bankası
QNB
VakıfBank
DenizBank
Halkbank
Yapı Kredi
Kuveyt Türk
Güncel olarak 0 faizli yılbaşı kredisi adı altında tanımlanmış bir ürün bulunmamaktadır; ancak bankalar ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans kategorileri üzerinden dönemsel olarak faizsiz kampanyalar sunmaktadır. Bu kapsamda, Garanti BBVA 3 aya kadar vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi imkânı sağlamaktadır. Akbank, 30.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli faizsiz kredi ile birlikte taksitli avans seçeneği sunarken, İş Bankası ise 25.000 TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans imkânı tanımaktadır.
Söz konusu kampanyalar doğrudan yılbaşı için özel olarak adlandırılmamış olsa da, yılbaşı döneminde artan harcamaların finansmanında kullanılabilmektedir. Bununla birlikte, kampanyaların vade süreleri genellikle kısa olmakta ve çoğunlukla yeni müşteri kazanımına yönelik koşullar içermektedir.
2026 yılbaşı döneminde öne çıkan bankalar arasında özellikle Akbank ve Garanti BBVA dikkat çekmektedir. Akbank, yılbaşı kampanyası kapsamında 30.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli faizsiz ihtiyaç kredisi ile 25.000 TL’ye kadar taksitli avans imkânı sunmakta, böylece toplamda 55.000 TL’ye kadar %0 faiz avantajı sağlamaktadır. Garanti BBVA ise bireysel ihtiyaç kredilerinde 3 aya kadar vadeli faizsiz kredi fırsatıyla öne çıkmakta, kısa vadeli ancak masrafsız finansman ihtiyacına çözüm getirmektedir. Bu kampanyalar doğrudan yılbaşı kredisi adıyla sunulmasa da, yılbaşı döneminde artan harcamaların karşılanmasına yönelik olarak kullanılabilmektedir.
2026 yılında yılbaşı kredisi limiti, bankaların bireysel ihtiyaç kredisi uygulamaları çerçevesinde BDDK’nın belirlediği genel sınırlar doğrultusunda şekillenmektedir. Güncel düzenlemelere göre 12 aya kadar vadeli ihtiyaç kredilerinde üst limit 250.000 TL’ye çıkarılmıştır. 36 aya kadar vadelerde ise 125.000 TL’ye kadar kredi kullanılabilmekte, 125.000 TL ile 250.000 TL arasındaki krediler için ise vade en fazla 24 ayla sınırlandırılmaktadır. Dolayısıyla, bankaların yılbaşı kredisi kampanyaları doğrudan “yılbaşı kredisi limiti” adıyla farklı bir üst sınır belirlememekte; genel ihtiyaç kredisi limitleri yılbaşı döneminde de geçerli olmaktadır.