Çocuklar İçin BES Mantıklı mı? Kaç Yıl? Nasıl Yapılır? Çocuklar için BES’in ne olduğu, nasıl yapıldığı, mantıklı olup olmadığı ve şartlarının yanı sıra çocuklar için en iyi BES sunan banka ve kurumlar burada!

Mevduat Getirisi Hesaplama Tutar Vade Faiz Oranı

Çocuklar için BES, geleceğe yapılacak en akıllı yatırımlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Erken yaşta başlayan birikim, zamanın gücüyle birlikte büyürken devlet katkısı ve vergi avantajları ise hedefe ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Bu sistem, çocukların eğitim, konut veya iş kurma gibi büyük harcamaları için finansal desteği önceden güvence altına alarak, ileride ortaya çıkabilecek mali yüklerin azaltılmasını hedefler. Ancak BES’in mantıklı olup olmadığı, ailenin birikim hedefi, ödeme gücü ve uzun vadeli planına bağlı olarak değişebilir.

Bu yazımızda çocuklar için BES’in ne olduğu ve nasıl yapıldığı hakkında kapsamlı bilgiler sunacağız. Ayrıca çocuklar için BES’in şartları, avantajları, fon dağılımı, kesintileri ve giriş aidatı ile ilgili merak edilen sorulara detaylı yanıtlar vereceğiz.

Çocuklar İçin BES Nedir?

Çocuklar için BES, 18 yaş altındaki bireyler adına ebeveynler veya yasal vasiler tarafından açılan ve yönetilen uzun vadeli birikim planıdır. 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılan düzenleme ile çocukların BES’e dahil olması mümkün hale gelmiş ve aileler, çocuklarının geleceği için erken yaşta tasarruf yapma fırsatı elde etmiştir.

Bu sistemde, çocuk adına açılan hesap üzerinden düzenli veya belirli dönemlerde katkı payı yatırılır ve bu birikimler yatırım fonları aracılığıyla değerlendirilerek zamanla büyür. Çocuklar için BES’in en önemli avantajı, çocukların eğitim, iş kurma, evlilik veya ilk araba gibi hayatlarının dönüm noktalarında ihtiyaç duyabilecekleri finansal desteği erken dönemde güvence altına almasıdır.

Erken yaşta başlanan birikim, zamanla birlikte büyür ve çocukların yetişkinlik döneminde karşılaşabilecekleri ekonomik zorluklara karşı güçlü bir koruma sağlar. Bu nedenle çocuklar için BES, geleceğe yatırım yapmak isteyen ebeveynlerin çocuklarına bırakabileceği en değerli hediyelerden biri olarak öne çıkar.

Çocuklar İçin BES Şartları Nelerdir?

Çocuklar için planlanan bireysel emeklilik sistemine dahil olabilmek için bazı şartların karşılanması gerekmektedir. Bu şartlar arasında çocuğun yaşının sisteme uygun olması, vatandaşlık koşullarını sağlaması, sistemde kalma süresine uyulması ve 18 yaşını doldurduğunda sözleşmedeki hakları kendi adına devralabilmesi yer almaktadır. Ayrıca BES sözleşmesinin yasal temsilci adına düzenlenmesi ve bu temsilci tarafından imzalanması gerekmektedir.

Çocuklar için BES şartları, aşağıda daha detaylı ele alınmıştır;

Yaş Şartı: Katılımcının sözleşme imza tarihi itibarıyla 19 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

Vatandaşlık Şartı: BES hesabı açılacak kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

Yasal Temsilci Şartı: Katılımcı adına katkı payı ödeyen kişinin, katılımcının yasal temsilcisi olması gereklidir.

Sözleşme Şartı: Sözleşmenin imzalanması ve üzerinde değişiklik yapılması, sözleşmeyi oluşturan ve teklif formunu imzalayan yasal temsilci tarafından yapılmalıdır.

Devralma Şartı: 18 yaşını dolduran katılımcı, sözleşmede yer alan haklarını hesabına katkı payı ödeyen kişiden devralabilmektedir.

Sistemde Bulunma Şartı: Devletin BES’e sağladığı katkı ve vergi avantajlarından yararlanabilmek için BES kuralları çerçevesinde sistemde kalmak gerekmektedir.

Emeklilik ve Sistemden Ayrılma: BES’te emeklilik için en az 10 yıl sistemde kalma ve 56 yaşını doldurmak şartı aranmaktadır.

Çocuklar İçin BES Mantıklı mı?

Çocuklar için BES, özellikle uzun vadeli birikim ve devlet katkısı avantajı sayesinde çoğu aile için mantıklı bir seçenek olarak görülür. 18 yaş altı çocuk adına açılan BES hesabına yatırılan katkı paylarına devlet belirli oranlarda ek ödeme yapar. Bu da tasarrufun büyümesini hızlandırır ve çocuğun gelecekteki eğitim, konut veya girişim sermayesi gibi büyük harcamaları için güçlü bir finansal temel oluşturur. Ayrıca sistem, çocuğun finansal okuryazarlığını ve tasarruf alışkanlığını geliştirebilirken küçük yaşta başlanan yatırımlar zamanla bileşik getiriden daha fazla fayda sağlar. Öte yandan devlet desteği de mevduat veya altın gibi geleneksel araçlarda olmayan bir avantaj sunar.

Ancak BES’in dezavantajlı olabileceği durumlar da vardır. Sistem genel olarak uzun vadeli bağlılık gerektirir ve devlet katkısından tam olarak yararlanmak için belirli sürelerde beklemek gerekir, bu da kısa vadeli nakit ihtiyacı olan aileler için uygun olmayabilir. Ayrıca fon getirileri piyasaya bağlı olduğu için sabit bir getiri garantisi yoktur.

Genel olarak çocuklar için BES, uzun vadeli ve disiplinli birikim hedefi olan kişiler için mantıklı bir finansal araç olabilir; ancak sistemin bağlılık şartları ve risklerini anlamak önemlidir.

Çocuklar İçin BES Kaç Yıl?

Çocuklar için BES’te uzun vadeli birikim hedeflemek oldukça önemlidir. Genel olarak çocuklar için BES’te 18 yaşına kadar ya da en az 10 yıl gibi uzun vadeli bir süre hedeflenmektedir. Bu süre, birikimin zaman içinde büyümesini sağlar; yatırımın bileşik getirisi sayesinde birikim daha hızlı ve etkili bir şekilde artabilir. Ayrıca bu süreçte sisteme düzenli ödeme yapmak, devletin katkısından yararlanmak adına önemlidir.

Öte yandan üniversite, iş kurma, evlilik veya ilk araç gibi masraflar genel olarak 18 yaş ve sonrasında ortaya çıkar. Bu nedenle çocukların gelecekteki hedefleri için gerekli birikimi oluşturabilmesi adına 18 yaşına kadar BES’te kalmak en ideal hedeflerden biridir.

Çocuklar İçin BES Avantajları Nelerdir?

Çocuklar için bireysel emeklilik sisteminin sunduğu avantajlar, kurumlar arasında farklılık göstermektedir. Ancak genel avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Erken Yaşta Birikim Fırsatı: BES’in erken yaştan itibaren başlatılması, uzun vadeli birikim yapma avantajını beraberinde getirir. Böylelikle birikim tutarı, yıllar içerisinde yüksek seviyeye ulaşır.

Tasarruf Alışkanlığı Kazanma: Çocuklar için hedeflenen BES planı, küçük yaştaki bireylerin tasarruf bilinci kazanmasına yardımcı olur.

Gelecek İçin Güvence: Düzenli şekilde yapılan aylık ödemeler, birikimin katlanmasını sağlar. Bu yönüyle BES, çocukların geleceği için sağlam bir güvence kaynağıdır.

Devlet Katkısından Faydalanma: BES planının önemli bir parçası olan devlet katkısı, yatırımın uzun süreli olması halinde yapılan birikimin daha yüksek seviyeye çıkmasına yardımcı olur.

Finansal Destek: BES, çocukların ilerleyen yaşlarda yapacağı büyük harcamalar için sağlam bir finansal kaynak olabilir. Bu birikim, eğitim ya da üniversite harcamalarının dışında ilerleyen yıllarda oluşabilecek finansal zorluklar için değerlendirilebilir.

Devir Hakkı: Devir hakkı, katılımcının 18 yaşını doldurduktan sonra sözleşmede yer alan haklarını kendi adına alabilmesini mümkün kılar. Bu devri yapabilmek için genellikle ilgili BES şirketine talepte bulunmak, kimlik ve gerekli formları ibraz etmek gerekir. İşlemin tamamlanmasının ardından devre bağlı olarak haklar (örneğin fonlar, birikimler) artık çocuğun kendi üzerine geçer.

Düzenli Ödenecek Tutarı Belirlemek: Ebeveynler, çocukları için BES planı oluştururken her ay düzenli şekilde ödeyeceği tutarı kendi belirleyebilir. Ancak bu süreçte belirlenen tutar, BES şirketi tarafından belirlenen asgari tutarın altına düşmemelidir.

Profesyonel Yönetim Desteği: Birikimler genel olarak uzman portföy yöneticileri tarafından yönetilir. Böylelikle çocuğun geleceği için uygulanan stratejiler verimli olabilir.

Çocuklar İçin BES Nasıl Yapılır?

Çocuklar için BES, birkaç adımda tamamlanmaktadır. Bu adımlar arasında kurumun belirlenmesi, başvurunun yapılması, gerekli bilgilerin sunulması, sözleşmenin imzalanması, katkı payının belirlenmesi, fon seçiminin yapılması ve sözleşmenin başlatılması yer almaktadır. Bu adımlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

1.Adım Kurumun Belirlenmesi: İlk olarak çocuklar için BES planı sunan kurumun araştırılması ve belirlenmesi gerekmektedir. Bu süreçte ebeveynler, kendi planlarına en uygun kurumu seçebilirler.

2.Adım Yasal Temsilcinin Başvurması: Çocuk adına BES başvurusu yapılırken yasal temsilcinin belirlenmesi gerekmektedir. Çocuğun annesi, babası ya da yasal vasisi çocuk adına başvuru oluşturabilir.

3.Adım Gerekli Bilgilerin Sunulması: Yasal temsilcinin ve çocuğun kimlik bilgilerinin ilgili kuruma iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca katılımcı bilgi formu ve sözleşmenin eksiksiz bir biçimde doldurulması önemlidir.

4.Adım Sözleşmenin İmzalanması: BES sözleşmesi yasal temsilci adına düzenlenmekte ve temsilci tarafından imzalanmaktadır.

5.Adım Katkı Payı Tutarının Belirlenmesi: Yasal temsilcinin aylık ya da yıllık katkı payı tutarını belirlemesi gerekmektedir. Ayrıca bu tutar belirlenirken, ödeme sıklığının seçilmesi de önemlidir.

6.Adım Fon Seçiminin Yapılması: Çocuğun yaşı ve uzun vadeli hedefler dikkate alınarak uygun fonlar belirlenmektedir.

7.Adım Sözleşmenin Başlatılması: Sözleşmenin imzalanmasının ardından belirlenen tutarda ilk katkı payı ödemesi yapılmaktadır. Bu ödemenin emeklilik şirketi tarafından tahsil edilmesiyle birlikte BES sözleşmesi resmen yürürlüğe girer ve fon dağılımı doğrultusunda birikim süreci başlatılır.

Çocuklar İçin BES Sunan Kurumlar Hangileridir?

Çocuklar için BES sunan kurumlar arasında;

Kuveyt Türk,

Anadolu Hayat Emeklilik,

Garanti BBVA Emeklilik,

Ziraat Katılım,

Akbank,

Türkiye Sigorta ve

Allianz Türkiye gibi önde gelen kurumlar bulunmaktadır.

Bu kurumların sunduğu BES planlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

Kuveyt Türk – Erken BES (Çocuğunuz İçin BES)

Kuveyt Türk tarafından sunulan Erken BES planının avantajları aşağıdaki gibidir;

%30 devlet katkısı ile birikimleri büyütür.

Başlangıçta herhangi bir giriş aidatı kesintisi olmadığı için ekstra ücret ödemeden sisteme dahil olmak mümkündür. Ancak sözleşmenin 5. Yılı dolmadan önce ayrılma durumunda (sistemden çıkış veya aktarım) ertelenmiş giriş aidatı alınmaktadır.

Bu sistemde en az 3 yıl kalanlar devlet katkısı ve getirilerinin %15'ine, en az 6 yıl kalanlar %35'ine, en az 10 yıl kalanlar %60'ına, 10 yıl sistemde kaldıktan sonra 56 yaşını dolduranlar ise devlet katkısının %100'üne sahip olmaya hak kazanmaktadır.

Anadolu Hayat Emeklilik – Çocuğum İçin BES

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından sunulan Çocuğum İçin BES planının avantajları aşağıdaki gibidir;

%20 devlet katkısı ile tasarrufların daha hızlı büyümesine imkan tanımaktadır.

Ebeveynler, herhangi bir giriş aidatı ödemeden bu sisteme dahil olabilmektedir. Ancak 0–60. aylar arasında hesabın sonlandırılması durumunda, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçen süreye göre giriş aidatı kesintisi uygulanmaktadır. 60. aydan sonra ise giriş aidatı kesintisi yapılmaz.

Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren bireysel emeklilik hesabının 5 yıl şirkette kalması veya yaşam kaybı/sakatlık durumunda giriş aidatı kesintisi uygulanmamaktadır.

Bu planın aylık katkı payı tutarı en az 1.000 TL’dir. Ancak ebeveynler yüksek ödeme yaparak birikimini artırma hakkına sahiptir.

Garanti BBVA Emeklilik – Çocuklara BES

Garanti BBVA Emeklilik tarafından sunulan Çocuklara BES planının avantajları aşağıdaki gibidir;

%20 devlet katkısı ile birikimlerin daha yüksek seviyede olmasına imkan tanımaktadır.

Ayda 985 TL’den başlayan katkı payı ödemeleri ile bütçeye uygun şekilde birikim yapmaya yardımcı olmaktadır.

Ebeveynler, sistemde biriktirebileceği fonları belirleyebilir ve bu fonların dağılımını yılda 12 kez değiştirebilir.

Ziraat Katılım – 18 Yaş Altı Katılım Esaslı BES Planı

Ziraat Katılım tarafından sunulan 18 Yaş Altı Katılım Esaslı BES planının avantajları aşağıdaki gibidir;

%20 devlet katkısı ile birikimlerin artırılmasına destek olmaktadır.

Sistemde giriş aidatı olmaması, ebeveynlerin avantajlı şekilde sisteme dahil olmasını mümkün kılmaktadır. Ancak sözleşmenin ilk yılından aktarım ya da ayrılma tarihine kadar olan sürede, güncel asgari brüt ücret üzerinden 5 yıl boyunca her yıl için %8,5 oranında ertelenmiş giriş aidatı kesintisi yapılmaktadır.

Bu plan kapsamında belirlenen asgari katkı payı tutarı 1448 TL’dir.

Akbank – 18 Yaş Altı BES

Akbank tarafından sunulan 18 Yaş Altı BES planının avantajları aşağıdaki gibidir;

%20 devlet katkısı ile çocuklar için uzun vadeli birikim yapma imkanı sunmaktadır.

Ödeme periyotları esnektir (aylık, 3/6 aylık, yıllık).

Giriş aidatı ertelenmiştir ya da belirli planlarda yoktur.

Ara verildiğinde kesinti uygulamayan ya da düşük tutarlı plan seçenekleri mevcuttur.

AgeSA Mobil uygulaması ile birikimlerin tüm detayları takip edilip yönetebilmektedir.

Türkiye Sigorta – 18 Yaş Altı Kumbara BES / Birikim BES

Türkiye Sigorta tarafından sunulan 18 Yaş Altı Kumbara BES planının avantajları aşağıdaki gibidir;

%20 devlet katkısı ile birikim desteklenmektedir.

Bu planda yönetim gider kesintisi uygulanmamaktadır.

Plan kapsamında sisteme giriş anında giriş aidatı alınmamaktadır.

Başlangıç katkı payı 96.396 TL, aylık asgari katkı payı 1.158 TL’dir.

Allianz Türkiye – 18 Yaş Altı BES

Allianz Türkiye tarafından sunulan 18 Yaş Altı BES planının avantajları aşağıdaki gibidir;

%30 devlet katkısı ile çocuklar için tasarruf birikimi sağlamaktadır.

İlgili planı hemen başlatma imkanı sunmaktadır.

2026 yılında BES birikimine yapılan katkı payı tutarları 396.360 TL'ye ulaştığında, 79.272 TL devlet katkısı hesabına eklenmektedir. 396.360 TL üzeri yapılan tüm ek katkı payı ödemeleri ise 2027 yılı devlet katkısı limitine aktarılmaktadır.

Çocuklar İçin En İyi BES Hangisi?

Çocuklar için en iyi BES, ebeveynlerin önceliklerine göre değişiklik göstermektedir. Eğer bireyin hedefi, en yüksek devlet katkısını almaksa Kuveyt Türk ve Allianz Türkiye tercih edebilir. Her iki kurum, %30 devlet katkısı sunması ile öne çıkmaktadır.

Örneğin Kuveyt Türk, başlangıçta giriş aidatı talep etmezken, sözleşmenin 5. yılı dolmadan ayrılma veya aktarım durumunda ertelenmiş giriş aidatı kesintisi uygulamaktadır. Allianz Türkiye ise fon çeşitliliğinin geniş olması, yönetim gider kesintilerinin görece düşük seviyelerde tutulması ve yüksek katkı payı ödemelerine imkân tanıması nedeniyle devlet katkısı üst sınırına kadar birikim hedefleyen katılımcılar açısından daha avantajlı bir seçenek olarak öne çıkmaktadır.

Düşük maliyet ve giriş aidatı olmadan sisteme girmek isteyenler için Türkiye Sigorta ve Akbank da uygun seçenekler arasında yer almaktadır. Türkiye Sigorta’da yönetim gider kesintisi bulunmaması ve giriş aidatının olmaması maliyeti düşürürken, Akbank ise esnek ödeme periyotları ve düşük/olmayan ara verme kesintisi ile öne çıkmaktadır. Bütçesi daha sınırlı olan aileler için ise Garanti BBVA Emeklilik’in aylık 985 TL’den başlayan katkı payı seçeneği daha erişilebilir bir başlangıç sunmaktadır.

Çocuk BES Fon Dağılımı Nasıl Olmalı?

Çocuk BES fon dağılımı; çocuğun yaşı, hedef süresi, risk toleransı ve birikim hedefi gibi faktörlere göre değişir. Ancak uzun vadeli yatırım avantajını kullanarak hisse ağırlıklı bir dağılım oluşturmakta ve zaman içinde risk azaltmaktadır.

Bazı bankalar, portföy yöneticileri sayesinde bu dağılımın daha mantıklı şekilde yapılmasını mümkün kılmaktadır. Örneğin Akbank birikimlerin daha iyi değerlendirilebilmesi için uzman Portföy yöneticileri tarafından her üç ayda kişiye özel fon dağılım önerileri sunmaktadır.

5 - 10 Yıl (Kısa Vadeli) Fon Dağılımı Örneği

Yaş Hisse Karma Tahvil / Mevduat Not 0–6 %55 %30 %15 Kısa süre için risk azaltılır 7–12 %50 %35 %15 Daha dengeli dağılım 13–15 %40 %35 %25 Daha güvenli 16–18 %30 - %35 %35 - %40 %25 - %35 Kısa vadede güvenli taraf

Not: Bu tabloya göre birikim süresi kısa olduğunda (5–10 yıl), yaş ilerledikçe risk azalır; hisse payı düşer, tahvil payı artar.

Tercihini devlet tahvilinden yana yapmak istiyorsanız Devlet Tahvili Nedir, Nasıl ve Nereden Alınır? Faiz Oranları başlıklı yazımızı okuyarak konu hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Çocuklar İçin BES Kesintileri ve Giriş Aidatı Var mı?

Çocuklar için bireysel emeklilik sisteminde (BES) uygulanan giriş aidatı ve kesintilerin ücretleri, ürün bazında farklılık göstermektedir. Mevzuat kapsamında BES sözleşmelerinde alınabilecek giriş aidatı ve yönetim gideri kesintileri için belirli üst sınırlar getirilmiş olsa da, bu kesintiler sistem içerisinde uygulanmaya devam edebilmektedir. Buna göre, sözleşmenin ilk beş yılı içinde tahsil edilen giriş aidatı ile yönetim gideri kesintilerinin toplamı, her bir yıl için aylık brüt asgari ücretin %8,5’ini aşamamaktadır. Altıncı yıldan itibaren ise bu kapsamda herhangi bir giriş aidatı veya yönetim gideri kesintisi uygulanmamaktadır.

Bununla birlikte çocuklara yönelik BES planlarında bazı emeklilik şirketleri giriş aidatını hiç almamakta ya da belirli bir süre için erteleyebilmektedir. Ancak sözleşmeden erken çıkılması durumunda, ertelenmiş giriş aidatları ile daha önce tahsil edilmeyen kesintilerin katılımcıdan talep edilmesi mümkündür. Ayrıca BES fonlarının profesyonel olarak yönetilmesi nedeniyle yönetim gideri kesintisi genel olarak uygulanmakta olup, bu kesinti fon türüne ve seçilen ürüne bağlı olarak değişebilmektedir. Bazı ürünlerde yönetim gideri daha düşük tutulabilirken, belirli dönemlerde geçici muafiyetler de sağlanabilmektedir.

Öte yandan, katkı payı ödemelerine ara verilmesi halinde sözleşme “ara verme” statüsüne girebilmekte ve bu durumda ek kesintiler gündeme gelebilmektedir. Bu nedenle çocuklar için açılan BES sözleşmelerinde, aidatlar ile yönetim giderleri ve diğer kesintilerin detaylarının sözleşme aşamasında dikkatle değerlendirilmesi önem taşımaktadır.

Çocuk BES İptali ve Erken Çıkış Şartları: Paramı Ne Zaman Alabilirim?

Çocuk BES’te iptal veya erken çıkış durumunda paranızı ne zaman alabileceğiniz, seçtiğiniz plana ve sözleşmenin süresine göre değişiklik göstermektedir. Erken çıkış yapıldığında özellikle sözleşmenin ilk yıllarında giriş aidatı kesintisi uygulanabilir. Örneğin bazı planlarda 0 ila 60. aylar arasında çıkış yapılırsa giriş aidatı kesintisi söz konusu olabilir; 60. aydan sonra ise bu kesinti genellikle uygulanmaz.

Ayrıca erken çıkışta devlet katkısı ve getirilerin tamamına hak kazanamayabilirsiniz. Kuveyt Türk Erken BES’te olduğu gibi sistemde en az 3 yıl kalanlar devlet katkısı ve getirilerinin %15’ine, 6 yıl kalanlar %35’ine, 10 yıl kalanlar %60’ına; 10 yıl kalıp 56 yaşını dolduranlar ise devlet katkısının tamamına hak kazanır.

Çıkış veya iptal talebinizin ardından birikiminiz, şirketin süreçlerine ve fon satış sürelerine bağlı olarak genellikle yaklaşık 1 ila 4 hafta içinde hesabınıza aktarılır; ancak resmi tatiller ve işlem süreleri bu süreyi uzatabilir.

Çocuk BES’te Biriken Para Çocuğa Ne Zaman Teslim Edilir?

Çocuk BES’te biriken para, çocuğa sistemde kalma süresi ve emeklilik şartlarına göre farklı zamanlarda teslim edilmektedir. Genel olarak şu durumlar geçerlidir:

Çocuk 18 yaşını doldurduğunda, BES sözleşmesindeki hakları kendi adına devralabilir; ancak birikimin tamamını almak için emeklilik şartlarını yerine getirmesi gerekir.

Emeklilik için en az 10 yıl sistemde kalınması ve 56 yaşın doldurulması şarttır. Bu şartlar sağlandığında, çocuk emeklilik hakkını kullanarak birikimini alabilir.

Erken çıkış/iptal durumunda birikim, giriş aidatı kesintisi ve devlet katkısı hak kazanımı şartlarına göre hesaplanarak daha erken teslim edilebilir. Ancak bu durumda eline geçen tutar daha düşük olabilir.

Yaşam kaybı veya sakatlıktan kaynaklı yaşanan erken ayrılma durumlarında bile devlet katkısı ve birikimin tamamına daha kolay erişim sağlanabilir (planın şartlarına göre değişir).

Çocuklar İçin BES mi, Yoksa Yatırım Hesabı mı?

Çocuklar için birikim yaparken BES mi yoksa yatırım hesabı mı daha iyidir sorusu, kişinin hedeflerine ve risk tercihlerine bağlıdır. BES’in en önemli avantajı devlet katkısı olduğu için ödenen katkı paylarına belirli oranlarda devlet katkısının eklenmesi, uzun vadede birikimi artırır ve vergi avantajları sağlayabilir. Bu nedenle devlet katkısı ve teşvikler ön plandaysa BES daha avantajlıdır.

Öte yandan yatırım hesabı, kişiye istediği zaman para çekme esnekliği sunduğu gibi daha aktif yatırım yapma imkanı da sağlamaktadır. Ancak bu hesaplarda devlet katkısı yoktur ve vergi/stopaj uygulamaları yatırım türüne göre değişir. BES’te erken çıkış durumunda giriş aidatı kesintisi ve devlet katkısı hak kazanımı gibi şartlar bulunduğu için bu sistem daha çok uzun vadeli ve disiplinli birikim için uygundur.

Kaynak