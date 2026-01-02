ATM Para Çekme ve Yatırma Limiti 2026 - Tüm Bankalar Günlük ATM para çekme limitleri hakkında bilgi alın. Bankalar farklı limitler sunar, kartınızın limitlerini öğrenmek için şimdi tıklayın.

Sana En Uygun Bankayı Bul Banka hesabını ne için kullanmak istersin?  Yatırım Hesabı

Birikimlerimi kazanca çevirmek istiyorum.  Günlük Harcamalar

Kredi ve Kredi Kartı kullanmak istiyorum.  Hepsi olabilir. Sonraki

ATM para çekme limiti, bir günde ATM'den çekilebilecek maksimum nakit miktarını ifade eder. ATM para çekme limiti bankaların tercihleri ve kart türlerine göre değişiklik gösterir. Bu yazımızda, 2026 yılında tüm bankaların ATM’den para çekme ve yatırma limitlerini, limit artırma yöntemlerini, kredi kartından en fazla ne kadar para çekilebileceğini ele alacağız.

ATM’den Para Çekme Limiti Ne Kadar? 2026

Atm’den para çekme limiti bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Her banka kendi belirlediği ATM’den günlük para çekme limiti ile hizmet vermektedir. Bankalar arası farklılıkların yanı sıra ATM para çekme limiti müşterinin hesap türüne ve kart özelliklerine göre de belirlenir. Kartlı para çekme limiti, kartsız para çekme limiti ve Qr ile para çekme limiti de değişiklik göstermektedir.

2026 yılında bankaların para çekme limitleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bankalar Kartlı Para Çekme Limiti Kartsız Para Çekme Limiti Qr ile Para Çekme Limiti Garanti ATM Para Çekme Limiti 20.000 TL - 10.000 TL Ziraat ATM Para Çekme Limiti 10.000 TL 7.500​ TL 7.500​ TL ING ATM Para Çekme Limiti 15.000 TL 15.000 TL 15.000 TL Yapı Kredi ATM Para Çekme Limiti 10.000 TL - 10.000 TL İş Bankası ATM Para Çekme Limiti 20.000 TL - 30.000 TL - 20.000 TL - 30.000 TL Akbank ATM Para Çekme Limiti 20.000 TL + 5.000 TL (ek para çekme limiti) - 25.000 TL Halkbank ATM Para Çekme Limiti 10.000 TL + 7.500 TL (ek para çekme limiti) - 7.500 TL Denizbank ATM Para Çekme Limiti Kişiye özel tanımlı günlük para çekme limiti kadardır. - Kişiye özel tanımlı günlük para çekme limiti kadardır. Vakıfbank ATM Para Çekme Limiti 20.000 TL - - Kuveyt Türk ATM Para Çekme Limiti 10.000 TL - 15.000 TL QNB ATM Para Çekme Limiti 10.000 TL - 10.000 TL TEB ATM Para Çekme Limiti 15.000 TL - -

Axess Kredi Kartı Yıllık Ödeme ₺909,50 Alışveriş Faizi %3,25 Gecikme Faizi %3,55 Detay Başvur %0 Faizli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans Fırsatı! İlk kez Axess kredi kartına başvuranlara özel.

ATM’den Para Yatırma Limiti Ne Kadar? 2026

ATM'den para yatırma limiti de para çekmede olduğu gibi bankaların kendi politikaları çerçevesinde değişmektedir. ATM’den para yatırma limitleri günlük tutarlar üzerinden hesaplanır ve kartlı para yatırma limiti, kartsız para yatırma limiti ve QR ile para yatırma limiti birbirinden farklı olabilmektedir.

2026 yılında bankaların para yatırma limitleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bankalar Kartlı Para Yatırma Limiti Kartsız Para Yatırma Limiti Qr ile Para Yatırma Limiti Garanti ATM Para Yatırma Limiti 100.000 TL - - Ziraat ATM Para Yatırma Limiti 50.000 TL 20.000 TL 50.000 TL ING ATM Para Yatırma Limiti Sınırsız 100.000 TL 100.000 TL Yapı Kredi ATM Para Yatırma Limiti 185.000 TL 184.900 185.000 TL İş Bankası ATM Para Yatırma Limiti 100.000 TL - - Akbank ATM Para Yatırma Limiti 50.000 TL - 100.000 TL 50.000 TL - 185.000 TL - Halkbank ATM Para Yatırma Limiti 5.000.000 TL 50.000 TL 50.000 TL Denizbank ATM Para Yatırma Limiti 100.000 TL 180.000 TL 80.000 TL Vakıfbank ATM Para Yatırma Limiti - 50.000 TL - Kuveyt Türk ATM Para Yatırma Limiti 50.000 TL 19.000 TL 50.000 TL QNB ATM Para Yatırma Limiti 185.000 TL 184.900 TL 185.000 TL TEB ATM Para Yatırma Limiti 74.990 TL 74.990 TL -

Günlük Para Çekme Limiti Değişti mi?

Evet, son yıllarda enflasyonun yükselmesi ve artan nakit ihtiyacı ile bankaların uyguladığı günlük para çekme limitlerinde güncellemeye gidildi. Bu değişiklikler sayesinde müşteriler ATM’lerden daha yüksek tutarlarda para çekebiliyor ve işlemlerin daha hızlı şekilde yapılmasına olanak sağlanıyor.

ATM’den En Fazla Ne Kadar Para Çekilir?

ATM’lerden para çekme limitleri genellikle günlük olarak sınırlandırılır. Her bankadan çekilecek kartlı, kartsız ya da QR ile para çekme limiti farklıdır. 2026 yılında bankamatik para çekme limiti tek seferde en fazla 20.000 TL’dir. Bu tutar farklı para çekme yöntemleri de kullanılarak artırılabilir.

Buna örnek olarak hem kart hem de QR kod kullanarak para çekme yöntemini gösterebiliriz. Bazı bankaların sunduğu ATM'lerden hem kart ile hem de QR kod yöntemiyle para çekme imkanı sayesinde müşteriler günlük para çekme limitlerini daha verimli bir şekilde yönetebilirler.

ATM’den Kartsız Para Çekme ve Yatırma İşlemleri Nasıl Yapılır? başlıklı yazımızı okuyarak ATM'lerden kartsız para çekme işlemlerinin nasıl yapıldığını ve nasıl para gönderildiğini inceleyebilirsiniz. Ayrıca bu yöntem ile kredi kartı borcunun nasıl ödendiğini öğrenebilirsiniz.

ATM’den En Fazla Ne Kadar Para Yatırılır?

ATM’den para yatırma limitleri her bankada farklı limitlerle sunulur. Ancak genel olarak en fazla para yatırma tutarı 185.000 TL’dir. Bazı müşterilerin banka hesabına yüklü giriş limiti gerekirken bazıları için daha düşük limitler yeterlidir. Bu nokta da müşterinin banka ilişkileri de gözetilmektedir.

Para Çekme Limiti Nasıl Artırılır?

ATM’den para çekme limitini artırmanın birkaç yöntemi vardır. Bunlardan ilki ve en pratiği bankanın müşteri hizmetleriyle iletişime geçmektir. Banka talebi değerlendirip anlık olarak aksiyon alabilimektedir. Benzer şekilde doğrudan banka şubesine giderek de bu talep iletilebilir.

Para çekme limiti artırmanın bir diğer yöntemi ise internet bankacılığı ve mobil uygulamaları kullanmaktır. Pek çok banka bu kanaldan limit artış talebini kabul etmektedir. Genellikle bankacılık hizmetlerini sıklıkla kullanan ve yüksek kredi notuna sahip müşterilerin para çekme limit artışı kolaylıkla kabul edilmektedir.

Para Yatırma Limiti Nasıl Artırılır?

ATM’den para yatırma limiti artırma yöntemleri ile ATM’den para çekme limitini artırma yöntemleri benzerlik gösterir. Para yatırma limiti artırmak için bir banka şubesine gidilerek limit artış talebi iletilebilir. Bankaların müşteri hizmetleri numaraları aranarak da kolaylıkla limit artış talebinde bulunulabilir. İnternet bankacılığı ve mobil uygulamalar da para yatırma limit artışı için sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Sana en uygun olan seçenek ile ATM’den para yatırma limitini kolaylıkla artırabilirsin.

Bankadan Tek Seferde Ne Kadar Para Çekilir?

2026 yılı itibarıyla genel olarak ATM'lerden günlük para çekme limitleri 7.500 TL ve 20.000 TL arasında değişmektedir. Bankadan tek seferde ne kadar para çekileceği kişinin çalıştığı banka ve kullandığı kart türüne göre değişiklik gösterir. Tek seferde çekilen tutar yetersiz geliyorsa banka şubelerinden birine giderek, bankanın müşteri hizmetlerini arayarak, internet bankacılığı ve mobil uygulamaları kullanarak para çekme limit artışı talebinde bulunabilirsin.

Anlaşmalı bankaların ATM'lerini kullanarak tek bir yerden işlem gerçekleştirmek istiyorsanız Ortak ATM’ler Hangileri? Para Çekme Ücretleri 2026 başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. Bu yazı ile ortam ATM'nin ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve ortak ATM'lerin hangileri olduğunu öğrenebilirsiniz. Ayrıca işlem ücretleri, para çekme ve yatırma limitleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kredi Kartından En Fazla Ne Kadar Para Çekilir?

Kredi kartından günlük para çekme limiti banka politikaları ve kart türüne göre değişiklik gösterir. Nakit avans olarak adlandırılan kredi kartından para çekme işlemi kredi kartı toplam limitinin %25’i kadardır. Örneğin, kredi kartının toplam limiti 10.000 TL olduğunda, nakit avans limiti bu tutarın %25'i kadar olur. Bu durumda, kredi kartından en fazla çekilebilecek tutar 2.500 TL olacaktır. Daha yüksek kredi kartı limitlerinde ise bankamatik kartındaki sınırlamalar dikkate alınır. Bu durumda ise maksimum miktar genelde 10.000 TL ile sınırlıdır.