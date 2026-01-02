Devlete Ait Bankalar Hangileridir? 2026 Devlet Bankaları Devlet bankalarının hangileri olduğu, 2026 yılında devlet bünyesindeki mevduat, katılım, kalkınma ve yatırım bankalarının güncel listesi burada!

Bu yazımızda devlet bankalarının hangi kurumları kapsadığını ve hangi kategorilere ayrıldığını ele alacağız. Daha sonra devlet bankalarından faizsiz kredi çekilip çekilmeyeceğine değineceğiz. Son olarak devlet bankalarından kredi çekmenin avantajlarını ve dezavantajlarını karşılaştırmalı olarak tablo halinde sunacağız.

Devlet Bankaları Hangileridir?

2026 yılı itibarıyla Türkiye’de hizmet veren devlet bankalarının tamamı şöyledir:

Ziraat Bankası Ziraat Katılım Bankası Türkiye Emlak Katılım Bankası Halkbank Vakıfbank Türkiye Vakıf Katılım Bankası Türk Eximbank A.Ş. İller Bankası Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Birleşik Fon Bankası A.Ş.

Devlet Mevduat Bankaları

Mevduat bankaları, bireysel ve ticari müşterilere yönelik kredi, mevduat gibi temel bankacılık hizmeti sunan kurumlardır. Devlet bünyesindeki mevduat bankaları şunlardır:

Halkbank

Vakıfbank

Ziraat Bankası

Devlet Katılım Bankaları

Katılım bankaları, faizsiz bankacılık prensibiyle çalışan, kar-zarar ortaklığına dayalı gerçek mal ve hizmeti esas alan kurumlardır. Devlet bünyesindeki katılım bankaları şunlardır:

Türkiye Emlak Katılım Bankası

Türkiye Vakıf Katılım Bankası

Ziraat Katılım Bankası

Devlet Kalkınma ve Yatırım Bankaları

Kalkınma ve yatırım bankaları, mevduat kabul etmeyen, uzun vadeli kalkınma projeleri ile altyapı ve stratejik yatırımları finanse eden kurumlardır. Devlet bünyesindeki kalkınma ve yatırım bankaları şunlardır:

Türk Eximbank A.Ş.

İller Bankası

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Bünyesindeki Bankalar

TMSF bünyesindeki bankalar, iflas eden veya devralınan bankaların borç ve varlıklarını yöneterek tasfiye sürecini yürüten kurumlardır. Devlete ait TMSF bünyesindeki bankalar şunlardır:

Birleşik Fon Bankası A.Ş.

Devlet Bankaları Faizsiz Kredi Verir mi?

Devlet bankaları normal şartlarda faizsiz kredi hizmeti sunmaz. Faizsiz kredi veren bankalar çalışma prensipleri gereği genellikle katılım bankalarıdır. Ancak devlet bankaları bazı özel durumlarda ve faiz yükünü azaltarak ya da tamamen ortadan kaldırarak faizsiz kredi kampanyaları sunabilir. Böyle durumlarda faiz oranı Hazine tarafından sübvanse edilerek kullanıcıya sunulur. Esnafa yönelik krediler, tarımsal krediler ile genç ve kadın girişimciliğine yönelik destekler buna örnek olarak gösterilebilir.

Devlet Bankaları Destek Kredisi Verir Mi?

Evet, devlet bankaları tarafından belirli dönemlerde kamu ihtiyaçları göz önünde bulundurularak destek kredileri verilmektedir. Bu krediler; ihtiyaç sahibi bireyleri, gençleri, esnafı, çiftçileri veya girişimcileri desteklemek amacıyla tasarlanır. Destek kredileri genellikle düşük faizli, faizsiz ya da avantajlı vade seçenekleriyle sunulur. Öte yandan destek kredileri sadece devlet bankaları ile sınırlı değildir; devlete ait olmayan bankalar aracılığıyla da destek kredileri verilebilmektedir.

Devlet Bankalarından Kredi Çekmenin Avantajları Ve Dezavantajları Nelerdir?

Kriter Avantajlar Dezavantajlar Faiz Oranları Özel bankalara kıyasla genellikle daha düşük faiz oranları sunulur. Sübvansiyonlu düşük faiz her kredide geçerli değildir; çoğu kredide yine normal faiz uygulanır. Faizsiz / Destekli Krediler Hazine destekli esnaf, tarımsal ve genç/kadın girişimci kredilerinde faiz oranı çok düşük olabilir veya tamamen kaldırılabilir. Bu tür krediler herkese açık değildir. Yalnızca belirli sektörler ve kriterleri karşılayanlara uygundur. Vade Seçenekleri Devlet bankaları daha uzun vadeli geri ödeme imkanı sunabilir. Uzun vade kullanıldığında toplam maliyet artabilir. Güven Unsuru Devlet güvencesi ve yaygın şube ağı sayesinde yüksek güven sağlar. Bu güven nedeniyle talep çok fazladır. Süreç yoğunluk nedeniyle yavaş ilerleyebilir. Başvuru Süreci Geniş kesimlere yönelik sosyal amaçlı kredi paketleri sunulur. Süreçler bürokratik olabilir; gelir belgesi ve ek teminat şartları gerekebilir. Kapsam Çiftçi, esnaf, öğrenci, kadın ve genç girişimci gibi farklı gruplara özel programlar geliştirilir. Kapsam dışında kalan bireyler veya sektörler avantajlardan yararlanamaz. Maliyetler Bazı kredilerde dosya masrafı ve ek ücretler özel bankalara göre daha düşük olabilir. Bazı paketlerde sigorta, ekspertiz, ipotek gibi ek masraflar yine devreye girebilir. Süreç Kamu desteği ile sağlanan krediler uzun vadeli yatırım projeleri için istikrarlı kaynaktır. Özel bankalara göre kredi onayı ve kredi kullanım süresi daha uzun olabilir.

Devlet Bankalarının Faiz Oranları Özel Bankalardan Daha Mı Düşük?

Devlet bankalarının faiz oranları kampanya dönemlerinde özel bankalara görece daha düşük seviyelerde seyretse de kampanya dışı dönemlerde özel bankaların faiz oranları ile benzerlik gösterebilir. Devlet bankalarında genellikle tarım kredisi, esnaf kredisi, konut kredisi gibi alanlarda devlet müdahalesi ile daha düşük faizli ya da uzun vade seçenekleriyle kredi sunulabilmektedir. Ancak devlet bankalarının faiz oranları özel bankalara göre her zaman daha düşüktür gibi bir yargıya varmak doğru değildir; dönemsel kampanyalara, piyasa koşullarına ve başvuru sahibinin finansal durumuna göre bankaların sunmuş olduğu faiz oranları değişiklik gösterebilir.