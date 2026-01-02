Bankaların Çalışma Saatleri 2026 - Tüm Bankalar 2026 yılı banka çalışma saatleri: Açılış, kapanış ve öğle arası saatleri. Hafta içi ve hafta sonu hizmet saatleri hakkında detaylı bilgi alın.

Bankaların çalışma saatleri, bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyen bireyler ve işletmeler için büyük önem taşır. 2026 yılı itibarıyla bankaların çalışma saatleri ve günleri konusunda bazı değişiklikler ve düzenlemeler bulunmaktadır. Bankalar hafta içi genellikle sabah saatlerinden itibaren hizmet vermeye başlar ve mesai saatlerinin sonuna kadar müşterilerine çeşitli hizmetler sunar. Cumartesi günü açık olan bazı şubeler ise belirli saatler arasında hizmet vermektedir. Hafta sonu genel olarak bankaların kapalı olduğu zaman dilimi olsa da, bazı özel durumlarda veya belirli şubelerde farklı uygulamalar olabilir. Ayrıca banka öğle arası saatleri de şubeden şubeye değişiklik gösterebilmektedir. Bu yazıda, bankaların 2026 yılı çalışma saatleri ve hafta sonu açık olan bankalar hakkında detaylı bilgilere yer vereceğiz.

Tabloda tüm bankaların açılış ve kapanış saatleri ile öğle arası saatleri gösterilmektedir.

Bankalar Açılış Saati Öğle Arası Kapanış Saati İstisna Durumlar Garanti BBVA 09.00 12.30 - 13.30 17.00 - Ziraat Bankası 09.00 12.30-13.30 17.00 Ziraat Bankası Kapıkule Sınır Kapısı Şubesi 09.00 - 17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Yapı Kredi 09.00 12.30-13.30 17.00 - QNB 09.00 12.30-13.30 17.00 İstanbul Havalimanı şubesi haftanın 7 günü 07:00-23:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Halkbank 09.00 12.30-13.30 17.00 - Akbank 09.00 12.30-13.30 17.00 - Vakıfbank 09.00 12.30-13.30 17.00 - İş Bankası 09.00 12.30-13.30 17.00 - Kuveyt Türk 09.00 12.30-13.30 17.00 - Teb 09.00 12.30-13.30 17.00 - Şekerbank 09.30 12.30-13.30 17.00 - Burgan Bank 09.00 12.30-13.30 18.00 - Denizbank 09.00 12.30-13.30 17.00 - Kıbrıs Banka 09.00 12.30-13.30 15.30 - 17.00 - HSBC 09.00 12.30-13.30 17.00 - ICBC 09.00 12.30-13.30 17.00 - ING 09.00 12.30-13.30 17.00 - Vakıf Katılım 09.00 12.30-13.30 17.00 - Ziraat Katılım 09.00 12.30-13.30 17.00 - Fibabanka 09.00 12.30-13.30 17.00 - Odeabank 09.00 12.30-13.30 17.00 - Alternatif Bank 09.00 12.30-13.30 17.00 - Anadolubank 09.00 12.30-13.30 17.00 - Türkiye Finans 09.00 12.30-13.30 17.00 -

Garanti Banka Çalışma Saatleri

Garanti Bankası şubeleri saat 09.00'da açılır ve 17.00'de kapanır. Öğle molası ise 12.30'dan 13.30'a kadardır. İstanbul Cevahir Avm’de yer alan şube hafta sonu 10.00 - 18.00 saatleri arasında, İstanbul İstinye Park’da yer alan şube hafta sonu 10.00 - 22.00 saatleri arasında, İstanbul Akmerkez’de yer alan şube hafta sonu 10.00 - 12.30, 13.30 - 18.00 saatleri arasında, İstanbul City’s Avm İçerenköy’de yer alan şube hafta sonu 10.00 - 22.00 saatleri arasında, Ankara Optimum/ Eryaman’da yer alan şube cumartesi günleri 10.00 - 18.00 saatleri arasında, İzmir İstinye Park’da yer alan şube hafta sonu 10.00 - 22.00 saatleri arasında, İstanbul Havalimanı’nda yer alan şube ise 7/24 açıktır.

Ziraat Banka Çalışma Saatleri

Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00'da açılır ve 17.00'de kapanır. Öğle molası ise 12.30'dan 13.30'a kadardır. Banka hafta sonu hizmet vermemektedir.

Yapı Kredi Banka Çalışma Saatleri

Yapı Kredi Banka şubeleri saat 09.00'da açılır ve 17.00'de kapanır. Öğle molası ise 12.30'dan 13.30'a kadardır. İstanbul’da yer alan City Kozyatağı şubesi hafta sonu da dahil olmak üzere 7 gün 10.00 - 22.00 saatlerinde hizmet vermektedir.

ONB Banka Çalışma Saatleri

ONB Banka şubeleri saat 09.00'da açılır ve 17.00'de kapanır. Öğle molası ise 12.30'dan 13.30'a kadardır. İstanbul Havalimanı şubesi ise 7/24 hizmet vermektedir.

Halkbank Çalışma Saatleri

Halkbank Banka şubeleri saat 09.00'da açılır ve 17.00'de kapanır. Öğle molası ise 12.30'dan 13.30'a kadardır. Hafta sonu hizmet vermemektedir.

Akbank Çalışma Saatleri

Akbank Banka şubeleri saat 09.00'da açılır ve 17.00'de kapanır. Öğle molası ise 12.30'dan 13.30'a kadardır. Hafta sonu hizmet vermemektedir.

Vakıfbank Çalışma Saatleri

Vakıfbak Banka şubeleri saat 09.00'da açılır ve 17.00'de kapanır. Öğle molası ise 12.30'dan 13.30'a kadardır. Hafta sonu hizmet vermemektedir.

İş Bankası Banka Çalışma Saatleri

İş Bankası Banka şubeleri saat 09.00'da açılır ve 17.00'de kapanır. Öğle molası ise 12.30'dan 13.30'a kadardır. Hafta sonu hizmet vermemektedir.

Kuveyt Türk Çalışma Saatleri

Kuveyt Türk Banka şubeleri saat 09.00'da açılır ve 17.00'de kapanır. Öğle molası ise 12.30'dan 13.30'a kadardır. Hafta sonu hizmet vermemektedir.

TEB Çalışma Saatleri

TEB Banka şubeleri saat 09.00'da açılır ve 17.00'de kapanır. Öğle molası ise 12.30'dan 13.30'a kadardır. Hafta sonu hizmet vermemektedir.

Hafta sonu hangi bankaların açık olduğunu merak ediyorsanız Hafta Sonu Açık Bankalar 2026 | Tüm Bankalar başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Şekerbank Çalışma Saatleri

Şekerbank şubeleri saat 09.30'da açılır ve 17.00'de kapanır. Öğle molası ise 12.30'dan 13.30'a kadardır. Hafta sonu hizmet vermemektedir.

Burgan Bank Çalışma Saatleri

Şekerbank şubeleri saat 09.00'da açılır ve 18.00'de kapanır. Öğle molası ise 12.30'dan 13.30'a kadardır. Hafta sonu hizmet vermemektedir.

Denizbank Çalışma Saatleri

Denizbank şubeleri saat 09.00'da açılır ve 17.00'de kapanır. Öğle molası ise 12.30'dan 13.30'a kadardır. Hafta sonu hizmet vermemektedir.

Kıbrıs Banka Çalışma Saatleri

Kıbrıs Banka şubeleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma günleri saat 08.00'da açılır ve 15.30'de kapanır. Perşembe günleri ise çalışma saatleri 08.00 - 17.00 arasındadır. Hafta sonu hizmet vermemektedir.

Hangi bankaların EFT ve havale işlemlerinden ücret almadığını merak ediyorsanız, EFT ve Havale Ücreti Almayan Bankalar 2026 başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. Bu yazıda, 2026 yılı itibarıyla ücretsiz para transferi hizmeti sunan bankaları öğrenebilir, masrafsız işlem yapabileceğiniz alternatifleri karşılaştırarak size en uygun bankayı kolayca seçebilirsiniz.

SIK SORULAN SORULAR

Bankaların Çalışma Saatleri Değişti Mi?

2026 yılında bankaların çalışma saatleri konusunda bazı düzenlemeler yapılmış olup, bu değişiklikler bankaların daha verimli hizmet verebilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bankaların çalışma saatleri genellikle şube bazında belirlenir ve çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Bankalar Hangi Saatler Arasında Açık?

Bankaların çalışma saatleri genellikle sabah 09:00'da başlayıp akşam 17:00'de sona ermektedir. Ancak bu saatler bankadan bankaya ve şubeden şubeye değişiklik gösterebilir. Özellikle büyük şehirlerdeki merkezi şubeler, müşterilerin yoğun taleplerine cevap verebilmek için bazen daha erken açılıp daha geç kapanabilmektedir. Genel olarak, bankaların büyük çoğunluğu hafta içi her gün hizmet vermekte olup, hafta sonları ve resmi tatillerde kapalıdır.

Bankalar Öğle Arası Ne Zaman?

Bankaların öğle arası saatleri, şubeden şubeye farklılık gösterebilir. Genel olarak bankalar, öğle arası molalarını 12:30 - 13:30 arasında vermektedir. Bu bir saatlik mola süresi, bankaların şube çalışanlarının dinlenmesi ve öğle yemeği molası için ayrılmıştır. Ancak bazı bankalar müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla öğle saatlerinde de hizmet sunmakta ve dönüşümlü olarak çalışan personel ile öğle arası molalarını düzenlemektedir. Bu sayede müşteriler öğle saatlerinde de bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Ziraat Bankası Öğlen Arası Saat Kaçta?

Ziraat Bankası, en köklü ve yaygın bankalarından biri olarak, çalışma saatleri konusunda genellikle standart uygulamaları takip eder. Ziraat Bankası şubelerinde öğle arası genellikle 12:30 - 13:30 saatleri arasında yapılmaktadır. Bu bir saatlik mola süresince şube çalışanları dinlenmekte ve öğle yemeği molalarını kullanmaktadırlar. Ancak Ziraat Bankası'nın bazı şubelerinde, özellikle yoğun müşteri trafiği olan bölgelerde, dönüşümlü olarak öğle arası yapılmakta ve bu sayede öğle saatlerinde de kesintisiz hizmet sunulabilmektedir.

Bankalar Kaçta Kapanır 2026?

2026 yılı itibarıyla bankaların büyük çoğunluğu, hafta içi her gün saat 17:00'de kapanmaktadır. Ancak kapanış saatleri bankadan bankaya ve şubeden şubeye değişiklik gösterebilir. Bazı bankalar müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla mesai saatlerini genişletebilir ve kapanış saatlerini 18:00'e kadar uzatabilirler. Bunun dışında alışveriş merkezlerinde bulunan bazı bankaların şubeleri, alışveriş merkezlerinin kapanış saatlerine uyum sağlamak amacıyla daha geç saatlere kadar hizmet verebilmektedir. Hafta sonları ise bankaların büyük çoğunluğu kapalıdır. Ancak bazı özel durumlarda veya belirli şubelerde hafta sonları da hizmet sunulabilir.