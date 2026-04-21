Hafta Sonu Açık Bankalar 2026 | Tüm Bankalar

Hafta içi mesai saatleri içerisinde fiziki banka işlemlerini gerçekleştiremeyen müşteriler için bazı bankalar hafta sonları da hizmet vermektedir. Özellikle AVM, havalimanı ve merkezi noktalarda yer alan bazı şubeler cumartesi ve pazar günleri hizmet vermeye devam eder. Ancak bu durum tüm şubeler için geçerli değildir ve çalışma saatleri bankaya göre değişir. Şubeye gitmeden ise mobil ve internet bankacılığı üzerinden para transferi, fatura ödeme, döviz işlemleri gibi birçok bankacılık işlemi 7/24 yapılabilir.

Bu yazımızda hafta sonu açık olan banka ve şubeleri kapsamlı şekilde ele alacağız. Ayrıca cumartesi hangi bankaların kaça kadar açık olduğu ve havale ve EFT işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hakkında merak edilen sorulara da yanıtlar vereceğiz.

Bankalar Hafta Sonu Açık mı?

Evet, hafta sonu açık olan bankalar bulunmaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde, müşteri yoğunluğunun fazla olması nedeniyle hafta sonu da hizmet veren bazı banka şubeleri vardır. Bu şubeler genel olarak alışveriş merkezlerinde, merkezi noktalarda ya da havaalanı gibi yoğun bölgelerde yer almaktadır. Bu sayede hafta içi banka işlemlerine zaman ayıramayan kişiler, cumartesi veya pazar günleri de bankacılık işlemlerini kolayca gerçekleştirebilir.

Öte yandan hesabınızın bulunduğu bankanın mobil ya da internet bankacılığı kanalları aracılığıyla da şubeye gitmeden birçok bankacılık işlemini gerçekleştirmek mümkündür. Hesap hareketlerini görüntüleme, para transferi yapma, kredi başvurusu, fatura ödeme ya da yatırım işlemleri gibi pek çok hizmet, artık 7/24 dijital kanallar üzerinden kullanılabilmektedir.

Hafta Sonu Açık Bankalar Hangileri?

Hafta sonu açık olan bankalar arasında Akbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, QNB, Yapı Kredi, Ziraat Bankası ve TEB Cetelem gibi bankalar yer almaktadır. Ancak bu bankaların tüm şubeleri hafta sonu hizmet vermemektedir.

Hafta sonu açık olan bankaların şubeleri, çalışma günleri ve saatleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır;

Banka Şube Gün Çalışma Saatleri Akbank Zorlu Center (1394) (İstanbul) Cumartesi - Pazar 10:00 - 16:30 Akbank Akmerkez (768) (İstanbul) Cumartesi - Pazar 10:00 - 18:00 Akbank Carrefoursa Kozyatağı Şubesi (İstanbul) Cumartesi - Pazar 10:00 - 16:30 Akbank Carrefoursa Haramidere Şubesi (İstanbul) Cumartesi - Pazar 10:00 - 16:30 Garanti BBVA İstinye Park (İstanbul) Cumartesi - Pazar 10:00 - 22:00 Garanti BBVA Akmerkez AVM (İstanbul) Cumartesi - Pazar 10:00-12:30 , 13:30-18:00 Garanti BBVA İstinye Park (İzmir) Cumartesi - Pazar 10:00 - 22:00 Türkiye İş Bankası Galata/İstanbul Şubesi Cumartesi 09:00 - 17:00 Türkiye İş Bankası Çarşı-Güneşli / İstanbul Şubesi Cumartesi 09:00 - 17:00 Türkiye İş Bankası Çukurpazar / İstanbul Şubesi Cumartesi 09:00 - 17:00 Türkiye İş Bankası Çiğli / İzmir Şubesi Cumartesi 09:00 - 17:00 Türkiye İş Bankası Kipa-Balçova / İzmir Şubesi Cumartesi 09:00 - 17:00 Türkiye İş Bankası Mavişehir / İzmir Şubesi Cumartesi 12:00 - 17:00 QNB İstanbul Havalimanı Şubesi Cumartesi - Pazar 07:00–23:00 QNB Atrium Şubesi (İstanbul) Cumartesi - Pazar 09:00 - 21:00 Yapı Kredi City's Kozyatağı Şubesi Cumartesi - Pazar 10:00 - 22:00 Yapı Kredi Bankacılık Üssü (Kocaeli) Cumartesi 09:00 - 17:00 TEB Cetelem Beşiktaş (İstanbul) Cumartesi 08.30 - 17:30 Ziraat Bankası Perpa Ticaret Merkezi (İstanbul) Cumartesi - Pazar 09:00 - 17:00

Hafta Sonu Bankalardan EFT ve Havale İşlemleri Yapılır mı?

Evet, hafta sonu bankalardan EFT ve havale işlemleri yapılabilir. Hafta sonu hizmet veren bankaların şubeleri, para yatırma ya da para çekme gibi temel finansal işlemlerin yanı sıra hafta içi yapılan farklı bankacılık işlemleri için de müşterilerine hizmet vermektedir. Bu şubeler genel olarak hesap açılışı, kredi başvurusu, döviz ve kart yenileme işlemleri gibi birçok işlemin yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. Ancak bu süreçte müşterilerin işlem gerçekleştirmek istediği bankanın çalışma saatlerini incelemesi oldukça önemlidir. Havale ve EFT işlemlerinde müşterilerinden ücret talep etmeyen bankaları incelemek için EFT ve Havale Ücreti Almayan Bankalar başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Hafta Sonu Bankadan Döviz Alınır mı?

Hafta sonu fiziki olarak hizmet veren bazı bankaların şubeleri, hafta sonu döviz alım işleminin yapılabilmesi için müşterilerine yardımcı olur. Ayrıca, hafta sonu bankalardan döviz alım işlemi yapmak için ilgili bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı veya ATM hizmetlerinden de yararlanılabilir. Genel olarak bankalar, müşterilerinin 7/24 döviz alabilmesi için bu hizmeti kesintisiz bir biçimde sunar. Ancak bu süreçte hafta sonu yapılan döviz alım işlemlerinin, bankaların hafta sonu kuru olarak adlandırılan özel kurlardan gerçekleştirildiğini unutmamak gerekir.

Hafta Sonu Banka Hesabı Açılır mı?

Evet, hafta sonu banka hesabı açmak mümkündür. Ancak bu işlemin nasıl gerçekleştirileceği, ilgili bankanın hizmet modeline ya da hesap açılış kanalının hangisi olduğuna göre değişiklik göstermektedir. Hafta sonu da açık olan bazı banka şubeleri aracılığıyla banka hesap açılış işlemleri gerçekleştirilebilir.

Hafta sonu bankaya gitmeden hesap açılışı yapmak mümkündür.

Hafta Sonu Banka Müşteri Hizmetleri Çalışıyor mu?

Evet, hafta sonu bankaların müşteri hizmetleri çalışmaktadır. Bankaların müşteri hizmetleri kanalları genel olarak 7/24 hizmet vererek müşterilere yardımcı olmaktadır. Ancak çalışma saatleri ve erişim yöntemleri bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Özellikle çağrı merkezleri, hafta içi olduğu gibi hafta sonları da müşterilerin her türlü sorusuna yanıt vermek ve işlemlerini kolaylaştırmak için hizmet sunar. Böylelikle hesap bakiyesi sorgulama, kart işlemleri, şifre ve limit değişiklikleri veya diğer bankacılık konularında destek almak isteyen müşteriler, şubelerin kapalı olduğu günlerde de detaylı şekilde bilgi edinebilir ya da işlem gerçekleştirebilir.

Bankaların çalışma saatlerini Bankaların Çalışma Saatleri 2026 - Tüm Bankalar başlıklı yazımızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Hafta Sonu Bankalardan Başka Hangi İşlemler Yapılabilir?

Hafta sonu açık olan bankaların şubeleri aracılığıyla birbirinden farklı pek çok işlem gerçekleştirilebilir. Müşterilerin hafta sonu bankalardan yapabileceği işlemler aşağıdaki gibidir;