Bankomat Kart Nedir? Ne İşe Yarar? Faiz ve Limitleri 2026 Bankomat kartın ne olduğu, özellikleri, çeşitleri ve kimler için uygun olduğunun yanı sıra nerelerde geçerli olduğu bu yazıda!

VakıfBank Bankomat Kart, vadesiz hesaba bağlı çalışan bir banka kartıdır. Bu kart, para çekme, yatırma, alışveriş yapma, fatura ödeme, internetten harcama yapma ve temassız ödeme gibi günlük bankacılık işlemlerinde kullanılabilir. Ayrıca bu kartta; Bankomat Para kazanma, POSPara ile alışveriş sırasında nakit çekme ve ek hesap tanımlayarak limit oluşturma gibi ek avantajlar da bulunmaktadır. Bankomat Kart; klasik, genç, taraftar ve premium gibi farklı seçeneklerle ve aidatsız yapısıyla borçlanmadan harcama yapmak isteyenler için pratik bir alternatif oluşturmaktadır.

Bu yazımızda Bankomat Kartın ne olduğunu, ne işe yaradığını, özelliklerini ve çeşitlerini ele alacağız. Ayrıca Bankomat Kartın kimler için uygun olduğuna, taksit yapılıp yapılmayacağına, nereden ve nasıl alınacağına değineceğiz.

Bankomat Kart Nedir?

Bankomat Kart, VakıfBank tarafından sunulan ve vadesiz mevduat hesabına bağlı olarak çalışan bir banka kartıdır. Kredi kartından farklı olarak Bankomat Kart ile yapılan harcamalar her debit kartta olduğu gibi hesapta bulunan mevcut bakiyeden düşer. Bu sayede VakıfBank Bankomat Kart ile borçlanma yapmadan otomatik ödeme talimatı vermek, yurt içinde ve yurt dışında para çekmek ve Visa, Mastercard, Troy logolu iş yerlerinde alışveriş yapmak mümkündür. Ayrıca Bankomat Kart ile yapılan alışverişlerden Bankomat Para da elde edilmektedir.

Bankomat Kart Ne İşe Yarar? Özellikleri Nelerdir?

Bankomat Kart; vadesiz hesap üzerinden alışveriş yapmaya, para yatırmaya ve çekmeye, bakiye sorgulamaya, fatura ödemeye ve birçok bankacılık işlemini gerçekleştirmeye yarar.

Bankomat Kartın temel özellikleri şöyle sıralanabilir:

Vadesiz mevduat hesabına bağlı olarak çalışır.

Yapılan harcamalar hesapta bulunan mevcut bakiyeden düşülür.

ATM’ler aracılığıyla bakiye sorgulama, para çekme ve yatırma işlemi yapılabilir.

Visa, Mastercard ve Troy’un geçerli olduğu iş yerlerinde alışveriş yapılabilir.

İnternet üzerinden alışveriş yapılır.

Harcama yaptıkça "Bankomat Para" kazanılabilir.

Fatura ödenir.

Otomatik ödeme talimatı verilebilir.

Temassız ödeme özelliği bulunur.

Bazı kartlar yurt dışında geçerlidir.

VakıfBank Mobil uygulaması ya da ATM’ler üzerinden havale ve EFT gibi tüm bankacılık işlemleri yapılabilir.

Mobil uygulamada yer alan "Cepte Kazan" menüsü üzerinden hediye puan kazanma imkanı vardır.

Bankomat Kart Çeşitleri Nelerdir? Karşılaştırma Tablosu

VakıfBank Bankomat Kartlar; Klasik Bankomat Kart, Platinum/Platinum Plus Bankomat Kart, Private Bankomat Kart, Taraftar Bankomat Kart, Ace Bankomat Kart, Genç Bankomat Kart, Anında Bankomat Kart ve Sanal Bankomat Kart olmak üzere farklı türlerde sunulmaktadır.

VakıfBank Bankomat Kart çeşitleri, aşağıdaki tabloda detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Kart Türü Kimler İçin Uygun? Temel Özellikler Avantajı Klasik Bankomat Kart Günlük banka kartı kullanmak isteyen herkes Vadesiz hesaba bağlı çalışır, alışveriş, para çekme/yatırma, temassız ödeme Standart günlük kullanım Platinum / Platinum Plus Bankomat Kart Yüksek gelirli veya premium bankacılık müşterileri Klasik kart özelliklerine ek olarak özel müşteri segmentine yönelik ayrıcalıklar Premium hizmetler ve daha yüksek Bankomat Para oranları Private Bankomat Kart Özel bankacılık müşterileri Kişiye özel bankacılık segmentine uygun ayrıcalıklar Ayrıcalıklı müşteri deneyimi Taraftar Bankomat Kart Spor kulübü taraftarları Klasik bankomat kart özellikleri + taraftar temalı tasarım ve kampanyalar Takım temalı kullanım deneyimi Ace Bankomat Kart VakıfBank Spor Kulübü taraftarları ve voleybolseverler Standart bankomat kart işlevleri + özel tasarım Ace temalı özel kart tasarımı Genç Bankomat Kart Genç kullanıcılar / öğrenciler Günlük bankacılık işlemleri, dijital kullanım, kartlı alışveriş Gençlere uygun kullanım yapısı Anında Bankomat Kart Kartı hemen teslim almak isteyenler Şubeden anında verilir, klasik bankomat kartla benzer çalışır Beklemeden anında kullanım Sanal Bankomat Kart İnternet alışverişine odaklanan kullanıcılar Ayrı kart numarasıyla dijital alışveriş, limit yönetimi, geçici kapatma Güvenli online alışveriş

Bankomat Kart Kredi Kartı Mı?

Hayır, Bankomat Kart kredi kartı değildir. Bankomat Kart vadesiz mevduat hesabına bağlı olarak çalışan bir debit karttır. Dolayısıyla bu kartla yapılan harcamalar kart limitinden değil, doğrudan vadesiz mevduat hesabında bulunan bakiyeden yapılır. Buna göre harcamalar Bankomat Kartın bağlı olduğu vadesiz hesapta bulunan bakiyeyle sınırlıdır ve borçlanma yapılamaz.

Bankomat Kartınıza ait hesabınızı, Kovan Hesabı’na dahil ederek hesabınızda bulunan tutarın bir kısmını yatırıma dönüştürebilirsiniz. Kovan Hesabı ile ilgili detayları Kovan Hesabı Nedir? Ne İşe Yarar? 90 Gün Bloke Kaldırılır mı? başlıklı yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Bankomat Kart ile Taksit Yapılır mı?

Hayır, Bankomat Kart bir kredi kartı olmadığı için taksit imkanı yoktur. Bu kart ile yapılan harcamalar tek çekim olarak kartın bağlı olduğu vadesiz mevduat hesabından düşülür. Ancak Bankomat Karta bağlı kredili mevduat hesabı (ek hesap) bulunması halinde VakıfBank mobil uygulaması üzerinden"Sonradan Taksitlendir" veya "Taksitli Ek Hesap" seçeneğiyle taksit yapılabilir.

Bankomat Kart Kimler İçin Uygundur?

Bankomat Kart, belirli finansal alışkanlıkları ve öncelikleri olan kişilere hitap eden bir kart türüdür. Bankomat Kart,

Kredi kartı kullanmadan harcamalarını doğrudan vadesiz hesap üzerinden yapmak isteyen kişiler,

Gelirini banka hesabı üzerinden yöneten kişiler, (emekli, memur, öğrenci vb.)

İnternetten güvenli alışveriş yapmak isteyen kişiler,

Nakit taşımak istemeyen kişiler,

Borçlanmadan ve faiz ödemeden alışveriş yapmak isteyen kişiler için uygun bir seçenektir.

Bankomat Kart Nereden Alınır?

Bankomat Kart, VakıfBank tarafından sunulan bir kart türü olduğu için VakıfBank Mobil ve internet bankacılığı üzerinden veya VakıfBank müşteri iletişim merkezi aracılığıyla kart almak mümkündür. Ayrıca fiziksel olarak başvuru yapmak istiyorsanız, en yakın VakıfBank şubesine kimliğinizle birlikte giderek kart başvurusu yapabilir hatta Anında Bankomat Kart seçeneğini kullanarak şubeden Bankomat Kart alabilirsiniz.

Bankomat Kart Nasıl Alınır?

Bankomat Kart alabilmek için halihazırda VakıfBank müşterisi olmak gerekmektedir. Bunun asıl sebebi, Bankomat Kartın vadesiz mevduat hesabına bağlı çalışmasıdır. Dolayısıyla eğer VakıfBank müşterisi değilseniz ilk olarak VakıfBank şubeleri veya dijital kanallar üzerinden müşteri olmanız gerekmektedir.

Şubeler aracılığıyla müşteri olmak için kimliğinizle birlikte en yakın VakıfBank şubesine gitmeniz yeterlidir. VakıfBank Mobil uygulaması aracılığıyla müşteri olmak için ise ilk olarak VakıfBank Mobil uygulamasını indirerek ana ekranındaki "VakıfBank Müşterisi Ol" butonuna tıklamanız gerekir.

Ardından kimlik doğrulama sürecinde T.C. kimlik kartınızın bilgileri sisteme aktarılır ve müşteri temsilcisiyle görüntülü görüşme gerçekleştirilir. Bu görüşmede kimlik doğrulamanız tamamlanır, gerekli sözleşmeler dijital olarak onaylanır ve hesabınız kısa süre içinde aktif hale getiriler.

Müşteri olduktan sonra bankomat kart başvurusu yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İlk olarak Bankomat Kartın bağlı olacağı bir vadesiz mevduat hesabı açmak gerekir. Bunun için VakıfBank Mobil, internet bankacılığı veya şube üzerinden yeni hesap açma menüsüne girerek TL ya da ihtiyaç duyduğunuz para biriminde vadesiz hesap oluşturabilirsiniz.

Vadesiz mevduat hesabı aktif hale geldikten sonra almak istediğiniz Bankomat Kart türünü (Klasik Bankomat Kart, Genç Bankomat Kart, Taraftar Bankomat Kart vb.) seçerek yine VakıfBank Mobil, internet bankacılığı, müşteri iletişim merkezi veya şube üzerinden Bankomat Kart talebinde bulunabilirsiniz.

Kart talebi sırasında kartı nereden teslim alacağınızı ( adresinizden, şubeden vb.) belirleyebilirsiniz.

Kart elinize ulaştıktan sonra ilgili kanallar (ATM, mobil uygulama veya müşteri hizmetleri) üzerinden şifre oluşturarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bankomat Kart Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Bankomat Kart başvurusu sonucu, başvurunun yapıldığı kanala göre değişiklik göstermektedir. Dijital kanallar veya şubeler üzerinden yapılan Bankomat Kart başvuruları kısa sürede sonuçlanır. Ancak fiziksel kart talep edilmesi durumunda kartın basılması ve ilgili adrese teslim edilmesi birkaç iş günü sürebilir. Bankomat Kartı hızlı bir şekilde teslim almak isteyen kişiler Anında Bankomat Kart seçeneğini kullanarak şubelerden aynı gün içinde kartı teslim alabilir.

Bankomat Para Nasıl Kazanılır?

Bankomat Para, Bankomat Kart ile yapılan harcamalardan kazanılan ödül puanlardır. Bu ödül puanları kazanabilmek için öncelikle Bankomat Kart ile Bankomat Para sistemine kayıt olmak gerekir. Kayıt işlemi internet bankacılığı ve mobil bankacılık kanallarından yapılabildiği gibi BANKOMAT yazıp bir boşluk bırakarak Bankomat kartın son 6 hanesini SMS ile 5724’e göndererek de yapılabilmektedir.

Bankomat Para sistemine dahil olduktan sonra belirli üye iş yerleri ve kampanyalar dahilinde yapılan harcamalardan Bankomat Para kazanabilirsiniz. Bu nedenle güncel kampanyaları takip etmek Bankomat Para kazanmak için son derece önemlidir.

Bu sistemde 1 Bankomat Para 1 TL değerindedir ve 10 TL ve 100 TL arasındaki Bankomat Para alt limitlerini kendiniz belirleyebilirsiniz. Buna göre Bankomat Paralar belirlediğiniz alt limite ulaştığında otomatik olarak hesabınıza aktarılır. Hesaba aktarılan Bankomat Paralar alışverişlerde kullanılabilir ya da nakit olarak da çekilebilir.

Bankomat Temassız Özelliği Nasıl Açılır?

Bankomat Kart temassız özelliği açma adımları, kartın kullanım durumuna göre değişiklik göstermektedir. Eğer kartınızı yeni teslim aldıysanız ve şifresini yeni belirlediyseniz, temassız özelliğini açmak için ilk işlemi şifreli olarak yapmanız şarttır. Bu işlemi yaptıktan sonra temassız özelliği otomatik olarak aktif hale gelmektedir.

Ancak halihazırda kullandığınız kartın temassız ödeme özelliği kapalıysa VakıfBank Mobil uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden kart ayarları bölümüne girerek temassız ödeme seçeneğini açık hale getirebilirsiniz. Buna ek olarak şubeler ya da müşteri iletişim merkezi aracılığıyla da Bankomat Kart temassız özelliğini aktif hale getirebilirsiniz.

Bankomat Kartla PosPara Uygulaması Kullanılabilir mi?

Evet, Bankomat Kart ile POSPara uygulamasından yararlanmak mümkündür. POSPara, alışveriş yaptığınız işyerindeki POS cihazı üzerinden nakit para çekmenizi sağlayan bir hizmettir. Bankomat Kartınızla en az 10 TL tutarında alışveriş yaptığınızda 100 TL’ye kadar ücretsiz nakit çekebilirsiniz. Özellikle ATM bulunmayan veya ATM’ye erişimin zor olduğu yerlerde POSPara oldukça pratik bir çözümdür.

POSPara hizmetinden faydalanmak için:

Bankomat Kartınızı POS cihazına takın.

Ekranda çıkan “POSPara işlemi yapmak ister misiniz?” sorusunu onaylayın.

Çekmek istediğiniz nakit tutarı girin.

Bankomat Kart şifrenizi yazarak işlemi onaylayın.

İşlem tamamlandığında nakit tutarı işlemin yapıldığı işyerinden teslim alabilirsiniz.

Bankomat Karta Kredi Limiti Nasıl Tanımlanır?

Bankomat Kart vadesiz hesap bağlantılı bir kart olduğu için bu karta doğrudan kredi limiti tanımlamak mümkün değildir. Ancak Bankomat Kartın bağlı olduğu vadesiz hesaba Kredili Mevduat Hesabı (KMH, ek hesap) tanımlanması halinde eksi bakiye limiti elde edilebilir. Bu durumda vadesiz mevduat hesabında para bitse bile ek hesap limiti dahilinde harcama yapmak ya da nakit çekmek mümkündür.

Ek hesap başvurusu, VakıfBank Mobil, internet bankacılığı, müşteri iletişim merkezi veya doğrudan şubeler aracılığıyla yapabilir.

VakıfBank Mobil üzerinden vadesiz mevduat hesabına ek hesap tanımlamak için:

VakıfBank Mobil uygulamaya giriş yapın.

Alt menüden "Başvurular" sekmesine girin.

"Ek Hesap Başvurusu" seçeneğini seçin.

İhtiyacınız olan limit tutarını girerek başvurunuzu onaylayın.

Bankomat Para Çekme ve Yatırma Limitleri Ne Kadar?

2026 yılında bankomat günlük para çekme ve yatırma limitleri şöyle sıralanabilir:

Günlük para çekme limiti 20.000 TL’dir.

Standart günlük limite ek olarak 10.000 TL’ye kadar daha para çekilebilir. Ancak bu işlemlerde ücret alınır.

QR kod ile günlük 5.000 TL’ye kadar para çekilebilir.

Kartsız olarak günlük en fazla 50.000 TL para yatırılabilir.

Kartı işlemlerde günlük en fazla 100.000 TL para yatırılabilir.

Bankomat Kart Aidatı ve Kart Ücreti Var mı?

Hayır, VakıfBank bankomat kart ücreti​ ya da kart aidatı yoktur. Türkiye'deki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yönetmelikleri (Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl Ve Esaslar Hakkında Tebliğ) doğrultusunda banka kartlarından aidat alınamaz. Bankomat Kart da banka kartı statüsünde yer aldığı için herhangi bir kart ücreti bulunmaz. Bu kart türünde yalnızca hesap işletim ücreti alınabilir. Kart aidatı ve kart ücreti kredi kartlarına özel bir uygulamadır.

Bankomat Kart Limiti Ne Kadar?

Bankomat Kart bir kredi kartı değildir. Bu nedenle belirli bir kart limiti de yoktur. Bankomat Kart limiti bağlı olduğu vadesiz mevduat hesabında bulunan para kadardır. Yani ilgili vadesiz hesapta 5.000 TL varsa Bankomat Kart limiti 5.000 TL’dir. Hesapta 100.000 TL olması halinde ise limit 100.000 TL’dir.

Bankomat Kart Nerelerde Geçerlidir?

Bankomat Kartın geçerli olduğu yerler şöyle sıralanabilir:

Yurt içinde ve yurt dışında Visa, Mastercard ve Troy’un geçerli olduğu iş yerleri

Yurt içi ve yurt dışı online alışveriş siteleri

ATM’ler

SGK ve vergi ödemeleri

Fatura ödemeleri

Bankomat Kart Yurt Dışında Kullanılır mı?

Evet, Bankomat Kart yurt dışında kullanılabilir. Bankomat Kart ile yurt dışında ATM'lerden para çekmek ve Visa, Mastercard ve Troy’un geçerli olduğu iş yerlerinden alışveriş yapmak mümkündür. Ancak yurt dışında yapılan işlemler için Bankomat Kartınızın bağlı olduğu hesaptan işlem ücreti kesilebilir.

Bankomat Kart İle İnternetten Alışveriş Yapılır mı?

Evet, Bankomat Kart ile internetten alışveriş yapılabilir. Yurt içindeki ve yurt dışındaki online alışveriş sitelerinden Bankomat Kart kullanarak alışveriş yapılabilir. Buna ek olarak Sanal Bankomat Kart kullanarak kayıp/çalıntı riski olmadan daha güvenli bir şekilde internetten alışveriş yapmak mümkündür. VakıfBank Mobil uygulaması üzerinden Hesaplar > Bankomat Kartları > Sanal Bankomat kart > Kart Oluştur adımları takip edilerek saniyeler içinde sanal kart oluşturulabilir.

Bankomat Kart Nasıl İptal Edilir?

Bankomat Kartı kapatma işlemi VakıfBank Mobil ve internet bankacılığı, VakıfBank müşteri iletişim merkezi veya VakıfBank şubeleri aracılığıyla yapılmaktadır.

VakıfBank müşteri iletişim merkezi aracılığıyla Bankomat Kartı kapatmak için 0850 222 0 724 numarasını arayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz.

VakıfBank şubeleri aracılığıyla Bankomat Kartı kapatmak için kimliğinizle birlikte en yakın VakıfBank şubesini ziyaret edebilirsiniz.

VakıfBank Mobil ve internet bankacılığı üzerinden Kartlar > Bankomat Kartları > Kart Ayarları menüsünü takip ederek Bankomat Kartınızı, "Geçici Olarak Kullanıma Kapat" seçeneğiyle dondurabilirsiniz.

Ya da VakıfBank Mobil ve internet bankacılığı üzerinden, Profilim / Ayarlar > Kayıp/Çalıntı Bildirimi adımından Bankomat Kartı seçerek kartın kalıcı olarak iptal edilmesini sağlayabilirsiniz.

SIK SORULAN SORULAR

Bankomat Kart İnternet Alışverişine Nasıl Açılır?

VakıfBank Bankomat Kart’ı internet alışverişine açmak için VakıfBank Mobil, internet bankacılığı veya müşteri hizmetleri üzerinden kart ayarlarına girerek online alışveriş yetkisini aktif etmeniz gerekir. Güvenli internet alışverişleri için bankanın sunduğu 3D Secure doğrulama sistemi kullanılabilir.

Bankomat Kart Temassız Özelliği Kapatılabilir mi?

Evet, VakıfBank Bankomat Kartın temassız ödeme özelliği kapatılabilir. Temassız işlem özelliğini kapatmak için VakıfBank Mobil veya internet bankacılığı aracılığıyla kart ayarları bölümünden temassız özelliğini kapatabilirsiniz.

Bankomat Kart Kaybolursa Ne Yapılmalı?

VakıfBank Bankomat Kartınız kaybolursa veya çalınırsa, güvenlik açısından vakit kaybetmeden kartınızı VakıfBank Mobil, internet bankacılığı veya VakıfBank Müşteri İletişim Merkezi üzerinden kullanıma kapatmanız gerekir. Böylece izinsiz işlemlerin önüne geçebilirsiniz. Kart kapatma işleminin ardından yeni kart talebinde bulunabilir ve hesabınıza bağlı bankacılık hizmetlerini yeni kartınızla kullanmaya devam edebilirsiniz.

Bankomat Kart Bloke Kaldırma İşlemi Nasıl Yapılır?

VakıfBank Bankomat Kart üzerindeki blokeyi kaldırma işlemi, blokenin nedenine göre değişir. Eğer güvenlik nedeniyle geçici bir kart blokesi oluştuysa, VakıfBank Mobil, internet bankacılığı, müşteri hizmetleri veya şube üzerinden kimlik doğrulaması yaparak blokeyi kaldırabilirsiniz. Ancak yanlış şifre denemesi, şüpheli işlem tespiti, yasal haciz veya hesap kısıtı gibi durumlarda bankanın ek inceleme yapması gerekebilir.

Bankomat Kart İle Nakit Avans Çekilebilir mi?

Hayır, VakıfBank Bankomat Kart ile kredi kartlarında olduğu gibi doğrudan nakit avans çekilemez. Çünkü nakit avans hizmeti esas olarak kredi kartlarına sunulur. Ancak Bankomat Kartınıza Ek Hesap (kredili mevduat hesabı) tanımlıysa, hesabınızda bakiye olmasa bile bu limit üzerinden VakıfBank ATM’lerinden nakit çekebilirsiniz.

Bankomat Kart Mobil Uygulamaya Nasıl Tanımlanır?

VakıfBank Bankomat Kartı mobil uygulamada kullanmak için önce VakıfBank Mobil uygulamasını indirip hesabınıza giriş yapmanız gerekir. Eğer mevcut bir VakıfBank müşterisiyseniz, mobil bankacılık şifrenizle giriş yaptığınızda Bankomat Kartınız genellikle otomatik olarak hesabınızda görüntülenir. Kart görünmüyorsa, uygulamadaki kart veya ürünler bölümünden kart bilgilerinizi doğrulayarak ekleme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Bankomat Kart İle Fast İşlemi Yapılabilir mi?

Evet, VakıfBank Bankomat Karta bağlı vadesiz hesabınız üzerinden FAST işlemi yapabilirsiniz. FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sayesinde VakıfBank Mobil, internet bankacılığı veya ATM kanalları üzerinden farklı bankalardaki hesaplara 7/24 anlık para transferi yapmak mümkündür.

Bankomat Kart Günlük İşlem Limiti Artırılabilir mi?

Evet, VakıfBank Bankomat Kart günlük işlem limitleri artırılabilir. Günlük POS ve internet alışveriş limitlerinizi VakıfBank Mobil veya internet bankacılığı üzerinden güncelleyebilirsiniz. ATM para çekme gibi bazı işlem limitlerinde ise bankanın belirlediği üst sınırlar ve kart türüne göre farklı kurallar uygulanmaktadır. Bu durumlarda müşteri hizmetleri veya şubeler üzerinden limit artırma talebinde bulunmanız gerekebilir.

Bankomat Kart Hesabı Faiz Kazandırır mı?

Hayır, VakıfBank Bankomat Kart faiz kazandırmaz. Bankomat Kart esas olarak vadesiz hesaba bağlı çalışan bir banka kartı olduğu için faiz getirisi sağlamaz. Ancak Bankomat Kart ile yapılan harcamalardan Bankomat Para kazanma fırsatı da bulunmaktadır. Ama bunun faiz değil, kampanya bazlı bir ödül sistemi olduğu unutulmamalıdır.

Bankomat Kart Kredi Notunu Etkiler mi?

Hayır, Bankomat Kartın normal banka kartı olarak kullanımı kredi notunu doğrudan etkilemez. Çünkü vadesiz hesapta yalnızca mevcut bakiye kullanılır ve bu işlemler kredi geri ödeme performansı olarak değerlendirilmez. Ancak Bankomat Karta tanımlı Ek Hesap (kredili mevduat hesabı) kullanıyorsanız, bu limit üzerinden yapılan harcamalar bir kredi ürünü olarak değerlendirildiği için ödeme düzeniniz, gecikmeleriniz ve borç kullanım oranınız kredi notunuzu olumlu ya da olumsuz etkileyebilir.

Bankomat Kart İle Otomatik Ödeme Talimatı Verilebilir mi?

Evet, Bankomat Karta bağlı vadesiz hesap üzerinden otomatik ödeme talimatı verilebilir. Ancak ödeme tarihinde hesabınızda yeterli bakiye yoksa işlem gerçekleşmez. Sistem yetersiz bakiye uyarısı verir ve fatura ödenmemiş olarak beklemeye devam eder. Vadesiz hesaplar, kullanıcı tarafından ayrıca bir ek hesap (kredili mevduat hesabı) tanımlanmadığı sürece kendiliğinden eksi bakiyeye düşmez ve banka otomatik ödeme için hesabı borçlandırmaz. Bu nedenle otomatik ödeme talimatlarının sorunsuz gerçekleşmesi için ödeme gününde hesapta yeterli bakiye bulunması gerekir.

Bankomat Kart İle Qr Kodlu İşlem Yapılabilir mi?

Evet, Bankomat Karta bağlı hesabınız üzerinden QR kodlu işlemler yapabilirsiniz. Bu işlemler genellikle fiziksel kartı kullanmadan, VakıfBank Mobil uygulaması üzerinden QR ile ödeme yapma, QR ile para çekme veya desteklenen noktalarda para transferi gibi işlemler şeklinde gerçekleştirilir. İşlem tutarı, Bankomat Karta bağlı vadesiz hesaptan düşülür.

Bankomat Kart İle Döviz Hesabı Kullanılabilir mi?

Evet, Bankomat Kart ile döviz hesabınızı belirli işlemlerde kullanabilirsiniz. Bankomat Kart üzerinden yurt içi ve yurt dışı ATM işlemleri yapılabilir, hesaplar arasında döviz transferi gerçekleştirilebilir ve döviz hesabınızdaki bakiyeyi bankacılık işlemlerinde kullanabilirsiniz.

Bankomat Kart İle Online Abonelik Ödemesi Yapılabilir mi?

Evet, VakıfBank Bankomat Kart ile online abonelik ödemeleri yapılabilir. Bankomat Kartın kart kaydetme özelliği sayesinde Netflix, Spotify, Apple Store, Google gibi düzenli ödeme alan dijital platformlara kartınızı tanımlayarak abonelik ücretlerinizi otomatik olarak ödeyebilirsiniz. Bunun için kartınızın internet alışverişine açık olması ve bağlı hesabınızda yeterli bakiye bulunması yeterlidir.

Bankomat Kart Kapatılınca Hesap da Kapanır mı?

Hayır, Bankomat Kartın kapatılması kartın bağlı olduğu vadesiz hesabın otomatik olarak kapanacağı anlamına gelmez. Kart iptal edildiğinde yalnızca kart kullanım yetkisi sona erer. Ancak hesabınız açık kalmaya devam edebilir ve mobil bankacılık, havale/EFT/FAST gibi bankacılık işlemlerini kullanabilirsiniz. Hesabı tamamen kapatmak istemeniz halinde ayrıca VakıfBank üzerinden hesap kapatma talebinde bulunmanız gerekir.

Kaynak

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl Ve Esaslar Hakkında Tebliğ