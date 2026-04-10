Marifetli Hesap Nedir? Ne İşe Yarar? Faiz Oranları ve Limitleri Marifetli Hesap’ın ne olduğu ve ne işe yaradığının yanı sıra limitleri, faiz oranları ve faiz hesaplamasına dair kapsamlı bir rehber!

TEB Marifetli Hesap, günlük faiz kazancı sağlayan ve vade zorunluluğu olmayan bir mevduat hesabıdır. Bu hesap, kullanıcıların istedikleri zaman para yatırıp çekmelerine olanak tanırken, bakiye üzerinden günlük faiz tahakkuku yaparak birikimlerin değer kazanmasını sağlar. Hesaptaki faiz oranları, hesap bakiyesi, para birimi ve haftanın gününe göre değişiklik gösterebilir. TL ve döviz cinslerinden açılabilen hesaplarda alt ve üst limitler bulunur. Bu limitler altında faiz tahakkuku yapılmaz, üst limitin üzerinde ise günlük faiz kazancı sınırlandırılır. Ayrıca, TL Marifetli Hesaplarda ek fon yatırımı ve Hoş Geldin faizi gibi avantajlar birikimlerin optimize edilmesini sağlar.

Bu yazımızda Marifetli Hesap’ın ne olduğunu, ne işe yaradığını, avantajlarını ve dezavantajlarını kapsamlı bir biçimde inceleyeceğiz. Ayrıca hesabın sunduğu avantajlar ve dezavantajların yanı sıra, alt ve üst limitlerini, güncel faiz oranlarını ve bu oranların günlük tahakkuk sistemi üzerinden nasıl hesaplandığını ayrıntılı şekilde ele alacağız.

Marifetli Hesap Nedir?

CEPTETEB Marifetli Hesap, günlük bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilebildiği ve hesapta bulunan bakiyeye gecelik faiz uygulanabilen esnek bir mevduat hesabı olarak tanımlanmaktadır. Bu hesapta herhangi bir vade şartı bulunmamakta, istenilen zamanda para yatırma ve çekme işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Hesapta kalan tutar üzerinden günlük olarak faiz getirisi sağlanmaktadır. Bu sayede hesapta bulunan bakiye, boşta beklemek yerine sürekli olarak değerlendirilmektedir.

Müşteriler, Marifetli Hesap aracılığıyla otomatik ödeme talimatları verebildikleri gibi düzenli para transferlerini de gerçekleştirebilmekte ve diğer bankacılık işlemleri kolaylıkla yürütülebilmektedir. Bu yönüyle vadesiz hesap esnekliği ile faiz getirisi bir arada sunulmaktadır.

Marifetli Hesap Ne İşe Yarar? Nasıl Çalışır?

CEPTETEB Marifetli Hesap, sermayenin günlük likiditeye bağlı olarak değer kazanmasını sağlayan bir finansal araçtır. Hesap, vadesiz esnekliği korurken anapara ve faizin günlük bazda değerlendirilmesine olanak tanır. Böylece sermaye, klasik vadesiz hesap mantığında dururken bile günlük faiz geliri üretir.

Hesap açılışı sıfır bakiye ile yapılabilse de günlük faiz tahakkuku için Marifetli Hesap ile bağlı TL vadesiz hesabın toplam bakiyesi asgari 7.000 TL olmalıdır. Alt ve üst limitler TL ve döviz cinsleri için belirlenmiş olup, bakiye bu sınırlar içinde kaldığı sürece faiz işlemeye devam eder.

Ayrıca bu hesap sayesinde 7/24 para çekme ve yatırma, otomatik ödeme talimatları oluşturma ve TL transferleri gibi operasyonel işlemler kesintisiz ve ücretsiz olarak yürütülebilir.

Marifetli Hesap Avantajları Nelerdir?

CEPTETEB Marifetli Hesap’ın avantajları aşağıdaki gibidir:

Çoklu Para Birimi Desteği: TL’nin yanı sıra USD, EUR ve GBP cinsinden de hesap açılabilir; her para birimi için ayrı bir Marifetli Hesap tutulabilir.

Ücretsiz Kullanım: Hesap işletim ücreti bulunmamaktadır.

Günlük Vadeli İşleyiş: Hesap, günlük vadeli mevduat mantığında çalıştığı için anapara ve faiz her gün değerlendirilir.

Hoş Geldin Faizi: Hesaba para yatırıldığı anda faiz işlemeye başladığı için birikimler anında değerlendirilir.

Minimum Açılış Tutarı Yok: Hesap sıfır bakiyeli olarak da açılabilir. Böylece kullanıcılar, esnek başlangıç imkanı elde edebilir.

Faiz Geliri Sağlama: Hesapta alt limitlere (5.000 TL, 20.000 USD/EUR/GBP) ulaşıldığında faiz kazancı başlar ve üst limitlere kadar (10.000.000 TL, 500.000 USD/EUR/GBP) günlük faiz kazancı devam eder.

Likidite ve Esneklik: Hesaptan 7/24 para çekme ve yatırma işlemleri yapılabildiği gibi otomatik ödeme talimatları da verilebilir.

Para Transferi Kolaylığı: Hesaptan TL para transferleri CEPTETEB’lilere ücretsizdir. Ayrıca günlük para transfer limiti CEPTETEB Destek Merkezi aracılığıyla 300.000 TL’ye kadar artırılabilir.

Kampanya ve Uzatma İmkanı: Hoş geldin faizi süresi sona erdiğinde, banka kriterlerine bağlı olarak kişiye özel Marifetli Hesap kampanyaları ile faiz süresi ve oranları uzatılabilir.

Marifetli Hesap Dezavantajları Nelerdir?

CEPTETEB Marifetli Hesap, birçok avantajına rağmen bazı sınırlamalar ve dezavantajlar içerebilir. Bunlar şunlardır:

Alt ve Üst Limitler: Faiz geliri elde edebilmek için hesabın ve bağlı vadesiz hesabın toplam bakiyesi belirlenen alt limitin üzerinde olmalıdır (TL için 5.000 TL, döviz için 20.000 USD/EUR/GBP). Üst limitler de günlük faiz kazancının maksimum seviyesini belirler.

Ek Fon Zorunluluğu: TL Marifetli Hesap sahiplerinin, ek faiz kazanabilmek için otomatik olarak 25.000 pay TEB Portföy Para Piyasası Fonu alımı yapmaları gerekmektedir. Bu, bazı müşteriler için ek bir yatırım yükümlülüğü olarak değerlendirilebilir.

Faiz Oranlarının Hesap Bakiyesine Bağlı Olması: Faiz oranları, hesabın “olması gereken tutar aralığına” göre değişiklik göstermektedir. Bu durumda düşük bakiyelerde daha düşük, yüksek bakiyelerde daha yüksek faiz uygulanabilir.

Hoş Geldin Faizi Süresi Sınırlı: Hoş geldin faizi yalnızca hesap açılış tarihinden itibaren 30 gün boyunca geçerlidir. Bu süre sonunda faiz oranı, banka tarafından belirlenen standart faiz oranına düşer.

Döviz Hesapları İçin Limitler: Döviz cinsinden açılan hesaplarda alt ve üst limitler TL’ye göre farklıdır ve düşük bakiye ile elde edilebilecek faiz geliri daha düşüktür.

Banka Politikalarına Bağlı Kampanyalar: Hoş geldin faizi veya ek kampanyalar, bankanın belirlediği dönem ve kriterlere bağlıdır. Bu nedenle gelecekteki faiz avantajları garanti edilemez.

Marifetli Hesap Faiz Oranları Ne Kadar?

CEPTETEB Marifetli Hesap faiz oranı sabit bir değer değildir; hesap bakiyesi, para birimi, gün içi işlem saatleri ve haftanın gününe göre değişkenlik gösterir.

Güncel TEB Marifetli Hesap faiz oranları aşağıdaki gibidir;

Hesapta Olması GerekenTL Tutar Aralığı Standart Tabela Faizi (Brüt) Brüt Hoş Geldin Faizi Faiz İşlemeyen Vadesiz Bakiye Ek FaizVerilebilmesi İçin AlınacakFon Türü Ek FaizVerilmesi İçin AlınacakFon Adedi Fon Alımı ile VerilecekEk Faiz (Brüt) 0 - 5.000 TL %0,00 %0,00 5.000 TL TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU 0 %0,00 5.001 - 9.999 TL %12,50 %45,00 5.000 TL TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU 25000 %0,50 10.000 - 24.999 TL %12,50 %45,00 5.000 TL TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU 25000 %0,50 25.000 - 49.999 TL %12,50 %45,00 5.000 TL TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU 25000 %0,50 50.000 - 99.999 TL %22,50 %45,00 7.500 TL TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU 25000 %0,50 100.000 - 149.999 TL %31,50 %45,00 15.000 TL TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU 25000 %0,50 150.000 - 199.999 TL %31,50 %45,00 30.000 TL TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU 25000 %0,50 200.000 - 299.999 TL %31,50 %45,00 30.000 TL TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU 25000 %0,50 300.000 - 499.999 TL %37,00 %45,00 30.000 TL TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU 25000 %0,50 500.000 - 749.999 TL %37,00 %45,00 50.000 TL TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU 25000 %0,50 750.000 - 999.999 TL %37,00 %45,00 100.000 TL TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU 25000 %0,50 1.000.000 - 1.499.999 TL %38,00 %45,00 150.000 TL TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU 25000 %0,50 1.500.000 - 1.999.999 TL %38,00 %45,00 175.000 TL TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU 25000 %0,50 2.000.000 - 2.999.999 TL %38,00 %45,00 250.000 TL TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU 25000 %0,50 3.000.000 - 3.999.999 TL %37,00 %45,00 300.000 TL TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU 25000 %0,50 4.000.000 - 4.999.999 TL %37,00 %45,00 425.000 TL TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU 25000 %0,50 5.000.000 - 5.999.999 TL %37,00 %45,00 525.000 TL TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU 25000 %0,50 6.000.000 - 7.000.000 TL %37,00 %45,00 600.000 TL TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU 25000 %0,50 7.000.001 - 9.000.000 TL %36,00 %45,00 750.000 TL TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU 25000 %0,50 9.000.001 - 10.000.000 TL %36,00 %45,00 900.000 TL TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU 25000 %0,50 10.000.001 TL üstü %0,00 %0,00 0 TL TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU 0 %0,00

Marifetli Hesap Faizi Nasıl Hesaplanır?

Marifetli Hesap faiz hesaplama işlemi, hesapta bulunan bakiye ve paranın değerlenme süresi temel alınarak gecelik tahakkuk sistemi üzerinden yapılır. Hesapta mevcut bakiye, alt limitin üzerinde olduğu sürece faiz kazancı başlar ve bakiye arttıkça uygulanacak faiz oranı da değişiklik gösterebilir.

Bu hesapta tutulan bakiye, hafta içi saat 17:00’den önce yatırılmışsa aynı gün faiz kazanmaya başlar. Ancak saat 17:00’den sonra yatırılan tutarlar bir sonraki iş gününden itibaren değerlenir. Çekilen tutarlara ise saat 17:00’den sonra faiz işletilmez.

2026 yılında hesap açılışı ile birlikte müşterilere 30 gün boyunca değişmeyen Hoş Geldin faizi uygulanır ve bazı koşullarda bu süre 90 güne kadar uzatılabilir. Hafta sonları, bakiye üç gecelik faiz almak üzere bağlanır ve hafta sonu yapılan işlemler bu bakiye üzerinden faiz kazancını etkiler.

Örneğin hesabında 50.000 TL bulunan bir müşteri, bu tutarı 30 gün boyunca Marifetli Hesap’ta değerlendirirse elde edeceği net faiz 1.320,28 TL olur. Bu işlem için kesilecek vergi tutarı 280,06 TL olup, vade sonu itibarıyla toplam bakiye 51.320,28 TL’ye ulaşır.

Marifetli Hesap Limitleri Ne Kadar?

CEPTETEB Marifetli Hesap limitleri, hem TL hem de döviz cinsinden hesap açan kullanıcılar için alt ve üst sınırlar üzerinden belirlenir. Hesap sıfır bakiyeli olarak açılabilse de, günlük faiz geliri elde edebilmek için bakiyenin TL için en az 5.000 TL, döviz cinslerinde en az 20.000 USD/EUR/GBP olması gerekir.

Üst limitler ise günlük faiz kazancının maksimum seviyesini belirler. Buna göre TL hesaplarda üst limit 10.000.000 TL, döviz hesaplarında ise 500.000 USD/EUR/GBP’dir. Hesapta alt limitin altındaki bakiyeler için faiz tahakkuku yapılmaz, üst limitin üzerindeki tutarlar ise günlük faiz kazancına dahil edilmez.

Marifetli Hesap Günlük mü İşler? Saat Kaça Kadar?

CEPTETEB Marifetli Hesap, günlük faiz tahakkuk eden bir sistemle çalışır ve günlük olarak bakiye üzerinden faiz kazancı sağlar. Hesaba yatırılan tutarlar, hafta içi saat 17:00’den önce yapılmışsa aynı gün değerlenmeye başlar. Saat 17:00’den sonra yapılan yatırımlar ise bir sonraki iş gününden itibaren faiz kazanmaya başlar.

Para çekme işlemleri açısından da saat 17:00 sınırı geçerlidir; saat 17:00’den sonra yapılan çekimlerde, o gün için faiz tahakkuku uygulanmaz. Hafta sonları ise hesapta kalan bakiye üç gecelik faiz almak üzere bağlanır ve hafta sonu yapılan işlemler dikkate alınarak faiz tahakkuku sürdürülür.

Marifetli Hesap 3 Aydan Sonra Ne Olur?

CEPTETEB Marifetli Hesap için Hoş Geldin faiz süresi hesap açılış tarihinden itibaren 30 gün boyunca geçerlidir. Bu süre içinde yatırılan tutarlar, belirlenen oran üzerinden günlük faiz kazancı sağlar.

Hoş Geldin faizi süresi sona erdikten sonra hesap standart faiz oranları üzerinden günlük olarak değerlenmeye devam eder. Hesap bakiyesi alt ve üst limitler arasında kaldığı sürece, faiz tahakkuku kesintisiz şekilde sürdürülür.

3 ay veya daha uzun süre boyunca Marifetli Hesap kullanılmaya devam edilirse, kullanıcılar bankanın dönemsel kampanyaları kapsamında kişiye özel Hoş Geldin faizi uzatma fırsatlarından yararlanabilir.

Hesap bu süre zarfında da para yatırma, çekme, otomatik ödeme ve transfer işlemleri için 7/24 esneklik sunar.

Marifetli Hesap Fon Kesintisi Nedir?

TEB Marifetli Hesap fon kesintisi, TL cinsinden açılan CEPTETEB Marifetli Hesaplarda günlük faiz kazancını sağlamak amacıyla otomatik olarak gerçekleştirilen 25.000 pay TEB Portföy Para Piyasası Fonu alımıdır.

Bu kesinti, hesabın toplam bakiyesinden düşülür ve fonun alınmasıyla bakiye, faiz tahakkuku için uygun seviyeye getirilir. Fon alımı sırasında, eğer MKK numarası bulunmuyorsa, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda hesap açılır ve fon alımı MKK hesabı oluşturulduktan sonra gerçekleşir.

Ayrıca, fon kesintisi nedeniyle TL Marifetli Hesap sahipleri için aylık SPK Ekstresi hazırlanır. Ekstre gönderim tercihi, şube veya dijital kanallar üzerinden değiştirilebilir; dijital olarak tercih edilirse ekstrenin ücretsiz görüntülenmesi mümkündür.

Marifetli Hesap Fon İptali Nasıl Yapılır?

CEPTETEB Marifetli Hesap’ta otomatik fon alımı, TL hesaplarda günlük faiz kazancını sağlamak için zorunlu bir işlem olduğundan, doğrudan iptali mümkün değildir. Fon alımı, hesabın faiz tahakkuku için gerekli alt bakiyeyi güvence altına alır ve faiz kazancının kesintisiz devam etmesini sağlar.

Fon alımının iptali veya değişikliği söz konusu olduğunda hesapta faiz tahakkuku sağlanamayacağı için kullanıcı günlük faiz kazancı elde edemez. Bu nedenle fon kesintisi, Marifetli Hesap için otomatik ve zorunlu bir mekanizma olarak işlev görür.

Marifetli Hesap mı Vadeli Mevduat mı?

CEPTETEB Marifetli Hesap ve klasik vadeli mevduat hesapları, faiz kazancı sağlama ve likidite esnekliği açısından farklı özellikler sunar.

Özellik Marifetli Hesap Vadeli Mevduat Hesabı Vade Vade bekleme zorunluluğu yoktur. Belirli bir vade boyunca paraya erişim kısıtlıdır. Faiz Tahakkuku Günlük olarak tahakkuk eder ve bakiye her gün değer kazanır. Genellikle vade sonunda veya belirli aralıklarla tahakkuk eder. Likidite Para her zaman çekilebilir durumda olduğu için likidite yüksektir. Vade süresi boyunca para çekilemediği için likidite düşüktür. Fon Kullanımı TL Marifetli Hesaplarda zorunlu 25.000 pay alımı mevcuttur. Fon kullanımı yoktur. Otomatik İşlemler Otomatik ödeme talimatları verilebilir. Ayrıca havale, EFT, FAST işlemleri ücretsizdir. Otomatik ödeme ve günlük para transferi yapılamaz. Faiz Oranı Avantajı Hesap açılışıyla birlikte Hoş Geldin faizi ile yüksek oranlı faiz sağlanır. Faiz oranı vade süresi ve tutara göre sabit veya değişkendir.

Tablodaki bilgilere göre günlük likidite ve esnekliği ön planda tutan müşteriler için Marifetli Hesap, yüksek faiz ve vade garantisi arayan müşteriler için ise vadeli mevduat daha uygun bir seçenek olabilir.

SIK SORULAN SORULAR

Marifetli Hesapta Para Çekince Faiz Bozulur mu?

Marifetli Hesapta yapılan para çekme işlemleri, faiz kazancını tamamen bozmaz. Hesapta kalan bakiye üzerinden günlük faiz tahakkuku devam eder. Hafta içi saat 17:00’den önce yapılan çekimler, çekilen tutar üzerinden o gün için faiz kazancını etkiler. Saat 17:00’den sonra yapılan çekimlerde ise çekilen tutara faiz işletilmez. Hafta sonları bakiye, üç gecelik faiz almak üzere bağlanır ve bu bakiye üzerinden faiz kazancı sürdürülür.

Marifetli Hesapta Hoşgeldin Faizi Nedir ve Ne Kadar Süre Geçerli?

Marifetli Hesapta Hoş Geldin faizi, hesabın açılışıyla birlikte müşterilere sunulan, standart faiz oranlarının üzerinde avantajlı bir faiz oranıdır. Bu faiz, TL ve döviz cinsindeki Marifetli Hesaplar için 30 gün boyunca geçerlidir. Hesap açılışıyla birlikte bu dönem başlar ve ilk kez hesap açan müşteriler, belirli koşulları sağladıkları takdirde bu süreyi 90 güne kadar uzatabilirler.

Marifetli Hesapta Minimum Bakiye Şartı Var mı?

Marifetli Hesap, sıfır bakiyeli olarak da açılabilir; yani hesabın açılması için zorunlu bir başlangıç tutarı bulunmamaktadır. Ancak günlük faiz geliri elde edebilmek için hesabın ve bağlı TL Vadesiz Hesap toplam bakiyesinin belirlenen alt limitin üzerinde olması gerekir. TL cinsinden hesaplarda bu alt limit 5.000 TL, döviz cinslerinden açılan hesaplarda ise 20.000 USD/EUR/GBP’dir.

Marifetli Hesapta Kazanılan Faizden Vergi Kesilir mi?

Evet, CEPTETEB Marifetli Hesap günlük vadeli hesap olarak çalıştığı için günlük faiz tahakkuku üzerinden stopaj uygulanır. Buna göre güncel oran Marifetli Hesap vadesi için %17,5'tir.

Marifetli Hesapta Faiz Oranı Neye Göre Değişir?

CEPTETEB Marifetli Hesapta faiz oranı, hesabın bakiyesine ve para birimine göre değişir. Alt limitin üzerinde bakiye olduğunda faiz kazancı başlar ve bakiye arttıkça oran da yükselir. TL hesaplarda 25.000 pay TEB Portföy Para Piyasası Fonu yatırımı yapılır. Hoş Geldin faizi süresince ise faiz oranı sabittir.

Marifetli Hesapta Stopaj Oranı Kaçtır?

TEB Marifetli Hesap’a uygulanan stopaj oranı %17,5’tir. Bu oran, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli ve vadesiz hesaplar için geçerlidir. Bu oran, faiz gelirinden otomatik olarak kesilir ve net kazanç buna göre hesaplanır. Yani bir müşteri 1.000 TL faiz kazanırsa,, 175 TL vergi kesildikten sonra eline 825 TL geçer.

Marifetli Hesapta Birden Fazla Hesap Açılabilir mi?

Evet, CEPTETEB Marifetli Hesap’ta her para birimi için (TL, USD, EUR, GBP) birden fazla hesap açılabilmektedir. Açılan her hesap bağımsız olarak değerlendirilebilir. Böylece farklı para birimlerindeki birikimler için ayrı ayrı faiz kazanmak ve Hoş Geldin faizinden her hesap için ayrı ayrı yararlanmak mümkün hale gelir.

Marifetli Hesapta Para Transferi Ücretli mi?

Hayır, CEPTETEB Marifetli Hesap üzerinden yapılan TL para transferleri ücretsizdir. Hesap sahipleri, havale, EFT ve FAST işlemlerini herhangi bir ek ücret ödemeden gerçekleştirebilirler.

Marifetli Hesapta Risk Var mı?

CEPTETEB Marifetli Hesap, günlük faiz kazancı sağlayan ve vade zorunluluğu olmayan bir ürün olmasına rağmen bazı riskler taşır. Faiz oranları piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir ve TL hesaplarda zorunlu alınan 25.000 pay TEB Portföy Para Piyasası Fonu, değer dalgalanmalarına açıktır. Ayrıca, alt ve üst limitler ile bağlı vadesiz hesap bakiyesi koşullarına uyulmaması, günlük faiz kazancını etkileyebilir.

Marifetli Hesapta Erken Çekim Yapılırsa Ne Olur?

Marifetli Hesapta erken çekim yapılması, hesabın vade zorunluluğu olmadığı için faiz kaybına yol açmaz. Günlük faiz tahakkuku sistemine göre bakiye her gün değer kazandığından, parayı dilediğiniz zaman çekebilirsiniz. Ancak, hafta içi saat 17:00’den sonra yapılan çekimlerde o gün için faiz tahakkuku yapılmaz. Bu nedenle, çekim zamanlaması günlük faiz kazancını etkileyebilir.