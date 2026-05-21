QNB ParaPuan Nasıl Kullanılır? Geçen Yerler ve Marketler QNB ParaPuan’ın ne olduğu, nasıl ve nerelerde kullanılabileceğinin yanı sıra kazanım yolları ve TL karşılığını hakkında bilgiler!

QNB ParaPuan, QNB kredi kartı kullanıcılarına özel olarak sunulan ve yapılan harcamalardan kazanılan ödül puan sistemidir. Bu puanlar, anlaşmalı üye iş yerlerinde ve kampanyaya dahil mağazalarda alışveriş sırasında para yerine kullanılabilir. Fiziksel mağazalarda POS cihazı üzerinden, online alışverişlerde ise ödeme ekranında uygun seçenek aktif olduğunda ParaPuan ile indirim sağlanabilir. Kullanım alanı iş yeri anlaşmalarına göre değiştiği için her mağazada geçerli olmayabilir ve belirli kampanya şartlarına bağlı olarak farklı kurallar uygulanabilir.

Bu yazımızda QNB ParaPuan’ın nasıl kullanıldığını, hangi marketlerde ve alışveriş noktalarında geçerli olduğunu detaylı şekilde ele alacağız. Ayrıca online alışveriş, kampanya kullanımı ve ParaPuan kullanım şartlarını açıklayarak, puanların nerede ve nasıl değerlendirilebileceğini adım adım inceleyeceğiz.

QNB ParaPuan Nedir?

QNB ParaPuan, QNB kredi kartları ve banka kartları ile yapılan alışverişlerden, bankanın düzenlediği dönemsel kampanyalardan veya üye iş yerlerindeki harcamalardan kazanılan nakit muadili ödül bakiye sistemidir.

Kart kullanıcısı alışveriş yaptıkça, harcanan tutarın belirli bir yüzdesi veya kampanya kapsamında vadedilen sabit bir tutar karta ParaPuan olarak yüklenir. Biriken bu puanlar, bankanın anlaşmalı olduğu binlerce üye iş yerinde tıpkı nakit para gibi harcanabilir. Puanların temel amacı, sadık kart kullanıcılarını ödüllendirmek ve alışverişleri daha avantajlı hale getirmektir.

QNB ParaPuan Nasıl Kullanılır?

QNB müşterileri, biriktirdikleri ParaPuanları hem mağaza alışverişlerinde hem de internet harcamalarında kolayca kullanabilir. QNB para puan kullanma işlemi oldukça pratik olup ödeme sırasında birkaç adımda tamamlanır. Kullanım şekli, alışverişin yapıldığı kanala göre küçük farklılıklar gösterebilir.

QNB para puan kullanımı aşağıdaki gibidir:

Mağazada Kullanım

Fiziki mağaza, market veya akaryakıt istasyonlarında ödeme yaparken öncelikle kasiyere QNB kredi kartınızla ödeme yapacağınızı ve ParaPuan kullanmak istediğinizi belirtmeniz gerekir. Görevli, POS cihazında puan kullanım seçeneğini aktif hale getirerek işlemi başlatır.

Kartınız okutulduktan sonra sistem mevcut ParaPuan bakiyenizi görüntüler ve kullanılacak tutar belirlenir. Biriken puanlarınız alışveriş tutarını tamamen karşılıyorsa ödemenin tamamını puanla yapabilirsiniz. Eğer puan bakiyeniz yetersiz kalırsa kalan tutar kart limitinizden veya nakit olarak tahsil edilir.

Temassız Ödeme

QNB kart sahipleri, temassız ödeme özelliği sayesinde ParaPuanlarını daha hızlı şekilde kullanabilir. POS cihazı puan kullanım moduna alındıktan sonra kartınızı cihaza yaklaştırmanız yeterlidir. Böylece kartı takmadan veya şifre işlemiyle uğraşmadan ödeme tamamlanabilir. Özellikle yoğun mağaza alışverişlerinde temassız ParaPuan kullanımı büyük kolaylık sağlar.

Online Harcama Kullanımı

İnternet alışverişlerinde ParaPuan kullanabilmek için ödeme ekranında kart bilgilerinizi girmeniz gerekir. Eğer alışveriş yaptığınız site QNB’nin ParaPuan sistemiyle entegreyse, ödeme aşamasında kullanılabilir puan bakiyeniz ekranda görüntülenir. Sistem genellikle “Kullanılabilir ParaPuanınız bulunmaktadır” şeklinde bir bilgilendirme sunar. Kullanmak istediğiniz puan miktarını seçtikten sonra ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz. Böylece online alışverişlerde de ParaPuanlarınızı doğrudan indirim olarak kullanmanız mümkün olur.

QNB ParaPuan Nerede Kullanılır? Geçen Yerler

QNB ParaPuan, QNB anlaşmalı üye işyerlerinde ve QNB POS cihazı bulunan mağazalarda kullanılabilir. Marketler, akaryakıt istasyonları, giyim mağazaları, restoranlar ve çeşitli perakende noktalarında ödeme sırasında ParaPuan ile alışveriş yapmak mümkündür. Özellikle QNB’nin kampanya yaptığı markalarda ParaPuan kullanımı daha yaygın şekilde sunulmaktadır.

Bunun yanında bazı online alışveriş sitelerinde de ParaPuan geçerlidir. QNB’nin resmi bilgilerine göre LC Waikiki, Ramsey, Kip ve İdefix gibi internet sitelerinde ParaPuan kullanılabilmektedir. Ayrıca Setur ve Ucuzabilet üzerinden yapılan bazı seyahat ve bilet işlemlerinde de puanla ödeme seçeneği sunulur. Ancak online işlemlerde genellikle kısmi kullanım yapılamaz; işlem tutarı kadar ParaPuan bakiyesine sahip olmanız gerekir.

ParaPuan kullanım noktaları dönemsel kampanyalara göre değişebildiği için güncel anlaşmalı markalar ve kullanım alanları QNB Mobil uygulaması, QNB internet şubesi veya resmi QNB kampanya sayfaları üzerinden takip edilebilir.

QNB ParaPuan Hangi Marketlerde Geçerli?

QNB ParaPuan geçen marketlerin bazıları aşağıdaki gibidir:

Market / Mağaza ParaPuan Geçerliliği Kullanım Türü Migros QNB POS bulunan şubelerde geçerli olabilir Fiziki mağaza CarrefourSA Anlaşmalı POS noktalarında kullanılabilir Fiziki mağaza ŞOK Market Kampanya dönemlerine bağlı olarak kullanılabilir Fiziki mağaza A101 Bazı QNB POS cihazlarında kullanılabilir Fiziki mağaza BİM Şubelerde bulunan POS altyapısına ve kampanyalara bağlı olarak kullanılabilir Fiziki mağaza

QNB ParaPuan Trendyol’da Kullanılır mı?

Evet, QNB ParaPuan belirli koşullarda Trendyol’da kullanılabilir. Özellikle QNB Trendyol kredi kartı kullanıcıları, Trendyol üzerinden yaptıkları alışverişlerden Trendyol ParaPuan kazanabilir ve bu puanları tekrar Trendyol alışverişlerinde kullanabilir. QNB’nin açıklamasına göre kazanılan Trendyol ParaPuan; Dolap, dijital servisler ve kıymetli maden alışverişleri hariç olmak üzere Trendyol uygulaması üzerindeki birçok harcamada geçerlidir.

Trendyol’da ParaPuan kullanabilmek için ödeme ekranında QNB kart bilgilerinizi girmeniz gerekir. Sistem uygun olduğunda kullanılabilir ParaPuan bakiyenizi otomatik olarak gösterir ve puanla ödeme seçeneği sunar. Kullanmak istediğiniz puan tutarını seçerek alışverişinizi indirimli şekilde tamamlayabilirsiniz.

Ancak her QNB ParaPuan türü Trendyol’da geçerli olmayabilir. Standart ParaPuanların kullanımı kampanyaya, POS altyapısına ve entegrasyona göre değişebilirken, “Trendyol ParaPuan” yalnızca Trendyol harcamalarında kullanılmak üzere tanımlanmıştır. Ayrıca kazanılan puanların genellikle takip eden ayın sonuna kadar kullanılması gerekir.

QNB ParaPuan İnternette Nasıl Kullanılır?

QNB ParaPuan, internet alışverişlerinde yalnızca anlaşmalı e-ticaret siteleri ve QNB ile entegrasyonu bulunan ödeme sistemleri üzerinden kullanılabilir. Ödeme aşamasında kart bilgileri girildikten sonra sistem uygun olması durumunda ParaPuan kullanma seçeneğini gösterir ve seçilen puan tutarı toplam alışverişten düşülerek işlem tamamlanır.

E-Ticaret Siteleri: E-ticaret sitelerinde ParaPuan kullanabilmek için alışveriş yapılan sitenin QNB ile anlaşmalı olması gerekir. Ödeme sayfasında kart bilgileri girildiğinde, sistem destekliyorsa “ParaPuan kullan” seçeneği görünür ve kullanıcı istediği puan miktarını seçerek ödemeyi tamamlar. Ancak bu özellik her internet sitesinde aktif değildir ve kullanım tamamen site entegrasyonuna bağlıdır.

Mobil Uygulamalar: Mobil uygulamalarda ParaPuan kullanımı, web sitelerine benzer şekilde çalışır. Uygulama içi ödeme adımında QNB kart bilgileri girilir ve sistem destekliyorsa ParaPuan kullanma seçeneği aktif hale gelir. Kullanıcı, sahip olduğu puan miktarını seçerek alışverişini tamamlayabilir. Bu özellik yalnızca belirli markaların uygulamalarında geçerli olup tüm mobil uygulamalarda standart değildir.

Online Kampanyalar: QNB dönemsel olarak internet alışverişlerine özel kampanyalar düzenleyerek belirli sitelerde ParaPuan kullanımını destekler. Bu kampanyalarda kazanılan puanlar genellikle sadece ilgili iş yerinde geçerli olur ve belirlenen süre içinde kullanılmalıdır. Kampanya şartları, puanların nerede ve nasıl kullanılacağını net şekilde belirler ve çoğunlukla sınırlı bir kullanım alanı sunar.

QNB ParaPuan Kaç TL?

QNB ParaPuan’ın TL karşılığı sabit bir sistem üzerinden hesaplanır ve genellikle 1 ParaPuan = 0,10 TL (10 kuruş) olarak kabul edilir. Bu nedenle 1000 ParaPuan yaklaşık 100 TL, 500 ParaPuan ise yaklaşık 50 TL değerinde alışverişte kullanılabilir. Ancak bazı kampanyalarda kazanılan puanların kullanım şartları veya harcama alanları değişebilir.

ParaPuan Hesaplama Mantığı

ParaPuan sistemi, yapılan harcama tutarına göre belirli oranlarda puan kazandırır. Örneğin 100 TL’lik bir alışverişten kampanyaya göre 1 TL ile 5 TL arasında değişen ParaPuan kazanılabilir. Kazanım oranı, kart türüne, kampanya dönemine ve yapılan alışverişin yapıldığı sektöre göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle her alışverişte aynı oranda ParaPuan kazanılmaz.

Kampanyaya Göre Değişen Değerler

QNB dönemsel kampanyalarla bazı alışverişlerde ekstra ParaPuan verebilir. Örneğin belirli mağazalarda yapılan harcamalarda normalden daha yüksek oranlarda puan kazanılabilir veya belirli bir tutar üstü alışverişlerde sabit ParaPuan hediyesi verilebilir. Bu kampanyalarda hem kazanılan hem de kullanılan ParaPuan miktarı değişiklik gösterebilir, bu yüzden en güncel bilgiler QNB Mobil uygulaması ve resmi kampanya sayfalarından takip edilmelidir.

QNB Troy Kartlarda ParaPuan Geçerli mi?

Evet, QNB TROY kartlarda ParaPuan geçerlidir. Kartın TROY, Visa veya Mastercard altyapısında olması ParaPuan kullanımını etkilememektedir. Burada önemli olan kartın QNB’ye ait olması ve alışveriş yapılan iş yerinin ParaPuan kabul etmesidir. Bu nedenle TROY logolu QNB kartlarla da hem ParaPuan kazanmak hem de anlaşmalı mağaza ve online platformlarda bu puanlar kullanılabilir.

Ancak ParaPuan’ın her yerde geçerli olmaması kartın TROY, Visa veya Mastercard olmasından değil, ilgili iş yerinin QNB ile yaptığı anlaşmalardan kaynaklanır. Bu nedenle TROY kart kullanmak ParaPuan kullanımını kısıtlamamaktadır.

QNB ParaPuan Nereden Görülür?

QNB ParaPuan bakiyesi farklı kanallar üzerinden kolayca kontrol edilebilir. En hızlı yöntem genellikle mobil uygulama olsa da internet şubesi, SMS ve çağrı merkezi gibi alternatif seçenekler de bulunmaktadır.

Mobil Uygulama: QNB ParaPuan bakiyesi en pratik şekilde QNB Mobil uygulaması üzerinden görüntülenir. Uygulamaya giriş yapıldıktan sonra kredi kartı bilgilerinin yer aldığı bölümden toplam ParaPuan bakiyesi ve detayları görülebilir. Ayrıca hangi harcamalardan puan kazanıldığı da bu ekrandan takip edilebilir

İnternet Şubesi: QNB İnternet Şubesi üzerinden ParaPuan bakiyesi kolayca görüntülenebilir. Kart işlemleri bölümüne giriş yapılarak mevcut ParaPuan tutarı ve kullanım detayları listelenir. Bu yöntem özellikle bilgisayar üzerinden işlem yapan kullanıcılar tarafından tercih edilir.

SMS ve Çağrı Merkezi: ParaPuan bakiyesi SMS veya QNB müşteri hizmetleri aracılığıyla rahatlıkla öğrenilebilir. SMS ile belirlenen kısa numaraya talimat gönderilerek bakiye sorgulaması yapılabilir ya da çağrı merkezi aranarak müşteri temsilcisinden güncel ParaPuan bilgisi alınabilir. Bu yöntemler genellikle mobil veya internet erişiminin olmadığı durumlarda kullanılır.

QNB ParaPuan Kazanma Yolları

QNB ParaPuan, günlük harcamaların belirli kampanyalar ve anlaşmalı iş yerleri üzerinden yapılmasıyla kazanılan bir ödül sistemidir. Kart kullanımı arttıkça ve kampanyalara katılım sağlandıkça daha fazla ParaPuan biriktirilir. Kazanım oranı yapılan harcamanın türüne, kampanya dönemine ve iş yerinin anlaşmasına göre değişiklik gösterebilir.

Kampanyalı Harcamalar: QNB ParaPuan, QNB’nin düzenlediği kampanyalar kapsamında yapılan harcamalardan kazanılabilir. Belirli dönemlerde farklı sektörlerde yapılan alışverişlere ekstra ParaPuan verilir. Bu kampanyalarda kazanım oranı standart harcamalara göre daha yüksek olabilir ve kampanya şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

Market ve Akaryakıt Kampanyaları: Market alışverişleri ve akaryakıt harcamaları, ParaPuan kazanmanın en yaygın yollarından biridir. QNB’nin anlaşmalı market ve benzin istasyonlarında yapılan harcamalarda belirli oranlarda ParaPuan kazanılır. Özellikle dönemsel kampanyalarla bu kategorilerde ek puan fırsatları sunulabilir.

Online Alışveriş Kampanyaları: İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde de ParaPuan kazanılabilir. QNB’nin anlaşmalı e-ticaret siteleri ve dijital platformlarında yapılan harcamalar üzerinden ParaPuan birikir. Ayrıca online alışverişe özel kampanyalarda ekstra ParaPuan kazanma imkânı da sağlanır.

QNB ParaPuan Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

QNB ParaPuan kullanımı oldukça kolay olsa da, puanların sorunsuz şekilde harcanabilmesi için bazı kurallara ve sınırlamalara dikkat edilmesi gerekir. Kampanya şartları, kullanım süresi ve işlem türü gibi faktörler ParaPuan kullanımını doğrudan etkileyebilir.

Son Kullanım Tarihi

ParaPuanların belirli bir geçerlilik süresi olabilir. Kampanya kapsamında kazanılan puanlar genellikle tanımlanan süre içinde kullanılmalıdır, aksi halde sistem tarafından otomatik olarak silinebilir. Bu nedenle puanların kullanım tarihleri düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Minimum Harcama Şartları

Bazı iş yerlerinde ParaPuan kullanımı için minimum harcama tutarı şartı bulunabilir. Bu durumda belirli bir tutarın altındaki alışverişlerde puan kullanımı mümkün olmayabilir veya sadece kısmi kullanım yapılabilir.

Kampanya Kısıtları

ParaPuan her mağaza veya her ürün için geçerli olmayabilir. Kampanyaya dahil iş yerleri ve geçerli ürün kategorileri QNB tarafından belirlenir. Bu nedenle her alışverişte ParaPuan kullanımı aktif olmayabilir.

İade ve İptal Durumları

ParaPuan ile yapılan alışverişlerde iade veya iptal işlemi gerçekleştiğinde, kullanılan puanlar genellikle karta geri yüklenir. Ancak bu durum kampanya koşullarına göre değişebilir ve bazı durumlarda puanların iadesi belirli süre alabilir.

QNB ParaPuan Kullanılamıyorsa Ne Yapılabilir?

QNB ParaPuan kullanımı sırasında zaman zaman teknik veya kampanya kaynaklı sorunlar yaşanabilir. Bu durumlarda sorunun nedeni tespit edilerek uygun çözüm adımları uygulanmalıdır.

Kullanım Süresi Dolmuş Olabilir: QNB ParaPuan kullanımı sırasında zaman zaman teknik veya kampanya kaynaklı sorunlar yaşanabilir. Bu durumlarda sorunun nedeni tespit edilerek uygun çözüm adımları uygulanmalıdır.

Üye İş Yeri Problemleri: İş yerinin QNB ile anlaşmasının olmaması veya POS cihazında teknik bir sorun bulunması durumunda ParaPuan kullanımı gerçekleştirilemez. Bu gibi durumlarda farklı bir anlaşmalı iş yerinden işlem yapılması gerekir.

Online İşlem Kısıtları: Her e-ticaret sitesi ParaPuan kullanımını desteklemez. Site entegrasyonu bulunmadığında ödeme ekranında ParaPuan seçeneği görünmez ve bu nedenle kullanım yapılamaz. Yalnızca anlaşmalı online platformlarda ParaPuan ile ödeme yapılabilir.

Yetersiz Puan Sorunu: Her e-ticaret sitesi ParaPuan kullanımını desteklemez. Site entegrasyonu bulunmadığında ödeme ekranında ParaPuan seçeneği görünmez ve bu nedenle kullanım yapılamaz. Yalnızca anlaşmalı online platformlarda ParaPuan ile ödeme yapılabilir.

SIK SORULAN SORULAR

QNB ParaPuan nakde çevrilebilir mi?

QNB ParaPuan nakde çevrilemez. Sadece anlaşmalı üye iş yerlerinde yapılan alışverişlerde indirim olarak kullanılabilir ve doğrudan para çekme veya banka hesabına aktarma işlemi yapılamaz.

QNB ParaPuan akaryakıt istasyonlarında geçerli mi?

QNB ParaPuan, QNB ile anlaşmalı akaryakıt istasyonlarında ve POS cihazının puan kullanımını desteklediği noktalarda geçerlidir. Ancak her istasyonda geçerli olmayabilir, bu durum iş yeri anlaşmasına bağlıdır.

QNB ParaPuan ile fatura ödenebilir mi?

Genellikle ParaPuan ile fatura ödeme işlemi yapılmaz. Elektrik, su, doğalgaz gibi düzenli ödemelerde ParaPuan kullanımı desteklenmez ve yalnızca alışveriş işlemlerinde geçerli olur.

QNB ParaPuan tüm kredi kartlarında geçerli mi?

ParaPuan sistemi yalnızca QNB’nin ParaPuan özelliğine sahip kredi kartlarında geçerlidir. Diğer bankalara ait kartlarda veya bu özelliği olmayan kartlarda ParaPuan kullanılmaz.

QNB ParaPuan silinir mi?

Evet, kampanya kapsamında kazanılan ParaPuanların belirli bir kullanım süresi vardır. Bu süre içinde kullanılmayan puanlar otomatik olarak silinebilir, bu nedenle son kullanım tarihinin takip edilmesi gerekir.

QNB ParaPuan iade edilen alışverişte geri yüklenir mi?

İade işlemlerinde kullanılan ParaPuanlar genellikle karta geri yüklenir. Ancak bu süreç kampanya şartlarına ve iş yerinin iade politikasına göre değişiklik gösterebilir, bazı durumlarda işlem süresi uzayabilir.

QNB ParaPuan mobil uygulamada neden görünmeyebilir?

ParaPuanların mobil uygulamada geç görünmesi teknik güncellemeler, kampanya bazlı bekleme süresi veya sistem senkronizasyonu nedeniyle olabilir. Bu durumda kısa bir süre sonra tekrar kontrol edilmesi önerilir.

QNB ParaPuan ile taksitli alışveriş yapılabilir mi?

ParaPuan genellikle ödeme tutarından düşülerek kullanılır, kalan tutar ise kartın taksit özelliklerine göre taksitlendirilebilir. Yani ParaPuan kullanımı taksit imkanını ortadan kaldırmaz.

QNB ParaPuan yurtdışında kullanılabilir mi?

ParaPuan çoğunlukla Türkiye içindeki anlaşmalı iş yerlerinde geçerlidir. Yurtdışında yapılan alışverişlerde ParaPuan kullanımı genellikle desteklenmez.

QNB ParaPuan ile teknoloji mağazalarında alışveriş yapılabilir mi?

Evet, QNB ile anlaşmalı teknoloji mağazalarında ParaPuan kullanılabilir. Ancak her mağazada geçerli olmayabilir, POS anlaşması bulunması gerekir.

QNB ParaPuan market alışverişinde otomatik düşer mi?

Hayır, ParaPuan otomatik olarak düşmez. Ödeme sırasında kasada veya online ödeme ekranında kullanıcı tarafından seçilerek manuel şekilde kullanılır.

QNB ParaPuan başka karta transfer edilir mi?

ParaPuan başka bir karta, hesaba veya kişiye transfer edilemez. Sadece tanımlı kart üzerinde kullanılabilir.

QNB ParaPuan hafta sonu kullanılabilir mi?

Evet, ParaPuan kullanımında gün veya saat kısıtlaması yoktur. Hafta içi ya da hafta sonu fark etmeksizin anlaşmalı iş yerlerinde kullanılabilir.

QNB ParaPuan ile otomatik ödeme yapılabilir mi?

Hayır, ParaPuan otomatik fatura ödeme talimatlarında veya düzenli ödeme sistemlerinde kullanılamaz. Sadece anlık alışveriş işlemlerinde geçerlidir.

QNB ParaPuan online siparişlerde geçerli mi?

Evet, ancak yalnızca QNB ile entegre olan e-ticaret sitelerinde geçerlidir. Her online mağazada ParaPuan kullanım seçeneği bulunmaz.

QNB ParaPuan ile temassız ödeme yapılabilir mi?

Evet, POS cihazının desteklemesi durumunda temassız ödeme sırasında ParaPuan kullanılabilir. Ancak işlem yine kasadaki puan kullanım seçimiyle başlatılır.

QNB ParaPuan kullanımında ek ücret olur mu?

Hayır, ParaPuan kullanımı için ek bir ücret alınmaz. Puanlar doğrudan alışveriş tutarından düşülür ve ek maliyet oluşturmaz.

QNB ParaPuan kampanyaları nasıl takip edilir?

Kampanyalar QNB Mobil uygulaması, internet şubesi ve QNB’nin resmi kampanya sayfaları üzerinden takip edilebilir. Ayrıca dönemsel olarak SMS bilgilendirmeleri de gönderilebilir.

QNB ParaPuan kullanımı anında karta yansır mı?

Evet, ParaPuan kullanımı işlem sırasında anında uygulanır ve alışveriş tutarından otomatik olarak düşülür.

QNB ParaPuan kazanmak için minimum harcama gerekir mi?

Bazı kampanyalarda minimum harcama şartı bulunabilir. Örneğin belirli bir tutarın üzerindeki alışverişlerde ParaPuan kazanımı aktif hale gelir. Ancak bu şartlar kampanyaya göre değişiklik gösterir.