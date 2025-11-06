Ölen Kişinin Kredi Kartı Borcu Ne Olur? Silinir mi? Çocuğa Kalır mı? Ölen kişinin kredi kartı borcuna ne olacağı, kime kalacağı, reddi miras durumunda neler yaşanacağı, hayat sigortasının borcu ödeme şartları bu yazıda!

Kredi kartı kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte artık her iki kişiden birinin kredi kartı borcu bulunmaktadır. Bu durum ölüm durumlarında kredi kartı borcuna ne olacağı, kimlerin ödeyeceği gibi soruları da beraberinde getirir. Bu yazımızda ölen kişinin kredi kartı borcuna ne olacağını, silinip silinmeyeceğini, borcun kızına, çocuğuna ya da kardeşine kalıp kalmayacağını ele alacağız. Öte yandan vefat eden kişinin kredi kartının kapatılması ve reddi miras gibi konulara değineceğiz. Ayrıca kredi kartlarına dair borçlar söz konusu olduğunda hayat sigortasının hangi şartlarda ve nasıl ödeme yaptığını açıklayacağız.

Ölen Kişinin Kredi Kartı Borcu Ne Olur?

Bir kişinin ölmesi durumunda kredi kartı borcu doğrudan mirasçıların üzerine aktarılır. Bu durum mirasçıların yasal olarak mirası kabul ettikleri hallerde için geçerlidir. Ancak mirasçılar mirası reddederlerse, kredi kartı borcunu ödemekle yükümlü olmazlar. Öte yandan ölen kişinin hayat sigortası varsa bu durumda borcun tamamı sigorta tarafından karşılanır.

Ölen Kişinin Kredi Kartı Borcu Silinir mi?

Hayır, ölen kişinin kredi kartı borcu silinmez. İlk olarak ölen kişinin hayat sigortası olup olmadığına bakılır. Eğer kişi hayat sigortası yaptırmışsa, borç sigorta tarafından karşılanır. Hayat sigortasının bulunmadığı senaryoda ise kredi kartı borcu, Türk Medeni Kanunu’na göre mirasın bir bölümü kabul edilerek mirasçılara aktarılır. Mirasçıların reddi miras yoluna gitmesi durumunda ise mirasçıların üzerinden kredi kartı borcu kaldırılır ve mevcut kredi kartı borcu ölen kişinin mal varlığı üzerinden tahsil edilir.

Öte yandan ölen kişinin kredi kartı borcu; sel, yangın, deprem gibi doğal afet durumlarında bankaların politikaları çerçevesinde silinebilir. Ancak bu konuyla ilgili yasal bir düzenleme bulunmadığı için kesin bir yargıya varmak doğru değildir.

Ayrıca miras yoluyla devredilen borçlar veya birden fazla bankaya olan borçların yönetiminde, borç kapatma kredisi veren bankalar aracılığıyla mevcut kredi kartı ve kredi borçları tek bir kredi altında birleştirilebilir. Bu sayede hem ödemeler daha planlı bir şekilde yapılabilir hem de faiz yükü azaltılarak finansal yönetim kolaylaştırılabilir.

Vefat Eden Kişinin Kredi Kartı Kapatılır mı?

Ölen kişinin kredi kartının kapatılmaması ve kullanılmaya devam edilmesi suç teşkil eder. Dolayısıyla kişinin vefat etmesi durumunda kredi kartının en kısa sürede kapatılması gerekir. Bunun için ölüm belgesi veya veraset ilamı gibi belgelerin bankaya sunulması şarttır. Belgelerin teslim edilmesinin ardından kredi kartı, kullanıma kapatılır. Ancak eğer kredi kartında borç bulunuyorsa bu borç kartın kapatılması yoluyla silinmez, mirası kabul eden mirasçılara aktarılır.

Ölen Kişinin Kredi Kartı Borcu Çocuğa Kalır mı?

Ölen kişinin borcunun çocuğuna kalıp kalmayacağı bazı şartlara bağlıdır. Bu şartlardan biri mirasın yasal olarak kabul edilmesidir. Hukuksal açıdan, kişinin vefat etmesi durumunda tüm mal varlığı yasal varislerine kalır. Bu varisler ilk olarak anne ve çocuklardır. Türk Medeni Kanunu’na göre borçlar da mirasa dahil edildiği için kredi kartı borcu, mirasın kabul edilmesi durumunda anne ve çocukların üzerine aktarılır. Ancak mirasın kabul edilmediği ve reddi miras yoluna gidildiği durumlarda borç çocuklara kalmaz. Ölen kişinin mevcut mal varlığı üzerinden borçlar karşılanır.

Öte yandan ölen kişinin hayat sigortası bulunması halinde kredi kartı borcu, çocuğuna ya da başka bir varise kalmadan sigorta tarafından karşılanabilir.

Ölüm durumlarında nasıl bir aylık bağlandığını ve şartlarını merak ediyorsanız Ölüm Aylığı Nedir, Şartları Nelerdir? 2026 Yılında Ne Kadar? başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Ölen Kişinin Kredi Kartı Borcu Kardeşe Kalır mı?

Bir vefat durumu söz konusu olduğunda kardeşin diğer kardeşin borcundan sorumlu olması durumu, mirasçılık sırasına göre şekillenir. Birinci derece mirasçılar ölen kişinin eşi ve çocuklarıdır. Bu sırayı ölen kişinin anne ve babası takip eder; daha sonra sıra kardeşlere gelir.

Eğer ölen kişinin eşi, çocuğu ya da çocukları yoksa ya da hayatta değilse hak anne ve babaya devredilir. Eğer onlar da hayatta değilse hak kardeşlere geçer. Yani, kardeşler yasal olarak mirasçı olduklarında, ölen kişinin mirası ile birlikte mevcut borçları da onlara kalır. Ancak kardeşler mirası kabul etmeyerek reddi miras yapmışsa bu durumda ölen kişinin hiçbir borcunu ödemekle yükümlü olmazlar.

Öte yandan eğer kardeşler arasında ortak bir mal varsa ve bu ortaklık dolayısıyla borç kaldıysa bu noktada ilgili taraflar borçtan sorumludur. Benzer bir durum kardeşlerden biri diğerine kefil olduğunda da geçerlidir ve hayatta kalan kardeş ya da kardeşler borcu ödemekle yükümlüdür.

Reddi Miras Yapınca Borç Kime Kalır? Silinir mi?

Reddi miras, ölen kişinin geride bıraktığı tüm mirastan ve borçlardan feragat etmek anlamına gelir. Reddi mirasın ilgili kişinin ölümünden itibaren üç ay içinde yapılması gerekir. Reddi miras yapıldığında borcun kime kalacağı ise bazı koşullara bağlıdır. Eğer birden çok mirasçı varsa ve bu kişilerin hepsi değil de biri ya da birkaçı reddi miras yapmışsa, mirası reddeden kişi ya da kişilerin payı, sanki o kişi hiç yaşamamış gibi diğer mirasçılara devredilir. Dolayısıyla mirası reddetmeyen kişiler mirastan doğan tüm hakları elde ettiği gibi borçları da üstlenmiş olur.

Tüm mirasçıların reddi miras yapması durumunda ise mirasa dahil olan her şey (taşınır ya da taşınmaz mallar, nakit para, altın vb.) mahkeme tarafından paraya çevrilir. Alacaklılara yasal öncelik sırasına göre ödeme yapılır. Borçlar ödendikten sonra geriye para kalırsa red işlemi yapılmamış gibi kalan tutar tüm mirasçılar arasında bölüştürülür. Mal varlığının borçları ödemeye yetmediği durumlarda ise reddi miras yapan kişiler sorumlu tutulmaz. Bu durumda borçlar tamamen silinmiş sayılmaz ancak ödemeler sadece ölen kişinin bıraktığı mal varlığı ile sınırlı kalır.

Ölen Kişinin Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Mirasçılar, ölen kişinin borçlarından korunmak için üç temel seçeneğe sahiptir. Birincisi, mirası kabul etmektir. Bu durumda, mirasçı terekenin varlıkları ile borçları ödemekle yükümlüdür. Eğer tereke borçları mal varlığını aşarsa, kalan borç mirasçının kişisel malvarlığından tahsil edilebilir.

İkinci seçenek, mirası reddetmektir. Mirasçılar reddi miras yolunu seçtiğinde, mirasçının kişisel malvarlığı borçlar için asla kullanılmaz. Yani ölen kişinin borçları sadece tereke malvarlığı ile sınırlı kalır ve mirasçı, borçları kendi mallarıyla ödeme sorumluluğu taşımaz. Burada kritik bir nokta vardır: Tereke borçlarından arta kalan malvarlığı da mirasçıya geçmez.

Redd-i miras, mirası tamamen geri çevirmeyi ifade eder; bu nedenle tereke borçları ödenmiş olsa bile, borçtan arta kalan varlık üzerinde mirasçının hiçbir hakkı yoktur. Başka bir deyişle, reddi miras, mirasçıyı hem borç yükünden hem de malvarlığı üzerindeki haklardan tamamen uzak tutar. Mirasçı ne borç öder ne de terekenin artan değerinden pay alır.

Üçüncü seçenek ise resmî tasfiye talebidir. Resmî tasfiye, mirasçının mirası kabul ediyormuş gibi görünmesini sağlar ancak borçlar yalnızca tereke malvarlığıyla sınırlıdır. Mahkeme, terekenin defterini çıkarır, borçları tespit eder ve ödenmesini sağlar. Eğer tereke borçları malvarlığını aşarsa, kalan borç mirasçının kişisel mallarına yansıtılmaz; artan değer olursa mirasçıya dağıtılır.

Sonuç olarak, ölen kişinin borcu ödenmezse ve mirasçı reddetmez veya resmî tasfiye talep etmezse, borçlar hem tereke hem de mirasçının kişisel mallarından tahsil edilebilir. Ancak mirasçı reddi miras veya resmî tasfiye yolunu seçerse, borçlar yalnızca tereke malvarlığıyla sınırlı kalır ve mirasçı kişisel olarak sorumlu olmaz. Bu sistem, mirasçıları borçlardan korurken, alacaklıları da tereke üzerinden tatmin etmeyi amaçlayan bilinçli bir hukuki düzenlemedir.

Ölen Babanın Borcu Kızından Alınır mı?

Ölen babanın borcunun kızından alınması mirasın kızı tarafından kabul edilip edilmemesine bağlıdır. Eğer kız çocuğu babasının mirasını kabul etmişse bu durumda borçları da kabul etmiş sayılır. Kız çocuklarına babalarından evleninceye kadar dul ve yetim aylığı alma hakkı tanınmış olsa da miras borcunun ödenmesi hususunda kendilerine herhangi bir ayrıcalık tanınmaz. Diğer yandan kız çocukları, babalarının ölümünden sonraki üç ay içinde reddi miras yaparlarsa, mirası almadıkları gibi borçları ödemekle de yükümlü olmazlar.

Ölen Kişinin Hayat Sigortası Kredi Kartı Borcunun Tamamını Öder mi?

Ölen kişinin hayat sigortasının kredi kartı borcunu karşılayıp karşılamayacağı, poliçe şartlarına ve limitine bağlı olarak değişiklik gösterir. Eğer kalan borç, poliçede belirlenen teminat tutarı ve şartlarını sağlıyorsa, sigorta tarafından ödenir. Bu durumda mirasçıların hiçbir ödeme yapması gerekmez.

Benzer şekilde bazı bankalarda “kart koruma sigortası” ya da “kredi kartı ödeme güvencesi” adı altında vefat teminatı da sunulur. Böyle durumlarda da kredi kartı borcu sigorta tarafından karşılanır. Ancak poliçede belirli bir limit varsa ve borç bu limiti aşıyorsa borcun sadece bu limit kadarı sigorta kapsamında karşılanır. Kalan tutar ise mirasçılardan talep edilir.

Hayat sigortasının kredi kartı borcunun tamamını ödeyip ödememesi ölüm sebebiyle de ilişkilidir. Genel olarak intihar vakaları poliçe kapsamı dışında bırakılır. Ayrıca sigortalının başvuru sırasında var olan ama beyan etmediği kalp rahatsızlığı, kanser, kronik akciğer ve böbrek hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunları da ödeme yapılmamasına neden olabilir. Bunun yanında ölüm nedeni şüpheli bulunur ve kesinleşmezse (adli soruşturma ya da otopsi sonucunun beklenmesi), sigorta şirketi ödeme yapmayı reddedebilir veya süreci askıya alabilir.

Hayat Sigortası Hangi Şartlarda Ölen Kişinin Kredi Borcunu Öder?

Şart Açıklama Sonuç Hayat sigortası poliçesi yapılmış olmalı Hayat sigortası poliçesi yoksa, sigorta ödeme yapmaz. Poliçe yoksa borç mirasçılara geçer. Poliçe yürürlükte olmalı Primler düzenli ödenmiş ve sigorta süresi devam ediyor olmalıdır. Sigorta aktif ise ödeme yapılır. Vefat poliçe kapsamına girmeli Ölüm, sigortanın teminat altına aldığı normal riskler dahilinde olmalıdır. Kapsam dışı ölümde ödeme yapılmaz. Teminat limiti yeterli olmalı Sigorta tutarı, borcu karşılamalıdır. Limit altı borç varsa kalan kısım mirasçılara geçer. Beyanlar doğru olmalı Kişi sağlık ve risk bilgilerini doğru vermiş olmalıdır. Yanlış/eksik beyan durumunda ödeme yapılmaz. İntihar ve özel istisnalar olmamalı İntihar ya da poliçede hariç tutulan durumlar ödeme dışıdır. İstisna yoksa sigorta borcu öder.

Kredi Kartı Ödeme Güvencesi Sigortası Ölen Kişinin Kredi Borcunu Öder mi?

Evet, kredi kartı ödeme güvencesi sigortası, ölen kişinin kredi borcunu öder. Ancak bu sigorta poliçede tanımlanan limitle sınırlıdır. Yani kredi kartı ödeme güvencesi sigortası, kart sahibinin son hesap ekstresinde yer alan borcu ve taksitli işlemleri belirlenen üst limite kadar karşılar. Kartta belirlenen limitten daha fazla borç bulunuyorsa bu durumda borcun tamamı değil poliçede belirlenen kadarı ödenir. Geri kalan borç mirasçılardan tahsil edilir.

Kredi kartı ödeme güvencesi sigortasının mevcut borcu karşılayabilmesi için hayat sigortasında olduğu gibi poliçe kapsamında vefat durumunun yer alması gerekir. Bu kapsamda ödeme doğrudan bankaya aktarılır ve aracılar olmadan borçtan düşülür.

Kaynak