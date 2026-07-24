Ticari Kredi Kartı ile Nasıl Telefon Alınır? Taksit Seçenekleri Ticari kredi kartıyla nasıl telefon alındığı, taksit seçenekleri ve hangi mağazalardan ticari kredi kartıyla telefon alınabildiği bu rehberde!

Ticari kredi kartıyla, elektronik marketlerden, e-ticaret sitelerinden, GSM operatörlerinden ve markaların kendi mağazalarından telefon alınabilir. BDDK düzenlemelerine göre ticari kartlarda telefon alışverişleri 18 aya kadar taksitlendirilebilse de gerçek taksit sayısı bankaya, karta ve mağazanın POS anlaşmasına göre değişir. Telefon işletmede kullanılacaksa faturanın şirket adına düzenlenmesi gerekir.

Böylece cihaz, bedeline göre doğrudan gider yazılabilir. İkinci el telefon, ek kart veya sanal kartla da alışveriş yapılabilir. Ancak kurumsal alımlarda 14 günlük koşulsuz cayma hakkı genellikle uygulanmadığı için taksit, garanti, iade ve kurumsal fatura koşulları satın alma öncesinde kontrol edilmelidir.

Bu yazımızda ticari kredi kartının ne olduğunu, ticari kredi kartıyla nasıl telefon alındığını ve kaç taksit uygulandığını ele alacağız. Ayrıca hangi mağazalardan ticari kredi kartıyla telefon alınabildiğine ve bu kartla ikinci el telefon alınıp alınamayacağına değineceğiz.

Ticari Kredi Kartı Nedir?

Ticari kredi kartı, işletmelerin mal ve hizmet alımı, seyahat, akaryakıt, vergi ve fatura ödemeleri gibi şirket giderlerini karşılamak amacıyla kullanılan, genellikle işletme hesabına bağlı bir kredi kartı türüdür. Şirket kredi kartı veya kurumsal kredi kartı olarak da adlandırılan bu kartlar; şahıs şirketleri, esnaflar, KOBİ’ler ve diğer tüzel kişiler adına düzenlenebilir. Kart limiti ise işletmenin geliri, finansal durumu, kredi geçmişi ve bankanın değerlendirme kriterlerine göre belirlenir.

Ticari kredi kartlarını bireysel kredi kartlarından ayıran temel nokta, kartın kişisel ihtiyaçlar yerine işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilmesidir. Bu sayede ticari harcamalar kişisel harcamalardan ayrılabilir, işletmenin nakit akışı daha kolay izlenebilir ve çalışanlar için farklı limitlere sahip ek kartlar tanımlanabilir. Ayrıca bankaya ve karta bağlı olarak işletmelere özel kampanyalar, taksit seçenekleri, harcama raporları ve ödeme kolaylıkları sunulabilir.

Ticari Kredi Kartı İle Nasıl Telefon Alınır?

Ticari kredi kartı ile telefon alma işlemi için öncelikle yetkili bayi, elektronik market veya e-ticaret platformundan cihaz seçilir ve ödeme aşamasında ticari karta tanımlanan taksit seçeneklerinden biri tercih edilir. BDDK tarafından yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik kapsamında bireysel kredi kartlarıyla yapılan cep telefonu alışverişlerinde cihaz bedeline bağlı taksit sınırlamaları bulunurken, ticari kredi kartlarıyla yapılan alışverişler 18 aya kadar taksitlendirilebilir. Ancak bu süre her alışverişte doğrudan 18 ay olarak uygulanmaz. Bankanın kuralları, kartın özellikleri ve iş yerinin banka ile yaptığı anlaşma doğrultusunda taksit sayısı 3, 6, 9, 12 veya 18 ay olarak değişebilir.

Diğer yandan ticari kredi kartı ile cep telefonu alırken faturanın nasıl düzenlendiği de oldukça önemlidir. Eğer telefon işletmenin faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alınıyorsa, cihazın işletme kayıtlarına alınabilmesi için faturanın şirket unvanı, vergi dairesi ve vergi kimlik numarası kullanılarak kurumsal şekilde kestirilmesi gerekir. Bu şart sağlandığında telefon, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında işletme kayıtlarına alınabilir ve ilgili vergi kurallarına göre gider veya amortismana tabi tutulabilir.

Ticari Kredi Kartında Telefon Taksit Sayısı

Ticari kredi kartıyla yapılan telefon alışverişlerinde uygulanabilecek taksit sayısı en fazla 18 aydır. BDDK Kredi Kartı Taksit Sınırları ve Yasakları kapsamında, kurumsal kredi kartlarıyla gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarında genel taksit üst sınırı 18 ay olarak belirlenmiştir. Ancak 18 ay, her banka ve mağazanın sunmak zorunda olduğu standart bir taksit sayısı değil, mevzuatın izin verdiği azami süredir.

Alışveriş sırasında kullanılabilecek taksit sayısı, kartı veren bankaya, ticari kartın özelliklerine, satıcının POS anlaşmasına ve dönemsel kampanyalara göre değişebilir. Bu nedenle bazı mağazalarda 3, 6, 9 veya 12 taksit seçenekleri sunulurken, banka ve iş yeri anlaşmasının uygun olması halinde taksit süresi 18 aya kadar çıkabilir.

Telefonun ticari kredi kartından peşin olarak çekilmesi durumunda ise banka, ticari kart sahiplerine harcamayı sonradan taksitlendirme seçeneği de sunabilir. Bu işlemde uygulanacak taksit sayısı ve alınabilecek ücret ya da faiz bankanın koşullarına göre belirlenir. Ayrıca taksitli alışveriş yapılsa bile telefonun toplam bedeli işlem anında kartın kullanılabilir limitinden düşer. Taksitler ödendikçe ödenen tutar kadar limit yeniden kullanıma açılır.

Ticari Kredi Kartıyla Telefon Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Ticari kredi kartıyla telefon alırken dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralanabilir:

Taksit sayısını işlemden önce öğrenin: Ticari kartlarda taksit süresi 18 aya kadar çıkabilse de banka ve mağaza daha düşük taksit seçenekleri sunabilir.

Peşin ve taksitli fiyatı karşılaştırın: Bazı satıcılar taksitli işlemlerde vade farkı uygular. Karar verirken aylık taksite değil, toplam ödenecek tutara bakın.

Kart limitinizi kontrol edin: Telefon taksitle alınsa bile cihazın toplam bedeli alışveriş anında kullanılabilir limitten düşer. Limit, taksitler ödendikçe açılır.

Faturayı şirket adına kestirin: Telefon işletmede kullanılacaksa faturada şirket unvanı, vergi dairesi ve vergi kimlik numarası yer almalıdır.

Vergi uygulamasını mali müşavirinize sorun: Telefon bedelinin doğrudan gider yazılması veya amortisman yoluyla kaydedilmesi, cihazın bedeline ve kullanım amacına göre değişebilir.

Sonradan taksitlendirme maliyetine dikkat edin: Peşin yapılan harcamayı banka üzerinden taksitlendirmek, faiz veya işlem ücreti doğurabilir.

Ticari kredinin ne olduğunu, şartlarını ve başvuru sürecini merak ediyorsanız Ticari Kredi Nedir? başlıklı yazımızdan bilgi edinebilirsiniz.

Hangi Mağazalarda Ticari Kredi Kartıyla Telefon Alınabilir?

Günümüzde e-ticaret sitelerinden, telefon markalarının kendi mağazalarından, yetkili bayilerden, elektronik marketlerden ve GSM operatörlerinin satış kanallarından ticari kredi kartı kullanarak telefon almak mümkündür.

Aşağıda ticari kredi kartıyla telefon alınabilecek mağazalar detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Vatan Bilgisayar

Vatan Bilgisayar’da ticari kredi kartıyla hem mağazalardan hem de internet sitesi üzerinden telefon satın alınabilir. Özellikle birden fazla cihaz alacak işletmeler için ürün sayfalarında yer alan “Kurumsal Fiyat Teklifi” seçeneği önemli bir avantaj sağlar. Bu seçenek sayesinde işletmeler, standart satış fiyatı yerine ihtiyaçlarına göre özel fiyat teklifi talep edebilir. Ayrıca ürün sayfalarında ticari kredi kartına sunulan taksit seçenekleri ile alışveriş kredisi imkanları ayrı ayrı gösterilir. Böylece işletmeler, satın alma işleminden önce hem fiyatı hem de ödeme seçeneklerini karşılaştırabilir.

Teknosa

Teknosa’da ticari kredi kartına uygulanacak taksit sayısı, telefonun hangi satıcıdan alındığına göre değişir. Satıcısı doğrudan Teknosa olan telefonlarda Axess, Bonus, Bankkart, QNB, Advantage ve Paraf ticari kartlara 3 taksit; Yapı Kredi ve Maximum ticari kartlara ise 2 taksit uygulanabilir. Teknosa’da farklı bir satıcı tarafından sunulan telefonlarda ise bu kartlara genellikle 2 taksit seçeneği verilir. Bu nedenle alışverişten önce ürün sayfasındaki “Satıcı” bölümünü kontrol etmek, kullanılabilecek taksit sayısını doğru şekilde görmek açısından önemlidir.

MediaMarkt

MediaMarkt’ta ticari kredi kartıyla telefon satın alınabilir ancak tüm cihazlarda geçerli, sabit bir ticari kart taksit tablosu bulunmaz. Sunulacak taksit sayısı; kullanılan karta, bankanın güncel kampanyalarına ve alışveriş tarihine göre ödeme ekranında belirlenir. Bunun yanında bazı indirim, puan veya ilave taksit kampanyaları yalnızca bireysel kredi kartlarını kapsayabilir. Bu nedenle kampanyadan yararlanmadan önce “dâhil olan kartlar” bölümünde ticari kartın geçerli olup olmadığı kontrol edilmelidir. MediaMarkt’ın sunduğu alışveriş kredisi ise ticari kredi kartına taksit uygulamasından farklı bir finansman yöntemidir.

Turkcell Pasaj

Turkcell Pasaj, hem Turkcell’in hem de farklı satıcıların ürün sunduğu bir pazar yeri olarak çalışır. Bu nedenle aynı telefon modelinin fiyatı, taksit sayısı, garanti kapsamı ve fatura koşulları satıcıya göre değişebilir. Ticari kredi kartına yönelik kampanyalar da çoğu zaman belirli bankalar, markalar veya telefon modelleriyle sınırlı tutulur.

Ayrıca Pasaj Limitimle Öde, Financell kredisi ve faturaya ek ödeme gibi seçenekler, ticari kredi kartına yapılan taksitten farklı ödeme yöntemleridir. Bu nedenle şirket adına telefon alınacaksa ürünün satıcısı, kurumsal fatura düzenlenip düzenlenmediği ve ödeme ekranında ticari karta sunulan taksit seçenekleri birlikte kontrol edilmelidir.

Vodafone

Vodafone mağazalarından ve çevrim içi cihaz satış kanalından ticari kredi kartıyla telefon satın alınabilir. Vodafone’da diğer satış noktalarından farklı olarak ticari kartla ödeme seçeneğinin yanında, Vodafone Business müşterilerine yönelik faturaya ek cihaz kampanyaları da bulunur. Ancak bu iki ödeme yöntemi birbirinden farklıdır.

Ticari kredi kartıyla alışveriş yapıldığında taksit sayısı, kartı veren bankanın koşullarına ve Vodafone’un POS anlaşmasına göre belirlenir. Faturaya ek alımlarda ise cihaz bedeli kredi kartına değil, işletmenin kurumsal hat faturasına yansıtılır. Bu nedenle telefon şirket adına alınacaksa ödeme öncesinde ticari karta sunulan taksit sayısı kontrol edilmeli ve faturanın şirket bilgileriyle düzenlenmesi istenmelidir.

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Ticari Kredi Kartı ile Telefon Almanın Avantajları

Ticari kredi kartı ile telefon almanın avantajları şöyle sıralanabilir:

Uzun taksit imkanı sunar: Telefon bedeli daha uzun vadeye yayılabilir.

Nakit akışını korur: İşletmenin peşin ödeme yükünü azaltır.

Muhasebe kaydını kolaylaştırır: Şirket adına fatura düzenlenebilir.

Vergi avantajı sağlayabilir: Telefon gider veya amortisman konusu olabilir.

Kampanyalardan yararlanma imkanı verir: Ticari kartlara özel indirim ve taksit fırsatları sunulabilir.

Harcama takibini kolaylaştırır: İşletme ve kişisel harcamaların ayrılmasını sağlar.

Toplu alımı kolaylaştırır: Birden fazla cihaz alımında kurumsal teklif alınabilir.

Ticari Kredi Kartı ile Telefon Almanın Dezavantajları

Ticari kredi kartı ile telefon almanın dezavantajları şöyle sıralanabilir:

Kart limitini azaltır: Telefonun toplam bedeli, taksitli olsa bile kart limitinden düşer.

Vade farkı oluşabilir: Taksitli fiyat, peşin fiyattan daha yüksek olabilir.

Borç yükünü artırır: Uzun vade, işletmenin aylık ödeme yükünün devam etmesine neden olur.

Gecikme maliyeti doğurur: Taksitlerin zamanında ödenmemesi halinde faiz uygulanabilir.

Her mağazada aynı taksit sunulmaz: Taksit sayısı bankaya ve satıcıya göre değişebilir.

Kampanyalar sınırlı olabilir: Bazı indirim ve taksit fırsatları ticari kartları kapsamayabilir.

Muhasebe işlemi gerektirir: Cihazın gider veya amortisman kaydı için ek takip gerekebilir.

Ticari Kredi Kartıyla İkinci El Telefon Alınabilir mi?

Evet, ticari kredi kartıyla ikinci el telefon satın alınabilir. BDDK tarafından yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik kapsamında, kurumsal kredi kartlarıyla yapılan mal ve hizmet alımlarında azami taksit süresi 18 aydır. Bu nedenle telefonun sıfır veya ikinci el olması fark etmeksizin, ticari kartla yapılan alışveriş genel olarak mal alımı kapsamında değerlendirilerek 18 aya kadar taksitlendirilebilir.

Ancak uygulanacak gerçek taksit sayısı bankanın kurallarına, ticari kartın özelliklerine ve satıcının banka ile yaptığı anlaşmalara göre değişiklik gösterebilir. İkinci el telefonun ticari kartla alınabilmesi için satıcının kredi kartıyla ödeme kabul etmesi gerekir. Bu nedenle ikinci el telefon mağazalarından, yenileme merkezlerinden veya e-ticaret platformlarındaki kurumsal satıcılardan alışveriş yapılabilir.

Telefon Faturası Şirket Adına Mı Kesilmelidir?

Telefonun ticari kredi kartıyla satın alınması ile faturanın şirket adına düzenlenmesi farklı konulardır. Ödemenin ticari kartla yapılması, faturanın mutlaka şirket adına kesilmesini gerektirmez. Telefon kişisel amaçlarla kullanılacaksa fatura kişi adına düzenlenebilir. Ancak cihaz işletme faaliyetlerinde kullanılacak, şirketin muhasebe kayıtlarına alınacak ve gider olarak gösterilecekse faturanın şirket adına kesilmesi gerekir.

Bu kapsamda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230’uncu maddesi uyarınca faturada işletmenin adı veya ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve vergi kimlik numarası yer almalıdır. Şahıs işletmelerinde ise fatura, işletme sahibinin adı ve vergi bilgileri kullanılarak kesilebilir. Faturanın kişisel bilgilerle düzenlenmesi halinde telefonun işletme harcaması olarak kaydedilmesi ve faturadaki KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Ticari Kredi Kartıyla Alınan Telefon İşletme Gideri Olarak Gösterilebilir mi?

Evet, ticari kredi kartıyla satın alınan bir cep telefonu, gerekli şartlar sağlandığında işletme gideri olarak gösterilebilir. Bunun için faturanın kişisel bilgilerle değil, şirketin unvanı ve vergi numarasıyla düzenlenmesi gerekir. Ayrıca telefonun işletmenin faaliyetlerinde kullanılması ve yapılan harcamanın ticari faaliyetle bağlantılı olması önemlidir.

Telefonun bedeli, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen doğrudan gider yazma sınırının altında kalıyorsa tek seferde gider olarak kaydedilebilir. Bu sınırın aşılması halinde ise cihaz işletmenin demirbaşlarına alınır ve üç yıllık faydalı ömrü boyunca amortisman ayrılarak giderleştirilir. Ayrıca şirket adına düzenlenen faturada yer alan KDV, gerekli şartların sağlanması halinde indirim konusu yapılabilir. Telefon satın alınırken KDV satış bedeliyle birlikte satıcıya ödenir.

Bu nedenle işletme, satın alma sırasında KDV’den muaf tutulmaz. Ancak ödenen bu tutar, sıfır telefonlarda %20, yetkili yenileme merkezlerinden alınan yenilenmiş telefonlarda ise %1 oranında hesaplanarak faturada gösterilir. İşletme de faturada yer alan KDV’yi ilgili dönemde hesaplanan KDV’den düşerek ödeyeceği vergi tutarını azaltabilir. Bu işlemin yapılabilmesi için faturanın mali müşavir veya muhasebeci tarafından kontrol edilmesi ve telefonun işletmenin muhasebe ile demirbaş kayıtlarına işlenmesi gerekir.

Ticari Kredi Kartıyla Telefon Alırken İade Süreci Nasıl İşler?

Ticari kredi kartı ve kurumsal fatura ile alınan bir telefonun iade süreci, bireysel alışverişlerden farklı işler. Çünkü şirket adına yapılan alımlar genellikle tüketici işlemi değil, işletmeler arasındaki ticari işlem olarak değerlendirilir. Bu nedenle iadenin hem satıcı hem banka hem de muhasebe açısından doğru şekilde tamamlanması gerekir.

Ticari kredi kartlarında iade süreci aşağıdaki adımlarla ilerlemelidir:

1. İade Faturası Düzenlenmesi

Telefon şirket adına faturalandırılmış ve işletmenin muhasebe kayıtlarına alınmışsa, iade sırasında bu işlemin mali kayıtlarda tersine çevrilmesi gerekir. Bunun için muhasebeci aracılığıyla satıcı firmaya, ilk faturadaki telefon bedeli ve KDV oranı esas alınarak iade faturası düzenlenir. İade faturasında, telefonun ilk faturasında yer alan bedel ve KDV oranı kullanılır. İlk faturada sıfır telefon için %20, yenilenmiş telefon için %1 KDV uygulanmışsa iade faturasında da aynı oran esas alınır. Düzenlenen belge satıcıya iletildikten sonra ücret iadesi işlemi başlatılır.

2. Telefonun Satıcıya Teslim Edilmesi

İade faturası düzenlendikten sonra telefon; kutusu, aksesuarları, fatura bilgileri ve IMEI numarasıyla birlikte satıcıya gönderilir veya mağazaya teslim edilir. Ancak kurumsal alımlarda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yer alan 14 günlük koşulsuz cayma hakkı kural olarak uygulanmaz. Bu nedenle sorunsuz bir telefonun iadesi satıcının kurumsal iade politikasına bağlıdır. Satıcı, cihazın kutusunun açılmamış ve kullanılmamış olmasını isteyebilir. Telefonun kusurlu, hasarlı veya sipariş edilenden farklı olması halinde ise ticari satış hükümleri kapsamında iade talebinde bulunulabilir.

3. Ücretin Ticari Kredi Kartına İade Edilmesi

Satıcı telefonu ve iade belgelerini onayladıktan sonra toplam bedeli alışverişte kullanılan ticari kredi kartına gönderir. İade tutarının kullanılabilir limite ve kart ekstresine yansıma şekli bankaya göre değişebilir. Taksitli alışverişlerde bazı bankalar kalan taksitleri kapatırken bazıları her ay taksit borcu ile aynı tutardaki iadeyi birlikte ekstreye yansıtır. Bu durumda borç ve iade tutarları birbirini dengeler. Bu nedenle işlem tamamlanana kadar kart limiti ve ekstre hareketleri kontrol edilmelidir. İade tamamlandıktan sonra düzenlenen iade faturası muhasebe kayıtlarına işlenir. Böylece telefon için daha önce yapılan gider, amortisman ve KDV kayıtları düzeltilerek işletmenin vergi beyannameleriyle uyumlu hale getirilir.

Aynı Gün Birden Fazla Telefon Alınabilir mi?

Evet, ticari kredi kartıyla aynı gün içinde birden fazla telefon satın alınabilir. BDDK düzenlemelerinde işletmelerin günlük telefon alım sayısını sınırlayan özel bir hüküm bulunmaz. Bu nedenle kartın kullanılabilir limiti yeterli ise birden fazla telefon alınabilir. Ancak mağazalar stok durumu, kampanya koşulları, güvenlik kontrolleri veya toplu satış politikaları nedeniyle adet sınırı koyabilir. Ayrıca satın alınan telefonların toplam bedeli kart limitinden düşeceği için işlem öncesinde kullanılabilir limitin kontrol edilmesi gerekir.

Ticari Kredi Kartı Ek Kartıyla Telefon Satın Alınabilir mi?

Evet, ticari kredi kartına bağlı ek kartla telefon satın alınabilir. Bunun için ek kartın alışveriş işlemlerine açık olması, elektronik ürün harcamalarına yönelik bir kısıtlama bulunmaması ve tanımlanan limitin telefon bedelini karşılaması gerekir. İşletmeler, çalışanlarına verilen ticari kartlar için ayrı harcama limiti ve sektör kısıtlaması belirleyebildiğinden işlem öncesinde kartın yetkileri kontrol edilmelidir.

Ek kartla yapılan telefon alışverişi, ana ticari kart hesabına bağlı olarak takip edilir ve harcama şirketin toplam kart limitinden düşer. Ek karta özel bir limit belirlenmişse telefonun toplam bedelinin bu sınırı aşmaması gerekir. Taksit sayısı ise bankaya, kartın özelliklerine ve mağazanın POS anlaşmasına göre değişir. Telefon işletme adına kullanılacaksa ödemenin ek kartla yapılması faturanın düzenlenme şeklini değiştirmez; faturanın yine şirket bilgileriyle kesilmesi gerekir.

Ticari Kredi Kartıyla Tablet veya Bilgisayar Alımında Da Aynı Taksit Kuralları Geçerli midir?

Evet, ticari kredi kartıyla tablet veya bilgisayar alımında da telefon alışverişindeki genel taksit kuralı uygulanır. Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik kapsamında kurumsal kredi kartlarıyla yapılan mal ve hizmet alımları 18 aya kadar taksitlendirilebilir. Bu nedenle bireysel kredi kartlarında bilgisayar için 12, tablet için 6 ay olarak uygulanan ürün bazlı sınırlar ticari kredi kartlarında aynı şekilde geçerli değildir. Ancak 18 ay yalnızca yasal üst sınırdır. Mağazanın sunacağı taksit sayısı bankaya, kartın özelliklerine, POS anlaşmasına ve kampanya koşullarına göre daha düşük olabilir.

SIK SORULAN SORULAR

Ticari Kredi Kartıyla Telefon Alırken Puan veya Mil Kazanılır mı?

Evet, kullanılan ticari kartın özelliklerine ve kampanya koşullarına bağlı olarak puan veya mil kazanılabilir. Bonus Business, Axess Business ve Wings Business gibi kartlar şirket harcamalarına bonus, chip-para veya mil kazandırabilir. Ancak telefon alışverişinin kampanyaya dahil olup olmadığı ve kazanım oranı işlemden önce kontrol edilmelidir.

Ticari Kredi Kartı Limiti Telefon Alımına Yetmezse Ne Yapılabilir?

Kart limiti yeterli değilse bankadan limit artışı talep edilebilir. Bunun dışında mağaza kabul ederse ödeme birden fazla karta bölünebilir veya alışveriş kredisi gibi alternatif ödeme yöntemleri kullanılabilir.

Ticari Kredi Kartıyla Yurt Dışından Telefon Satın Alınabilir mi?

Evet, kart yurt dışı ve internet alışverişlerine açıksa ticari kredi kartıyla yurt dışından telefon alınabilir. Ancak döviz kuru, kartın yurt dışı işlem masrafları, gümrük kuralları, IMEI kayıt işlemi ve Türkiye’de geçerli garanti koşulları dikkate alınmalıdır.

Ticari Kredi Kartıyla Alınan Telefon İçin Ek Garanti Yaptırılabilir mi?

Evet, satıcının veya sigorta şirketinin böyle bir hizmet sunması halinde telefon için ek garanti ya da koruma sigortası yaptırılabilir. Ek garantinin süresi, hasar kapsamı, muafiyetleri ve şirket adına düzenlenip düzenlenemediği satın alma öncesinde incelenmelidir.

Ticari Kredi Kartı Limiti Telefon Alışverişi Sırasında Anında Artırılabilir mi?

Limit artışı alışveriş sırasında mobil bankacılık, internet bankacılığı veya müşteri hizmetleri üzerinden talep edilebilir. Ancak limitin anında artırılması garanti değildir. Banka şirketin mali durumunu, ödeme geçmişini ve mevcut kredi riskini değerlendirerek karar verir. Talebin onaylanması halinde yeni limit hemen kullanılabilir.

Ticari Kredi Kartıyla Telefon Alırken Döviz Cinsinden Ödeme Yapılabilir mi?

Evet, ticari kredi kartı yurt dışı ve internet alışverişlerine açıksa döviz cinsinden satılan bir telefonun ödemesinde kullanılabilir. İşlem yabancı para birimiyle gerçekleştirildiğinde tutar, kartın hesap kesim tercihine göre döviz olarak ekstreye yansıtılabilir veya banka tarafından Türk lirasına çevrilebilir.

Ticari Kredi Kartıyla Yapılan Telefon Alışverişlerinde Döviz Kuru Farkı Oluşabilir mi?

Evet, dövizle yapılan telefon alışverişlerinde kur farkı oluşabilir. Provizyon alındığı tarihteki kur ile işlemin kesinleştiği veya ekstreye yansıdığı tarihteki kur farklı olabilir. Ayrıca banka ya da kartlı ödeme kuruluşu tarafından uygulanan çevrim kuru, piyasada görülen döviz kurundan farklılık gösterebilir. Bu nedenle nihai TL tutarı, ödeme ekranında görülen geçici tutardan daha yüksek veya düşük olabilir.

Ticari Kredi Kartıyla Alınan Telefonun Garanti Süresi Bireysel Alımlardan Farklı mıdır?

Telefonun üretici veya satıcı tarafından sunulan garanti süresi uygulamada bireysel alımlarla aynı olabilir. Telefon şirket adına ve ticari amaçla satın alınırsa işletme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki tüketici haklarından yararlanamayabilir. Bu durumda garanti koşulları ve arıza halinde kullanılabilecek haklar; üreticinin ticari garanti şartlarına, satış sözleşmesine ve satıcıyla yapılan anlaşmaya göre belirlenir. Bu nedenle kurumsal alım öncesinde garanti süresi ve kapsamı ayrıca kontrol edilmelidir.

Ticari Kredi Kartıyla Yapılan Telefon Alışverişlerinde Provizyon İşlemi Nasıl Çalışır?

Ödeme sırasında banka, kartın kullanıma açık olup olmadığını, kullanılabilir limiti ve işlem bilgilerini kontrol ederek telefon bedeli için provizyon verir. Onaylanan tutar geçici olarak kart limitinden düşer ve işlem bir süre açık provizyonda bekleyebilir. Satıcı işlemi kesinleştirdiğinde harcama dönem içi hareketlere aktarılır. Taksitli alışverişlerde de toplam telefon bedeli başlangıçta kart limitini kullanır; taksitler ödendikçe limit kademeli olarak yeniden açılır.

Ticari Kredi Kartıyla Aynı Ay İçinde Birden Fazla Elektronik Ürün Alınabilir mi?

Evet, kartın kullanılabilir limiti yeterliyse aynı ay içinde birden fazla telefon, tablet veya bilgisayar alınabilir. BDDK düzenlemelerinde aylık ürün adediyle ilgili bir sınır bulunmaz. Ancak mağaza, stok veya kampanya koşulları nedeniyle kişi ya da şirket başına adet sınırlaması uygulayabilir.

Ticari Kredi Kartıyla Telefon Satın Alırken Harcama İtirazı Yapılabilir mi?

Evet, yetkisiz, mükerrer veya hatalı çekilen işlemler ile teslim edilmeyen ürünler için bankaya harcama itirazında bulunulabilir. Başvuru sırasında fatura, sipariş bilgileri, satıcıyla yapılan yazışmalar ve teslimat belgeleri talep edilebilir. İtirazın kabul edilmesi ise bankanın ve kart kuruluşunun incelemesine bağlıdır.

Ticari Kredi Kartıyla Alınan Telefonun Sigortası Kredi Kartı Tarafından Karşılanır mı?

Her ticari kredi kartı, alınan telefonu otomatik olarak sigortalamaz. Ancak bazı kartlar alışveriş sigortası sunabilir. Örneğin Maximum Business ile alınan ürünler, poliçe şartları kapsamında hasar veya hırsızlığa karşı güvence altına alınabilir. Bu nedenle kartın sigorta teminatı ve kapsam dışı durumları incelenmelidir.

Ticari Kredi Kartıyla Yapılan Telefon Alışverişlerinde Ekstre Kesim Tarihi Neden Önemlidir?

Ekstre kesim tarihi, telefon alışverişinin hangi hesap özetine ve son ödeme tarihine yansıyacağını belirler. Kesim tarihinden hemen önce yapılan alışverişin ilk taksiti yakın tarihte ödenirken, kesim tarihinden sonra yapılan işlem genellikle bir sonraki ekstreye kalır. Bu nedenle alışveriş tarihi işletmenin nakit akışını doğrudan etkileyebilir.

Ticari Kredi Kartıyla Telefon Satın Alırken Temassız Ödeme Kullanılabilir mi?

Evet, ticari kart ve mağazadaki POS cihazı temassız ödeme özelliğini destekliyorsa telefon bedeli temassız olarak ödenebilir. Yüksek tutarlı işlemlerde kart şifresi girilmesi veya bankanın ek güvenlik onayı vermesi gerekebilir.

Ticari Kredi Kartı Sanal Kartıyla Telefon Satın Almak Mümkün müdür?

Evet, ticari karta bağlı sanal kartla internet üzerinden telefon satın alınabilir. Bunun için sanal karta telefon bedelini karşılayacak limit tanımlanması ve kartın internet alışverişlerine açık olması gerekir. Taksit imkanı ise bankaya ve e-ticaret sitesinin sanal POS anlaşmasına göre değişir.

Ticari Kredi Kartıyla Alınan Telefonun Garanti Belgesinde Şirket Unvanı mı Yer Alır?

Garanti belgesinde şirket unvanının bulunması her zaman zorunlu değildir. Garanti belgesi ürünün garanti süresini ve koşullarını gösterirken, telefonun şirket adına alındığını kanıtlayan temel belge kurumsal faturadır. Bu nedenle faturada şirket unvanı ve vergi bilgilerinin, garanti işlemlerinde ise telefonun IMEI veya seri numarasının doğru olması önemlidir.

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