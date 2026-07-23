Kredi Kartını Hiç Kullanmasam Ne Olur? Aidat, İptal ve İade Süreci Kredi kartını hiç kullanmazsanız ne olur? Kullanılmayan karttan aidat alınıp alınmayacağını, iptal sürecini, teslim alma ve aidat iadesi adımlarını öğrenin.

Kredi kartı hiç kullanılmadığında alışveriş veya nakit avans kaynaklı borç oluşmaz ve bu işlemlere bağlı faiz işlemez. Borçlandırıcı ilk kullanım gerçekleştirilmediği sürece yıllık üyelik ücreti de tahakkuk ettirilemez. Kart hesabı uzun süre işlem görmediğinde hareketsiz kabul edilse de bu durum kartın kendiliğinden iptal edildiği anlamına gelmez. Kart hesabı ve tanımlanan limit açık kalabilir; otomatik ödemeler, mevcut taksitler ve dönem borçları ise devam edebilir. Kartı kullanmamak kredi notunu doğrudan düşürmez ancak yeni bir düzenli ödeme geçmişi oluşmasını engelleyebilir.

Bu yazımızda kredi kartı hiç kullanılmadığında ve karttan harcama yapılmadığında neler yaşanacağını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca kullanılmayan karttan aidat alınıp alınamayacağını ve kartın kendiliğinden iptal olup olmayacağını ele alacağız.

Kredi Kartını Hiç Kullanmasam Ne Olur?

Kredi kartı hiç kullanılmazsa harcamaya bağlı herhangi bir borç oluşmadığı için faiz de işlemez. Kart hesabınıza kesintisiz olarak en az 180 gün boyunca borç veya alacak kaydı yapmadığınız takdirde ise kartınız hareketsiz kabul edilir. Ancak alışveriş, nakit avans ve otomatik fatura ödemesinin yanı sıra karta para yatırılması veya iade yapılması gibi işlemler bu süreyi keserek kartı yeniden hareketli duruma getirebilir. Yıllık kart aidatı ancak kartın borçlandırıcı nitelikteki ilk kullanımından sonra yansıtılabildiğinden hiç kullanmadığınız bir kart için bu ücret söz konusu değildir. Daha önce kullandığınız ancak sonradan hareketsiz hâle gelen bir kartınıza da hareketsiz kaldığı süre boyunca yeni bir yıllık üyelik ücreti tahakkuk ettirilemez.

Öte yandan kredi kartını kullanmamak, kredi notunuzu da sıfırlamaz veya doğrudan düşürmez. Ancak kredi notu hesaplanırken düzenli ödeme alışkanlıklarınız, mevcut borç ve limit durumunuz ile kredili ürünleri kullanım yoğunluğunuz dikkate alındığından, kartı hiç kullanmadığınız takdirde yeni bir ödeme performansı oluşmaz. Bu durum, kredi notunuzun yükselmesini sınırlayabilir. Benzer şekilde kartınızın iptal edilmesi de kredi notunuzu kesin olarak düşürmez. Ancak iptal işlemi toplam kredi kartı limitinizi azaltacağından, diğer kartlarınızda borç bulunması durumunda limit kullanım oranınız yükselebilir ve kredi notunuz dolaylı olarak geçici süreyle etkilenebilir.

Uzun süre kullanılmayan bir kredi kartı, banka tarafından güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kullanıma kapatılabilir veya sözleşme koşullarına bağlı olarak iptal edilebilir. Ancak kullanılmayan her kartın bir yılın sonunda kendiliğinden kapanacağına dair genel bir kural bulunmadığından, kartın kesin olarak kapatılması için bankaya iptal talebi iletilmesi gerekir. Bu talep mobil veya internet şubesi, çağrı merkezi ya da banka şubesi üzerinden oluşturulabilir. Kartta dönem borcu veya devam eden taksitlerin bulunması ise iptal talebinin reddedilmesine gerekçe gösterilemez. Kart kapatıldıktan sonra kalan borçlar mevcut ödeme planına göre ödenmeye devam ederken, borcun geri ödeme süresi boyunca yıllık üyelik ücreti tahsil edilemez.

Kredi Kartından Hiç Harcama Yapılmazsa Ne Olur?

Kredi kartını aldıktan sonra hiç kullanmamak, kart hesabının otomatik olarak kapanmasını sağlamadığı için kart kullanıma açık kalmaya devam eder. Bu süreçte alışveriş veya nakit avans kaynaklı bir borcunuz bulunmadığından faiz ödemesi de söz konusu olmaz. Kredi kartından harcama yapılmaması, borç-limit oranınızın yükselmesini engellese de kredi notunuzu geliştiren yeni bir ödeme geçmişi yaratmaz. Findeks değerlendirmesinde kredili ürünlerin kullanımı ve borçların düzenli ödenmesi de dikkate alındığı için kartı hiç kullanmadıysanız kredi notunuz düşmeyebilir ancak uzun süre aynı seviyede kalabilir.

Kart hesabınızda 180 gün boyunca borç veya alacak kaydı oluşmazsa kart hareketsiz duruma geçer. Hareketsizliğin uzun sürmesi, kartınızın mutlaka bir yıl içinde otomatik olarak iptal edileceği anlamına gelmez. Banka, kendi sözleşme ve uygulamaları doğrultusunda kartınızı kapatmayı tercih edebilir. Ancak öncesinde sizi yazılı olarak, kalıcı veri saklayıcısı ile veya kayıt altına alınan bir telefon görüşmesiyle bilgilendirmelidir. Banka, kartı kapatmadığı sürece hesap açık kalacağından yetkisiz işlem ihtimali de ortadan kalkmaz. Kullanılmayan kartın ekstrelerini düzenli olarak kontrol etmeli; internet alışverişi, temassız ödeme ve yurt dışı kullanımı gibi özellikleri kapatmanız önemlidir. Kartınızı ileride de kullanmayı düşünmüyorsanız açık bırakmak yerine bankaya iptal talebi iletmeniz daha güvenli olabilir.

Kullanılmayan Kredi Kartı Kendiliğinden İptal Olur mu?

Kullanılmayan kredi kartı, yalnızca uzun süredir harcama yapılmadığı için kendiliğinden iptal olmaz. Banka, uzun süredir işlem yapılmayan kartı kendi uygulamaları doğrultusunda geçici olarak kullanıma kapatabilir, yenilemeyebilir veya önceden bilgilendirme yaparak tamamen kapatabilir. Mevzuata göre kartınızın hareketsiz sayılması için altı ay boyunca borç ya da alacak hareketi oluşmaması gerekir. Ancak bu durum tek başına kartın iptal edildiği anlamına gelmez.

Ayrıca kartınza bağlı otomatik ödemeler, taksitler veya ödenmemiş borçlar varsa hesap aktif kalabilir ve geciken tutarlara faiz işleyebilir. Kartınızı kesin olarak kapatmak istiyorsanız bankanızdan iptal talebinde bulunabilirsiniz. Bununla birlikte karttan yeni bir alışveriş yapmasanız bile karta bağlı otomatik ödemeler, devam eden taksitler veya dönem borcu bulunabilir. Bu tutarları son ödeme tarihine kadar ödemediğiniz takdirde borcunuza faiz ve vergiler eklenebilir, gecikmenin uzaması durumunda ise borcunuzun yapılandırılması gerekebilir. Bu nedenle kullanmadığınız bir kartı kapatmadan önce otomatik ödeme talimatlarınızı başka bir hesaba aktarmalı ve mevcut borçlarınızı kontrol etmelisiniz.

Kullanılmayan Kredi Kartından Aidat Alınır mı?

Kredi kartı teslim alınmış ve sözleşmesi imzalanmış olsa bile borçlandırıcı nitelikte hiçbir işlem yapılmadıysa yıllık üyelik ücreti alınamaz. Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in banka ve kredi kartı ücretlerini düzenleyen 11. maddesine göre yıllık üyelik ücreti, tüketiciyi borçlandıran ilk kullanımdan sonra tahakkuk ettirilebilir. Bu nedenle kartınızın teslim alınması veya aktifleştirilmesi, aidat alınması için tek başına yeterli değildir.

Kullanılmayan kredi kartı aidatı konusunda geçerli olan bir diğer kural ise hareketsizlik süresidir. Daha önce kullandığınız bir karta ait hesapta aralıksız 180 gün boyunca borç veya alacak hareketi oluşmaması hâlinde ise kart hareketsiz kabul edilir. Bu statü devam ettiği sürece yeni aidat tahakkuk ettirilemez. Alışveriş, otomatik fatura ödemesi, nakit avans veya benzeri bir işlem yapılması hareketsizlik süresini keser. Kartı yeniden kullanmanız halinde sözleşmede belirtilen aidat, ilgili koşullar kapsamında yansıtılabilir. Aidatsız kartlardan ise kullanım durumunuza bakılmaksızın yıllık üyelik ücreti alınmaz.

Öte yandan kartınız hareketsiz hâle gelmeden önce tahakkuk eden bir aidat, altı aylık sürenin sonunda doğrudan silinmez. Tahsil edilemeyen bu ücret en fazla 12 ay bekletilebilir. Bekleme döneminde aidata faiz işletilemez, icra takibi başlatılamaz ve risk bildirimi yapılamaz. Ücret bu sürenin sonunda da tahsil edilemezse iptal edilir.

Kredi Kartını Teslim Almazsam Ne Olur?

Kredi kartı teslim alınmazsa, kurye kartı bankaya veya ilgili dağıtım merkezine geri gönderir. İade edilen kart bir süre bekletildikten sonra güvenlik gerekçesiyle imha edilebilir. Bu süre, bankanın ve kurye şirketinin uygulamasına göre değiştiğinden her banka için geçerli sabit bir gün sayısı bulunmaz. Kart, sizin elinize ulaşmadığı ve kullanıma açılmadığı sürece fiziksel kart ile işlem yapılamaz.

Öte yandan kartı teslim almamanız, kart hesabınızın da kendiliğinden kapandığı anlamına gelmez. Başvurunun onaylanması ile sizin adınıza tanımlanan kredi kartı limiti banka sisteminde ve Kredi Kayıt Bürosu kayıtlarında açık kalabilir. Bu limit, toplam kredi kartı limitinizin hesaplanmasında dikkate alınır. Dolayısıyla ileride başka bir bankaya yapılacak kart başvurusunda kullanılabilir limiti düşürebilir.

Kartı kullanmak istemiyorsanız bankanın müşteri hizmetleri, mobil uygulaması veya şubesi üzerinden kart hesabınızın ve tanımlanan limitinizin tamamen kapatılmasını talep edebilir. İşlemin ardından iptalin tamamlandığını bankadan teyit etmek, kartınızın ve limitinizin sistemde açık kalmasını önler.

Başvuru Yapmadan Gelen Kredi Kartı Ne Anlama Gelir?

Başvuru yapmadan gelen kredi kartı, mevcut kartın yenilenmiş veya değiştirilmiş hâli olabilir. Ayrıca kredi geçmişiniz, gelir bilgileriniz ve hesaptaki düzenli nakit akışınız değerlendirilerek banka tarafından size özel ön onaylı bir kart limiti belirlenmiş olabilir. Bu teklif için mobil bankacılık, internet şubesi, SMS veya kayıtlı telefon görüşmesi aracılığıyla sizden onay alınmış ve kart basılarak kuryeye verilmiş olabilir. Kampanya ya da sadakat programı kapsamında sunulan kartlar da benzer şekilde daha önce verdiğiniz bir onaya dayanılarak gönderilebilir. Ancak yalnızca ön onaylı limit tanımlanması veya maaş müşterisi olunması, onayınız alınmadan kredi kartı çıkarılması için yeterli değildir.

Herhangi bir onay verdiğinizi hatırlamıyorsanız kart aktive edilmeden bankanın resmî iletişim kanalları üzerinden inceleme başlatabilirsiniz. Ayrıca başvurunun hangi tarihte ve hangi kanal üzerinden onaylandığına ilişkin kayıtlaro bankadan talep edebilirsiniz. Geçerli bir onay bulunamadığında kartınızın, kart hesabınızın ve tanımlanan limitinizin kapatılmasını isteyebilirsiniz.

Banka kayıtlarında başvurunuza ilişkin onay tespit edilememesi, kimlik bilgilerinizin kullanılmasıyla izinsiz bir işlem gerçekleştirilmiş olabileceğini gösterebilir. Bu durumda bankanın dolandırıcılık birimine yazılı itiraz iletebilir, kartı kullanıma kapattırabilir ve gerekli görülürse savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Maaş anlaşması kapsamında gönderilen ürünün ise banka kartı mı yoksa kredi kartı özelliği bulunan bir kart mı olduğunu da ayrıca doğrulamanız önemlidir.

Ön onaylı kredi hakkında kapsamlı bilgi edinmek ve ön onay sürecinin nasıl işlediğini öğrenmek için Ön Onaylı Kredi Nedir? başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kredi Kartı Aktifleştirme Yapılmazsa Ne Olur?

Kredi kartı aktifleştirme işlemi yapılmazsa kartla mağaza alışverişi, internet ödemesi, temassız işlem veya ATM’den nakit çekimi gerçekleştirilemez. Kartı kullanıma açmadığınız için yetkisiz kişilerin kartı ele geçirmesi durumunda işlem yapmanız da büyük ölçüde engellenmiş olur. Ancak internet alışverişi ve dijital kart kullanımına ilişkin uygulamalar bankaya göre değişebildiğinden kartınızın durumunu mobil bankacılık üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Kartı hiç kullanmadıysanız ve kartınıza yansıtılmış dönem borcu, taksit veya başka bir ödeme bulunmuyorsa aktivasyon işlemini gerçekleştirmemeniz nedeniyle faiz ya da borç oluşmaz. Benzer şekilde kredi kartına şifre almazsak kart ile şifre gerektiren işlemler tamamlanamaz. Borçlandırıcı nitelikte ilk kullanım gerçekleştirmediğiniz sürece yıllık kart aidatı da tahakkuk ettirilemez. Bununla birlikte kartınız, yenileme amacıyla gönderilmişse önceki kartınıza ait borçlar ve taksitler devam eder. Yeni kartınızın aktive edilmemesi, mevcut borçlarınızın ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 Dikkat Fiziksel kartı kullanmamanız, kart hesabınızın ve tanımlanan limitinizin kapatıldığı anlamına gelmeyebilir. Eğer kartınızı kullanmayacaksanız karta hesap ile limitin tamamen kapatılması için bankaya iptal talebi iletmeniz gerekir.

Kullanmadığınız Kredi Kartı İçin Ne Yapmalısınız?

Kullanılmayan kredi kartı için öncelikle güncel borcunuzu, dönem içi işlemlerinizi, devam eden taksitlerinizi ve bekleyen provizyonlarınızı kontrol etmeniz gerekir. Karta bağlı otomatik ödeme talimatları ile abonelikleri belirleyerek başka bir ödeme aracına aktarmalısınız. Ayrıca son 180 günlük hesap hareketlerini incelemeli ve kartın aidatlı mı yoksa aidatsız mı olduğunu öğrenmelisiniz.

Öte yandan kartı kullanmaya devam edecekseniz bankadan aidatsız karta geçiş seçeneği hakkında bilgi alabilirsiniz. Herhangi bir kullanım durumu söz konusu değilse kart hesabınız ve tanımlanan limitiniz için iptal talebi iletmelisiniz. Ayrıca başvurunuzu yaptıktan sonra ilgili başvuruya ait talep numaranızı ve yazışmalarınızı saklanmalı, işlem tamamlandıktan sonra ise son hesap özetinizi kontrol ederek borcunuzun kalmadığını ve kartın tamamen kapatıldığını doğrulamalısınız.

Kredi kartınızı kapatmak istiyorsanız Kredi Kartı Nasıl Kapatılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Kart Açık Kalırsa Hangi Riskler Oluşabilir?

Kullanılmayan kredi kartının açık bırakılması hâlinde karşılaşılabilecek başlıca riskler aşağıdaki gibidir:

Kart aidatı ve unutulan borçlar: Kartınız hareketsiz statüsüne geçmeden önce yıllık üyelik ücreti yansıtılabilir. Ayrıca devam eden taksitleriniz, otomatik ödemeleriniz veya aboneliklerinizden kaynaklanan borçlarınız gözden kaçabilir. Ödeyemediğiniz tutarlara faiz ve vergiler eklenebilir.

Kredi notunun olumsuz etkilenmesi: Fark etmediğiniz küçük bir borcu dahi son ödeme tarihinden sonra ödemeniz, ödeme geçmişinizin bozulmasına ve kredi notunuzun düşmesine neden olabilir.

Yetkisiz kullanım ihtimali: Kaybolan, çalınan veya bilgileri ele geçirilen açık kart üzerinden internet alışverişi ve benzeri izinsiz işlemler gerçekleştirilebilir. Ekstrelerinizi düzenli kontrol etmiyorsanız, bu işlemleri geç fark edebilirsiniz.

Kullanılabilir limitin azalması: Kullanılmayan kartınıza tanımlanan limit, toplam kredi kartı limiti içerisinde yer almaya devam eder. Bu durum, başka bir bankadan almak isteyeceğiniz kartın limitini azaltabilir ve yeni kredi değerlendirmelerinizde finansal yükümlülükler kapsamında dikkate alınabilir.

Otomatik ödemelerin devam etmesi: Kartınız aktif kaldığı sürece daha önce tanımlanan fatura, üyelik ve abonelik ödemeleri tahsil edilmeye devam edebilir. Kullanmadığınız hizmetlere ait ödemeler fark edilmeden sürdürülebilir.

SIK SORULAN SORULAR

Kart hiç kullanılmadıysa ekstre yine de gelir mi?

Kart hiç kullanılmadıysa ve karta bağlı aidat, otomatik ödeme, abonelik ya da bekleyen taksit bulunmuyorsa borç içeren bir ekstre oluşmaz. Ancak banka, hesap kesim döneminde 0 TL tutarlı bilgilendirme ekstresi gönderebilir. Karta herhangi bir ücret veya ödeme yansırsa bu tutar ekstrede borç olarak gösterilir.

Kullanılmayan kredi kartı kredi notunu etkiler mi?

Kullanılmayan kredi kartı tek başına kredi notunuzu düşürmez. Kartta borç veya gecikme bulunmadığı sürece olumsuz bir ödeme kaydı oluşmayabilir. Ancak kart kullanılmadığı için düzenli ödeme performansına da katkı sağlamayabilir. Kartınızın açık tutulması ya da kapatılması ise toplam limitiniz, mevcut borçlarınız ve diğer kredili ürünleri kullanım durumunuza göre kredi notuna etki edebilir.

Açık duran kredi kartı toplam limitimi etkiler mi?

Evet, açık duran kredi kartlarının limitleri, kart kullanılmasa bile toplam kredi kartı limitinize dâhil edilir. Toplam limitiniz yasal sınıra yaklaştıysa yeni kart başvurunuz reddedilebilir veya başvurduğunuz karta daha düşük limit tanımlanabilir. Kullanmadığınız kartın limitini düşürmek ya da kartı kapatmak, yeni kart için kullanılabilir limit alanı oluşturabilir.

Kredi kartını kapatmak kredi notunu düşürür mü?

Kredi kartını kapatmak, kredi notunuzu kesin olarak düşürmez. Ancak kartınızın kapatılması toplam kredi kartı limitini değiştireceğinden, diğer kartlarınızda borç bulunuyorsa borç/limit oranınız yükselebilir ve kredi notunuz dolaylı olarak etkilenebilir. Bu etkinin yönü ve düzeyi; ödeme geçmişinize, mevcut borçlarınıza ve diğer kredili ürünleri kullanımınıza göre değişir. Borcu tamamen ödenmiş bir kartın kapatılması ise tek başına olumsuz ödeme kaydı oluşturmayabilir.

Kredi kartı kapatma talebi kaç günde sonuçlanır?

Kredi kartı kapatma talebi, bankaya ulaştığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde sonuçlandırılabilir. Kart kullanıma hemen kapatılsa da sistemde tamamen iptal edilmesi birkaç gün sürebilir. Mevcut borçlar ve devam eden taksitler ise kart kapatıldıktan sonra da ekstreye yansımaya devam eder.

Otomatik ödeme talimatı kartı aktif kullanım sayılır mı?

Evet, otomatik ödeme talimatıyla karttan düzenli olarak tahsilat yapılması aktif kullanım sayılır. Bu işlemler kartın hareketsiz duruma geçmesini önleyebilir ve ödemelerin zamanında yapılması kredi notuna olumlu katkı sağlayabilir. Ayrıca bazı bankalar, belirli sayıda otomatik ödeme talimatı verilmesi karşılığında kart aidatı muafiyeti veya iadesi sunabilir.

Hiç işlem yapılmasa bile kart açık kalır mı?

Evet, kredi kartıyla hiç işlem yapılmasa bile kart hesabı açık kalır. Banka, uzun süre hareket görmeyen kartı pasif duruma getirebilir. Ancak bu işlem kart sözleşmesinin tamamen iptal edildiği anlamına gelmez. Kartın kesin olarak kapatılması için bankaya iptal talebi iletilmelidir.

Kuryedeki kartı reddetmek kart hesabını kapatır mı?

Hayır, kuryedeki kredi kartını reddetmek veya teslim almamak kart hesabını doğrudan kapatmaz. Fiziksel kart bankaya iade edilse bile kart hesabı ve tanımlanan limit sistemde açık kalabilir. Hesabın kesin olarak kapatılması için bankaya ayrıca kart iptal talebi iletilmelidir.

Banka kullanılmayan kartı otomatik yenileyebilir mi?

Evet, banka kullanılmayan kartın son kullanma tarihi yaklaştığında kartı otomatik olarak yenileyebilir ve müşterinin kayıtlı edresine gönderebilir. Ancak uzun süredir işlem görmeyen ve hareketsiz olarak sınıflandırılan kartlar bankanın politikasına göre yenilenmeyebilir. Bu nedenle kartın yenilenme durumunu ve kayıtlı adresinizi bankadan kontrol etmeniz gerekir.

Aidat itirazı reddedilirse hangi belgeler saklanmalı?

Aidat itirazı reddedilirse itiraz dilekçesi ve tebliğ belgesi, genel kurul kararları, işletme projesi, yönetim planı ve ödeme dekontları saklanmalıdır. Ayrıca yönetimle yapılan yazışmalar, ihtarnameler ve diğer yasal tebligatlar da olası uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilir. Bu belgelerin en az 5 yıl muhafaza edilmesi önemlidir.

Kart kapatma talebinden sonra ekstre kontrol edilmeli mi?

Evet, kart kapatma talebinden sonra ekstre mutlaka kontrol edilmelidir. Bekleyen provizyonlar, devam eden taksitler, otomatik ödemeler veya sonradan yansıtılan ücretler nedeniyle yeni borç oluşabilir. Kapatma işlemi tamamlandıktan sonra borcun sıfırlandığı ve kart hesabının tamamen kapandığı bankadan teyit edilmelidir.

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